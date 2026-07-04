Historia en 4 tiempos | Interesante colectiva de pintura y escultura en Galería Souto

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera 4 de julio de 1976. | La Región

Interesante colectiva de pintura y escultura en Galería Souto

Exposición colectiva en la Galería Souto. | La Región

Desde el día primero, para ser mantenida durante el verano, con fecha de clausura el 15 de septiembre, y para ser renovada quincenalmente con aportaciones nuevas, ha sido montada en Galería de Arte Souto una exposición colectiva de pintura y escultura.

Son 58 obras y 31 nombres, en su mayoría gallegos. Se ha recogido la obra de muchos artistas que han pasado por la Galería durante la pasada temporada. Otros, nuevos, y, entre ellos, algunos orensanos.

El catálogo de la exposición incluye obras de Abelenda, María Antonia Dans, José Barreiro, Luis Caruncho, Arturo Cifuentes, Corral Díaz, Felipe Criado, José Luis de Dios, Alberto Duce, Antonio Fernández, Leopoldo F. Varela, Varela Guillot, Juan Luis, Lugrís Vadillo, C. Merino, Paisa, Pousa, Prego de Oliver, Jaime Quessada, Mercedes Ruibal, Seoane, Carlos Sobrino, Luis Trabazo, Manolo Vidal, Virxilio, Vidal Souto, Tomás Bóveda, Julia Relinque, Antonio Quesada, Palmeiro, Laxeiro, Arturo Baltar, Buciños, Xosé Cid, Iñaqui o Acisclo Manzano.

El conjunto es un indudable acierto que nos muestra grandes sorpresas, diversas tendencias y diferentes calidades entre los artistas.

Será la exposición de pintura y escultura del verano, pues se mantendrá permanentemente abierta.

Crónica de Alvarado (1976)

Del Barbaña a Los Remedios, basura y más basura

Traseras de los Remedios y el Barbaña. | La Región

Foto izquierda: El Barbaña, el río colector, el río cloaca de la ciudad. Ya bastante desgracia tiene el pobre. Se realizó una importante obra de limpieza. Quedó limpio, sin pozos, sin basuras. Pero las basuras han vuelto a él. Desde la Plaza de Abastos, desde Villa Valencia, desde Ervedelo, desde Puente Pelamios, desde Puente Lebrona, toda clase de desperdicios, cajones, restos de obras, basuras, vuelven al río.

Foto derecha: Un basurero, de entre los varios que se han venido produciendo en Los Remedios. Tras unas viviendas abandonadas en la calle de General Franco, el montón de basuras crece por días. Sí, la gente es descuidada y lanza allí todo, evitándose el trabajo de dejar la basura al Servicio de Recogida. Pero ha llegado hasta nosotros el rumor de que son precisamente algunos de los barrenderos los que también colaboran a la formación de este “precioso” montón. Comodidad, apresuramiento, camiones llenos... Lo que sería ya el colmo.

Y, desde el Barbaña a Los Remedios, a lo largo de este valle que parece maldito, ¿quién es capaz de dormir con las ventanas abiertas en estos calurosos días de verano, ante las frecuentes jaurías que arman los perros, no solo abandonados, sino de perreras al aire libre que parecen dominar la zona? Se pide, pues, una acción de vigilancia para cortar estos abusos.

Crónica de Urbano (1976)

Milosevic desafía la autoridad de La Haya

Slobodan Milosevic ante el Tribunal. | La Región

El ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic desafió la autoridad del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) para juzgarle por crímenes cometidos en 1999 en Kosovo. Milosevic se mostró altivo ante los jueces después de llegar sin abogado defensor y vestido con un elegante traje azul, asegurando que el tribunal “no fue elegido por la Asamblea general de las Naciones Unidas y por tanto no necesito nombrar defensa en un órgano ilegal”.

El presidente de la sala, el juez británico Richard May, le informó que según el reglamento se consideraría que se declara no culpable. El TPIY fue creado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 1993, una vez que ya comenzaron a cometerse en los Balcanes crímenes por los que Milosevic puede ser acusado si el fiscal reúne pruebas suficientes. “Ese es su problema”, respondió indiferente Milosevic cuando el juez le recordó que le asistía el derecho de escuchar la lectura de la acusación, por lo que May decidió no proceder a ese trámite.

El juez intentó que el ex líder yugoslavo -que se expresó en inglés y serbio- reconsiderase su decisión de declararse o no culpable, pero lo único que obtuvo fue una declaración en contra d ella institución. La sesión fue aplazada hasta el día 27 de agosto.

La presentación en público de Milosevic, de 59 años, estuvo rodeada de expectación, al ser la primera vez que un ex jefe de Estado es llevado ante un tribunal por crímenes cometidos en el ejercicio de su cargo.

(2001)

4 de julio de 1926 - El general Franco despide a Millán Astray

La Comisión permanente del Ayuntamiento de Orense aprueba el proyecto de urbanización de una finca rústica en el barrio del Couto al objeto de abrir nuevas calles, levantar edificaciones particulares y construir un edificio dedicado a grupo escolar, unas obras que incluirán la construcción de la correspondiente red de alcantarillado tan necesaria en la zona que el Municipio se encargará de conducir hasta el Barbaña.

