Historia en 4 tiempos | Se ha iniciado la Edición Aérea de La Región para América

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 13 de junio 1976 | La Región

Se ha iniciado la Edición Aérea de La Región para América

José Luis López Salgado, directo de la Edición Aérea de La Región. | La Región

La Edición Aérea de La Región para América supone la culminación de un sueño que había empezado a convertirse en realidad hace diez años, con la Edición Aérea para Europa. El director de la Edición Aérea es don José Luis López Salgado, que estos días anda de lo más atareado pero hizo un hueco para atendernos.

-¿Qué se está haciendo?

-Una edición especial para los españoles que trabajan en América, en cierto modo muy similar a la que está haciendo en Europa, pero con las peculiaridades propias de la vida americana.

-¿Por qué se ha hecho esta edición para América?

-La razón fundamental es que en América existen tres millones de españoles, de los cuales 1.200.000 viven en Argentina, 400.000 en Venezuela, 300.000 en Brasil, 90.000 en Méjico, 70.000 en Chile, 65.000 en Estados Unidos y contingentes menos numerosos en los demás países. Venezuela, Méjico, Brasil y Estados Unidos serán nuestros destinos preferentes, mientras que en Argentina no nos meteremos de momento tan de lleno como quisiéramos dada la difícil situación económica y política.

El periódico se seguirá editando en Orense, con una redacción coordinadora en Madrid, en donde se verifica toda la distribución por avión. Será posible, pues, que en América se pueda leer nuestro periódico dos días después de su salida de España.

-¿Periodicidad?

-Será semanal, en principio. Con ellos nos convertiremos en la primera publicación enviada desde España que llegue a todos esos países en tan poco tiempo. El precio en América será de unas 25 pesetas, y calculamos que en el plazo de un año la tirada superará los 150.000 ejemplares.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Nueva orientación del Centro de Lengua y la Cultura Inglesas

María del Pilar Lorenzana Lorenzana, nueva presidenta del centro de la Lengua y la Cultura Inglesas, | La Región

Doña María del Pilar Lorenzana Lorenzana preside la nueva directiva del centro de la Lengua y la Cultura Inglesas, que funciona en Orense desde hace unos años.

-¿En qué momento se encuentra el centro al hacerse usted cargo de su dirección?

-Se habían dejado un poco a un lado los actos culturales, como conferencias, proyecciones de cine, charlas, etc., dándole en cambio más énfasis casi exclusivamente a las clases. Nuestro propósito será imprimirle otra orientación.

-¿Cuál es la finalidad de este Centro?

-Única y exclusivamente la enseñanza de la lengua inglesa en todos sus niveles, aspirantes, intermediarios y avanzados, partiendo siempre de la expresión oral.

-¿Cuántos socios tiene el Centro actualmente?

-Sobre 250, entre socios familiares e individuales.

-¿Y alumnos?

-Suelen empezar el curso unos 400, pero al final son bastantes los que se han dado de baja, debido sobre todo a los exámenes de otros estudios o al comienzo de las vacaciones en otros centros.

-¿Se cuenta con profesorado nativo?

-De momento hay tres oriundos, de los seis que forman la plantilla, pero vendrán los que haga falta, según el número de alumnos.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Valle Inclán revivivió el tiempo de su teatro

Exmiembros de la Agrupación Valle Inclán reunidos en Ourense. | La Región

Fue un reencuentro emotivo, tantos años después de haber bajado el telón. Los antiguos miembros de la Agrupación Teatral Valle Inclán de Ourense celebraron comida de confraternidad para recordar vivencias y experiencias pasadas en el colectivo. Han llegado desde los puntos más apartados, atraídos por la convocatoria de reunificación momentánea.

La Agrupación nació en 1967, formada por jóvenes actores mayores de 21 años que habían tenido su escuela en el Teatro Juvenil de Ourense, creado en 1963 y procedente a su vez del Teatro de Cámara y Ensayo, que vio la luz en 1962. Para entonces les avalaban varios premios como la medalla de oro del III Certamen Nacional en Murcia o el I y V Galardón del Duero en Zamora. El grupo paseó sus representaciones por escenarios de Mondoñedo, Vigo o Toledo.

Entre los elementos más destacados de aquel grupo están Chonina Vilanova, Guadalupe Espinar, Alberto Fernández, Marisa Calvo, Milucha Rodríguez, Fernando Ramos, Mariluz García, José Manuel Blanco Gil, Camilo González, Carlos Timiraos, Raúl García, Modesto V. Pereira, Carlos Cabaleiro, Alberto C. Álvarez, el escenógrafo Eduardo Raimúndez o Segundo Alvarado, que llevaba la dirección.

Su andadura se fue prolongando hasta los años setenta, con importantes iniciativas para popularizar el teatro y un selecto repertorio de representaciones. A partir de 1973 la diáspora de los actores fue disgregando el grupo, aunque paralelamente se formó Aula Teatral, de carácter juvenil, así como Histrión 70 para, más tarde, con la dirección de Manolo Vidal, formarse el grupo Rúa Viva.

