Historia en 4 tiempos | José Luis Borau: “Desde asesino y criminal, me han llamado lo peor”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera 12 de enero de 1976 | La Región

José Luis Borau: “Desde asesino y criminal, me han llamado lo peor”

El director de cine José Luis Borau en Orense. | La Región

La crítica en general ha proclamado a José Luis Borau como uno de los mejores directores de nuestro cine, sobre todo después del estreno de su última película “Furtivos”, premiada con la “Concha de Oro” en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ahora José Luis Borau ha estado unas horas en Orense, adonde ha venido para dar una conferencia con motivo de las IX Xornadas do Cine. Nos vimos en la residencia “Padre Feijóo” y hablamos.

-Antes de “Hay que matar a B.” se le tenía por un director corriente. ¿Ha sido “Furtivos” su consagración?

-Ha supuesto mucho en mi carrera, aparte de la satisfacción del éxito y a pesar de las protestas, amarguras, amenazas e insultos que he recibido por ella. Desde que había comprado el Festival para que me dieran el primer premio hasta la penosa escena del perro. Desde asesino y criminal, me han llamado las peores cosas que se pueden llamar a un hombre.

-¿Cree en la eficacia de los Festivales?

-Es una plataforma desde la cual se contempla mejor nuestro trabajo. Hay directores que han nacido al calor de ellos, como Bergman, Fellini o Buñuel.

-¿Su próxima película?

-Estamos trabajando en ella Manolo Gutiérrez y yo; pero todavía es muy pronto para hablar del tema o del título que llevará.

-¿Cree que será fácil terminar con la censur?

-A costa de tiempo y de sacrificios, venceremos a la censura.

-¿A qué actor le gustaría dirigir?

-Me gustaría hacer una película con la familia Fonda.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Non houbo premio ao cine con millor programación en 1975

Representantes de los medios de comunicación orensanos en plena deliberación. | La Región

Representantes dos medios de comunicación de masas da provincia, reunironse pra votar o cine ganador da “Placa de Prensa, Radio e TV”, que todolos anos concédese con motivo das “Xornadas do Cine en Ourense”, á sala de millor programación do ano. O acordo foi o seguinte:

1) Declarar deserta a concesión da placa dado o baixo nivel de calidade das proieciós nas salas cinematográficas ourensans.

Niste senso o xurado quere lembrar que o ano pasado considerou alentadora a calidade das cintas estreadas, mais tampouco deixa de contrastar que en 1975 produciuse un gran retroceso, no que soio houbo a variante de esplotación comercial do cine “Catastrofista”.

2) Desexamos facer unha mención especial do “Cine Regueiro” de Celanova, pola súa colaboura e boa disposición cara o movemento cinecublista xurdido na vila celanovense.

3) Lamentamos a desaparición como sala cinematográfica do “Teatro Principal” o tempo que solicitamos que se evite a súa demolición, considerándolo como testimuño cultural duhna época ourensán, e percurando se convirta nun centro adecuado pra numerosas actividás abandoadas na actualidade”.

Ista é a segunda ocasión en que os medios informativos declaran deserta a concesión diste premio.

(1976)

Matilde Lloria, hija adoptiva de Orense

Matilde Lloria, hija adoptiva de Orense | La Región

El pleno de la Corporación Municipal nombra como hija adoptiva de Orense a doña Matilde Lloria, dando lectura el concejal delegado de Cultura y juez instructor del expediente de nombramiento Sr. González Suárez a una interesante moción en la que, entre otros puntos, se dicen los siguientes:

“Doña Matilde Lloria, aunque nacida en la luminosa región valenciana, ha vivido en Orense a los largo de 27 años, los que van desde 1942 a 1969, en lo más íntimo de su alma -como lo ha demostrado en el discurrir de sus obras- es una orensana más. Desde el primer momento de su estancia entre nosotros se integró en la vida cultural de Orense, apareciendo enseguida en las páginas de la prensa y en las emisoras locales, sus colaboraciones literarias. Estando entre nosotros obtuvo diversos premios de poesía y formó parte de los jurados en los Juegos Florales celebrados en Orense, así como presidió el jurado de los premios “Marina”. Sus artículos periodísticos, llenos de contenido, sus recitales plenos de ternura y encanto poético, merecieron el aplaudo de todos cuantos tuvieron y tienen la dicha de conocer a Matilde Lloria.

Pero no solamente en el mágico campo del verso supo entrar en lo más íntimo de los orensanos, sino también en otros terrenos más prosaicos, pero no por ello menos bellos: su colaboración en favor de los humildes, de los subnormales, de los enfermos pobres que acudían a la clínica particular del Dr. Lloria, siempre recibieron el trato y ejemplo de sensibilidad y exquisitez de doña Matilde Lloria.

Es por tanto un hondo agradecimiento el que la ciudad de Orense le debe y así lo ha manifestado cuantas comunicaciones han sido enviadas por personas y entidades adhiriéndose al nombramiento de Hija Adoptiva de Orense a favor de doña Matilde García de Lloria.

