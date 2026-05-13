Historia en 4 tiempos | Incendio en una casa de la calle de la Luna

El ministro y las autoridades contemplan el Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas desde la parte superior de los nuevos depósitos de agua.

Los titulares de La Región del 13 de mayo de 1976 | La Región

El ministro de la Vivienda, en Orense

El ministro y las autoridades contemplan el Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas desde la parte superior de los nuevos depósitos de agua.

El ministro de la Vivienda, don Francisco Lozano Vicente, visita Orense recibido por las primeras autoridades provinciales, con recepción en el Gobierno Civil en la que recibió a representantes de la ciudad y la provincia como las Amas de Casa, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria o los Colegios de Arquitectos y Aparejadores, que le trasladaron peticiones como guarderías infantiles en los barrios y en las nuevas viviendas, viviendas de tipo social para los emigrantes, declarar zona verde al Hospital Provincial o reglamentar la Ley del Suelo.

El ministro presentó medidas a tomar como la ampliación del Polígono de Las Lagunas o delimitar un nuevo polígono residencial cerca del polígono industrial de San Ciprián, además de impulsar la vivienda social.

El vicario general de la diócesis pidió apoyo para la construcción de iglesias parroquiales y locales anejos en Las Lagunas y en Vistahermosa, así como una subvención para terminar las obras de la iglesia de Villarinofrío, y el alcalde de Orense le interesó por el Plan General de Ordenación Urbana que se prevé sea aprobado en el próximo mes de julio.

El ministro visitó luego el Polígono de Las Lagunas y el Salto de Velle, y posteriormente el Polígono de San Ciprián, donde visitó las obras del depósito de abastecimiento de aguas.

Regresó seguidamente a la capital para almorzar en el Hotel San Martín y dar por terminada su visita poco después de las cuatro, hora en que partió rumbo a Santiago.

(1976)

Incendio en una casa de la calle de la Luna

Incendio en una casa de la calle de la Luna

En el tercer piso de un inmueble de la calle de la Luna se declaró alrededor de las diez de la mañana un incendio que tuvo su comienzo en la cocina, para irse propagando rápidamente al cuarto de baño, al pasillo y a otras dependencias.

El piso siniestrado está habitado por doña Carmen López, quien en ese momento se hallaba ausente, habiéndolo dejado cerrado con llave. Encima de ese piso hay una buhardilla que resultó afectada, aunque con ligeros daños.

Intervinieron los bomberos con un coche algibe y su tarea de extinción duró una hora. Salieron del parque a las 10,15 y a las 11,15 llegaban de regreso. No han sido valoradas las pérdidas. La edificación es antigua.

(1976)

Siempre y aún después

Alfonso Sobrado Palomares, firmando un ejemplar de su novela.

Ingenioso, cautivador, hábil manejador de las palabras, Alfonso Sobrado Palomares transmite a la perfección la pasión que le despiertan el aire sensual de La Habana, la magia de Ourense -sobre todo su Calvos de Randín natal- y las anécdotas compartidas con los amigos.

Su rostro, entre el ceño del curioso impenitente y la franqueza del cálido conversador, todavía se entristece con el recuerdo de su Ana Tutor, su mujer fallecida, siempre presente. Resulta fácil creer que la amará “después de siempre”, que disfrutaba con ella de la difícil complicidad de los amantes-compañeros.

Las referencias literarias de su última novela -“porque nadie puede saltar fuera de su sombra”- se mueven desde el “Ars Amandi” de Ovidio hasta “Madame Bovary” de Flaubert, con una parada ineludible en Álvaro Cunqueiro -“no se pasa impunemente por Cunqueiro”-.

Habla de sus amigos con un cariño extremo y adjetiva sus impresiones con una especial devoción por las palabras “disparatado” y “deslumbrante”.

Antes de “Te amaré después de siempre” llevaba mucho tiempo sin escribir, puesto que las imposiciones del periodismo no le dejaban el “tiempo mental” necesario.

No olvida el gallego -“aínda que falo o de Calvos”- y sus orígenes ourensanos están evocados en la novela a través de numerosos escenarios: Ribadavia, el viejo Hotel Roma de la ciudad, As Burgas y, por supuesto, Calvos de Randín.

(2001)

Más donantes para el Corpus - 13 de mayo de 1926

El “escalatorres” portugués Fred Castillo llega a Orense con el objetivo de escalar la torre de la iglesia de Santa Eufemia, ante la expectación del público orensano.

-Saludamos en Orense al abogado de Maceda don Marcelino Bermúdez.

-Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos del Corpus: Serantes y Compañía, Banco Hispano Americano, José Antonio Varela, Villanueva y Zarauza, Lucas García Quiñones, José Rivera, Marcial Feijóo, Elías Puga, Elías González, Farmacia Moderna, Manuel G. González y Compañía, Francisco Carbajosa, Confitería La Trinidad, Luis Gómez, Justo Gutiérrez, Churrería Parroquia, Kiosco Orensano, Pío Príncipe, Elvira Somoza, José María Doval, Pedro García del Villar, Peluquería Alfonso, José María Rodríguez, Javier Vázquez Lalín, Muñoz y Hermano, Teófilo Nieto Durán, Serafín Feijóo, Virgilio López, Los Estados Unidos, Gregoria Bruna, El Zapato Inglés, Aquilino Ferreiro, Juan Astorga, Dolores Cid, Francisco Núñez, Farmacia Barja, Felisindo Pérez, Sombrerería Sr. García, Ángel G. Casasnovas, La Gallega, Alberto Avilés, Relojería Barbosa y Compañía, La Modernista, El Modelo, Antonio Santiago, Ernesto Schreck, Manuel Soto, José Pacheco, La Espiga de Oro y Emilio Vázquez.

Bodas de oro sacerdotales en el Seminario - 13 de mayo de 1951

La capilla del Seminario de Orense es escenario del homenaje a 16 sacerdotes orensanos que celebran este año sus bodas de oro, cincuenta años de su ordenación sacerdotal, los reverendos: José Vázquez Taboada (Canónigo de la Catedral), Andrés Pazos González (párroco de la Valenzana), Manuel Valerio Gómez (párroco de Torno), Joaquín Prieto Seara (Mercedario), José Rey Peña (párroco de Astariz), Manuel González Rodríguez (párroco de Espinoso), Serafín Calviño López (párroco de Mesiego), Abelardo Fernández Basalo (párroco de Entrambosrríos), Antonio Rey Soto (eminente literato y publicista), Eligio Álvarez Otero (párroco de Osmo), Felipe Aparicio Barbeito (coadjutor de Arnoya), José Cid Vázquez (párroco de Golpellás-Santa Eulalia), José Fernández Lozano (párroco de Morgade), José González Conde (capellán de la Casa de Ejercicios), Juan Estévez Sierra (presbítero del Asilo de Ancianos de Orense) y Perfecto Perdiz Álvarez (párroco de Villaza).

-El futbolista Eloy Souto Bugarín, Eloy, se despide de la afición de la Orensana desde las páginas de La Región después de dos temporadas en el club, al rescindir su contrato.

El Urquiola provoca una marea negra en La Coruña - 13 de mayo de 1976

La Región del 13 de mayo de 1976

(1) El ministro de la Vivienda, don Francisco Lozano Vicente, visita Orense y anuncia la ampliación del Polígono de Las Lagunas y la creación de una zona residencial en San Ciprián.

-(2) Un incendio en una casa de la calle de la Luna provoca la alarma en el casco antiguo de Orense.

-El petrolero Urquiola, de bandera española, naufraga después de sufrir un incendio y varias explosiones en plena bahía de La Coruña, con más de cien mil toneladas de crudo procedente del Golfo Pérsico, desatando una marea negra que se teme provoque graves daños en el litoral coruñés. La única víctima mortal es el capitán del buque, un marinero “experimentado” que viajaba a La Coruña regularmente y que según las autoridades pudo cometer un error al intentar acceder al puerto con la marea demasiado baja, tocando uno de los bajos y provocando el naufragio.

-El Real Madrid es castigado por la UEFA con la exclusión de todas las competiciones europeas durante la próxima temporada por los graves incidentes registrados durante la ida de semifinales de la Copa de Europa, Real Madrid-Bayern de Munich, en la que un aficionado saltó al terreno de juego y agredió a un jugador alemán y al árbitro del partido.

ETA “cierra” la campaña en el País Vasco - 13 de mayo de 2001

La Región del 13 de mayo del 2011

El hasta ahora director territorial de Caixanova en Ourense, Alfonso Cortés, pone fin a una larga etapa en Caixanova y Caixa Ourense y se incorpora a Caixa Galicia.

-(3) El periodista ourensano Alfonso Sobrado Palomares, natural de Calvos de Randín, presenta en Ourense su novela “Te amaré después de siempre”, dedicada a su fallecida esposa, Ana Tutor, acompañado en la presentación por Marcos Valcárcel.

-El concello de Taboadela, con Manuel Gallego Vila como alcalde, compra el antiguo Hostal Novo Mara para convertirlo en futura residencia de ancianos.

-Doce personas resultan heridas de distinta consideración al estallar un coche bomba en la calle Goya, en pleno centro de Madrid, un nuevo atentado de ETA justo en el cierre de la campaña electoral en el País Vasco.

-El director de cine Francis Ford Coppola presenta en el Festival de Cannes una nueva versión de su película “Apocalypse Now”, ganadora de la Palma de Oro en 1979, con 53 minutos más de metraje que según la crítica no mejora sustancialmente la versión original.