Historia en 4 tiempos | Homenaje de Orense a La Legión

Varios momentos de la inauguración de la Plaza de la Legión en La Carballeira.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La portada de La Región del 1976. | La Región

Homenaje de Orense a La Legión

Se celebró, en la mañana de ayer, el acto de descubrimiento de una lápida que da el nombre de “Plaza de la Legión” a la plaza situada ante el Centro de Formación Profesional “Santa María de Europa”, en La Carballeira, dedicada por el Ayuntamiento de Orense.

Varios momentos de la inauguración de la Plaza de la Legión en La Carballeira. | La Región

Varios momentos de la inauguración de la Plaza de la Legión en La Carballeira. | La Región

Varios momentos de la inauguración de la Plaza de la Legión en La Carballeira. | La Región

El capitán-capellán castrense don David Freire de Prado ofició una misa que presidió el general-gobernador militar de la plaza, don Pedro Domínguez Manjón, formando los guiones del Regimiento de Infantería Zamora 8 y COE 8, y de los tercios de la Legión “Gran Capitán”, “Duque de Alba”, “Don Juan de Austria” y de la Subinspección de la Legión.

También se hallaban presentes la banda de tambores y cornetas del Regimiento, una Compañía del mismo, y los sesenta caballeros legionarios del tercio “Gran Capitán” que al mando del capitán don Pedro Guisado Cerezo vienen peregrinando desde Madrid al sepulcro del Apóstol Santiago.

Asistieron igualmente los ex-caballeros legionarios orensanos así como numeroso público y la Banda de Música de Orense.

Después de sendos discursos a cargo del primer teniente de alcalde de Orense don Celso Vázquez Gulías y del gobernador militar, respondidos con gritos de “¡Viva Orense! ¡Viva la Legión! Y ¡Viva el Rey!, el capitán Guisado descubrió la lápida que da el nombre de Plaza de la Legión, entonándose el himno de la Legión.

Crónica de Ellacuriaga (1976)

Los vecinos de San Ciprián luchan por la capilla románica del Santo Cristo

La capilla del Santo Cristo de San Ciprián de Viñas vuelve a ser noticia. Un grupo de vecinos del pueblo han firmado un escrito dirigido al presidente de la Comisión del Patrimonio Artístico de la provincia denunciando los efectos que sobre la capilla está causando la reconstrucción de una edificación adosada, con filtración de aguas hacia el interior y daños en el muro lateral como primeros destrozos.

La capilla del Santo Cristo . | La Región

El escrito va acompañado de un informe del consejero provincial del Patrimoio Artístico, don Francisco Fariña, en el que destaca los méritos artísticos de la edificación.

El Santo Cristo de San Ciprián fue, y es noticia, desde que, por deseo del cura, permanece cerrada a cal y canto (hace ya unos cuantos años), sin explicación lógica para ello, actitud que el cura adoptó cuando la capilla, y el Santo Cristo en ella conservado, eran objeto de la mayor devoción por parte de los feligreses y cuando el culto era totalmente normal. En el pueblo hay la evidente sospecha de que la mayoría de piezas de valor y sabor popular han desparecido siendo sustituidos por imágenes de escayola. La obra de la casa vecina ha vuelto a sacar a relucir el tema de la capilla, que incomprensiblemente sigue cerrada cuando todo el pueblo la quiere abierta y, a ser posible, en buen estado, y no con un bidón de desperdicios a la puerta como está en la actualidad.

Un buen ejemplar de lobo muerto en Pazos de San Clodio

El lobo exhibido en Orense. | La Región

Este buen ejemplar de lobo, que arroja un peso de unos 45 kilos, ha sido muerto de un disparo de escopeta en la madrugada de ayer, a las tres y media, en las inmediaciones de la granja avícola de don Manuel Vidal, sita en la pista que conduce de Belmonte a Pazos de San Clodio, muy cerca de La Zamorana.

Don Manuel lleva matados ya unos cuarenta zorros y hace unos cinco meses mató otro ejemplar de lobo, todavía de mayor tamaño, en las inmediaciones de su granja, noticia de la que dio cuenta nuestro diario. El cazador lo trajo a Orense, Reza le hizo estas fotos, y se ha vuelto con la alimaña para su pueblo para poder aprovechar la piel.

