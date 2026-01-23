Historia en 4 tiempos | El joven orensano Felipe Diéguez Castro, Premio Nacional de Ebanistería

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada. | La Región

El joven orensano Felipe Diéguez Castro, Premio Nacional de Ebanistería

Felipe Diéguez Castro. | La Región

(2) El chico se llama Felipe Diéguez Castro y tiene 16 años de edad. Vive en Seixalbo y acaba de obtener el Premio Nacional del II Concurso Nacional de Artesanía en Centros de Formación Profesional, en la especialidad de Ebanistería. Cursa tercero de Oficialía en el Centro Sindical de Formación Profesional “12 de Octubre”.

-Antes de obtener el premio nacional -me dice- ya había conseguido en Orense el premio provincial de 3.000 pesetas, que me daba derecho a participar en la fase nacional, con el mismo trabajo.

-¿De qué se trataba?

-De una mesita para ajedrez con su tablero correspondiente. En realidad yo lo hice como ejercicio de taller, pero al destinarlo al certamen lo mejoré bastante.

-¿Le dedicas mucho tiempo a esto?

-Diez horas a la semana, en la sección de talleres, que son pocas.

-¿En qué consiste el premio nacional?

-En un viaje a Munich, acompañado de otra persona, a la Exposición Internacional de Artesanía que allí se celebrará en marzo de este año con participación de España, en la que serán expuestos todos los trabajos premiados en Madrid.

-¿Cómo ves tu porvenir profesional?

-Antes tendré que hacer Maestría, una vez terminada Oficialía; pero mi ilusión, al terminar, sería una montar una fábrica de muebles.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Cuatro años de vida en el Liceo

Entrada principal del Liceo Recreo Orensano. | La Región

(1) El presidente saliente del Liceo Recreo Orensano, Dr. don José Fernández Rodríguez, hizo balance de su mandato en la proclamación de don Amando Prada Castrillo como su sucesor al frente de la entidad, destacando especialmente las obras de reconstrucción del edificio, y enumerando, en un somero resumen, sus logros:

“191 actos públicos diferentes, casi todos en el salón noble, con entrada pública. De ellos, 27 conferencias, 2 mesas redondas, 68 conciertos de música, 20 representaciones teatrales, 22 exposiciones de pintura, escultura, subastas y exposición filatélica; 19 torneos de ajedrez (de ellos 8 internacionales, 2 campeonatos de España y 6 campeonatos provinciales) y 13 sesiones de partidas simultáneas (entre ellas la exhibición del ruso Karpov); 9 torneos de billar (de ellos 2 campeonatos de España y 2 de Galicia), 2 torneos sociales de tenis de mesa y siete homenajes a agrupaciones o personas: Coral de Ruada, Orfeón Unión Orensana, Ballet Folklórico Orensano, Xavier Prado Lameiro, Antonio Fernández Cid, José Fernández Borrajo, Virgilio Fernández González.

Se han conseguido 26 nuevas obras de arte, seis de ellas adquiridas.

109 reuniones de la junta directiva, 5 juntas generales extraordinarias, 4 juntas generales ordinarias.

Hace cuatro años la deuda hipotecaria dera de 3.500.000 pesetas; ahora asciende a 7.773.405 pesetas a pagar en 16 años. Con esta cantidad y con el ahorro que permitió el aumento de cuotas, se pagó toda la obra realizada y 400.000 pesetas de primer plazo del traspaso del local. No dejamos deudas pendientes, salvo una pequeña a Billares Monforte. Quedan en Bancos y pendiente de cobro, 57.556 pesetas”.

(1976)

El cuarto nieto de los reyes fue bautizado con el mismo traje que usó don Juan Carlos

La Familia Real española con los cuatro nietos de los Reyes posan tras el bautizo. | La Región

(3) El segundo hijo de los duques de Palma, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, fue bautizado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, como Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. Los Reyes presidieron la ceremonia, a la que también asistieron el Príncipe de Asturias, la infanta Elena y su esposa Jaime de Marichalar junto a sus hijos Felipe Juan y Victoria Federica, y el primogénito de los duques de Palma, Juan Valentín.

El príncipe Kubrat de Bulgaria y la princesa Alessia de Grecia fueron los padrinos de Pablo Nicolás, séptimo en la línea de sucesión a la Corona de España, que nació el pasado 6 de diciembre en Barcelona.

El cuarto nieto de los monarcas vistió con el traje de cristianar que fue utilizado anteriormente para el bautismo de Juan Carlos y todos sus descendientes, y fue bautizado con agua del río Jordán, siguiendo una tradición de la Familia Real Española.

