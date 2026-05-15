Historia en 4 tiempos | Homenaje a Otero Pedrayo en el Colegio Universitario, boicoteado por alumnos

Un momento del homenaje a Otero Pedrayo en el Colegio Universitario.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Los titulares de La Región del 15 de mayo de 1976 | La Región

Homenaje a Otero Pedrayo en el Colegio Universitario, boicoteado por alumnos

Un momento del homenaje a Otero Pedrayo en el Colegio Universitario.

Una misa y un acto académico fueron organizados por el Colegio Universitario en homenaje a don Ramón Otero Pedrayo.

Misa en la parroquial de la Santísima Trinidad, oficiada por dos sacerdotes alumnos, y seguidamente acto académico en el salón de actos del Colegio, con asistencia de profesorado y alumnado, presidido por el director profesor Castedo Expósito y otras autoridades, con intervenciones de los profesores Rosario Miraldés, Sierra Rodríguez y Saco Cid glosando la figura de don Ramón.

Los actos, sin embargo, fueron boicoteados por numerosos alumnos, que hicieron pública la siguiente nota:

“Un grupo de alumnos do Colexio Universitario queremos manifestar ante a opinión pública a causa do boicot que fixemos á homenaxe a Otero Pedrayo, xa que:

1.-Foi feito pola dirección do centro, sin contar co profesorado nin cos alumnos pra confecionar os programas de actividades culturais.

2.-As iniciativas levadas a cabo polos alumnos foron boicoteadas pola dirección, deica o punto de non subvencionalas e amenazar ca entrada da forza pública nos actos.

Así pois, queremos aclarar que, apoiando a Otero Pedrayo, non admitivos un homenaxe hacia el, por parte da dirección, feito en castelán, por persoas antigaleguistas e antidemocráticamente”.

(1976)

Un camión derriba el crucero gótico de El Polvorín

Una vecina de El Polvorín ante la base del crucero derribado.

El famoso crucero gótico del barrio de El Polvorín ha sido derribado y roto por un camión, según se sabe ahora en nuestra Redacción a través de varias personas que han reaccionado con vivas protestas por este hecho.

Según versiones de varios testigos, un camión conducido por unos portugueses, sin tomar las debidas medidas de precaución, derribó y acabó rompiendo el crucero gótico que desde tiempo inmemorial se halla en la parte alta de El Polvorín. El ejemplar, de inestimable valor, es uno de los más antiguos de nuestra provincia y se encuentra catalogado en el libro “As cruces de pedra na Galiza” de Alfonso Rodríguez Castelao.

Varios vecinos del barrio reaccionaron apasionadamente ante este atropello del que se sospecha haya sido producto de alguna mala intención, pues allí se intentan construcciones y almacenaje de materiales de obras, ante las que el viejo crucero suponía algunas dificultades.

Se espera que la Alcaldía adopte todas las medidas necesarias, no solo para que se procede de inmediato a la reconstrucción de esta inestimable pieza de valor artístico e histórico, sino a perseguir con ejemplaridad estos desmanes que, según parece, se llevan a cabo por desaprensivos.

(1976)

Ourense recuerda a Castelao

Cabezas, Buciños y Pousa inaugurando la escultura a Castelao.

Un broche perfecto para cerrar las diversas actividades con las que Ourense conmemoró el 50 aniversario del fallecimiento de Castelao. La recientemente remodelada Praza da Imprenta, junto a la calle Colón del casco histórico, está presidida desde ahora por Castelao. Una escultura, obra del artista ourensano Manuel Buciños, recuerda las relaciones de la ciudad con el intelectual de Rianxo.

Como “un camiñante algo canso” y “un corpo ergueito á esperanza do futuro”, definió el alcalde Manuel Cabezas la escultura que representa al “hombre integrador”. Cabezas recordó el trabajo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como una obra caracterizada por su perennidad y que permitiría hacerle continuamente un homenaje. La estatua de Buciños está realizada en bronce y tiene 1,90 metros de altura. Junto al alcalde y el propio autor, estuvo el presidente de la Fundación Castelao, Avelino Pousa, que levantó la bandera de Galicia que cubría la obra junto al alcalde y el artista.

El acto contó con la presencia de la agrupación Vellos Amigos, que interpretó el “Himno a Castelao” del que es autor Manuel de Dios, y el Himno gallego, con el acompañamiento del público asistente.

Ourense cierra así su homenaje a Castelao, que incluyó unas jornadas parar recordar la relación del autor con Ourense, y la publicación del libro “Castelao no seu tempo. Unha perspectiva ourensá”, que se incluye en la colección Auria que edita el Concello.