19 de julio de 1926 | El colegio de La Purísima festeja a su superiora

El ingeniero industrial don José Suárez llega a Orense como representante de la compañía británica de seguros Sun Insurance Office para tasar los daños ocasionados por el incendio que destruyó el edificio número 109 en la calle del Progreso, un siniestro que afectó también a varias casas colindantes y que ha causado gran impresión en nuestra ciudad por su magnitud, poniendo de manifiesto la escasez de medios en Orense para afrontar una catástrofe de este tipo.

-El colegio de la Purísima Concepción en Orense celebra una brillante velada para festejar el santo de Sor Carmen Almansa, virtuosa Superiora del Colegio, con brillantes intervenciones de las jovencitas Rosita Rodríguez, Petra Vaquero, Rosita Vecino, Pastora López, Consuelo Fernández, Lolita Vaquero, María Vázquez, Josefa Antolín, Antonia García o Antonia Fernández, además del angelical niño Antoñito Romero.

-Se celebra con gran éxito la anunciada verbena de la Sociedad Deportiva de Tenis de Orense, recibiendo muchas felicitaciones el presidente de la directiva, señor Diéguez Nóvoa.

19 de julio de 1951 | Nacimientos y pasaportes

Nacieron en Orense: José Regueira Cardero, Ramón Nóvoa Gómez, Ricardo López Escalante y Paz Varela Sánchez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Borrajo Fernández, Honorina Prada García, Luis Villamarín Vera, Arbolinda Ramos Blanco y dos hijos menores, Socorro Rodríguez Prieto con cuatro hijos menores, Ignacio Pérez García y esposa Sira Silva Campos, Antonio Álvarez Rodríguez, Pura Álvarez Álvarez, Esperanza Acevedo Amaro con una hija menor, Generosa Vázquez Rodríguez, María Vázquez Osorio, Expectación Cabrera Pousa, José Fernández Rodríguez y esposa Pilar Álvarez Regente y dos hijos menores.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso y robusto niño, primero de sus hijos, doña Dolores García Rodríguez, esposa de don José Luis López Outeiriño. El niño recibirá los nombres de José Luis Felipe.

-Ha dado a luz un hermoso niño, primero de sus hijos, doña Carmen Ugalde Carbajo, esposa de don Antonio Pérez Colemán Alvarellos, profesor del Instituto de Enseñanza Media de Orense.

19 de julio de 1976 | Ola de atentados con bombas en toda España

-(1) Orense rinde homenaje a la Legión dándole su nombre a una de las plazas más amplias de La Carballeira.

-(2) Los vecinos de San Ciprián de Viñas luchan por recuperar la capilla del Santo Cristo, cerrada por el cura desde hace años sin una explicación lógica.

-(3) Un lobo abatido en Pazos de San Clodio, muy cerca de Orense.

-Se casaron en Orense: José Anta Canal y Felicia Villar Rodríguez, Luis Ladrero Ytubillejas y Felina Villar Rodríguez, Manuel Gil Rodríguez y Pilar Álvarez Vilachá, Ángel López Carmona y Esther Lorenzo Rodríguez, Juan Cruz Hernández y Rosa González del Río.

-España sufre una campaña de atentados terroristas en pleno 18 de Julio, día del Alzamiento Nacional que este año no se ha conmemorado tras la muerte de Franco, con explosión de artefactos en diferentes puntos como Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo, El Ferrol o Segovia, la mayoría contra casas sindicales pero también contra la sede del Ministerio de Justicia, el Palacio del Consejo Nacional, librerías, comercios o el Monumento a los Caídos en Ferrol, registrándose heridos en varios de los atentados.

19 de julio de 2001 | Tom Cruise y Penélope Cruz son pareja

El grupo de danzas ourensano Queixumes dos Pinos que dirige José Antonio Viñas participa como único representante de Galicia y España en el Festival Internacional de Folclore de Chipre.

-El joven alero internacional argentino Federico Kammerichs será el primer extranjero del COB en su retorno a la Liga LEB, cedido en la que será su primera temporada en España por el Pamesa Valencia que se adelantó al Real Madrid en su fichaje.

-El centrocampista internacional Mendieta deja el Valencia y ficha por la Lazio donde cobrará 700 millones de pesetas por temporada.

-El ciclista estadounidense Lance Armstrong “marca territorio” en la primera etapa de alta montaña del Tour y gana con gran facilidad en Alpe D’Huez, su primera victoria en la mítica cima, dando el primer paso para ganar el que sería su tercer Tour consecutivo.

-Tom Cruise y Penélope Cruz son pareja, según el propio representante del actor estadounidense, después de conocerse durante el rodaje de la película “Vanilla Sky”, el “remake” americano de “Abre los ojos”.