Orense tiene, pues, nueva hija adoptiva.

(1976)

12 de enero de 1926 - Donativos para los reclusos en Orense

Relación de donativos recibidos en la Prisión de Orense a favor de los reclusos en los días de Pascuas: señor Obispo, una comida; señor Gobernador civil, idem; Ayuntamiento de Orense, una peseta a cada recluso; Señora Marquesa de la Atalaya Bermeja, dos pesetas a cada recluso; Cooperativa Cívico Militar, una caja de galletas, otras de higos y 18 latas de conservas; Hotel Miño, cuatro botellas de licores y 40 cigarros puros; Casa Amable Pérez, dos docenas y media de latas de escabeche y una caja de higos; Confitería La Coruñesa, dos bandejas de pasteles; señores Román y Saco, 50 pesetas; Cámara de Comercio Industrial, 25 pesetas; Orfeón Unión Orensana, 75 pesetas; Banca Pastor, 25 pesetas; Don Luis Colemán, 50 pesetas.

-La recién creada Banda Popular de Música se presenta por primera vez al público orensano con un concierto en la Alameda por la mañana y un recital por la tarde ante las autoridades, la prensa y las sociedades de recreo de la ciudad.

-Se crean en la provincia de Orense las siguientes nuevas escuelas mixtas: Recarey-Bande, Sarreaus-Bande, Pradomeo-Parada del Sil, Placín-Manzaneda.

12 de enero de 1951 - Muere el escritor Sinclair Lewis

Nacieron en Orense: Julio Martínez Toro, Jesusa Ventosela Docampo, Serafín Fernández Iglesias, José Moure Padrón, Eduardo Nóvoa Fidalgo, Armando Ferreiro Blanco, Luisa Rodríguez Vázquez, Rafael Garza López, José Fernández Ferro y José Falcón Gómez.

-Con toda felicidad ha dado a luz un hermoso y robusto niño, primero de sus hijos, la señora doña Concepción Rodríguez Blanco, culta maestra nacional de Toubes (La Peroja) y esposa del juez de paz de Los Peares, don Eladio Fernández Lago.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Teresa Fernández Ares, Lorenzo López Álvarez, Perfecto Paradelo López, Carmen Novoa González, Eduardo Piñeiro Cid, Guillermo Nóvoa González, Benito Gil Vázquez, Julio Guede Vázquez y esposa Generosa Ruiz Méndez, Julio Guede Luis, Carmen Gulia Franqueira y Manuel Bacelar Moreiras.

-El escritor estadounidense Sinclair Lewis, Premio Nobel de Literatura en 1930, muere a los 65 años en Roma al sufrir un ataque cardíaco.

12 de enero de 1976 - Algo se mueve en Cataluña

12 ENERO 1976

Se constituye la nueva Junta local de Elecciones Municipales en Orense, formada por los señores: Sinforiano Rebolledo Macía (presidente), Antonio Iglesias Nóvoa, Luis Gómez Andelo, Germán Brasa de la Rosa, José Estévez Puga, Manuel R. García Martínez, Raúl Falcón Nóvoa, Guillermo Vázquez Delage, Manuel González Gómez y Luis de la Puente Marugán.

-(1) La “Placa de Prensa, Radio e TV” que se concede en las “Xornadas do Cine en Ourense” es declarada desierta “por o baixo nivel de calidade das proieciós nas salas cinematográficas ourensans”.

-(2) El director de cine José Luis Borau visita Orense para ofrecer una conferencia en las IV Xornadas do Cine.

-(3) La poetisa Matilde Lloria es nombrada Hija Adoptiva de Orense.

-Se presenta en Madrid el llamado “Consell de Forces Politiques de Catalunya” formado por once organizaciones políticas, entre ellas Convergencia Democrática de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya”, con el objetivo de “buscar un entendimiento democrático” y un programa que incluye la constitución de un Gobierno “provisional” de la “Generalitat de Catalunya”.

12 de enero de 2001 - Moción de censura del BNG contra Fraga

12 ENERO 2001

El COB abre expediente al pivot Mike Brown “por bajo rendimiento y faltas de indisciplina”, a instancias del entrenador Sergio Valdeomillos, abriendo la puerta a su posible salida del Club.

-Cástor Gago, el único ourensano en el Gobierno gallego, dimite como conselleiro de Agricultura debido a la crisis provocada por el “mal de las vacas locas”, sustituido por Juan Miguel Diz Guedes.

-El BNG presenta una moción de censura contra el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, sin contar con el apoyo del resto de la oposición, justificada por su portavoz, Xosé Manuel Beiras, como el “único procedemiento” disponible para “exigir responsabilidades políticas por la situación de excepción que atraviesa la Comunidad”.

-Las películas “La comunidad”, de Alex de la Iglesia, y “You´re the one”, de José Luis Garci, acaparan las nominaciones a los premios “Goya” con 15 y 14, respectivamente, con “tapadas” como “El bola” de Achero Mañas también en disputa.