Historia en 4 tiempos | Javier Clemente empieza con buen pie como entrenador

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 14 de julio de 1976. | La Región

Javier Clemente empieza con buen pie como entrenador

Javier Clemente. | La Región

Javier Clemente, el jugador del Athletic de Bilbao al que una grave lesión apartó del fútbol, ha iniciado una nueva carrera como entrenador en el histórico Arenas de Guecho, al que en su primera temporada ha ascendido a Tercera División.

Diez años permaneció Javi Clemente vinculado al Athletic de Bilbao, al que llegó como juvenil, debutando en el primer equipo con solo 17 años y proclamándose campeón de Copa. En la temporada siguiente, en 1970, sufrió la grave lesión que le hizo pasar un calvario y que al final le obligó a la retirada, cuando ya era una realidad del fútbol español.

-¿Por qué no te quedaste en el Athletic de Bilbao como técnico, como otros exjugadores?

-Me hubiera gustado mucho, como es lógico, pero la verdad es que no me han querido. Estoy contento, no obstante, de mi experiencia en el Arenas. En la categoría regional se aprende mucho. La plantilla está compuesta casi en su totalidad por chicos jóvenes, el más veterano tiene 30 años.

-Más edad que el entrenador, ¿no?

-En efecto -sonríe-, yo acabo de cumplir 26 años.

-¿Qué haces además de entrenar?

-Llevo la representación de una casa de material deportivo. No me va mal, no me quejo.

Javier Clemente, casado y con dos hijos, acaba de empezar a sus 26 años una nueva carrera. Que tenga más suerte que la que tuvo como jugador.

Entrevista de Joaquín Benito (1976)

Primer Campeonato Intersocial de Pesca del Club Cabeza de Manzaneda

Dos de los participantes en el campeonato de pesca Cabeza de Manzaneda. | La Región

En la cola del embalse que forma el río Navea se celebró el Primer Campeonato Intersocial de Pesca organizado por la sección de pesca del Club Cabeza de Manzaneda, en el que participaron un buen número de pescadores de distintas sociedades de Orense.

El pesaje se realizó en el incomparable marco que ofrece la Estación Invernal Cabeza de Manzaneda, resultando campeones Fidel Pérez Martín (ciprínidos) y Enrique Maestro Rebaque (truchas).

Seguidamente el Club ofreció una cena a todos los participantes, componentes del jurado y comité de competición, transcurriendo la misma dentro de una gran amistad.

El acto de clausura lo presidió el presidente de la Federación provincial de Pesca, Fernando de Salvador y Casanova, que ostentaba la representación del delegado provincial de Educación Física y Deportes, acompañado del vicepresidente del Club Cabeza de Manzaneda, José M. Fernández Anguiano, y del entusiasta paladín del deporte Arturo Estévez Osorio, sobre el que pesó toda la organización que resultó perfecta.

(1976)

Miguel, camisa roja

Miguel Gila. | La Región

Se murió el hombre que nació tres veces sin vender su alma al diablo. Gila vino al mundo en presencia de su madre, pese a lo que él contaba, en 1919. Nació, de nuevo, en el 37, cuando un atardecer nublado y lluvioso escondió al socialista que acababan de fusilar unos fascistas borrachos que tiraron a dar pero no acertaron. Lo fusilaron por socialista, por defender al Gobierno constitucional. Años después, en 1959, la compañía en la que trabajaba cedió sus billetes a la selección española de gimnasia que tenía prisa por llegar a Palma de Mallorca, el avión se estrelló muriendo, entre otros, el gran gimnasta Joaquín Blume.

Miguel Gila es mi humorista de cabecera, de él es el primer chiste que se grabó en mi memoria, aquel de la abuela sorda que por teléfono confundía violín con calcetín; la radio me lo contó miles de veces, mi madre me lo repitió otras tantas. Pasaron los años, ni siquiera recordaba a Gila, y la democracia nos lo recuperó: un día, en Madrid, tengo la suerte de poder ver su espectáculo en un teatro. Salgo riéndome de la función y me pregunto ¿cómo es posible que conociendo todos los chistes que contó, fuera capaz de provocarme una carcajada continua durante una hora larga? Ese día elevé a los altares de la genialidad a Miguel.

Pero, además, del Gila cuentahistorias, hay un genial Gila humorista gráfico y un tipo genial, coherente, fiel a sus ideas: un artista rojo que nunca varió ni escondió su ideología, que estuvo con los suyos en las duras y en las maduras. Ningún contrato televisivo, ningún ministro de Cultura fue capaz de lograr que cambiara su camisa roja.

