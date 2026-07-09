Historia en 4 tiempos | El gobernador civil clausuró dos cursos en Mariñamansa

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La portada escaneada de La Región del 9 de julio de 1976. | La Región

El gobernador civil clausuró dos cursos en Mariñamansa

En la tarde de ayer, a las cinco, y bajo la presidencia del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, se celebró el acto de clausura de los cursos de Formación Profesional en las especialidades de Auxiliar de Clínica de Planta y de Auxiliares Administrativos, celebrados en el Centro del “Santo Cristo” que la Sección Femenina tiene establecido en el barrio de Mariñamansa.

Clausura de cursos en Mariñamansa. | La Región

El señor Blanco Gutiérrez, a quien acompañaban el delegado de Trabajo, don Juan Martínez Romero; el subjefe provincial del Movimiento, señor Matías de la Torre; la delegada provincial de la S.F., Srta. María Salomé Piñeiro Castiñeiras; el director del SEAF/PPO, don Guillermo Mateo López; el director provincial del I.N.P., señor Fernández Castro, así como mandos de la S.F. y profesorado del Centro, recorrió las instalaciones del mismo, de las que hizo merecidos elogios, y a continuación dio comienzo el acto la lectura del informe memoria del Centro, a la que siguió la entrega de diplomas a las 53 alumnas que lo había obtenido, de las 65 que integraban los cursos. De estas alumnas, 40 lo fueron del curso de Auxiliares de Clínica de Planta, 20 del de Auxiliares Administrativos y cinco con certificado de asistencia.

Finalmente, el señor Blanco Gutiérrez pronunció unas palabras referentes al acto que se estaba celebrando y a la importancia de los cursos que ahora terminaban, procediendo seguidamente a la clausura de los mismos.

Otro trozo de la calle Valle Inclán

Foto superior:- Sí, se procede a la urbanización de un nuevo tramo de la calle Valle Inclán, entre Capitán Cortés y la paralela al ferrocarril. Obsérvese: a la derecha de la foto, edificios de bajo, entreplanta y ocho pisos. Más adelante, los edificios continúan con ocho pisos. Así hubiera sido la calle Valle Inclán (la popularmente conocida como “túnel del monstruo urbanístico”) de continuar el criterio de aquellas comisiones de obras municipales de hace todavía pocos años. Una calle con 10 metros de ancho de calzada.

Nuevo tramo de la calle Valle Inclán y la calle Capitán Cortés mal señalizada respectivamente. | La Región

Foto inferior.- La acera de los números impares de Capitán Cortés ha sido cortada para realizar la obra de empalme con Valle Inclán. Estuvo varios días sin defensa. Por fin, había algo que defender. ¿Saben ustedes lo que defienden estas vallas rojiblancas? A los coches, para que no se despisten, sobre todo de noche, y a la propia obra.

Pero, ¿por dónde pasa la gente? ¿Observan ustedes cómo los peatones se tienen que ir a la calzada, con peligro de ser alcanzados por algún vehículo, si quieren continuar por la acera?

Lo de siempre: la falta de respeto a la gente. ¿No hubiera sido lógico colocar una segunda valla protectora que hiciese de acera, suprimiendo, durante unos cuarenta metros, el estacionamiento de la parte de enfrente? Hubiera sido lo lógico, lo natural, lo fácil. Pero no.

La triste historia de la casa que aquí se construyó, que estuvo a punto de provocar el derrumbamiento de un edificio vecino, continúa haciendo de “las suyas”.

¿Por qué?

Nueve medallas y tres títulos para los atletas ourensanos

El atletismo ourensano cerró la competición gallega con un nuevo éxito en los gallegos absolutos disputados en las pistas de Balaídos en Vigo. Tres títulos y un total de nueve medallas, con un bagaje de 37 finalistas. El Academia Postal contó con 25 finalistas, por detrás de Gimnástica de Pontevedra con 32, Celta con 48 y Universitario de Santiago con 69.

En la fila de arriba Marta Míguez, Jesús Díaz, José Fernández, Manuel Ángel López. En la fila de abajo Ana Toral, Alejando López, Marcos Bermejo, Alicia Vázquez. | La Región

El atleta del Adas José Fernández se hacía en la primera jornada con la medalla de oro en los 10 kilómetros marcha, aunque con marca discreta.

El académico Jesús Díaz encontró al fin su día y se imponía con claridad en triple salto, batiendo además en tres ocasiones el récord provincial absoluto dejándolo en 14,72.

La tercera medalla de oro llegaría de la mano de la pabellonista Marta Míguez, un primer puesto cantado de antemano para la de Louredo.

