Historia en 4 tiempos | Javier Pazos bate el récord provincial de 200 mariposa

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera del 27 de abril de 1976.

Isidro Juárez, vencedor del III Premio Ciclista Banco de Bilbao

Isidro Juárez recibiendo el trofeo de ganador.

(2) De extraordinaria podemos decir en cuanto a número de participantes y categoría de los mismos que disputaron el III Premio Ciclista Banco de Bilbao, pues no es común que en una carrera en la región gallega tomen la salida 55 corredores.

A las diez y media de la mañana se dio la salida neutralizada desde las inmediaciones de la meta instalada en el Pabellón de Deportes, para a continuación dar la oficial en la salida del Puente del Seminario. Desde un principio se vio claramente que el equipo Novostil-Trans. Mallorca venía a triunfar en toda regla, y controló la carrera hasta el bello sprint final con 35 corredores y victoria para el burgalés Isidro Juárez, de dicho equipo, que en un fuerte demarraje dejó clavados a los que trataban de disputarle la victoria.

Los señores Vázquez Fernández y Cortón, del Banco de Bilbao, hicieron entrega de los premios a los vencedores, Isidro Juárez en la categoría de “Aficionados” y el vigués José Manuel Alonso Estévez en “Juveniles”, entre grandes aplausos de una gran números de aficionados.

El Club Ciclista Orensano, organizador de la prueba, agradeció el patrocinio del Banco de Bilbao y la labor de las Fuerzas de la Guardia Civil de Tráfico y Rural para la seguridad en carretera, así como en la ciudad la Policía Armada y la Policía Municipal. Como es habitual colaboraron la 33 Brigada de la Cruz Roja Española con un servicio de coche ambulancia y Begano S. A. concesionario de “Coca-Cola” que tuvo a su cargo el servicio de altavoces, stand de degustación y coche escoba.

(1976)

Un sindicato “único, autónomo, libre e independiente”

Reunión del Consejo Provincial de Trabajadores.

(1) Con peticiones concretas que afectan al Sindicato único, autónomo, libre e independiente del Gobierno, y otros puntos de interés, finalizaron en la Residencia de Educación y Descanso las jornadas de trabajo del Consejo Provincial de Trabajadores, en las que se vino debatiendo el problema de la reforma sindical, antes de la elaboración de la Ley que en su día será sometida a las Cortes.

Después de un prolongado y apasionado debate entre los participantes, se llegó a diversas conclusiones, entre ellas la de que no puede hacerse ninguna clase de reforma en el ámbito sindical sin una base previa de libertades políticas tales como el derecho de reunión, derecho de huelga y asociación, manifestación, expresión, etc.

Las propuestas, cuya aprobación fue unánime, pueden concretarse en los siguientes puntos:

1.-Sindicato único, donde haya unidad en la libertad, es decir, pluralismo asociativo en la base, que recoja las corrientes que se manifiestan en el movimiento obrero y unidad de acción a nivel de uniones y Central Trabajadora, Sindicato sociopolítico.

2.-Autónomo, libre e independiente del Gobierno, empresas y partidos políticos.

3.-Sindicado de clase.

4.-Democrático.

5.-Obligatoriedad de sindicación de todos los trabajadores y pago de la cuota sindical.

6.-Creación del Banco Sindical y constitución de un fondo de resistencia.

7.-Que el patrimonio de la actual Organización Sindical sea propiedad del Sindicato obrero.

Por último señalar, aunque ello es obvio, que esta reforma sindical debe hacerla única y exclusivamente el mundo obrero, puesto que solo a él, los trabajadores, le corresponde hacerla.

(1976)

Javier Pazos bate el récord provincial de 200 mariposa

Un participante durante la competición.

(3) En la tarde de ayer se ha celebrado la tercera jornada del trofeo que nos dará el vencedor como nadador más completo, después de nadar todos las ocho pruebas clasificatorias para el mismo.

Lo más destacado ha sido el récord provincial de Javier Pazos, en la prueba de 200 metros mariposa, con un registro de 2.33.1, rebajando el anterior que él mismo poseía en 2.58.0, lo que evidencia la gran clase de este nadador. Es un chico que ya debería estar nadando en otros lugares con nadadores de más renombre, con lo cual se vería beneficiado él también, y los récords provinciales orensanos recorrerían mayor camino.

Los ganadores en las diferentes pruebas de la jornada fueron los siguientes:

Marian Huete y Javier Pazos en 100 espalda.

Julia Chamosa y Javier Pazos en 200 mariposa. Paula Costas y Javier González en 50 espalda en categoría alevín.

Marta Costas y Castor Estévez en 25 libres en categoría alevín.