Crónica de Xosé L. Portela (2001)

14 de julio de 1926 - Desgraciado disparo en Ribadavia

La culta señorita Isabel Areán deja la escuela de Castro de Beiro y es nombrada al frente de la unitaria de niñas de Sobrado del Obispo (Barbadanes).

-El niño Benigno Pousa, hijo del alcalde de Ribadavia, don Jesús Pousa, hiere accidentalmente con un tiro de escopeta de salón a la niña Lola Mariño Rodríguez, que tuvo la desgracia de cruzar por donde Benigno se entretenía disparando al blanco sobre una puerta. La niña, que fue alcanzada en el cuello, fue trasladada a Orense para recibir tratamiento de una herida de cierta gravedad, mientras que el autor inconsciente de la agresión se encuentra en gran estado de abatimiento.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Maruja Rodas Souto y el oficial de Telégrafos en Orense don Augusto Aláez Estévez.

-El rey de España, Alfonso XIII, recibe el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford.

-El general Carmona da un golpe de Estado en Portugal y depone al general Gómez da Costa al frente del país.

14 de julio de 1951 - Nuevo inspector de sanidad en La Bola

En Puebla de Trives contrajeron matrimonio la bella señorita Purificación Fernández Ferreiro y don Celedonio Prieto Prada, abogado y oficial letrado de la Audiencia Provincial de Orense.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Álvaro Rojo Santamaría, Luis Rodríguez Vázquez, Benigno Puga Álvarez, Pedro Soto Haro y esposa Delmira Rodríguez Rodríguez, José Moure Castro, Isaac Muradás Amaro, Avelino Fernández Vázquez, Floreano Pereira Loureiro, Rogelio Rial López, Avelino Pardellas Rodríguez, Julio Villamarín Devesa, Cándido Veloso Domínguez, Lucía Ferro Acuña e hijas menores, Emilio Fernández Salgado, Serafín Fernández López, Alejandra Gómez Montero y Germán Fontelo Casal.

-El doctor don Antonio Apenela Rodríguez tomó posesión como inspector municipal de Sanidad del municipio de La Bola.

-La inteligente y culta señorita María Luisa Prada Díez aprueba brillantemente la Reválida del Profesorado Mercantil.

14 de julio de 1976 -La amnistía, protagonista en toda España

14 de julio de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Susana Lago Carballo, Luis Balboa Beiras, Ana Sierra Pérez, Jorge Lorente Gude, Rubén Suárez Pérez, Daniel Touceda Lorenzo, Dolores Ortega Millara y José Lumbreras Rodríguez.

-(1) El río Navea acogió el Primer Campeonato Intersocial de Pesca organizado por el Club Cabeza de Manzaneda.

-(2) El exjugador del Athletic de Bilbao Javier Clemente, al que una grave lesión ha apartado del fútbol, inicia a sus 26 años una nueva carrera como entrenador.

-Baltasar Núñez Rolán, presidente del Centro Gallego en Méjico, pasa unas horas en Carballiño procedente del Congreso de la Emigración que se celebró en Vigo.

-La Policía Municipal de Orense recoge abundante propaganda ilegal a favor de la amnistía esparcida por las calles de Lamas Carvajal, José Antonio, Colón y Calvo Sotelo, suscritas por el Movimiento Comunista de Galicia y el Partido del Trabajo de España, sin que pudieran ser localizados los responsables.

-Una manifestación “espontánea” a favor de la amnistía en Santurce (Vizcaya) es “dispersada” a tiros por un grupo de “incontrolados” que dejaron una mujer muerta y varios heridos.

14 de julio de 2001 - Perros peligrosos en Carballiño

14 de julio de 2001. | La Región

La Banda Municipal de Música de Ourense interpreta varias zarzuelas en la calle del Paseo, bajo la dirección de Francisco Pérez Domínguez.

-Tres perros vagabundos atacan a un grupo de bañistas en la playa fluvial de Carballiño, siendo necesaria la presencia de dos patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local para calmar a los animales sin que se produjeran daños personales. El grupo ecologista Outeiro asegura que estos animales se encuentran a diario en diferentes puntos de la villa y en especial en el entorno del Parque Municipal, y como mucha gente les da de comer se vuelven “celosos” cuando ven personas que consideran “extrañas”.

-(3) El popular humorista Miguel Gila muere en Barcelona a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria.

-Juan José Ibarretxe es reelegido lehendakari con el apoyo a última hora de Izquierda Unida-Ezker Batua, la coalición de izquierdas que lidera Javier Madrazo y que ya negocia su entrada en el futuro Gobierno vasco.