(2001)

15 de mayo de 1926 - Un escándalo público

El joven teniente orensano don José Pérez Pérez, hijo del capitán retirado don Alesbán, es ascendido a capitán por méritos de guerra.

-El distinguido joven y culto galeno don Ramón García Cerviño obtiene plaza con el número 3 en las recientes oposiciones a médico de la Armada.

-Han salido para sus posesiones de Amoeiro el abogado don Ignacio Moreno y sus bellas hijas Balbanera y Pepita.

-Procedente de Vigo y de paso para Baños de Molgas, estuvo en Orense la distinguida señora doña Emma Rodríguez, viuda de Santamarina, a quien acompañaban sus bellas hermanas.

-Varios vecinos de la calle Pizarro en Orense se dirigen al señor gobernador civil denunciando un “escándalo enorme” producido la pasada noche, después de terminarse el festival en la Alameda del Crucero, con horribles blasfemias y fuertes golpes contra la puerta de una casa por parte de varios individuos que no dejaban descansar a los moradores de aquella calle y contra los que se pide un “castigo enérgico y ejemplar”.

15 de mayo de 1951 - Un orensano, fiscal en La Coruña

Una niña de 8 años fallece electrocutada en Carballino al coger con la mano un cable del tendido eléctrico que se había caído en la calle Traviesa de la Cuesta de la villa.

-En Rairo recibió la Primera Comunión la encantadora niña Rosita Rivo Loureiro, hija del industrial de aquella localidad don José Rivo Ballesteros y esposa, doña Carmen Loureiro Santás.

-Por doña Socorro Montesinos e hija Teresa, y para su hijo Antonio, ha sido pedida a los señores de Varela Fernández la mano de su bella hija Pepita.

-Por don José de la Torre y doña Pepita Moreiras, y para su hijo don José, abogado secretario de la Cámara de Comercio de Lugo, ha sido pedida a don Vicente Nieto y doña Sara Puime la mano de su bella hija Berta.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Carmiña Jácome Rodríguez y el industrial de esta plaza don Antonio Rodríguez Fernández, apadrinados por don Ramón Jorge y la señorita Asunción Rodríguez Fernández, hermana del contrayente.

-El orensano don Eugenio López López toma posesión como abogado fiscal de la Audiencia Territorial de La Coruña.

15 de mayo de 1976 - La marea negra cubre Orzán y Riazor

Titulares de La Región del 15 de mayo de 1976

(1) El Colegio Universitario de Orense rinde homenaje al recién fallecido don Ramón Otero Pedrayo, homenaje que fue boicoteado por un grupo de alumnos del centro.

-(2) Un camión derriba el famoso crucero gótico del barrio de El Polvorín, trasladado al Museo Arqueológico provincial para su reparación.

-El Ministerio de la Gobernación expulsa de España a don Sixto Enrique de Borbón Parma después de los “incidentes” de la reunión carlista de Montejurra, y detiene al militante tradicionalista carlista José Arturo Márquez de Prado como presunto implicado en el tiroteo que terminó con dos muertos y tres heridos.

-El incendio del petrolero Urquiola naufragado frente a La Coruña es apagado después de tres días de explosiones, al tiempo que es localizado el cuerpo del capitán del buque, el único fallecido en el siniestro, mientras la marea negra ya alcanza prácticamente a todo el litoral coruñés y la ensenada de Orzán-Riazor se cubre de una capa color castaño.

15 de mayo de 2001 - El COB dice adiós a la Liga ACB

Titulares de La Región del 15 de mayo de 2001

El COB dice definitivamente adiós a la Liga ACB, un descenso “anunciado” desde hace jornadas que ha llegado finalmente en la penúltima con la derrota de los ourensanos ante el Estudiantes (84-71) y la victoria del Alicante en su partido. Un desenlace esperado en una mala temporada con cambios y salidas en la directiva y en el banquillo, donde Pedro Martínez, sustituto de Sergio Valdeomillos ya a finales de marzo, no pudo enderezar la situación deportiva.

-(3) Se inaugura en la Plaza de la Imprenta una escultura dedicada a Castelao, obra de Manuel Buciños, como broche final del homenaje de Ourense al autor de Rianxo en el 50 aniversario de su fallecimiento.

-Estonia gana el Festival de Eurovisión por primera vez en su historia con la canción “Everybody”, con España en sexta posición, con David Civera y su tema “Dile que la quiero”

-Woody Allen demanda a su productora Jean Doumanian, a la que acusa de haberle estafado con las ganancias de sus últimas ocho películas.