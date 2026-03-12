Historia en 4 tiempos | El gobernador civil visita Sandiás

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El gobernador civil visita Sandiás

(2) El gobernador civil de la provincia, don Joaquín Llobell Muedra, ha visitado en la tarde de ayer el municipio de Sandiás, en donde procedió a la inauguración de diversas obras.

A las cinco de la tarde salió de la ciudad, acompañado del jefe del Departamento de Política Local, señor García Pérez; el inspector del Movimiento de la zona, señor Saa Rodríguez, y el alcalde de Ginzo de Limia y diputado provincial, señor Pérez Rodríguez. En el límite del término municipal, Monte de Arcos, fue recibido por el alcalde y jefe local, don Luis Otero Bobillo, y autoridades locales, procediendo seguidamente a la inauguración de la pavimentación de Piñeira, en donde fue acogido con viva simpatía por el vecindario; inauguración del camino de Sandianes a Piñeira; inauguración del alumbrado público en Cárdena y otros pueblos del municipio; visita a las obras del IRYDA en la Laguna de Antela.

Cerca de las siete de la tarde presidió una reunión conjunta en la Casa Consistorial, con la Corporación municipal, Consejo Local del Movimiento y alcaldes de barrio, al término de la cual fue servido un vino español.

“Las inquietudes y aspiraciones de los médicos jóvenes serán defendidas por el Colegio”

(3) Don José Luis López Sendón resultó reelegido presidente del Colegio Médico de Orense, cargo que ya venía desempeñando desde hacía seis años, en unas elecciones no exentas de polémica por la oposición a su candidatura de los médicos jóvenes de la provincia.

-¿Merecía la pena continuar? -le pregunté.

-La respuesta es afirmativa, porque todo médico debe hacer cuanto esté de su mano por lo que él crea que favorece a la Medicina, tanto desde el punto de vista del enfermo como desde el punto de vista profesional médico.

-¿Qué piensa Vd. de los médicos jóvenes?

-Tengo una idea muy favorable sobre sus inquietudes y creo que la mayoría de sus aspiraciones son justas y que, desde luego, defenderá el Colegio como suyas. Su problemática es, indudablemente, un poco más aguda que la del resto de los profesionales, ya que tienen que abrirse camino en la profesión. Pueden estar completamente seguros de que serán estudiados con el mayor interés sus problemas y que serán apoyados en todos los aspectos, siempre que ello redunde en bien del enfermo y de sus intereses.

-¿Qué problemas han de afrontarse con más urgencia?

-En primer término, la unidad colegial; en segundo lugar, dentro de la multiplicidad de criterios, tomar siempre decisiones por mayoría. En este momento concreto, creo que debemos esperar a que terminen las elecciones en todos los colegios provinciales, para en la próxima Asamblea de Presidentes, conocer la situación del pensamiento médico nacional y, a la vista de ello, tomar el Colegio de Orense su postura.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

Revientan las tuberías de conducción de agua al Polígono de San Ciprián

(1) A mediodía de anteayer, en el pueblo de Rairo, se produjeron dos reventones de la tubería de conducción de agua al Polígono Industrial de San Ciprián.

Una de ellas, en la plaza central del pueblo, en donde fue construido un amplio registro, cubierto con una pesada losa de hormigón armado, en donde existía una llave de desagüe para casos de emergencia. Al reventar la tubería que impulsa el agua desde el río Miño hasta el Polígono de San Ciprián, a una presión superior a los veinte kilos por metro cuadrado, fue lanzada la losa que cubría el registro a varios metros, produciéndose una gran riada que discurrió por los caminos pendientes hacia unos prados, sin causar grandes daños.

Pero la fuerza de la explosión produjo una gran alarma entre el vecindario, así como la registrada también en el mismo día unos 500 metros más arriba, en plena carretera de Jardín del Posío al Cumial, frente a la subestación de Fenosa. Allí reventó una llave de retención, tras el reventón de la de desagüe situada más abajo, en Rairo. Una gran riada de agua se lanzó carretera abajo, causando algunos destrozos, así como en varias fincas y huertas cercanas.

La semana pasada se registró otro reventón en las inmediaciones de Las Curuxeiras, produciéndose una gran socavón en el terreno, en el punto en donde, muy próximo, estaciona el autobús de cercanías.

En ninguno de estos accidentes se han producido víctimas. Brigadas de obreros proceden a la reparación de esta conducción que se halla en pruebas para poder suministrar agua al Polígono a partir del próximo día 27.

