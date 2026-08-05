Historia en 4 tiempos | El gobernador civil, designado presidente de honor de CD Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 5 de julio de 1976.

Fiestas en Las Nieves de Grixoá

D. Ramón Cibeira Arias, presidente de honor de las Fiestas de Grixoá.

(2) Dan comienzo las fiestas en Las Nieves de Grixoá, cuya joven comisión está formada por: Manuel Soto, Julio Domonte, Javier González, Antonio Fernández, Manuel Fernández, Antonio Domonte y Raúl Fernández.

El emigrante en Venezuela don Ramón Cibeira Arias ejercerá un año más como presidente de honor, en reconocimiento a su labor como “embajador” de Grixoá en Venezuela, y la comisión, con el fin de alcanzar las 500 mil pesetas que cuestan los festejos (entre los vecinos solo se recaudan unas 40 mil), envía la siguiente carta a sus queridos vecinos emigrantes:

“Querido amigo y muy estimado vecino: Una vez más os recordamos que en fecha próxima, día 5 y 6 de agosto, se celebran las tradicionales Fiestas de esta localidad en honor a Nuestra Señora, la Virgen de Las Nieves. Por eso, esta Comisión de Fiestas que, con su afán de mejorar año tras año dejar constancia de nuestra unión y vuestra admirable cooperación como uno de los mejores festejos de la comarca, creemos que es nuestro mayor deseo y entusiasmo de todos.

Para tal fin y como siempre, os pedimos colaboración como en años anteriores y podráis ayudarnos económicamente para poder hacer frente a estos festejos tan entrañables como son para nuestro corazón.

Quisiéramos que todos pudierais estar con nosotros para estas fechas y así darle más cauce y progresividad a las mismas.

Y nada más. En espera de vuestras noticias y nuestro más sincero agradecimiento por todo. Un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso de vuestros amigos y SS. SS.

(1976)

Aprobado el proyecto de remodelación del Edificio Román de la Caja de Ahorros

Don David Ferrer Garrido contempla los planos del nuevo edificio central de la Caja de Ahorros.

El gobernador civil, designado presidente de honor de CD Orense

El gobernador civil de Orense señor Blanco Gutiérrez.

(3) Estos directivos que siguen, al menos ayer, han tenido una profunda satisfacción: en representación de directivos de CD Orense, acudieron al Gobierno civil, el presidente, acompañado del jefe de Relaciones Públicas de la Sociedad, señores Docabo y De la Fuente de Miguel, con intención de ofrecer a la primera autoridad de la provincia la presidencia de honor del club.

Su satisfacción es grande porque el señor Blanco Gutiérrez, no sólo ha aceptado complacido, sino que incluso se les ha manifestado como un sincero seguidor del deporte en general, y del fútbol en particular.

Por lo que puede que entonces los orensanistas ayer hayan encontrado un motivo más para seguir adelante en la dura temporada que se les presenta.

(1976)

5 de agosto de 1926 - Fábrica de chocolate en el Barco de Valdeorras

Se inaugura en el Barco de Valdeorras la nueva fábrica de chocolate movida por electricidad propiedad de don Julio Manrique, con bendición de las instalaciones a cargo del párroco, don Pablo Salvadores. Asistió como padrino de la ceremonia, cortando la cinta, el señor registrador de la Propiedad, don Ramón de la Rica.

-El alférez de Inválidos don Isidro Arias Núñez es distinguido con la Cruz de San Hemenegildo.

-Ha sido pedida la mano de la bella señorita Segunda Tejada Salgado para nuestro querido compañero en la prensa don Fabio Estévez, culto auxiliar del cuerpo de Oficinas Militares con destino en el Gobierno militar de Orense y corresponsal de Galicia de Vigo en nuestra ciudad. La novia es hija del médico de Lobera (Bande), don Manuel Tejada, y sobrina del gobernador civil de Murcia, don Arturo S. Biempica. Hizo la petición el pundonoroso teniente coronel de Infantería don Manuel Estévez, padre del novio.

-Hoy, festividad de Nuestra Señora de las Nieves, celebran sus días las señoras viudas de Tranchet y Meruéndano; señoras de Malingre, Pérez Serantes (A.) y González Aviñoá, y señoritas de Calvo y Meruéndano.

5 de agosto de 1951 - España se convierte en destino turístico

Nacieron en Orense: Miguel Silva Quintela y Celsa Nóvoa García.

-Ha dado a luz felizmente un robusto niño doña Chita Melero, esposa de don Julio García García.

-Ha dado a luz una preciosa niña, primero de su matrimonio, la esposa de don Francisco Riol, de soltera María del Pilar.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso niño, segundo de su matrimonio, doña María Enriqueta Fuentes, esposa de don Vicente Varela.

-En La Saínza se casaron el reputado abogado de Ginzo de Limia don Recaredo Gómez y la simpática farmacéutica señorita Isabel Penín.

-Una niña de 9 años es atendida en el Cuarto de Socorro de Orense de heridas contusas causadas por su madrastra en su casa de la calle de Corredores.

-El Boston Globe vaticina que al menos 50 mil estadounidenses visitarán España en el curso del año actual, convirtiéndose rápidamente nuestro país en una meca de los turistas que ya el pasado año 1950 recibió la visita de 25 mil norteamericanos.

5 de agosto de 1976 - La cantante Cecilia muere en accidente de tráfico

5 de agosto de 1976.

Los exministros Manuel Fraga, Pío Cabanillas y José María de Areilza se reunirán en Orense el próximo día 13 para impulsar la constitución de un nuevo partido político.

-(1) La Caja de Ahorros Provincial de Orense aprueba el proyecto de remodelación del Edificio Román, en la confluencia de las calles José Antonio y Cardenal Quiroga.

-(2) Dan comienzo las fiestas en Las Nieves de Grixoá (San Amaro), con el emigrante en Venezuela don Ramón Cibeira Arias un año más como presidente de honor.

-(3) El gobernador civil, señor Blanco Gutiérrez, es nombrado presidente de honor de Club Deportivo Orense.

-La cantante Cecilia, autora de éxitos como “Un ramito de violetas”, “Dama, dama” o “Mi querida España”, muere a los 28 años en accidente de tráfico en la provincia de Zamora, al chocar el coche en el que viajaba con su banda contra un carro, siniestro en el que también murió uno de los músicos.

-El puerto de la Barceloneta acoge la botadura de la lancha rápida Fortuna del rey Juan Carlos, encargada en 1975 por el entonces príncipe de España.

5 de agosto de 2001 - Las polémicas vacaciones de George W. Bush

5 de agosto de 2001.

El Concello de Ourense concede una semana de plazo a las mancomunidades y municipios ourensanos que utilizan el vertedero de Eiroás para que salden sus deudas, un total de 150 millones de pesetas, antes de la clausura definitiva del vertedero, el más grande que existía en Galicia y que daba servicio a 250 mil ourensanos, que será sellado y convertido en un parque gracias a una subvención de 500 millones de pesetas concedida por la Unión Europea a la Xunta.

-Un niño de 6 años sufre fractura de cráneo al caerse del palco de la Praza Maior de Carballiño, una estructura metálica para conciertos que fue instalada hace un mes y que se ha convertido en lugar de juego para los niños. El pequeño se recupera favorablemente en el CHUO, donde tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.

-George W. Bush se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que se toma 31 días consecutivos de vacaciones, que comenzó ayer en su rancho de Texas, muy por encima de los 15 días que se permite el estadounidense medio.

-El delantero internacional holandés Zenden deja el Barcelona y ficha por el Chelsea, que ha pagado 12 millones de euros al club azulgrana por el traspaso.