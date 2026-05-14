Historia en 4 tiempos | Florecen las rosas en el Parque de San Lázaro y el Jardín del Posío

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de La Región de 1976. | La Región

Florecen las rosas en el Parque de San Lázaro y el Jardín del Posío

Florecen las rosas en los parterres de San Lázaro y el Posío después de las obras de reconstrucción en ambos recintos.

El Parque de San Lázaro, uno de los primeros jardines orensanos reconstruidos tras la campaña iniciada la temporada pasada, ofrece todo un aspecto grato. Habría que pensar en dotar de más bancos a este parque céntrico que, a la hora vespertina, es un hervidero de niños. Haría falta también que se regase un poco la calzada, que provoca una polvareda insufrible, y haría falta que el civismo no comenzase a hacerse sentir sobre los rosales, algunos de los cuales ya han sido cortados impunemente. Y haría falta que los mayores continúen manteniendo su vigilancia sobre niños que, ya un poco mayorcitos, corren y retozan sobre los macizos causando daños a las plantas, a veces ante la contemplación bobalicona de mamás que no les dedican ni la más mínima atención.

Rosas en el Parque de San Lázaro. | La Región

En el Posío, al lado de la obra de reparación, se observa como alguna farola ha sido ya víctima de las escopetas de balín o las pedradas mal intencionadas. Las reparaciones se han reducido a la parte floral y a la reconstrucción de setos. No está mal. Hace falta cuidar los enrejados y resolver problemas importantes como la antigua pajarera y la chabola de herramientas. Es una pena que se cierre los domingos, cuando se celebran bailes o conciertos. Podría ser un parque estupendo, resolviendo el páramo de la parte superior en la que no crece una sola hierba por ser patio de recreo de dos colegios. No debe continuar siendo el recinto de los “bailongos dominicales” con el pretexto de recaudar fondos para las fiestas.

Así pues, la “batalla de los jardines” continúa. Pero lo que necesita Orense es una concienciación sobre este problema. Algún día llegará.

Crónica de Alvarado (1976)

José Sueiro Martínez, un candidato auténticamente profesional

José Sueiro Martínez es uno de los cuatro candidatos a la representación oficial del Magisterio en Orense ante el Ministerio de Educación y Ciencia. “Pepiño” Sueiro, como se le conoce entre sus muchísimos amigos y compañeros, considera que esta convocatoria tiene una gran significación para el Magisterio, con 1.600 maestros eligiendo en nuestra provincia entre cuatro candidatos.

José Sueiro Martínez. | La Región

-¿Qué razones te han llevado a presentar tu candidatura?

-Desde hace muchos años vengo utilizando la tribuna de la Prensa para denunciar públicamente los abusos y atropellos sufridos por el Magisterio Primario. Llegado este momento, no podía negar mi colaboración a los compañeros, muy numerosos por cierto, que me lo han pedido, y decidí ofrecer mi candidatura.

-¿Qué programa piensas ofrecer a tus compañeros?

-Creo, modestia aparte, ser bastante conocido entre el profesorado de EGB para que tenga que hacer propaganda. No la haré. Ni tengo ni debo tener programa propio, si pretendo representar al Magisterio. Yo no soy un político que tenga que ofrecer un programa de actuación que resulte atractivo para sus electores. Llegado el caso de mi elección, serán los maestros los que elaboren el programa que yo deba defender ante el Ministerio. Así, haciendo míos sus problemas, creo que es el mejor modo de representarlos.

El apellido Sueiro es recordado con emocionado respeto por muchas generaciones de orensanos, hasta con veneración. Pepiño Sueiro es hijo de un maestro que ejerció la enseñanza privada y que marcó época en nuestra ciudad. Tiene 57 años. El caso claro de un maestro vocacional.

Entrevista de Alvarado (1976)

Por el seguro de un coche, un viaje a Benidorm

Don Felisindo Campos Conde, vecino de Pazo (Santa Comba de Gargantós), ha sido “agraciado” con un viaje a Benidorm.

Don Felisindo Campos Conde recibe su premio de los señores Nóvoa y Borrajo. | La Región

-Sí señor -me dice él frente al portalón de su casa-, me lo dieron por el seguro del coche.

-¿Cómo ocurrió?

-Pues, mire, nos vino una carta de MAS, que es la compañía aseguradora, en la que nos preguntaba si queríamos participar en el sorteo de vacaciones, para lo cual nos mandaban un impreso. Lo cubrimos y enviamos, y ahora nos acaban de comunicar que nos ha correspondido uno de los premios, consistente en el disfrute de unas vacaciones de 9 días en Benidorm con todos los gastos pagos y además 2.000 pesetas para ir a Lugo, donde cogeremos el autocar a Benidorm

-Cuando dice usted “nos” ¿a quiénes se refiere?

-A mi familia, compuesta de mi mujer y mis tres hijos, dos chicos y una chica.

-¿Y para cuántos es el viaje?

-Para dos. Iremos la chica y yo, porque ésta -se refiere a la esposa que nos acompaña- dice que de ninguna manera puede dejar la casa, y los muchachos uno está estudiando en Orense y el otro está cumpliendo la mili en Madrid.

