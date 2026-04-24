Historia en 4 tiempos | La “guinda” del quinto puente sobre el Miño

Llegada de la primera pieza de la pasarela del quinto puente sobre el Miño.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera de 1976.

“Lo más importante de las reuniones a nivel regional es el espíritu de las mismas”

Don David Ferrer Garrido, presidente de la Diputación de Orense.

(2) El presidente de la Diputación provincial de Orense, don David Ferrer Garrido, nos habla sobre la reciente reunión celebrada en La Coruña entre los presidentes de las cuatro Diputaciones gallegas.

-¿Qué puede decirnos de estas reuniones a nivel regional?

-Empezaron hace cinco años. Las Diputaciones, de manera rotativa, se iban reuniendo en cada una de las capitales de provincia. De estas reuniones, en épocas anteriores, surgieron realidades muy tangibles como el plan de vías interprovinciales, de las cuales se muestra bien reciente el puente de Frieira, entre las provincias de Orense y Pontevedra; el aspecto de centros de enfermos mentales o los créditos conseguidos del Banco de Crédito Local. Sin embargo creo que los más importante de estas reuniones es realmente su espíritu, la unidad de las cuatro provincias.

-¿Temas tratados en esta ocasión?

-El habernos dirigido al ministro de la Gobernación respecto a la creación de la Comisión para el régimen especial; hemos acordado la creación del Premio “Otero Pedrayo” a propuesta del presidente de la Diputación de La Coruña; también se acordó ayudar a la Academia Gallega con sus problemas económicos, y, por último, hemos hablado de problemas de infraestructura viaria, etc.

-¿Cuándo se reunirán los cuatro presidentes en Orense?

-Siguiendo la norma que nos hemos señalado, la primera reunión fue en La Coruña, la segunda será en Lugo, el primero de junio, y la tercera en Orense, el 2 de agosto.

-Muchas gracias, señor presidente.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Relevo en la dirección del Hospital Provincial

El doctor don Pío Bermejo García, nuevo director del Hospital Provincial.

(1) Tuvo lugar el relevo en el Hospital Provincial de director del mismo, con el acto de despedida en el despacho del presidente de la Diputación, señor Ferrer Garrido, del director saliente, don Manuel Montero, y la toma de posesión del nuevo director, don Pío Bermejo García.

Acudió a este acto el cuerpo médico del Hospital Provincial, la directiva de la comunidad de religiosas del mismo centro y la Corporación provincial. Se pronunciaron unas sencillas palabras de despedida al Sr. Montero por el presidente de la Diputación y de bienvenida a su sucesor en el cargo. La Diputación provincial hizo obsequio de una placa a don Manuel Montero, agradeciéndole la colaboración y el interés que durante estos años ha tenido por el Hospital.

A continuación todos los asistentes al acto se trasladaron al Hospital provincial en construcción, en Regueiroforzado, en donde esperaron al gobernador civil de la provincia, señor Llobell Muedra, a quien mostraron los proyectos de las obras, muy adelantadas, recorriéndolas después detenidamente. También visitaron la Escuela de Capataces agrícolas de la Diputación.

Se cree que el nuevo Hospital Provincial podrá ser puesto en marcha en los primeros meses del próximo año 1977.

(1976)

La “guinda” del quinto puente sobre el Miño

Llegada de la primera pieza de la pasarela del quinto puente sobre el Miño.

(3) Un camión especial trasladó desde Langreo hasta la ciudad por carretera las primeras piezas de la pasarela del nuevo puente sobre el río Miño, que llevará el nombre de “David Ferrer”. Concretamente se trata del fragmento de mayores dimensiones de la estructura peatonal: el inferior derecho, de 24 metros de longitud y con forma de media luna. No quedará sin embargo instalada hasta dentro de al menos un par de días. “La colocación de la primera pieza es la más compleja. Que la geometría coincidiese sería un éxito aunque esté hecha con gran precisión”, aventuraba el arquitecto del puente, Álvaro Varela. Además, añade, esta pasarela es inédita en cualquier parte del mundo, de ahí que nadie pueda prever los posibles problemas.

El traslado del resto de piezas de la pasarela requerirá la realización de al menos cuatro viajes más con camiones especiales desde Langreo hasta Ourense. La previsión que manejan los responsables de la obra es que pueda estar montada a mediados de mayo. Este es precisamente el mes en el que está prevista la finalización del puente, incluyendo los accesos con la calle Pardo de Cela y Basilio Álvarez, donde habrá una gran rotonda, la mayor de la ciudad.

De hecho, para cumplir este plazo y agilizar lo máximo posible las obras, los peldaños de la pasarela serán de chapa en vez de madera, porque su montaje resulta mucho más rápido.

