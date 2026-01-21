Historia en 4 tiempos | Julio César Trebolle, un valor intelectual orensano

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Julio César Trebolle, un valor intelectual orensano

(2) Moreno, pelo ondulado, estatura mediana, percepción rápida. Con los ojos mucho más abiertos a la actualidad mundial que al cotilleo provinciano. Especializado en cuanto se refiere a la cultura semítica antigua, y buen conocedor del mundo judío actual. 32 años. Amigo serio y fiel de los amigos.

Julio César Trebolle ha nacido en El Puente, donde sigue viviendo su familia. Aunque apegado a Galicia, se siente ciudadano del mundo y vecino de los ambientes de investigación. Estudió cuatro años en el Seminario de Orense y todo el resto de la carrera eclesiástica en la Universidad de Comillas. Ya cura, trabaja durante dos años en la Ciudad de los Muchachos. En 1968 se marcha a Roma, donde pasará tres años especializándose en los estudios bíblicos. Otro año en la famosa Ecole Biblique que el Gobierno francés sostiene en Jerusalén. Además de los eclesiásticos, licenciado en Teología y diplomado en la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, ha ido haciendo los licenciados civiles en Filosofía Pura y en Filología Semítica. De nuevo un año y pico de trabajo en Orense, como profesor del Seminario y del Instituto, y vuelta a Jerusalén, donde ha estado hasta ahora preparando su tesis doctoral. Ha ido con una beca de la Fundación March para investigación en el extranjero. Idiomas que maneja para su trabajo, entre los antiguos el ugarítico (hermano mayor del hebreo), hebreo, arameo y griego. Entre los modernos, además del español, el alemán, francés e inglés.

Ahora ultima su tesis doctoral, titulada “Cisma y profecía: historia de la redacción y transmisión de los textos hebreo y griego de Reyes, caps. XI-XIV”, con la que le deseamos la mejor de las suertes.

Crónica de Celso Montero

(1976)

El Torneo de Reyes impulsa el Club de Tenis Ramirás

(1) El Club Tenis en sus instalaciones del Pazo Ramirás ha vuelto al mundo activo de la competición. En el verano del 75 se inauguraban las instalaciones deportivas, que desde su puesta en marcha, con tres canchas de tenis de conglomerado, tal vez el más regular que uno ha visto y comprobado, apenas si tuvieron vida después de la inauguración, salvo una regular demanda en verano, y esto a partir de las cinco o seis de la tarde. Acabado el verano, el club volvió a una vida lánguida; las pistas apenas sí tenían concurrencia; algunos sábados, incluso, no pasaban de una las pistas ocupadas. A alguien se le ocurrió la idea de por qué no organizar una competición de tenis y así surgió el torneo de Reyes, que superó en todo, concurrencia y organización, las más optimistas previsiones.

Se proclamaron campeones Alejandro Outeiriño (absoluto), Jorge Troncoso (segunda categoría), Chus Tabarés (damas), Pucho y José Troncoso (dobles) y Mariló y Chus (dobles damas).

En la entrega de trofeos se acordó un importante nombramiento para la marcha del tenis en el Club, el de Felisindo Vázquez para dirigir el tenis, en votación entre todos los concurrentes.

Capítulo aparte merece la actuación de toda la sección deportiva del club y además la del encargado de las instalaciones Manuel Núñez, al que todos denominamos por el cariñoso y familiar de Manolito, que es un auténtico profesional a disposición del tenis, y con él ha estado muy diligente “Sacarino”, el botones del club, y árbitro preferido, además, por las señoras.

Se cerró así un capítulo en la historia del Club de Tenis, que ahora con entrenador y un eficiente delegado va a tener una gran vida deportiva.

Crónica de A. Outeiriño

(1976)

Becas y más plazas para la Universidad Laboral

(3) Una intensa y prolongada jornada de trabajo se desarrolló en la mañana de ayer en la sala de la Delegación provincial de Mutualidades Laborales, presidida por don Ignacio Estévez Arroyo, jefe del negociado de selección de alumnos del Servicio de Universidades Laborales, venido expresamente de Madrid, para establecer contacto con los organismos y entidades que tienen a su cargo la recepción y distribución de solicitudes de becas para la Universidad Laboral. La jornada se inició poro después de las nueve de la mañana y finalizó después de la una, asistiendo el delegado de Mutualidades Laborales, con el secretario y funcionarios del Servicio; representante de la Mutualidad Agraria del I.N.P.; asistente social representante del Seren y del Instituto Español de Emigración; representante de la Caja de Ahorros, Montepío del Servicio Doméstico y jefe de Colegios de la Universidad Laboral Orensana.