-¿Sólo se dedica al campo?

-Soy también músico de la Banda de Orense. Toco el bombardino, pero en el campo no puedo hacer esfuerzos, porque padezco de la columna y estoy dado por inútil para el trabajo (1976).

14 de mayo de 1926 | “Prostitución clandestina” en Orense

El propietario de la casa de huéspedes establecida en el número 3 de la calle de Viriato, en Orense, es denunciado por consentir en su casa “la prostitución clandestina”, después de que en otra ocasión se presentara ya otra denuncia por corrupción de menores.

-La Polícía detiene en Barcelona a un individuo llamado Manuel Rodríguez Fernández, reclamado por el Juzgado de Verín por un parricidio cometido en el año 1923, aunque el detenido negó su participación en el delito.

-En Orense recibió la Primera Comunión la angelical niña Socorro Fuentes Andreu, hija de don Salvador Fuentes, inteligente jefe de talleres del Garaje Hispano-Americano.

-En Orense recibió la Primera Comunión la niña Marujita Álvarez Eire, de conocida y estimada familia.

-En Celanova recibió la Primera Comunión el niño Pepito Reza Fernández, de distinguida familia de aquella villa.

14 de mayo de 1951 | Alemania boicotea a Orson Welles

Con toda felicidad ha dado a luz una hermosa niña, primera de su matrimonio, doña Pepita Mirón Rodríguez, esposa del funcionario de la Fiscalía de Tasas don Rafael Rodríguez Pérez.

-En Orense recibió la Primera Comunión el niño Fernando Mondelo García, hijo de don Manuel Mondelo Casanova y esposa doña Dolores García Cebada.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Lolita Conde Ogando y el funcionario de la Delegación de Hacienda don José Gómez Ogando, apadrinados por el padre de la novia, don Gerardo Conde Pérez, y la hermana del novio, doña Úrsula Gómez Ogando.

-El público alemán, hasta ahora entusiasta del cineasta Orson Welles, declara el “boicot” al director y actor después de una declaraciones que hizo en París después de un viaje a Alemania en las que aseguró que “la mayor parte de los alemanes parecían seguir siendo nazis”. Los periódicos han desencadenado una campaña contra Welles, y miles de alemanes aseguran que no volverán a ver sus películas, mientras las productoras y exhibidoras reducen al mínimo el nombre de Welles en los carteles.

14 de mayo de 1976 | Galaxia reedita toda la obra de Vicente Risco

Nacieron en Orense: Marcos Pérez Piñeiro, Ángeles García Pérez, Jorge Pereira Fiuza, Consuelo Piñeiro Nóvoa y Mónica Gonçalves Dias.

-La editorial Galaxia reeditará todos los libros de Vicente Risco tras llegar a un acuerdo con la viuda del escritor, doña María del Carmen Fernández.

-(1) Florecen las rosas en el Parque de San Lázaro y el Jardín del Posío, una belleza que todos deberíamos preservar.

-(2) Entrevista con don José Sueiro Martínez, uno de los cuatro candidatos a la representación oficial del Magisterio en Orense ante el Ministerio de Educación y Ciencia.

-(3) El vecino de Pazo don Felisindo Campos Conde es agraciado con un viaje a Benidorm.

-La Coruña ya lucha “a fondo” contra la “marea negra” provocada por el naufragio del petrolero Urquiola en plena bahía coruñesa con más de cien mil toneladas de crudo que ya está llegando a las costas, calculándose al menos un año de “penurias económicas” para la ciudad y su entorno más cercano sobre todo para las industrias pesquera y hotelera.

14 de mayo del 2001| El País Vasco da la espalda a los violentos

Unas 50 mil personas participan en Ourense en la tradicional procesión de la Virgen de Fátima, convertida un año más en una multitudinaria muestra de fe con los transistores como protagonistas para seguir los cánticos y rezar el Rosario.

-Las elecciones autonómicas en el País Vasco dan una gran victoria al Partido Nacionalista Vasco, que suma 140 mil votantes más respecto a 1998 y pasa de 27 a 33 escaños, aunque no logra la mayoría absoluta; mientras que Partido Popular y PSOE no logran convertirse en alternancia con solo un escaño más para el PP (de 18 a 19) y decepción de su candidato, Jaime Mayor Oreja, y un escaño menos (de 14 a 13 para el PSOE), aunque el mayor batacazo fue para Euskal Herritarrok, que en plena ofensiva mortal de ETA perdió más de 80 mil apoyos y la mitad de sus escaños, pasando de 14 a 7, un fracaso para su líder, Arnaldo Otegui, y una muestra evidente de rechazo a la violencia por parte de los vascos, que dejaron a los nacionalistas proetarras en el nivel más bajo de toda su trayectoria. El PNV, que dijo en campaña que rechazará el apoyo de EH, necesitará el apoyo del PSOE para gobernar, ya que los partidos no nacionalistas tampoco alcanzan la mayoría absoluta.