Ana Toral (Pabellón) y Gilberto Álvarez (Adas) estuvieron peleando por el oro en los 800 metros y en los 3.000 metros obstáculos, respectivamente, pero al final debían conformarse con la plata, al igual que Manuel Gómez (Academia Postal) en los 110 metros vallas, éste con marca personal.

Marcos Bermejo (Postal) lograba una medalla de las tres por las que luchaba, en salto de longitud. Este último metal también era para el pabellonista Alejandro López en los 3.000 metros obstáculos y para la académica Alicia Vázquez en el disco.

9 de julio de 1926 | Detenido “por faltar a la moral”

Salió para sus posesiones de Allariz la distinguida y bella señora doña María Aldemira, esposa del arquitecto municipal, don Manuel Conde Fidalgo.

-Acompañada de su familia llegó a Orense procedente de Valladolid la distinguida señora doña María París, de Riestra.

-Han llegado a Orense procedentes de Vigo los señores Aurelio Calleja, Francisco Vallés, Cándido Urquijo, Cecilio Alonso y Modesto Salinas.

-Los guardias de Seguridad detienen a un hombre de 46 años vecino de La Lonia por herir a un convecino causándole heridas de las que fue atendido en la Cuarto de Socorro.

-Un joven de 22 años, natural de León, es detenido por los guardias de Seguridad en el puente de la Burga, en Orense, “por faltar a la moral”. El gobernador civil le impuso una multa de 500 pesetas, y como no la hizo efectiva pasó a la cárcel a sufrir el arresto correspondiente.

9 de julio de 1951 | Brillantes estudiantes orensanos

En la Universidad de Valladolid han obtenido las más altas calificaciones en la carrera de Derecho los jóvenes Alfonso y Alejandro Fernández Rodríguez, recibiendo muchas felicitaciones sus padres, los señores de Fernández Rodicio-Rodríguez Veiras, y su tío, don Alejandro R. Veiras.

-En la Universidad de Santiago aprobó el primer año de Medicina el joven de Razamonde don José Puga.

-En la Universidad de Santiago ha terminado con brillantes calificaciones la carrera de Derecho el joven de La Bola David Álvarez Alonso.

-En Los Peares fue bautizada una preciosa niña hija del mecánico de Termac don Arturo Rodríguez Fernández y su esposa, doña Concepción Nóvoa González. La pequeña recibió los nombres de Ana María.

-Con las más altas calificaciones aprobó el primer año en el Seminario Menor de Orense el estudioso niño Gil Gil García, hijo del comandante del puesto de la Guardia Civil en Los Peares, don Isaac Gil Atrio.

9 de julio de 1976 | Jura del nuevo Gobierno en la Zarzuela

El Pleno Municipal de Orense acoge un amplio informe y moción de la Alcaldía, que no figuraba en el orden del día, sobre las “dificultades económicas” por las que atraviesa el Colegio Universitario de Orense, en busca de soluciones para el centro docente que financian desde 1972 Alcaldía, Diputación y Caja de Ahorros.

-(1) El gobernador civil clausura dos cursos de Formación Profesional en Mariñamansa.

-(2) Siguen los problemas con la urbanización de la calle Valle Inclán en pleno centro de Orense.

-El nuevo Gobierno de España que preside Adolfo Suárez jura en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Juan Carlos “Con absoluta fidelidad al rey y estricta fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino”, según la fórmula empleada.

-El británico James Hunt (McLaren) gana el Gran Premio de Francia de Fórmula Uno, con el primer abandono esta temporada del líder del Mundial el austríaco Niki Lauda (Ferrari).

9 de julio de 2001 | Dos viviendas calcinadas en Allariz

Un total de 55 niños saharauis de entre 8 y 12 años llegan a Ourense para pasar el verano acogidos por familias ourensanas, en Ourense, Xinzo, Carballiño, Trasmiras y Allariz.

-(3) Los atletas ourensanos logran un total de nueve medallas en los Campeonatos Gallegos absolutos celebrados en Vigo, con título y medalla de oro para Jesús Díaz (triple salto), Marta Míguez (lanzamiento de jabalina) y José Fernández (10 kilómetros marcha).

-Un incendio causado por un cortocircuito en una cocina calcina dos viviendas unifamiliares en pleno casco histórico de Allariz, trabajando los bomberos, Protección Civil y Guardia Civil durante casi seis horas para extinguir el fuego, afortunadamente sin desgracias personales.

-El escritor ourensano Edmundo Díaz Conde queda finalista en el XXXIII Premio Ateneo de Sevilla con su novela “La ciudad invisible”, que será publicada por la editorial Algaida.

-El ciclista francés Christophe Moreau se enfunda el primer maillot amarillo del Tour de Francia al ganar la etapa prólogo disputada en Dunkerque.