(2001)

24 de abril de 1926 - Se va el gobernador militar de Orense

En Orense contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita María del Socorro Carballo Feijóo Montenegro, de la buena sociedad orensana, y el prestigioso hombre de negocios don Alfredo Chamochín Puga. Fueron padrinos el tío de la desposada y conocido médico, don Segundo Feijóo Montenegro, y la madre del novio, doña Casilda Puga Santoro de Chamochín.

-El hasta ahora coronel gobernador militar de Orense, don Eduardo Comas Delicado, es destinado al regimiento de Reserva de Calatayud.

-Marchó a Ginzo de Limia el registrador de la Propiedad de aquel partido don Francisco Alcón.

-Procedente de Buenos Aires llegó a Orense, hospedándose en el Gran Hotel Roma, el acaudalado propietario don José María López, acompañado de su distinguida familia.

-Llegaron a Orense procedentes de Sober el popular alcalde de aquel pueblo don Herculano López y su bella esposa.

-A Verín marchó el comerciante de dicha villa señor Oterino.

24 de abril de 1951 - Robo sacrílego en el cementerio de Carballino

Nacieron en Orense: Ramona Gómez López, José Gómez Cid, Rosa Fernández Díaz y José Fernández García.

-Se casaron: José López Prol y Teresa Otero Sabas, Ricardo Ledo Boán y Amparo Vázquez Pardos, Arturo Gallego Iglesias y Digna Quintela Méndez, Alfonso Viso Lorenzo y Marina Martínez Fernández, Benigno Vieira Fernández y Cristina Rodríguez Fernández, Antonio Baeza Torrecilla y Florinda Román Grande, Servando Pérez Fernández y Emilia García López, Manuel Filgueira Mouriño y Rosa Nicolé Merino, José Montoto Justo y Yolanda Rodríguez Cid, Rafael Prada Feijóo y Mercedes Fraguas Iglesias, Victorio Rodríguez Fernández y Rosa Barreiros Rodríguez, José Bóo y Carmen Freijeiro Cid, Rafael Lorenzo Pérez y Rosa Fernández Sas.

-Los ladrones roban una cadena de bronce valorada en 5.000 pesetas en el cementerio de Carballino, en el panteón familiar del vecino de esta villa don Jaime Enríquez Parrondo.

24 de abril de 1976 - Claudio Sánchez Albornoz regresa a España con emoción

24 de abril de 1976.

Nacieron en Orense: Roberto Olmos Valencia, José González Losada, Alberto González Castro, Begoña Montes Fidalgo y Beatriz Álvarez Pérez.

-Por los señores de García Manzano, don Manuel y doña Emma, y para su hijo Enrique, ingeniero de Telecomunicaciones, ha sido pedida a los señores de Conde Corbal, don Manuel y doña Elisa, la mano de su encantadora hija Elisa.

-(1) El doctor don Pío Bermejo García toma posesión como nuevo director del Hospital Provincial de Orense, relevando al doctor don Manuel Montero.

-(2) El presidente de la Diputación de Orense, David Ferrer Garrido, habla sobre la reciente reunión de presidentes de Diputaciones gallegas celebrada en La Coruña.

-El historiador y político Claudio Sánchez Albornoz, ministro durante la Segunda República y presidente de su Gobierno en el exilio entre 1962 y 1971, regresa a España a sus 83 años de su exilio en Argentina llorando a su llegada a Barajas, donde le esperaba una multitud emocionada y su familia, hijas, yernos, nueve nietos y cuatro de los biznietos que tiene. Sus primeras palabras, con lágrimas de emoción, fueron: “Solo tengo una palabra: paz, ya nos hemos matado bastante”.

24 de abril de 2001 - Camilo José Cela, denunciado por plagio

24 de abril de 2001.

El Nogueira vence al Cea por 1-5 con goles de Sanginés (2), Aníbal, José Manuel y Chechu, una victoria que le da el título en Primera Regional por primera vez y el ascenso a Regional Preferente después de trece años y por segunda vez en su historia.

-El COB queda al borde del descenso de la Liga ACB después de una nueva derrota en el Pazo, la décima consecutiva, 68-75 frente al Gijón, sin que el nuevo técnico Pedro Martínez consiga hacer reaccionar al equipo, despedido con pitos por la afición ourensana.

-(3) Las primeras piezas de la pasarela peatonal del futuro quinto puente sobre el Miño llegan a Ourense procedentes de Langreo a bordo de un camión especial, dando forma a una estructura “única en el mundo”.

-Marcos Vázquez, presidente de la Asociación de Abogados Jóvenes de Ourense, asume la presidencia de la Federación Gallega de Abogados Jóvenes recién constituida en Santiago.

-La escritora Carmen Formoso denuncia al Nobel Camilo José Cela por presunto plagio, cometido según la autora con la novela “La Cruz de San Andrés” con la que Cela ganó el Premio Planeta en 1994.