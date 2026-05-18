Historia en 4 tiempos | Julio González Graña, a favor del diálogo Administración-profesorado

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La Primera 18 de mayo 1976. | La Región

Julio González Graña, a favor del diálogo Administración-profesorado

Julio González Graña. | La Región

Desde 1967 ejerce como maestro en la escuela mixta de Parada del Sil. Tiene 49 años y está casado. Hijo de familia humilde, es el mayor de tres hermanos varones.

-¿Por qué presentó su candidatura?

-La fe que me infunde la entrega a una profesión y creer que éste será uno de los medios más oportunos para que los problemas del Magisterio no se escondan y se resuelvan. Para que el diálogo Administración-Profesorado de EGB sea una realidad. Para que todos y cada uno de los maestros pueda tener voz y voto, sin marginados ni privilegiados. Para que desaparezca el abandono crónico en que nos encontramos. Para pedir al Poder que cumpla con su deber.

-¿Cuál es su programa?

-Contar con la colaboración de todo el Magisterio y poder ser su representante. Poder lograr que los problemas no se escondan, sino se resuelvan. Respetar a la autoridad, pero nunca consentir que nuestros derechos se vendan. Propagar la verdad, defender los derechos y conocer los medios. Demostrar a todos con obras la verdadera justicia social.

-¿Pertenece a algún sector político?

-No, ni soy miembro de ninguna asociación de la ya existentes, dentro del Magisterio. No busco publicidad. Rechazo el monopolio de la enseñanza o de cargos puestos en manos sectarias, ya que no son más que unas fábricas de hipócritas del peor género.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Los bancos predominan en el Campeonato de Fútbol de Empresas

Antonio Suárez Garrido. | La Región

El secretario de la Obra Sindical “Educación y Descanso” Antonio Suárez Garrido me habla sobre el Campeonato de Fútbol de Empresas, por ser dicha institución su organizadora.

-¿Cuándo ha dado comienzo este campeonato?

-Se viene disputando desde el 29 de marzo y terminará el 24 de junio próximo.

-¿Cómo dura tanto?

-Porque este año entran en él, por vez primera, un total de doce equipos de Empresa, que son los de Telefónica, Banesto, Banco Pastor, Renfe, La Región, Caja de Ahorros, Banco Español de Inversiones, Banco de Galicia, Unicar, Unión Cradytor, Concejo, Instituciones Sanitarias, Auto Escuelas y Fenosa.

-Gran predominio de los bancos, ¿por qué?

-Eso se debe, principalmente, a que para poder tomar parte en la competición se precisa contar con un número mínimo de jugadores, y, por desgracia, hay pocas empresas que no sean bancarias con personal suficiente para ello.

-¿Cuantos practicantes del deporte tiene Educación y Descanso en este momento en la provincia?

-En este momento 735, 350 en el fútbol.

-¿Qué campos se utilizan?

-Los de Seixalbo, el Pabellón y el “José Antonio”.

-¿Se respetan las decisiones de los árbitros?

-Sí, aunque a veces no se esté de acuerdo con ellas; pero esto es algo que ocurre en todos los campos.

-El fútbol es el fútbol.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Las casas más próximas al vanguardista quinto puente se desploman de viejas

Los bomberos, en una plataforma, tiran parte de la fachada. | La Región

A unos 60 metros del quinto puente, uno de los más modernos y singulares del mundo, se vino estrepitosamente abajo una casa de dos plantas, afortunadamente deshabitada y vieja, muy vieja.

Ponte Lebrona es una minúscula barriada de menos de una veintena de inmuebles que tienen en común su estado ruinoso. Una de ellas fue la que se cayó por su propio peso, por la decrepitud de su estructura. En Ponte Lebrona, en la zona de Os Remedios más próxima a la desembocadura del quinto puente, sólo viven tres familias en otras tantas casas. El resto están vacías, aunque algunos de sus dueños acudan allí a menudo para alimentar a gallinas o perros. “Algunas de estas casas tienen hasta 200 años y están en muy mal estado”, explicaba José Pérez, uno de los propietarios. Por allí transcurre un callejón utilizado como atajo para llegar al Pabellón y que quedó cortado.

Minutos después del desplome aparecieron los bomberos. Antes lo hizo el concejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, que contactó con una empresa de demoliciones y luego con un arquitecto municipal para elaborar el informe correspondiente.

Los bomberos acabaron de tirar aquellas partes del edificio sobre las que existía el riesgo de nuevo desplomes. Y allí estuvieron hasta casi las diez de la noche, desde las seis.

Parte de la fachada cayó sobre un tendido eléctrico, lo que obligó a intervenir a Fenosa.