-La Casa Real española anuncia el programa del próximo viaje del príncipe de Asturias por Galicia, que incluirá ya en el mes de agosto una excursión a Orense

-El valeroso oficial Millán Astray, que acaba de sufrir la pérdida de un ojo en combate, marcha a Ceuta para reintegrarse en el Tercio, despedido entre otros oficiales por el general Franco.

-La viuda del que fue campeón del mundo de boxeo Robert Fitzimmons, muerto hace años, solicita en Nueva York, al estar arruinada, que los restos de su esposo sean exhumados para hacerse con dos diamantes que según ella el púgil se hizo colocar en la dentadura.

4 de julio de 1951 - Primera misa como sacerdote

El presbítero don Magín Yáñez Casal celebra su primera misa como sacerdote en la parroquial de la Santísima Trinidad de Orense.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Gonzalo Prieto Ferro, Manuel Rodríguez García, Concepción Rodríguez García, Jesusa Rodríguez Labrador, Antonio Barreiro Veiga, Manuel Álvarez López, Isaac Álvarez Penín, Lucía Barja Sotelo, Bernardino Blanco Fidalgo y esposa María Alonso Rodríguez, José Boyero Diéguez, Flora Iglesias Peña con tres hijos menores, Serafín López García, Elisa Martínez Díaz, Francisco Martínez Pérez, Manuel Meiriño Lorenzo, Emilio Álvarez Fernández, Rudesinda López Cuquejo, Manuel Lorenzo Diz, José Álvarez Mosquera, Antonio Álvarez Rodríguez, Alfredo Carballal Chousal, Amador Veiga Rodríguez, Francisco Vázquez Fernández, José Fernández Rodríguez, Benigno Fernández Míguez, Ramón Rodríguez Domínguez, Manuel Gulias Mouriño, Félix González Domínguez, José González Diz, Manuel Sousa Feijóo, Jesús Sanmamed Rodríguez, Adolfo Salgado Vázquez, Ramón Pérez Fernández, Antonia Rodríguez Rodríguez con un hijo menor, Teresa Dopazo Álvarez, Carmen Estévez Fernández, José Fariñas López, Ramón Fernández Fernández, Ernesto Fernández Seoane, José Vila Alonso, Manuel Cendón Lamas, Leovigildo Cudeiro González y Alfredo Álvarez Fernández.

4 de julio de 1976 - Adolfo Suárez, presidente del Gobierno

4 de julio de 1976. | La Región

(1) Los Remedios y el río Barbaña también acumulan cada vez más basura, como otros puntos de la ciudad.

-(2) La Galería de Arte Souto en Orense acoge una exposición colectiva de pintura y escultura con obras de artistas orensanos.

-Nacieron en Orense: Sara González Villarino, Mónica Vidal Caride, Marta Marra Martín, Laura Rodríguez Pajarín, José Vázquez Rodríguez, María Arias González, Sainza Álvarez Martín, Fernando Pérez Rodríguez y Mónica Vázquez Lorenzo.

-El rey Juan Carlos I zanja la crisis de Gobierno tras la dimisión de Carlos Arias Navarro y nombra como nuevo presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, que a sus 43 años se convierte en el presidente más joven de la historia reciente española. El nuevo presidente, que ejercía como ministro-secretario general del Movimiento, ha sido recibido con “cierta cautela” por los sectores más aperturistas y por los corresponsales extranjeros en España, que esperaban un nombre “más liberal” para afrontar la que se ha bautizado como “transición” a la democracia.

4 de julio de 2001 - El torero “Antoñete” se retira “definitivamente”

4 de julio 1976. | La Región

El alero Sergio Pérez, procedente del Fuenlabrada, se convierte en el primer fichaje del COB para la nueva temporada en la Liga LEB.

-La nadadora pontevedresa del Pabellón de Ourense Paula Carballido es una de las siete elegidas por el seleccionador nacional de Natación, Carlos Subirana, para los Mundiales de Fukuoka (Japón) que se celebrarán a finales de este mes.

-El torero Antonio Chenel “Antoñete” anuncia su retirada definitiva de los ruedos a los 69 años tras sufrir un episodio de insuficiencia cardio-respiratoria cuando toreaba en la Plaza de Burgos.

-(3) El ex presidente de Yugoslavia Slobodan Milosevic se muestra “desafiante” en su primera comparecencia ante el Tribunal Internacional de La Haya que lo juzga por crímenes de guerra y no reconoce la autoridad del Tribunal.

-Un avión de pasajeros ruso de la clase Tupolev-154 se estrella en Siberia falleciendo las 143 personas que iban a bordo, el peor accidente de aviación de los últimos años en Ruisa cuyo presidente Vladimir Putin ordenó la creación de una comisión gubernamental para investigar el siniestro.