Historia en 4 tiempos | Inauguración de obras en pueblos cercanos a Orense

Corte de la cinta en una de las inauguraciones.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 13 de julio de 1976. | La Región

Inauguración de obras en pueblos cercanos a Orense

Corte de la cinta en una de las inauguraciones. | La Región

Diversas obras municipales de interés público han sido inauguradas en los pueblos de Paradela, Beiro, La Burata y Pereiro, del término municipal de Orense.

Los actos han sido presididos por el alcalde don Miguel Riestra Paris, a quien acompañaba el gobernador militar general don Pedro Domínguez Manjón, y varios concejales y técnicos del Ayuntamiento orensano.

En Paradela fueron inaugurados los servicios de fuente, lavadero y abrevadero.

En Beiro, gracias a la donación del señor cura párroco, fue posible el alumbramiento de aguas en terrenos parroquiales construyéndose seguidamente un servicio de fuente, lavadero y abrevadero, inaugurándose también la obra de pavimentación de una calle, colocación de tuberías para alcantarillado y hermoseamiento del campo público.

En La Burata se puso en servicio una fuente y lavadero.

Y finalmente en Pereiro (Palmés) se inauguró el pavimentado de varias calles, depósito de captación de aguas, fuente, lavadero y abrevadero.

En los pueblos del recorrido fueron colocados banderas y gallardetes, siendo disparada profusión de bombas y cohetes, pues estos actos de inauguración de obras han sido acogidos en estos pueblos con general entusiasmo.

(1976)

Benito Domínguez: “La Sociedad Orensana es la más activa de las sociedades gallegas en la Argentina”

Benito Domínguez, ourensano en Argentina | La Región

Don Benito Domínguez, orensano residente en la Argentina desde los años cuarenta y secretario general de la Federación de Sociedades Gallegas de la Argentina, asistió al Congreso de la Emigración recientemente celebrado en Vigo.

-¿Qué es la Federación de Sociedades Gallegas?

-Es una institución que agrupa a 27 entidades gallegas, comarcales y locales, con unos doce mil socios en total.

-¿Solo gallegos?

-Hay gallegos, hijos de gallegos y españoles de otras provincias, incluso algún argentino. La Federación fue fundada en 1921, a cargo de emigrantes del año 1917 y de la Guerra de Marruecos, y su labor ha sido siempre mantener el contacto con Galicia, sobre todo durante la Guerra Civil y la posguerra. A la cabeza de todas las actividades de la Federación está la sociedad orensana por ser la que tiene más gente y más actividad.

-Los emigrantes de la Argentina ¿son todos millonarios?

-Hay de todo y quisiera no equivocarme en esto. Allí vivimos bien, pero la mayoría trabajan en relación de dependencia. Otro porcentaje muy elevado son pequeños comerciantes y luego hay una pequeña minoría que han hecho fortunas, algunos incluso han fundado bancos. Pero la mayoría no pasamos de pequeños comerciantes y trabajadores en dependencia.

-¿Cómo están repercutiendo allí los últimos acontecimientos del país?

-Vivimos pendientes de todo lo que ocurre en Galicia y en España.

-¿Se integra el gallego en la sociedad argentina?

-En general sí, porque no sufrimos ninguna discriminación, tenemos los mismos derechos que los argentinos. Tenemos fama de más trabajadores y eso nos abre muchas puertas.

Entrevista de Maribel Outeiriño (1976)

Las llaves de la memoria

El presidente de Ecuador Gustavo Noboa rompe el protocolo para saludar a los vecinos de Maceda. | La Región

Hay un instante en que el hombre otoñal reclama su parte de memoria. Y un latido ancestral y lejano convocó al presidente Gustavo en este trozo de mundo que es Maceda.

Al bajar del auto, reconoció las arboledas, olores, callejuelas y restos almenados del castillo. Todo lo había visto ya en vigilias e insomnios en la tierra de benigno clima ecuatoriano.

Afirman los biólogos que el hombre sueña las mismas escenas soñadas por sus antepasados. Que hay un momento en que se abre la “trampilla interior” y percibimos las claves del pasado. Mucho más el ecuatoriano, tierra tantos años inca; los incas, al fin, han sido como los “griegos” de América. Llegó el presidente, culto, humilde y comunicativo, a esta tierra macedana. Lo vi feliz y emocionado. Pensé en aquel macedano de hace cuatro siglos, enrolado entre conquistadores extremeños, que entró en Ecuador desde el rico Perú. Recorrió la cordillera andina, sorteó las terribles “anacondas”, serpientes de dos cabezas, una en cada extremo. Aquel macedano que asustó a los indígenas con su segunda piel metálica y el estallido infernal del arcabuz.

Ayer, el presidente tenía la mirada transparente, incendiado el corazón y la voz muy de adentro al hablar con los paisanos. Cuando partió, llevaba algo sagrado atado a la cintura.

