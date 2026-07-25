Historia en 4 tiempos | Inauguración del monumento a los ferroviarios

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 25 de julio de 1976.

Los reyes, en Santiago

La reina Sofía y sus hijos a su llegada al aeropuerto de Labacolla.

(2) Poco antes de las siete de la tarde llegó al aeropuerto de Labacolla la familia real española, a bordo de dos aviones Mystere de la Subsecretaría de Aviación Civil, y de esta forma iniciar así su visita oficial a Galicia, que durará una semana.

A las seis y 53 minutos llegó el avión que transportaba a don Juan Carlos, a quien acompañaban sus hijas las infantas Elena y Cristina, así como el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el ministro del Aire, teniente general Carlos Franco Iribarnegaray. Tres minutos después llegó el otro avión, con la reina doña Sofía y su hijo, el príncipe Felipe.

La familia real española fue recibida en el aeropuerto por los ministros de Educación y Ciencia, Adolfo Menéndez; Justicia, Landelino Lavilla; Gobernación, Martín Villa; jefe de la Región Aérea, teniente general Cuadra Medina; almirante jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, Pedro Español, y primeras autoridades civiles y militares de Galicia, así como el arzobispo de Santiago, monseñor Ángel Suquía Goicoechea.

Varios miles de personas se concentraron en las inmediaciones para saludar a los reyes. Una gran pancarta que portaban un grupo de asistentes decía: “Los Ayuntamientos de Arzúa, Boimorto, El Pino, Mellid, Santiago, Sobradelo de los Monjes, Toques, Touro y Vilasantar dan a Sus Majestades la más cordial bienvenida”.

(1976)

Los pontinos opinan sobre las fiestas

Luis López Salgado.

Adolfo Seoane.

Ricardo Alonso.

(1) Luis López Salgado (Abogado).-A pesar de mi residencia en Madrid sigo teniendo mi casa en El Puente, y afortunadamente cada mes por lo menos puedo venir. Las fiestas están pasando un momento delicado, por los altos costos y por una cierta apatía de los vecinos del Puente, aunque desde hace dos años la antorcha la han recogido los de mi generación, Pepe Perla y Eladio Diz. Sobre las fiestas, solo un ruego, que los pontinos vayan a la playa el día siguiente, la playa permanece y las fiestas sólo son una vez al año.

Adolfo Seoane (Industrial Peluquero).-Las fiestas siguen teniendo carácter popular, pero yo opino que hay que volver a lo tradicional, a las romerías al lado del río, a lo enxebre. Hoy la juventud tiene ya muchos sitios en donde bailar. Las comisiones de fiestas son dignas de todo elogio, yo he sido comisionista varios años y es tremenda la labor de recaudar fondos puerta por puerta. Yo ahora vivo en la otra parte del río, pero vengo cuando puedo a tomar café y “jugar la vieja partida” a La Troya.

Ricardo Alonso (Industrial).-Yo sería partidario de que poco a poro se incluyeran espectáculos teatrales, siempre y cuando estos no se programen durante el año. Lo mejor del Puente es el entusiasmo y unión de los pontinos. En nuestra época teníamos baloncesto, teatro y espíritu de unión, espero que los más jóvenes sigan el camino.

(1976)

Inauguración del monumento a los ferroviarios

Inauguración de la locomotora Zaragoza-A.

(3) El acto de inauguración del Monumento a los Feroviarios, con la colocación de una locomotora en la avenida de acceso a la Estación, se celebró en olor de multitud.

La Banda de Música de Orense amenizó el acto, que congregó a numeroso público, destacando la presencia de numerosísimos funcionarios de Renfe y familiares.

En primer lugar habló el presidente de la Comisión de Fiestas del Puente, señor Diz Ojea, que destacó el “homenaje de El Puente y de Orense a los hombres del ferrocarril”, e hizo entrega al jubilado de Renfe don Manuel Santamaría Vázquez y a la viuda de Magán, doña Josefa Pérez Tordesillas, de recuerdos de este acto.

Seguidamente don Jesús Pousa, párroco de Las Caldas, hizo un canto a la hermandad entre los hombres, dando las gracias por el delicado obsequio.

Finalmente el alcalde accidental, señor González Suárez, y el señor Olarte, agradecieron el homenaje tributado a los ferroviarios.

Por último, la masa coral de Renfe, de Monforte de Lemos, ofreció un recital de canciones gallegas que fue seguido con vivo interés por el público que abarrotaba los alrededores del lugar.

(1976)

25 de julio de 1926 - Un gran sueldo para el portero Zamora

De su viaje de novios han regresado a Orense el competente empleado de la casa Hijos de Simeón García don Mario Iglesias y su bella esposa.

-Han llegado a Orense procedentes de Vigo don Manuel Estado, don José Rivera, don Luis Jiménez, don Manuel Castro Fuentes, don Castor Baltar y don Juan Torre Loca.