También estuvieron presentes en el acto los padres del duque de Palma, Juan María Urdangarin y Clara Liebaert, así como sus cuatro hermanas y su hermano, acompañados de sus esposos y esposa; así como las hermanas del Rey, las infantas Pilar y Margarita, junto a sus respectivas familias; la hermana de la Reina, la princesa Irene de Grecia; el infante Carlos, Ana de Borbón Dos Sicilias y la princesa Tatiana Radziwill; asistiendo también el presidente del Gobierno José María Aznar y su esposa Ana Botella.

(2001)

23 de enero de 1926 - Reunión para las Fiestas del Corpus

El alcalde de Orense, señor Bobillo, convoca a las autoridades cívico-militares y eclesiásticas, prensa, sociedades de recreo y organismos con carácter oficial a una reunión para constituir la Comisión organizadora de los próximos festejos de Corpus en nuestra ciudad.

-Llegó a Orense procedente de Madrid, con su distinguida esposa, el culto delegado de Hacienda en Orense, don Antonio Chápuli Navarro, a quien esperaban en la estación los jefes de las distintas dependencias y muchos amigos particulares.

-Salió para Madrid la distinguida señora doña Lucía Pedrayo, viuda de Martínez, con motivo de la operación quirúrgica que a su hija Teresita practicó el señor Gómez Ulla.

-Don Miguel Carrascal Martín es nombrado auxiliar de primera clase de la sección administrativa de Primera Enseñanza de la provincia de Orense.

-El club de fútbol Galicia elige nueva directiva, formada por los señores: Alejandro Bóveda (presidente), Heriberto Quesada, señor Figueiras, Modesto Álvarez, Víctor Calo y Emilio Mendoza.

23 de enero de 1951 - Posible alto el fuego en Corea

La Orensana vence al Sabadell por 1-0 con gol de Corrales a falta de cuatro minutos para el final, un triunfo que permite a los orensanistas escalar posiciones desde los puestos de abajo de Segunda División.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Orense: Ricardo Rajó Lorenzo, María Rey Formoso, Arturo Ribao González, Domingo Romero Rodríguez, Agustín Salgado Camba, Manuel Sequeiros Sequeiros, Alfonso Soto Rodríguez, Emiliano Valente García, Alfredo Valeiras Pulido, Luis Varela García y Antonio Fernández Fernández; Pereiro de Aguiar: Avelino Cachaldora González, Ramón Dopazo Rodríguez y Antonio Fernández Fernández; Porquera: José Casal Rivera, José Dacal Rodríguez, Manuel Dorado Ramos, José Nóvoa Pérez y Fermín Rodríguez Bahía.

-La China comunista se muestra dispuesta a aceptar un “alto el fuego” en Corea, en plena campaña de Estados Unidos para que la ONU califique como “agresora” a China en el conflicto coreano.

23 de enero de 1976 - Subvención para la Coral De Ruada

Nacieron en Orense: Elena Dopazo Campos, Óscar Villar Rodríguez, Luz Iglesias Rodríguez y Viviana Fernández Ferro.

-(1) Don Amando Prada Castrilo es elegido como nuevo presidente del Liceo Recreo Orensano, y el presidente saliente, el doctor don José Fernández Rodríguez, es nombrado socio de mérito, haciendo balance de su mandato de cuatro años.

-(2) El joven orensano de 16 años Felipe Diéguez Castro, Premio Nacional de Ebanistería.

-Ha dado a luz un precioso niño, décimo de sus hijos, doña Elena Martínez Murillo, esposa de don José Manuel González Páramo, director del Gabinete de Estudios de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. El niño recibirá el nombre de Ignacio.

-La Dirección del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia concede una subvención de cien mil pesetas a la Coral Orensana De Ruada.

Noticia 1976

-El abogado don Manuel Cabanillas Pérez, padre del exministro don Pío Cabanillas Gallas, fallece en Pontevedra.

23 de enero de 2001 - El Ourense pierde el liderato

El COB cae ante el Estudiantes en el Pazo por 68-77 en la mejor entrada de la temporada en la Liga ACB, propiciada por la “rebaja” de las entradas que había sido solicitada por muchos aficionados ourensanistas.

-El ourensano Delmiro Pérez, presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela y vicepresidente de la Sociedad Española de Beneficencia, es galardonado con la Medalla de Honor de la Emigración en su categoría de Oro.

Noticia 2001

-El Ourense cae ante el Atlético de Madrid B por 1-0 y cede el liderato de Segunda B después de 14 jornadas al frente de la clasificación, un partido en el que el presidente ourensanista Manuel Rois compartió palco con el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, recién llegado de Las Vegas.

-El Fórum Ourense cae por 8-3 ante el Caja Segovia, el mejor equipo de fútbol sala de la actualidad en España.

-(3) El segundo hijo de los duques de Palma y cuarto nieto de los Reyes es bautizado en el Palacio de la Zarzuela, recibiendo los nombres de Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos.