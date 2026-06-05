Historia en 4 tiempos | Inauguración de un puesto de socorro en Ventosela

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Inauguración de un puesto de socorro en Ventosela

Inauguración de un puesto de socorro en Ventosela

Nuevo puesto de socorro en Ventosela.

Recientemente fue inaugurado oficialmente un puesto de socorro de primeros auxilios en Ventosela, dependiente del destacamento de tropas de socorro de la Cruz Roja de Ribadavia.

Dicho puesto está instalado en un edificio de nueva planta que da a la carretera nacional de Orense a Vigo.

De momento está servido por sanitarios de la unidad de voluntarios de la Brigada, habiéndose solicitado se le conceda un cupo de soldados a partir del 1 de enero del próximo año.

Concurrieron al acto el presidente provincial de la Cruz Roja, el jefe de la 33 Brigada de Tropas de Socorro, y autoridades y representaciones de Ribadavia.

(1976)

El gobernador civil saliente visita Ramiranes

El gobernador civil cortando una cinta en Ramiranes.

Don Joaquín Llobell Muedra efectúa su última visita como gobernador civil de Orense al municipio de Ramiranes, acompañado por el subjefe señor Matías de la Torre, el diputado del partido don Cesáreo Moreiras, el inspector provincial de la zona señor Ferreira Fernández y el jefe del Departamento de Política Local señor García Pérez.

En el límite del término fue recibido por la alcaldesa de Ramiranes doña Pilar López García, concejales, consejeros locales y demás representaciones, trasladándose al pueblo de Mosteiro, inaugurando la pista a Rubiás y Penosiños y visitando la iglesia y el convento de clausura, para departir con el vecindario que acogió a la primera autoridad con visibles muestras de afecto.

Luego, en el grupo escolar de El Picouto, se celebró un concejo abierto en el que se expusieron las inquietudes de los pueblos. La alcaldesa agradeció la visita del gobernador y la interesó el máximo apoyo para remediar el mayor número posible de necesidades del término municipal.

Por último el gobernador civil agradeció a todos el cariñoso recibimiento de que había sido objeto, y glosó los problemas agropecuarios y su posible rentabilidad y la necesidad de creación de puestos de trabajo, así como aspectos políticos de la actualidad nacional que estamos viviendo.

(1976)

Campeonatos de España de minitramp y cama elástica en Orense

Julio Fernández Pérez.

Orense acogerá el III Campeonato Nacional de Minitramp y el IV de Cama Elástica, dos deportes modernos que en la ciudad han empezado ya a conquistar adeptos.

Hablé sobre el particular con Julio Fernández Pérez, jefe de Actividades Deportivas de la Delegación provincial de Juventudes.

-Sí, es cierto, tendrán lugar el día 12 de este mes en el Pabellón de Deportes -me dijo en seguida.

-¿Por qué en Orense, precisamente?

-Por habérnoslo concedido el Comité Nacional de dichos deportes, en razón a la labor de promoción que se está realizando en esta provincia. Había competencia, pues también pidieron la organización Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid.

-¿Lista, pues, para sentencia en Orense?

-En efecto. Vendrán representantes de Barcelona, Sevilla, Las Palmas, Gerona y Valencia a los que habrá que añadir cinco de Orense, en virtud de una invitación especial.

-¿Cuántos practican estos deportes en Orense?

-En este momento hay tres clubs -el Medina, el Pabellón y el Athlos- con unos ochenta chicos y chicas, y junto a ellos está el eficiente apoyo de la Federación provincial de Gimnasia que mantiene una escuela gratuita para estos deportes con funcionamiento diario en la Casa de la Juventud.

-¿Está la juventud orensana preparada para estas actividades?

-No es que esté preparada. Tiene buena “madera” para este deporte.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

5 de junio de 1926 - Nuevo servicio de autobuses en Orense

Se encuentra en Orense el comandante de Infantería don Ulpiano Sarria, a quien acompaña su distinguida esposa.

-De Soria, en cuya ciudad ha permanecido un mes atendiendo a su numerosa clientela, ha regresado a Orense el reputado oculista don Adolfo Álvarez, quien se ha puesto nuevamente al frente de su clínica.