-Llegaron de Madrid los señores marqueses de Leis con su distinguida familia, don Faustino Sánchez y don Jaime Nodales.

-Salió para Santiago el almacenista de Orense don Manuel París.

-El Vaticano abre el expediente de beatificación de Don Bosco, el fundador de la Congregación Salesiana, que se cree estará terminado antes del año 1929.

-El portero internacional Ricardo Zamora, actualmente en las filas del Español, tendrá un sueldo récord en el fútbol español: 5.000 pesetas al mes libres de impuestos.

-La ciudad de Sevilla alcanza una temperatura récord de 51 grados, llegando incluso a fallecer a causa de una insolación un vendedor de periódicos en la Plaza de Terceros.

25 de julio de 1951 - Cuatro mujeres a prisión por “faltas a la moral”

Nacieron en Orense: Olga Fernández Fidalgo y Elvira Martínez Madás.

-Se casaron: Camilo Salgado Cota y Pilar Araujo Martínez, Armando Roque Carballo y María Rodríguez Albor, Luis Vázquez Castro y María López Gómez, Manuel Rial Moredo y Milagros María González, Benigno Losada Rodríguez y Nieves González Torres, Ignacio Vázquez Álvarez y Carmen Nóvoa Basallo, José Fernández Domínguez y Carmen Blanco Pereira.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso niño doña María Dolores Vecino, esposa del linotipista de La Región don Rafael González. El pequeño recibirá los nombres de Rafael Raúl Apolinar.

-Cuatro vecinas de Orense ingresan en la Prisión provincial para cumplir arresto gubernativo por “faltas a la moral”.

-En Orense fue bautizado un precioso niño, primero de los hijos de don José Luis López Outeiriño, funcionario del Banco Hispano Americano, y de su esposa, doña Dolores García Rodríguez. El niño recibió los nombres de José Luis Felipe y fue apadrinado por el industrial don José Martínez Rodríguez y su esposa, doña Elvira Vecino Machado.

25 de julio de 1976 - Salvada una mujer que se arrojó al Miño

25 de julio de 1976.

Nacieron en Orense: Luis Quiroga Vázquez, Mar Fernández Pazo, Carmen González Alves y Natalia Vázquez Rodríguez.

-Se casaron: José Rodríguez Ruano y Concepción Vázquez Rodríguez, Emilio Paradela Fernández y Soledad Romero Campo, Sebastián Castro Rosendo y Dosinda Gómez Nóvoa, Francisco Rodríguez Pérez e Isabel Aparicio Sindín, Álvaro Araujo Pérez y Marina Vázquez Rodríguez, Manuel Ferro de Dios y Luisa Borrajo Feijóo.

-(1) Los pontinos dan su opinión sobre las Fiestas del Puente.

-Una mujer de 42 años se arroja al Miño desde el Puente de Ribeiriño, siendo rescatada con vida 800 metros más abajo.

-(2) Los reyes de España llegan a Santiago de Compostela acompañados de sus hijos, con recepción en el Hostal de los Reyes Católicos a la que asistieron unas cuatro mil personas después de que el rey se dirigiera desde el balcón del Ayuntamiento a las personas congregadas en la Plaza del Obradoiro, que no estaba repleta, siendo muy aplaudidas sus palabras en gallego y las dedicadas a los emigrantes: “Esta terra, non hai duda, Dios la fixo pra ser amada e amar”.

-(3) La locomotora Zaragoza-A, erigida como monumento a los ferroviarios, es inaugurada en olor de multitud frente a la Estación Empalme.

25 de julio de 2001 - La pasarela del quinto puente será de libre acceso

25 de julio de 2001.

La Xunta de Galicia cede ante el Concello de Ourense y permitirá que el acceso a la pasarela del quinto puente sobre el Miño sea libre, tal y como había ideado el arquitecto de la obra Álvaro Varela, aunque la oposición (PSOE y BNG) insiste en su cuestionamiento del proyecto y aseguran que la pasarela “es innecesaria y peligrosa” después de que dos de sus ediles la visitasen y recorriesen por primera vez.

-El presidente del Ourense, Manuel Rois, prescinde de Clodomiro Nóvoa y toma el mando “en persona” de la sección de fútbol sala femenino, confirmando a Tajamata como técnico, después de una temporada “tumultuosa” marcada por el enfrentamiento entre el primer responsable de la sección, José Luis Bande, y la jugadora internacional Beatriz Seijas que acabó con la marcha del primero.

-El COB ficha al ala pivot bahameño Michael Wilson, el mejor jugador de la Liga LEB durante la pasada temporada.

-Se presenta en Carballiño una nueva edición de la Xociviga, las Xornadas de Cine e Video en Galicia, que llegan a su edición número 18 organizadas por el Cine Club Carballiño con el patrocinio del Concello, la Consellería de Cultura y la Diputación.