Historia en 4 tiempos | II Motocross Festa da Bica en la Estación de Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976

II Motocross Festa da Bica en la Estación de Manzaneda

II Motocross Festa da Bica en la Estación de Manzaneda | La Región

(2) Con un tiempo espléndido se celebró el II Motocross Festa da Bica en la pista permanente de la Estación de Montaña de Manzaneda. El ambiente de expectación era extraordinario, con participación de los primeras series de esta actividad en Galicia, entre ellos José Sánchez Rúa, Gaspar Barrón, José María López Sánchez o José Fernández Prado, que fue finalmente el que se hizo con el triunfo.

Tras la correspondiente entrega de premios, se celebró una comida de hermandad entre participantes y organizadores, resultando un completo éxito y habiendo prometido los pilotos que acudirían a todas las pruebas que se organizarán en Cabeza de Manzaneda.

El éxito de todas las pruebas que se organizan en la Estación está contribuyendo a que se incremente el interés ante la I Concentración Motorista Internacional del Noroeste que tendrá lugar el próximo día 29 de agosto, siendo constantes las llamadas a Escudería Orense y Meisa en demanda de información.

Con tal motivo se recuerda que hoy está convocada una reunión en los locales de Escudería Orense en la avenida de La Habana, al objeto de concretar detalles con respecto a la organización de la marcha. A dicha reunión se invita a todos los usuarios de motocicletas que tengan interés en dicha manifestación, sean o no socios de Escudería Orense.

Crónica de Biela

(1976)

Campamento de Monterrey

(3) Fuimos al campamento… Yo me hubiera quedado en el campamento si pudiera quitarme de encima, por lo menos, medio siglo, y otro tanto de inquietud vital.

Pasado el puente de los Gozos, un violento recodo conduce: “A Monterrey”. Enseguida se nota que por allí debe empezar la Rábeda. Más allá, la Derrasa con su llanura; al fondo, el pico agudo del Outeiro de Boa Madre. Tierra de gándara, pero el río va entre bandas de espesura.

Los pinos, muy altos y apiñados, dan al campamento un fondo de paisaje italiano de los que Boecklin ponía al fondo de sus cuadros. Contribuyen las avenidas con postes blancos.

Mirando a las tiendas, la cosa cambia. El mejor mástil de bandera que hay en España, está en el medio. Los rapaces están formados por escuadras ante las tiendas. Después de la revista, irán a bañarse al río. Es la difícil síntesis de la espontaneidad natural y el orden humano.

Los que dirigen esto nos dicen que, para conseguirlo, han de volverse un poco niños. Se ve que han de aprovechar tendencias espontáneas: ánimo, entusiasmo, simpatía y convicción. Viene a ser espíritu aplicado. Como que hasta se cuentan cuentos por la noche, a la hora de los cuentos, cuando vuela suavemente la fantasía.

Comer bajo los árboles, animados por el apetito de los chicos, el gusto propio y la buena compañía, no es el menor de los atractivos de este lugar. Llega un momento en que no pesa el medio siglo que a uno le sobra. Dar la vuelta a pie, por las Caracochas, no es una prueba extraordinaria de ello. Es que la excursión debe terminar así, alejándose poco a poco.

Volveremos al campamento. Y, si cuadra, nos quedamos.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

Entrega de trofeos del III Trofeo Bancobao Fiestas de El Puente de tiro olímpico

(1) El salón de actos del Club de Tiro Eiroás acogió el acto de entrega de trofeos de las tiradas que, con motivo de las tradicionales fiestas de El Puente, la comisión de fiestas había organizado en unión de la Federación Orensana de Tiro Olímpico, y que patrocinó el Banco de Bilbao, con la donación de veinte trofeos.

Las tiradas fueron en las modalidades de tiro neumático, pistola y carabina, con gran afluencia de tiradores.

Los trofeos fueron entregados al principio de un vino español con que la Federación Orensana obsequió a los componentes de la comisión, que acudieron en su casi totalidad, y los dos representantes del Banco de Bilbao que tuvieron la delicadeza de acudir a esta entrega. El señor Menor, representante de la Federación, agradeció a los asistentes las atenciones recibidas y pasó a continuación a dar lectura de nombres de los ganadores de los diversos trofeos en sus distintas categorías, siendo estos entregados por los promotores y donantes.

A continuación el señor Diz Ojea, presidente de la comisión, agradeció la colaboración del club de tiro y abogó por que esta aportación siga a través de los años venideros, ya que el presente es el XV Trofeo de fiestas en que interviene el deporte del tiro.