-En su magnífico automóvil llegó a Orense el joven banquero don Bernardino F. Rodicio, acompañado de su bella y distinguida esposa, María del Carmen R. Veiras.

-Se inaugura un nuevo y completo servicio de autobuses en Orense con el siguiente recorrido: Jardín de Posío, Padre Feijóo, Colón, Obispo Carrascosa, Plaza Mayor, Instituto Paz Nóvoa, Vicente Pérez, avenida Curros Enríquez, dando la vuelta por el Puente Mayor, Progreso, hasta el Jardín. Siempre que haya viajeros habrá paradas en todos los cruces de calles; el recorrido de ida y vuelta dentro de la ciudad valdrá 0,15 y al Puente Mayor, 0,25.

-La señorita Irene Álvarez Veras, hija de don José Álvarez Vázquez, regresa a Orense tras lograr brillantes notas en el segundo de Medicina que cursa en la Universidad de Santiago.

5 de junio de 1951 - El estudioso niño Federico Martinón

En Orense contrajeron matrimonio el joven don Nicolás Iglesias Fernández y la bella señorita Pepita Barandela Cid, apadrinados por don José Conde y su esposa doña Consuelo Gómez.

-El comandante de Infantería don Juan Torres sale de Orense con destino a Santander, acompañado de su familia, para hacerse cargo del Patronato de Huérfanos del Ejército en la capital cántabra, destino en el que le deseamos el mayor de los éxitos.

-El estudioso niño Federico Martinón Sánchez, hijo del doctor don Federico Martinón León, ha hecho con brillantez su examen de ingreso en el Instituto de Enseñanza Media de Orense.

-Han sido concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Cartelle: Emilio Rodríguez Rodríguez; La Gudiña: José Rodríguez Gómez; Lobera: Claudio García Alonso; Nogueira: Adolfo Casal Dobarro, Julio Gil Rodríguez; Orense: Luis Bóveda Gómez, Fausto Plasencia Gómez y Manuel Soto Rodríguez; Ramiranes: Serafín Alonso Cortés; La Vega: José Rivera Sequeiros.

5 de junio de 1976 - Las maniobras de Santiago Carrillo

Nacieron en Orense: Sonia García Bayón, Magarita Gulín Feijóo, Iván Díaz González y Esperanza Outeiriño Feijóo.

-(1) Don Joaquín Llobell Muedra hace su última visita como gobernador civil de Orense al municipio de Ramiranes.

-(2) Se inaugura un puesto de socorro de primeros auxilios en Ventosela.

-(3) Orense acogerá este mes los Campeonatos Nacionales de Mini-tramp y de Cama Elástica.

-Rumanía, el primer país del Este de Europa que se proponía restablecer relaciones con España y reconocer al régimen del rey Juan Carlos, interrumpe las negociaciones en un “escándalo diplomático sin precedentes”, según el diario francés L’Aurore, que atribuye la ruptura a la “mediación” del dirigente comunista español Santiago Carrillo ante el líder rumano Ceaucescu.

-El actor y director de cine mejicano Emilio “Indio” Fernández es buscado por la policía tras presuntamente haber matado a tiros a un campesino, aunque parece que podría haber huido de México a bordo de una avioneta de su propiedad.

5 de junio de 2001 - Las maniobras de Santiago Carrillo

Un hombre de 52 años es detenido por la Guardia Civil como principal sospechoso de matar a golpes a un convecino de su misma edad cuyo cadáver fue hallado en el patio de su domicilio en Xestosa (Toén), al parecer tras una discusión banal sobre fútbol, aunque el detenido alega que no recuerda nada y que esa noche “había bebido bastante”.

-El presidente de la Diputación, José Luis Baltar, visita Newark, la capital del estado norteamericano de New Jersey donde el Centro Orensano cuenta con más de 1.200 personas.

-La Academia Galega elige como nuevo integrante al escritor y periodista Xosé Neira Vilas y anuncia que el Día das Letras Galegas del próximo año 2002 estará dedicado a la figura del Padre Sarmiento.

-El escocés Colin McRae (Ford Focus) gana el Rally de Chipre y el español Carlos Sainz (Ford Focus) finaliza tercero, quedándose a solo un punto del liderato del Mundial que ocupa el finlandés Tommi Mäkinen (Mitsubishi Lancer)