(2001)

18 de mayo de 1926 - Más donantes para el Corpus

Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos de Corpus: Francisco González, Benito Lorenzo, Imprenta Guerrero, José Blanco Vega, Eugenio Lorenzo, Yebra y Aperribay, Benjamín Rodríguez, La Nueva Luz, Manuel Quintela, Benigno Raimúndez, Arturo Villanueva, Delmiro González, Concepción Dorado, viuda de Rodríguez, Benito Rodicio, José Gómez, Funeraria Santa María, Manuela Varela, José Berbén, Juan Cerval, José María González, Mariano Montaraz, Camilo Carballo, Concepción Veleiro, Concha Pazos, Francisco Villanueva, Manuel Rúas, Ruperto Soto, viuda de Rumbao, Hermanos Maristas, José Casas, Casa Galicia, Chalet Losada, Adolfo Rapela, Manuel Fraga y Hermanos, José María Pedrayo, procurador señor Gallego, Graciano Mandado, Manuel Rivera, David Ferrer, Tomás Aparicio, Indalecio Estévez, José María Iglesias, José Blanco, María Juana Alonso, Luis Novoa, Amador Villar, José Fernández, Manuel López, Ignacio Otero, Dolores Justo, Arturo Novoa, Antonio Pérez, Agustina García, Concepción Gómez, Manuel Varela, Pejerto Novoa, Ramón González, Leandro Verdú, Rosendo Varela, Perpetua Blanco, Celestina Méndez, José Pérez, Elías Pérez, “Bar Lago”.

18 de mayo de 1951 - Atropello de bicicleta en el puente de La Burga

El camarada Luis Taboada Martínez toma posesión como nuevo Delegado Sindical Comarcal de Allariz.

-Un vecino de Vista Hermosa de 40 años que bajaba por la calle del General Franco en bicicleta atropella en el trozo del puente de La Burga a un hombre de 58 años y a su hija de 23, ambos vecinos del pueblo de Bóveda. Tanto el ciclista como las víctimas del atropello fueron atendidos en la Cruz Roja de heridas de carácter leve y reservado, un accidente que se produjo con gran aparatosidad y fue presenciado por numeroso público.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Miguel Servia Nóvoa, Ramón Grande Iglesia, José Lorenzo González y esposa Avelina Álvarez Pérez, Ángel Losada Rodríguez, María Caseiro Abadín e hija menor, Antonio Carballo Fernández, Concepción Carrete Pérez e hijos menores, Alberto Conde Atrio y esposa Celsa Suárez Suárez e hija menor, Juan Domínguez Vaz, Mercedes Forneiro Cid, David Lago Real, Julio Santamaría Pérez, Antonio Vaz Fernández, Dalmiro Vázquez Alonso y Clara Vidal Formoso e hijo menor.

18 de mayo de 1976 - Un avión militar iraní se estrella en Cuenca

18 de mayo de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Susana Rodríguez Pérez, Juan Jordán Fernández, José Dopazo Gómez y Yolanda Dacosta Álvarez.

-Don Enrique Cerqueiro Domínguez y doña Gelina Blanco Picouto celebran sus 50 años de matrimonio en Orense rodeados de su familia.

-El orensano don Manuel Rego Nieto, uno de los dirigentes del Partido Carlista en Galicia, estuvo junto a uno de sus hijos entre los detenidos por los incidentes de Montejurra, donde se registraron dos muertos y tres heridos en un tiroteo. Padre e hijo estuvieron retenidos durante tres horas antes de ser puestos en libertad y no han hecho declaraciones sobre lo sucedido en Montejurra, adonde acudieron unos cincuenta carlistas orensanos.

-(1) El secretario de la Obra Sindical Educación y Descanso, Antonio Suárez Garrido, nos habla sobre el Campeonato de Fútbol de Empresas en Orense.

-(2) Julio González Graña, el cuarto y último candidato a representante del Magisterio orensano ante el Ministerio de Educación y Ciencia.

-El cantante Patxi Andión y la actriz Amparo Muñoz, que fue Miss Universo, contraen matrimonio en Muruzábal de Andión (Navarra).

-Un Jumbo 747 de las Fuerzas Aéreas de Irán que hacía el recorrido Teherán-Estados Unidos con escala en Madrid se estrella en la provincia de Cuenca, falleciendo los 17 tripulantes que iban a bordo.

18 de mayo de 2001 - Muere la esposa de Adolfo Suárez

18 de mayo de 2001. | La Región

El edificio del antiguo hostal Padre Feijóo, en la esquina de las calles Cruz Roja y Paseo y adquirido por una constructora ourensana, albergará un total de 33 viviendas, según el proyecto aprobado por el Gobierno local.

-(3) Una casa deshabitada al pie del quinto puente sobre el Miño se desploma sin causar daños.

-El periodista ourensano Alfonso S. Palomares es nombrado director del Diario de Córdoba, perteneciente al Grupo Zeta.

-Los investigadores que han descubierto la secuencia del genoma humano, cinco equipos encabezados entre otros por Craig Venter o Francis Collins, son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

-Amparo Illana, esposa del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, muere en Madrid a los 66 años víctima del cáncer que padecía desde hace años.