12 de marzo de 1926 - Homenaje al sargento Rapela

El presbítero don Manuel Peralta Méndez celebra su primera misa en San Adrián de Cejo, apadrinado por el párroco de Riocaldo, don Antonio Domínguez.

-Un niño de apenas 23 meses de edad muere al ser atropellado por un carro de bueyes en el pueblo de Ansigo, en la parroquia de Palmés.

-La Audiencia provincial de Orense ordena incoaciones contra Secundino Fernández Gómez por “tenencia y circulación de folletos de propaganda anarquista y comunista”.

-Los sargentos del Batallón de Mérida obsequian con una comida al sargento Manuel Rapela, ascendido por hechos heroicos realizados en Marruecos, aprovechando los actos de jura de bandera celebrados en Orense. El homenaje tuvo lugar en el Bar Orensano, con asistencia de todos los suboficiales y sargentos del Batallón, Guardia Civil, Carabineros y Seguridad. A los postres asistieron el teniente coronel señor Quiroga, el comandante señor Páramo y el capitán ayudante señor Ulloa, asistiendo también el señor Magdalena, el cual obsequió a los asistentes con champán y habanos.

12 de marzo de 1951 - Entrega de pasaportes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Juan González Quinteiro, Alfonso Gómez Fernández, Dorinda Fernández Gómez e hijas menores, Delfín Álvarez Arias, María Silva Antúnez, Ninfa Lamas Vázquez, Javier Fernández Lorenzo, Nonito González López, Adolfo Gómez Neno, Sebastián Rodríguez Iglesias y esposa Eudosia Aparicio Gil e hijos menores, Juan Quintas Rivela, Severino Rodríguez González, David Domínguez González, Rosaura Gómez Fernández, Francisco Muradás Prieto, Francisco Nieves Nieves, José Gulias Gulias, Manuel Arias Salgado, David Domínguez Lorenzo, José Estévez Mouriño, Delfín Fernández Muleiro y esposa Peregrina González Crespo y tres hijos menores, Nieves Álvarez Nóvoa, Francisca Álvarez Nóvoa, Luis Álvarez Nóvoa, José Martínez Rodríguez, Julia Rodríguez Villaverde e hijos menores, Cristalina Nogueiras Pedras e hijos menores, Eliseo Castro García y esposa Claudia Barja Jardón, José Rodríguez Domínguez, José Codias Vázquez, Francisco Pérez Pérez, Ángela Valcárcel Pérez, María Caballero Díaz y Domingo Villarino.

12 de marzo de 1976 - Suben las tarifas de los taxis en Orense

Se casaron en Orense: José Yáñez López y Socorro García Salgado, Manuel González Borrajo y Carmen González Ribao, Pablo Prada Valencia y Beatriz Pérez Fernández, José Vázquez Fernández y Rosa Quintela González.

-El Pleno Municipal aprueba la subida de tarifas de auto taxis en Orense, justificada por el aumento del precio de la gasolina y los crecientes gastos. La bajada de bandera queda fijada en 25 pesetas, y se cobrará 1,25 cada cien metros de recorrido. La espera por hora costará 185 pesetas, las maletas se cobrarán a 5 pesetas unidad y habrá suplementos por trayectos a campos de deportes, servicio nocturno y servicio en festivos.

12 de marzo de 2001 - El primer turista del espacio

El Ourense cede un empate (1-1) ante el Deportivo B en el Couto pero conserva el liderato de su grupo de Segunda B.

-España logra tres medallas en los Mundiales de Atletismo bajo techo que se disputan en Lisboa, bronce para Manuel Martínez en peso y Niurka Montalvo en salto de longitud, y plata para Reyes Estévez en los 1.500 metros.

-Los talibanes afirman haber destruido “casi por completo” las estatuas gigantes de Buda en el valle de Bamiyán, originarias del Afganistán pre islámico, entre ellas la imagen del mayor Buda de pie del mundo, con más de 1.500 años de antigüedad, cumpliendo las órdenes del mulá Omar y desoyendo las peticiones de la comunidad internacional para que se respetara la integridad de las estatuas, patrimonio de la humanidad.

-Dennis Tito, un millonario estadounidense de 60 años, se convierte en el primer “turista del espacio” tras pagar 20 millones de dólares a una empresa rusa para viajar en el cohete Soyuz que despegará el próximo mes de abril rumbo a la Estación Espacial Internacional, una iniciativa que no cuenta con el visto bueno de la NASA.