Crónica de Trebello

(1976)

7 de agosto de 1926 - Bodas de oro de una religiosa muy querida

La religiosa Sor Estefanía Gutiérrez, de las Congregaciones de San Vicente de Paúl, cumple 50 años de vida religiosa que ha pasado casi integramente en la Comunidad del Hospital Provincial de Orense, donde es una verdadera institución. Natural de Valladolid, ingresó en la Congregación en 1876 y al año siguiente ya vino a Orense, ausentándose tan solo una temporada para trabajar en Cuba. Por tres veces fue designada superiora, renunciando las tres veces al cargo.

-Salió para Cambados el joven José Díez y su bella hermana, que van a pasar la temporada veraniega con sus tías, las señoras de Díaz Ponte.

-Salió para Verín la señora viuda de Rocafull con su familia.

-Don José Fernández Fernández es nombrado juez municipal de Chandreja de Queija.

-La marquesa de Atalaya Bermeja acoge en el Asilo del Santo Ángel a tres niñas huérfanas, Francisca, Luisa y Carmen Salgado Colmenero, de 13, 6 y 5 años, respectivamente, que se quedaron sin padres en un pueblo del Ayuntamiento de Laza, donde fueron recogidas por unos vecinos.

7 de agosto de 1951 - Exhibición comunista en Berlín Oriental

La religiosa Sor Estefanía Gutiérrez, de las Congregaciones de San Vicente de Paúl, cumple 50 años de vida religiosa que ha pasado casi integramente en la Comunidad del Hospital Provincial de Orense, donde es una verdadera institución. Natural de Valladolid, ingresó en la Congregación en 1876 y al año siguiente ya vino a Orense, ausentándose tan solo una temporada para trabajar en Cuba. Por tres veces fue designada superiora, renunciando las tres veces al cargo.

-Salió para Cambados el joven José Díez y su bella hermana, que van a pasar la temporada veraniega con sus tías, las señoras de Díaz Ponte.

-Salió para Verín la señora viuda de Rocafull con su familia.

-Don José Fernández Fernández es nombrado juez municipal de Chandreja de Queija.

-La marquesa de Atalaya Bermeja acoge en el Asilo del Santo Ángel a tres niñas huérfanas, Francisca, Luisa y Carmen Salgado Colmenero, de 13, 6 y 5 años, respectivamente, que se quedaron sin padres en un pueblo del Ayuntamiento de Laza, donde fueron recogidas por unos vecinos.

7 de agosto de 1976 - Riada catastrófica en el Gran Cañon del Colorado

7 AGOSTO 1976

Nacieron en Orense: Marta Nogueiras López, Santiago Gómez Sarria, Eva López Veiga, David Rodríguez Paradela, Sonia Abad Vidal, Ana Caride González, Alfonso González Senaz, Antonio Núñez Domínguez, Javier Yebra Ferro y Eduardo Fernández Félix.

-(1) El Club de Tiro Eiroás acogió la entrega de trofeos del III Trofeo Bancobao Fiestas de El Puente de tiro olímpico.

-(2) José Fernández Prado gana el II Motocross Festa da Bica, disputado en la pista permanente de la Estación de Montaña de Manzaneda.

-Una riada en una tranquila zona de recreo del Gran Cañón del Colorado, en Arizona, arrasa hoteles, campings y zonas de acampada, causando al menos 70 muertos, calculándose que al menos mil personas continúan aisladas. Muchos de los fallecidos no hicieron caso de los avisos de desalojo previos a la riada, al no creer que el tranquilo río se iba a convertir en una trampa mortal, en una zona que en 1962 sufrió un suceso similar en el que murieron 67 personas.

7 de agosto de 2001 - Muere el duque de Feria

7 AGOSTO 2001

La edición número 22 de la Festa do Pemento de Arnoia repartió hasta doce mil raciones entre sus 25 mil visitantes.

-La reina madre Isabel de Inglaterra celebra su 101 cumpleaños en su residencia oficial de Clarence House, rodeada de su familia y aclamada por cientos de personas.

-El actor estadounidense Ben Affleck ingresa de forma voluntaria en un centro de rehabilitación en Malibu para superar sus problemas con el alcohol.

-Dos agentes de la Ertzaintza que viajaban de paisano en coches camuflados sufren graves quemaduras al ser atacados por individuos encapuchados con cócteles molotov fabricados con ácido en Portugalete (Vizcaya), una “emboscada” que los agentes sufrieron en el casco viejo de la localidad después de recibir un aviso falso de que se registraban incidentes en la calle Cristo, donde tuvo lugar el ataque.

-El duque de Feria, Rafael Medina Fernández de Córdoba, exmarido de Nati Abascal, aparece muerto a los 58 años en su residencia familiar Casa de Pilatos en Sevilla, en circunstancias aún por aclarar, después de unos últimos años marcados por sucesivos escándalos con varios procesos judiciales por rapto y corrupción de menores, tráfico de drogas, consumo de prostitución o incumplimiento de patria potestad, llegando a protagonizar un intento de suicidio en 1998.