Crónica de J. Noguerol (2001)

13 de julio de 1926 - Se prohíbe la caza en Galicia

Se encuentra en Carballino haciendo uso de las aguas de aquel balneario el filántropo hijo de Trives don Eumenio Ancochea Boscosi.

-Con objeto de pasar el verano junto a su hermano don Juan, ilustrado abogado del Colegio de Orense, ha llegado de la Argentina, donde reside desde hace 16 años, doña María Carid.

-El Colegio Oficial Médico de Orense elige nueva Junta de Gobierno, formada por los señores: Celso Rogina Tejada (presidente), César Gutiérrez Vázquez, Manuel Peña Rey, Julio García Pérez, Julio Vázquez Groizard, Marcial Moreiras Pandiello, Berardino Temes Fernández, Francisco J. Rionegro Díez y Carlos Guitián Fábrega.

-Estuvo en Orense el banquero y celoso alcalde de Carballino don Alfonso Hugalde.

-Tras reñidas oposiciones alcanzaron plaza de secretarios judiciales los jóvenes orensanos don Cesáreo Eire Santalla y don Eduardo Rodríguez, el primero destinado a Noya (Coruña) y el segundo a Belmonte (Cuenca).

-El ministerio de Fomento prohíbe toda clase de caza en Galicia desde el 1 de febrero al 15 de septiembre.

13 de julio de 1951 - Turpin, campeón del Mundo de boxeo

Nacieron en Orense: Blanca Santás Araujo, Tomás Montero Carnero, Ana Lama González, José Salgado Guerra, José Araujo Otero y Dolores Gómez Iglesias.

-Se casaron: Antonio González Iglesias y Dolores Álvarez Gutiérrez, Jesús Pereira Fernández e Isaura Martínez Cortina, Evaristo González Pérez y Celsa Agregán Silva.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Sarmiento Caride, Rogelio Gallardo Otero, Manuel Carballeda Lamas, José Belmonte Argudín, Ángel Arias Trincado, Alfredo Alonso Martínez, Miguel Alonso Fernández, Arturo Cid Vila y esposa Ana Iglesias Fidalgo e hijos menores.

-El presbítero don Francisco Rodríguez Diéguez celebra su primera misa como sacerdote en San Miguel de Vidueira (Manzaneda), donde es hijo predilecto.

-En Ribadavia ha dado a luz a una preciosa niña, primera del matrimonio, doña Rosa Álvarez, esposa del industrial de esta plaza don Francisco Gómez Juste.

-El boxeador británico Randolph Turpin se proclama nuevo campeón del mundo de los pesos medios al vencer por puntos en combate celebrado en Londres al estadounidense Sugar Ray Robinson.

13 de julio de 1976 -Histrión-70 estrena “Antígona” en Vigo

13 de julio de 1976. | La Región

Se casaron en Orense: Ramón Dorribo Cachaldora y Manuela Masid Méndez, Abel Álvarez Feijóo y Lucila Costa Cid, José Cerviño Rodríguez y Pilar Rodríguez Carnero, Juan Almuiña Montero Carmen Martínez Martínez, José Domínguez Outomuro y Rosalía Seara Pereiro, Antonio Teixide Tizne y Pilar Prado Bóveda, Antonio Diz Nespereira y Rosario Durán González, José Fernández González y Margarita Rodríguez Cid, José Quintas Dacosta y Luz Quintas Rodríguez.

-El grupo teatral orensano Histrión-70 estrena en la Mostra de Teatro de Vigo su adaptación al gallego de la obra de Jean Anouilh “Antígona”, con dirección de Xosé Blanco Gil, decoración a cargo de Xaime Quesada e interpretación de, entre otros, Eduardo Rego, Marisa Calvo, Gely R. Amado, María José García y Manolo Núñez.

-(1) El orensano Benito Domínguez, secretario general de la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina, participó en el Congreso de la Emigración recientemente celebrado en Vigo.

-(2) El alcalde de Orense, Miguel Riestra Paris, y el gobernador militar general, Pedro Domínguez Manjón, inauguran diversas obras de interés público en varios pueblos del término municipal de Orense.

13 de julio de 2001 - El jugador más alto de la historia del COB

13 de julio de 2001. | La Región

La Escuela de Negocios de Caixanova en Ourense cumple su primer año de funcionamiento y hace entrega de diplomas a los 49 jóvenes que asistieron a los máster de Asesoría Jurídica de Empresas y Dirección y Gestión de Empresas.

-(3) El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, visita Maceda, la tierra de sus antepasados, dentro de la visita oficial que realiza por Galicia, acompañado para la ocasión por el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, y el alcalde de Maceda, Rodríguez Carballo.

-El pivot alemán Alex Pleuger jugará esta temporada en el COB cedido por el Pamesa Valencia, convirtiéndose con sus 2,15 en el jugador más alto de la historia del club ourensano.

-Pedro Cortés dimite como presidente del Valencia “por razones familiares y personales” después de tres años y medio en el cargo en los que el club che ha ganado una Copa del Rey y una Supercopa de España y ha disputado dos finales de la Liga de Campeones.