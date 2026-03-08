Historia en 4 tiempos | Julia Chamosa y Javier Pazos, mejores deportistas orensanos

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Julia Chamosa y Javier Pazos, mejores deportistas orensanos

Julia Chamosa y Javier Pazos recibiendo su trofeo. | La Región

El pasado viernes tuvo lugar la cena del deporte orensano, en el transcurso de la cual fueron elegidos los mejores deportistas absolutos de 1975, título al que aspiraban 31 deportistas elegidos por las federaciones y delegaciones de los distintos deportes.

Asistieron cerca de trescientas personas a la cena, que presidieron las primeras autoridades provinciales acompañadas de sus respectivas esposas.

En féminas, la nadadora Julia Chamosa se impuso con 52 puntos por delante de la judoka María Jesús González “Tutusa” (48) y la tiradora Karol Fernández de Menor (44). En varones el nadador Javier Pazos fue el más votado por delante del piloto Antonio Freire “Ventura” (45) y Celso Enríquez (44).

El presentador Horacio anunció a los ganadores, que recibieron sus trofeos de manos del gobernador civil señor Llobell Muedra.

Los dos ganadores, además de varios títulos de campeones gallegos y numerosas medallas en todo tipo de competiciones, están en posesión de numerosos récords, Julia Chamosa un total de 11 récords gallegos, 6 de ellos absolutos; y Javier Pazos 11 récords provinciales.

Crónica de Ellacuriaga (1976)

La Playa de Oira se prepara para el verano

Estado de las obras de la futura piscina olímpica de Oira. | La Región

El director del Pabellón de Deportes, don Fernando Bouso, me informa sobre los preparativos de la Playa de Oira de cara al verano, unas obras que suelen realizarse todos los años por estas fechas, y que en esta ocasión incluyen el comienzo de la construcción de la futura piscina olímpica.

-¿Qué tal marcha esto? -le pregunté al que también es director de la Playa.

-Pues andamos con algunas obras en la Playa y, naturalmente, con las de la piscina olímpica, que tiene que estar terminada para el mes de junio.

-¿Qué se ha hecho últimamente?

-Desde hace un mes se vienen realizando trabajos de acondicionamiento con vistas a la próxima temporada, como por ejemplo ampliación y mejora del solarium ya existente, que se ha acotado con un seto de miro, a fin de delimitar pies calzados y pies desnudos, y delimitación con una bancada corrida de unos 150 metros de la banda que está más próxima al río, ya que los bancos que allí había eran insuficientes.

-¿La piscina en construcción está en el emplazamiento más adecuado?

-Sí, ya que está en una zona de fácil acceso, al lado del merendero de la parte izquierda de la carretera, según se viene de Orense, y rodeada de un terreno amplio. En la parte oeste se construirán unos vestuarios modernísimos y es de esperar que el conjunto no deje nada que desear.

Dice luego que también se instalará la depuración de agua de las dos piscinas, la olímpica y la que se viene usando.

-¿No se depuraba, pues, el agua?

-No, ya que no había depuradora. La única garantía era renovarla con frecuencia y clorificarla en dosis elevadas, para que no hubiera contaminación.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

La iglesia de Cea se desploma

Estado en que quedó la iglesia de Cea. | La Región

Las intensas lluvias caídas en los últimos días provocan el derrumbe de la iglesia del Santo Cristo, en pleno centro de Cea, un templo del siglo XVIII que estaba pendiente de ser reparada en cuanto se estabilizase el tiempo. La rotura de una viga del tejado, que estaba a punto de ser reparado, provocó el derrumbamiento de toda la cubierta y una buena parte de las paredes. Tremendo susto se llevaron los vecinos del entorno cuando la apacible tarde se vio quebrantada por un enorme estruendo que inicialmente atribuyeron a un terremoto.

No hubo que lamentar desgracias personales, porque una vecina se percató de los primeros derrumbamientos y alertó al alcalde, José Luis Valladares. La Guardia Civil del puesto de Cea procedió a señalizar y cortar las calles adyacentes, a fin de evitar el acceso de personas, y cuando se encontraban en plena faena agentes y alcalde se vieron obligados a escapar para que no les alcanzasen las enormes piedras que cayeron en la calle Espada. El regidor declaró que “o campanario tamén ameaza con caerse, e penso que xa non se poderá reconstruir. Dependerá do Obispado se quere facer unha igrexa nova”.

El retablo de estilo neoclásico del tempo no resultó afectado por el derrumbamiento. Las imágenes habían sido retiradas, porque el edificio estaba siendo sometido a una reforma. Una brigada había acondicionado las paredes interiores e iba a mejorar el tejado, unas obras que ahora se posponen de forma indefinida.

