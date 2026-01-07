Historia en 4 tiempos | Francisco Umbral gana el Premio Nadal

Los Reyes Magos en su visita al Palacio de Comunicaciones.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

awdda

Matan a una loba en Pitón

Uno de los cazadores y la loba abatida.

(2) Cuando se hallaban de caza en términos de Pitón, ayuntamiento de La Peroja, los vecinos de Bobadela (El Pino) don Etelvino Pérez Losada y don Amador Fernández Vázquez, se encontraron con una manada de lobos el domingo por la mañana.

Al percatarse de la presencia de estos animales trataron de darles muerte, pero pronto se dieron cuenta de que solamente portaban escopetas con perdigón de caza menor.

Al fin de poder realizar una acción más eficaz, aunaron esfuerzos y procedieron a disparar contra la loba de la manada, un hermoso ejemplar, al que consiguieron darle muerte, trayéndola para su casa de Bobadela.

Los otros cuatro lobos de la manada consiguieron huir.

(1976)

Visita de los Reyes Magos a los organismos e instituciones beneficas

Los Reyes Magos en su visita al Palacio de Comunicaciones.

(1) Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, realizaron diversas visitas en la mañana de ayer a diversos organismos e instituciones benéficas para hacer entrega de juguetes a niños y niñas acogidos en los mismos, así como a hijos de funcionarios de diversos organismos oficiales.

En la tarde del mismo día 5, fecha de su llegada, visitaron el Hogar Infantil de la Diputación en el Hospital Provincial, el Asilo de Ancianos, la Residencia de Asistencia Social de El Couto y el colegio de niñas de La Barrera.

En la mañana de ayer, a las once, visitaron el Palacio de Comunicaciones, Correos y Telégrafos, donde fueron recibidos por los jefes señores Oterino y Fernández Covelo; la delegación de Hacienda, el Ayuntamiento, la Prisión provincial, el Sanatorio de Piñor, el Sanatorio Psiquiátrico de Toén y la residencia de niñas y colegio nacional de Sobrado del Obispo.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron acogidos con indescriptibles muestras de júbilo por parte de los numeroso niños que acudieron a recibirles y ser obsequiados con juguetes y golosinas.

(1976)

El Miño vuelve a desbordarse en Ourense

Las aguas del Miño al borde de la N-120.

(3) Dos riadas en menos de un mes son demasiado. Ourense volvió a permanecer en alerta ante la espectacular crecida del cauce del río Miño. Lo ocurrido en el puente de la Constitución sirvió para demostrar que ante los desbordamientos lo mejor es prevenir.

El desasosiego se adueñó de la población, mandatarios locales y miembros de las fuerzas de seguridad. A media mañana en la ciudad de As Burgas los dispositivos especiales ya estaban a pleno rendimiento. El alcalde Manuel Cabezas estuvo desde las 7,30 de la mañana pendiente de las incidencias del temporal, visitando las zonas afectadas junto al concejal de Infraestructuras, José Luis Rodríguez Cid.

La situación en Ourense y alrededores se asemejó a la del 7 de diciembre cuando todavía los daños y desperfectos no estaban solventados. El fuerte vendaval y las abundantes precipitaciones de la pasada madrugada tuvieron una primera incidencia en los árboles caídos: en Santa Cruz de Arrabaldo, Cudeiro, subida al Seminario y Parque de San Lázaro.

La depuradora de Reza y la estación de bombeo del Barbaña, instalaciones seriamente dañadas después del temporal de diciembre, quedaron completamente inundadas. Otro tanto ocurrió en Oira. Y el Miño, a su paso por Ourense, se situó a 40 centímetros de la N-120. En Portocarreiro, el agua del Barbaña llegó hasta los garajes.

(2001)

7 de enero de 1926 - El gobernador, hijo adoptivo de la provincia

Nueva relación de donantes para el “Aguinaldo de los Niños Pobres” en Orense: Miguel Prada Mostaza, Ruperto García, Berardo Outeiriño, Antero Rubín, Felipe Santiago, Olegario Muñiz Álvarez, Pedro Rey Daviña, Obdulia Buján, Juan Manuel Iglesias, Arturo Estévez, Fernando Ramos, Odón Colmenero, Avelino Rodicio, María Amor, Emilio Astray Caneda, David Ferrer, Luis Fábrega, Luis Macía, Emilio Vázquez Pardo, Cándido Cid, General Casar, Josefina Trillo de Blanco Cicerón, Mercedes Bobillo Bobillo y Manuel Peña Rey.