Corresponderán a la Universidad Laboral Orensana, para internos, 140 becas de nueva creación. Para mediopensionistas, 100 becas de BUP y 60 de Formación Profesional de primer grado. Para adultos, externos, 100 becas de graduado escolar, 60 de Formación Profesional y 40 de BUP.

Así, la Universidad Laboral verá incrementado el número de sus alumnos en unas trescientas plazas, pasando de 500 a 800 las plazas correspondientes a internos y mediopensionistas.

(1976)

21 de enero de 1926 - La banda de la “Cachapanda” actúa de nuevo

La capilla del Santísimo Cristo de la Catedral de Orense acoge la misa sufragada por la Asamblea Local de la Cruz Roja por el recientemente fallecido don Antonio Gaite Lloves, que fue dignísimo y entusiasta presidente delegado de dicha Institución.

-Un vecino de Carballino que regresaba a su casa por la carretera de Barbantiño es asaltado en plena noche cerca del pueblo de Fontelva por una banda integrada por una mujer y cuatro individuos, los cuales le robaron 80 pesetas y una escopeta que llevaba consigo, aunque al final fueron “caritativos” y le devolvieron el arma, quedándose solo con el dinero. La Policía identificó a la mujer y capitana de la cuadrilla como Concepción Penedo García, alias “Cachapanda”, “mujer de mucho valor y pésimos antecedentes”.

-En La Coruña se casaron la bella señorita Emilia Bonet, hija del teniente coronel jefe que fue de la Comandancia de la Benemérita de Orense, y el joven abogado de Lugo don Emilio López Pardo.

21 de enero de 1951 - Conferencia del doctor Cabaleiro Goás

Nacieron en Orense: Cándida Feijóo Nóvoa, José Castro Estévez, Jorge Cachaldora Seoane, Javier López Rivera y Antonio Nóvoa García.

-En Orense contrajeron matrimonio don José López García, gestor administrativo, y la señorita Josefa Arcas Fernández. Fueron padrinos el hermano de la novia, don Pedro Arcas Fernández, locutor de Radio Orense, y su esposa, doña Carmen Gil Freire, maestra nacional de Nogueira de Ramuín.

-El doctor don Manuel Cabaleiro Goás ofrece una interesante conferencia en el Liceo de Orense sobre el tema “La hora actual del Psicoanálisis”, en acto organizado por el Ateneo Jurídico de Orense.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Ginzo de Limia: José Lorenzo Parada, Juan Lorenzo Parada, Ángel Rodríguez Ferreiro, Alonso Rodríguez Méndez y Abelardo Sarmiento Rodríguez; Esgos: Eladio Álvarez Álvarez, Julio Pérez Santaeufemia y José Vallejo Rodríguez; Junquera de Espadañedo: Francisco Blanco Vicente, Serafín Coello Fernández, Serafín Dios Dios, Amadeo Dios Fernández, Narciso Fernández Álvarez y Hermógenes Ferreiro González.

21 de enero de 1976 - Felipe González, autorizado para hablar en público

La Dirección General de Seguridad autoriza al socialista Felipe González a dar una rueda de prensa para presentar a las autoridades de la Internacional Socialista que estos días visitan España, un permiso oficial concedido a un líder de la oposición “ilegal” que se ha considerado como “una expresión más de la nueva situación” tras la muerte de Franco.

-El exgeneral Otelo Saraiva de Carvalho, una de las primeras figuras de la revolución portuguesa, es detenido y acusado por una comisión militar especial de “graves responsabilidades en la rebelión paracaidista del pasado noviembre de 1975”. Recluido en una prisión militar, Saraiva hizo un llamamiento en defensa de los “logros de la revolución” y denunció “la escalada de la derecha” en Portugal.

21 de enero de 2001 - George W. Bush, nuevo presidente de EEUU

El Burgas Ourense comienza con buen pie la fase final del Campeonato de España de hockey sala femenino que se disputa en el Pabellón de Os Remedios y vence al Alcalá por 3-1 con goles de Sonia López (2) y Nuria Moreno.

-El grupo ourensano Cosecha Roja se promociona en el Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical de Cannes a través de Internet poniendo a la venta “por un módico precio” su canción “Nada que mirar”.

-El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, preside la toma de posesión de Artur Mas como “conseller en cap” (jefe de Gobierno) y le confirma como “apuesta de futuro” de CIU, nombrando también a Francesc Homs como consejero de Economía con el objetivo principal de conseguir un sistema de financiación autonómica “beneficioso” para Cataluña.

-George W. Bush toma posesión en Washington como el 43 presidente de Estados Unidos apelando “a la unidad” después de su polémica elección, con votos en disputa hasta el último momento en Florida que obligaron a la intervención del Tribunal Supremo para dilucidar al nuevo presidente entre él y Al Gore.