(1976)

27 de abril de 1926 - Un tenor español triunfa en Milán

El ingeniero de Caminos don Alfonso Jaraiz y Pérez Fariñas, destinado en Orense, es trasladado a petición propia y mediante concurso a El Ferrol, donde le deseamos el mayor de los éxitos.

-El agente de Policía don Arturo Domínguez sale de Orense con dirección a Oviero para tomar posesión de su destino.

-El orensano don Bartolomé A. Sobrino informa a su clientela del traslado de sus talleres y establecimiento de guarnicionería de la calle del Progreso a la del Hospicio, ahora avenida de Buenos Aires.

-Ha regresado de Bilbao el presidente de la Diputación de Orense, don Celso Casar.

-Los soldados Gaspar Parada, Carlos Haring y Germán Jiménez, destinados en Tetuán, solicitan madrina de guerra en Orense.

-El Teatro de la Scala de Milán acoge el estreno de la ópera póstuma de Puccini, “Turandot”, protagonizada por el tenor español Miguel Fleta que fue aclamado constantemente por el público.

27 de abril de 1951 - Rita Hayworth se separa de Ali Khan

Nacieron en Orense: José Quintana Rodríguez, Ramón Sotelo Nóvoa, Montserrat Trigo Lago, Luis Fernández Juiz y Concepción Vázquez Congil.

-En Junquera de Espadañedo contrajeron matrimonio la bella señorita Pía Ferreiro Melón, de conocida familia de la localidad, y el joven industrial de la Caseta del Rodicio don Víctor Parente Salgado. Fueron padrinos el alcalde, don Rogelio Álvarez Blanco, y su distinguida esposa, doña Milagros Salgado, tíos del novio.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Purificación Vázquez Fernández, Avelino Mojón Vales, Joaquín Martínez Mateo, Evencio Martínez Arias, Antonio Limia Vázquez, Juan Carreiro Reigosa, Leopoldo Carneiro Iglesias y Antonio Carneiro Iglesias.

-Un súbdito británico que ha huido de China asegura que en los últimos seis meses los comunistas han ejecutado a un millón de personas, y recuerda que las autoridades rojas confesaron la condena a muerte de al menos 60 mil personas.

-La actriz Rita Hayworth y el príncipe Ali Khan anuncian su separación matrimonial.

27 de abril de 1976 - La actriz María Casares regresará a España

27 de abril de 1976.

La señorita Marichelo Obeso es elegida Miss Orense en gala celebrada en la discoteca Vanessa, con las señoritas Dolores López Lamas como Miss Fotogenia y Rosa María Vasallo como Miss Simpatía.

-(1) El Consejo Provincial de Trabajadores de Orense pide un sindicato “único, autónomo, libre e independiente”, además de un banco sindical y fondos de resistencia.

-(2) El ciclista burgalés Isidro Juárez gana el III Premio Banco de Bilbao disputado en los alrededores de Orense, con Isaac Godoy como primer orensano en tercera posición.

-(3) Javier Pazos bate el récord provincial de los 200 metros mariposa en la tercera jornada del Trofeo al nadador más completo disputado en el Pabellón.

-La actriz española María Casares, gran figura del teatro en Francia, anuncia su regreso a España el próximo mes de julio después de 40 años de exilio para protagonizar en Madrid la obra “El adefesio” de Rafael Alberti. La intérprete de 54 años, que fue pareja de Albert Camus, defendió la figura de su padre Santiago Casares Quiroga, ministro y jefe de Gobierno de la Segunda República, y aseguró que volverá a su Coruña natal y pasará por la calle Panaderas para ver su antigua casa, “y entretanto ver, sentir y oír...”.

27 de abril de 2001 - Sabotaje mortal en la carretera de Reza

27 de abril de 1976.

El sabotaje de dos semáforos en la carretera de Reza convierte un tramo de la vía en una “trampa mortal” para los conductores, peatones y ciclistas, al tratarse de una zona agrietada y con peligro de derrumbamiento. La Xunta, que calificó los hechos como “gravísimos”, desconoce quiénes pueden ser los autores y sus motivaciones, y asegura que los daños a los semáforos, que se produjeron durante cuatro noches consecutivas, vinieron acompañados del robo de los conos instalados par separar ambos carriles de circulación.

-La historiadora y académica Olga Gallego cierra el ciclo “25 anos sen Otero Pedrayo” con una charla en el Edificio Simeón sobre “Ourense visto por Otero Pedrayo”.

-Javier Imbroda, actualmente técnico del Caja San Fernando, sustituye a Lolo Sáinz como seleccionador español de baloncesto.

-España vence a Japón por 1-0 con gol de Rubén Baraja en el minuto 92 en partido amistoso disputado en Córdoba, con duras críticas al mal juego de la selección de Camacho.