-La Asociación de la Prensa de Orense elige nueva directiva, formada por los señores: Marcelo Macías (presidente de honor), Alfonso Carballo (presidente), Vicente Nondedeu, Alejandro R. Veiras, Constantino Añel, Adriano de la Seca, César R. Conde y José Signo.

-El gobernador militar de Orense, señor Muñoz Delgado, recibe en el salón de actos de la Diputación el pergamino con su nombramiento como hijo adoptivo de la provincia, a cuyo frente lleva dos años.

7 de enero de 1951 - Festival benéfico en el Xesteira

Con toda felicidad ha dado a luz una preciosa niña doña María Luisa Vázquez, esposa de don Odilo Rodríguez García.

-Estuvo ayer unas horas en Orense el Ilmo. señor director general de Usos y Consumos, don Asdrúbal Ferreiro.

-Durante el pasado año 1950 nacieron en la ciudad de Orense un total de 1.154 personas, registrándose un total de 429 matrimonios y 474 fallecimientos.

-El Coliseo Xesteira acogió el anunciado festival de arte a beneficio del Asilo de los Ancianos Desamparados, con destacadas actuaciones, entre otras, de las niñas Carmen V. Monjardín, Felisita Casares, Margarita Marquina, Carmencita Nogueira, Carmela Arbones, Mary Pili Varela, María Isabel Conde, María Gloria Bobillo, Pilar Casares o Marili y Angelines Vázquez Vaamonde; y de las señoritas Marisa Madriñán, Amelia Piñeiro, Salomé Lombardero, Albina Iglesias, Celsa Gómez, Ilda Fernández, Pepita G. Monjardín, Margarita Tejada Feijóo, Pilar Deza Bonet, Marinita Fernández García, Isabel Encinas, Mary Tourón, Aurorita Menéndez, Celita Villar, Carmen Rodicio, María Teresa Quesada y Milagros L. Cuevillas.

7 de enero de 1976 - Francisco Umbral gana el Premio Nadal

Nacieron en Orense: Eduardo Rodríguez Vázquez, María Rodríguez Ogando y José Chao Calvelo.

-Se casaron: José Villamarín Robles y Elena Caramés Calvo, Juan Márquez Cortizo y Angelita López Francisco, José Cancela Rodríguez y Antonia dos Santos Borges, José Fajín Camacho y Carmen Ferreiro Rodríguez, José Senra Vázquez y Josefa Pérez Marcos, Antonio Nóvoa Bravo y Carmen León González, José Rodríguez Seijo y Luisa Álvarez García, Julián Barbero Rubio y Carmen Ojea Rodríguez.

-Don José Rivera Saez es nombrado nuevo director del Instituto de Asistencia Social en Orense (antigua Delegación de Auxilio Social) tras el cese del anterior director don Miguel Alcaraz del Río.

-(1) Los Reyes Magos visitan organismos e instituciones benéficas en Orense.

-(2) Dos vecinos de Bobadela matan a una loba de gran tamaño en Pitón (La Peroja).

-El ex jefe de Gobierno de Irlanda, John Costello, muere en Dublín a los 84 años.

-El escritor Francisco Umbral es galardonado con el Premio Nadal por su novela “Las Ninfas”.

Noticia 1975

7 de enero de 2001 - Precaria situación de los inmigrantes

La provincia de Ourense cuenta actualmente con un total de 5.000 inmigrantes regularizados, de ellos 1.400 de países no comunitarios, con los portugueses al frente seguidos de colombianos, marroquíes y venezolanos, y la mayoría carece de contrato laboral, con la venta ambulante como principal fuente de ingresos, mientras que en las mujeres prácticamente la mitad se ven abocadas a la prostitución.

-La Diócesis de Ourense anuncia obras de reforma y rehabilitación del edificio del Obispado en la ciudad por importe de 300 millones de pesetas, unas obras que durarán un año y que obligarán a trasladar las delegaciones diocesanas al Seminario Menor.

-(3) El río Miño se desborda en Ourense por segunda vez en un mes debido de nuevo a las lluvias torrenciales, volviendo a vivirse momentos de angustia en la ciudad, mientras el temporal produce inundaciones de carreteras e importantes daños en la provincia, cortándose de nuevo la vía férrea entre Ourense y Vigo.

-La actriz Penélope Cruz sale con el actor Nicolas Cage, recién separado de la también actriz Patricia Arquette, al que la española conoció durante el rodaje de la película “La mandolina del capitán Corelli”.