(2001)

13 de junio de 1926 - La Gota de Leche hace balance

La organización benéfica Gota de Leche que dirige don Lino Porto en Orense, para la manutención de niños pobres, informa de su labor entre abril de 1925 y marzo de 1926, periodo en el que sostuvo a 33 niños pobres y atendió a un total de 94 madres que asistieron con sus hijos, falleciendo un total de tres niños, uno por avariosis y dos por bronquitis capilar. El balance entre ingresos y gastos fue favorable en 1.495 pesetas, gracias a las suscripciones mensuales y anuales y donativos como los recibidos de la sociedad Unión Orensana de La Habana, el Cepillo de las Madres, la Diputación provincial, el Ayuntamiento o particulares como el señor Rionegro.

-El joven orensano don Antonio Gómez, hijo del jefe de Arbitrios del Ayuntamiento, don José G. Iglesias, obtiene brillantes notas en el primer año en la Escuela Pericial de Comercio.

-El joven Rafael Raparaz Rodríguez, nieto del capitán de la Guardia Civil retirado don Demetrio Rodríguez de Castro, obtiene brillantes calificaciones en el primer año y parte del segundo del Bachillerato.

13 de junio de 1951 - Explosión en la base naval de Guantánamo

Por don Santos Fernández Vázquez, empleado de la Casa Aguirre de Orense, y para su hijo don Carlos Fernández Babarro, funcionario del Instituto Nacional de Previsión, ha sido pedida a don Gerardo Villar Gómez, industrial de Orense, y esposa doña Livia Movilla Rodríguez, la mano de su encantadora hija Conchita.

-Una explosión en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, deja varios muertos y heridos tanto cubanos como norteamericanos, entre ellos al menos cuatro marineros estadounidenses fallecidos, según ha reconocido la Armada.

-Por don Andrés Gómez, gerente del Hotel Miño, y señora doña Carmen Gutiérrez, y para su hijo Guillermo, representante del Teatro Losada, le fue pedida a don José María González, industrial del Puente Canedo, y a su esposa, doña Mercedes Villar, la mano de su hija Maruja.

-España empata ante Bélgica (3-3) en partido disputado en Bruselas, con goles de Gonzalvo III y Zarra (2) para los españoles.

-Los médicos recomiendan unas vacaciones al rey Jorge VI de Inglaterra para reponerse de su quebrantada salud, entre rumores sobre una posible abdicación.

13 de junio de 1976 - Los profesionales españoles del cómic se reivindican

13 de junio de 1976. | La Región

Doña María del Pilar Lorenzana Lorenzana preside la nueva directiva del Centro de la Lengua y la Cultura Inglesas en Orense, que cuenta actualmente con 250 socios y suele comenzar el curso con unos 400 alumnos.

-(2) El director de la Edición Aérea de La Región, don José Luis López Salgado, nos habla sobre la nueva edición para América, la primera vez que un periódico español llega en breve tiempo al continente americano.

-Un total de noventa profesionales del cómic, entre dibujantes, guionistas y críticos, firman un manifiesto en el que piden “libertad de expresión y el control de importaciones de cómics”, denunciando la “masiva importación de historietas extranjeras” y reclamando su derecho a sindicarse y al reconocimiento de su trabajo como medio de expresión. Entre los firmantes figuran Forges, Perich, Juan Marsé, Vázquez Montalbán, Cesc, Máximo, Maruja Torres o el orensano Outomuro.

-Juan María Boadaberry es depuesto como presidente de Uruguay por el Ejército, que pone así fin a tres años de Gobierno cívico-militar en el país sudamericano.

13 de junio de 2001 - Las “amistades peligrosas” de Berlusconi

13 de junio de 2001. | La Región

Los atletas ourensanos brillan en los Campeonatos gallegos juvenil, junior y promesa disputados en las pistas de Monterrei y se hacen con un total de 21 títulos y 55 medallas, con sendos oros para Ylenia Manzanares, Ana Toral, Paula Álvarez, Katerina Alejos, Alicia Vázquez, Teresa Vilarchao, Ana Vivas, Laura García, Tania González, Gabriel Fernández, Tomás Villar, David Losada, Víctor Álvarez, Jorge Prada y Darío Vázquez.

-(3) Los antiguos miembros de la Agrupación Teatral Valle Inclán de Ourense protagonizan un emotivo reencuentro en nuestra ciudad.

-El ciclista italiano Gilberto Simoni gana el Giro de Italia acompañado en el podio final por los españoles Abraham Olano y Unai Osa.

-El alemán Ralf Schumacher (Williams) gana el Gran Premio de Canadá por delante de su hermano Michael (Ferrari), en una carrera en la que el español Pedro de la Rosa (Jaguar) sumó su primer punto de la temporada.

-El recién elegido primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, incorpora a su Gobierno al neofascista Giancalo Fini y al separatista y xenófobo Umberto Bossi, dándoles además papeles destacados como vicepresidente y ministro de Reformas respectivamente.