(2001)

8 de marzo de 1926 - Cuatro gamberros en el Posío

Los jardines de Posío en Orense son escenario de un acto vergonzoso protagonizado por varios muchachos, los cuales aprovechando un descuido del jardinero municipal asaltaron unos macizos y se apoderaron de una porción de camelias, que arrancaban con “mano despiadada”. Al tratar el guardia municipal de servicio de detener a alguno de los autores de tal fechoría le fue imposible. El único lugar de esparcimiento que hay en Orense no puede estar a merced de cuatro muchachos, para los cuales la palabra cultura no existe en el diccionario.

-En el correo marchó a Vigo el notable tenor orensano Constantino Pardo, despedido en la estación por muchos amigos y admiradores después del homenaje que recibió en el Hotel Roma.

-Está en Vigo el diputado provincial orensano don Olegario Muñiz.

-Llegó a Orense procedente de Oporto, siguiendo luego viaje a Verín, el comerciante de aquella villa don Recaredo Romero, acompañado de su hijo Alonso.

-Salió para sus posesiones de Barbantes la bella señorita Gloria Membiela.

8 de marzo de 1951 - Atropellado cuando se apeaba del autobús

El Gobierno Militar de Orense avisa a todos los supervivientes de las campañas de Cuba y Filipinas en nuestra provincia en posesión del carnet de excombatiente que pueden acceder al suministro de víveres del racionamiento entre los días 12 y 17 del presente mes en el Depósito de Víveres del Regimiento de Infantería Zamora número 8.

-Don Ramón Varela Fernández cesa en el cargo de decano del Colegio de Abogados de Orense un mes después de presentar su dimisión por motivos de salud.

-El industrial de Orense don Pedro Rodríguez Somoza es operado del estómago en el Sanatorio del Carmen por el doctor Sueiro, una delicada intervención de la que se recupera favorablemente.

-La señora Matilde G. de Lloria ofrece una conferencia en la sala de fiestas del Liceo, organizada por “Posío, Arte y Letras”, sobre el tema “Verdad y Belleza en la poesía”.

-Un vecino de Orense resulta atropellado por un turismo cuando se apeaba del autobús que realiza el servicio de viajeros entre la Estación de Ferrocarril y Mariñamansa, a la altura del Jardín de Posío, sufriendo heridas de gravedad que han obligado a su internamiento en una clínica.

8 de marzo de 1976 -Tragedia familiar en Ponte Barxas

8 de marzo de 1976. | La Región

Da comienzo la construcción de la futura piscina olímpica en la Playa de Oira, que ya se está acondicionando de cara al verano según nos informa el director del Pabellón don Fernando Bouso.

-(2) Los nadadores Julia Chamosa y Javier Pazos, ambos del Club Pabellón, son elegidos “Mejores Deportistas Orensanos 1975” en la Cena del Deporte Orensano que contó con la asistencia de trescientas personas.

-El poblado de Fenosa en Ponte Barxas es escenario de una espantosa tragedia familiar, al sufrir una mujer de 32 años y esposa de un trabajador del Salto de Frieira un ataque de locura y apuñalar a sus dos hijos, una niña de 3 años y un niño de 5, para después intentar suicidarse con el mismo cuchillo. La niña falleció y tanto el niño como la madre sufren graves heridas de las que se recuperan en la Residencia Sanitaria de Orense. Al parecer la mujer, que dejó una nota escrita con frases sin sentido dirigida a su marido, había estado a tratamiento psiquiátrico e incluso estuvo internada en un sanatorio, aunque nada hacía presagiar lo sucedido.

8 de marzo de 2001 - Muere la “abuela” de la provincia de Ourense

8 de marzo de 2001 | La Región

La iglesia del Santo Cristo en el centro de Cea se desploma justo cuando la Guardia Civil acordonaba el entorno, afortunadamente sin víctimas.

-Un libro sobre los cien empresarios españoles del siglo XX, dirigido por Eugenio Torres, incluye a los ourensanos Eulogio Gómez Franqueira y Eduardo Barreiros, con la semblanza del primero a cargo del historiador Jesús de Juana.

-Teresa Corral González, considerada la “abuela de la provincia”, fallece en su casa de Seoane (Carballiño) a los 106 años.

-La religiosa Salud Conde unirá a su proyectado colegio para 800 alumnos en Pereiro de Aguiar la edificación de 150 chalés, una urbanización que irá en la finca contigua y en la que ella figura como promotora principal; mientras la promotora gallega Fadesa inicia las obras de 170 viviendas unifamiliares en el mismo municipio, pero en el límite con el de Nogueira de Ramuín.

-La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas concede su Medalla de Oro anual al director, actor y guionista Fernando Fernán Gómez.