Historia en 4 tiempos | López Sendón, reelegido al frente del Colegio de Médicos

López Sendón, reelegido al frente del Colegio de Médicos

(2) En las elecciones celebradas en el Colegio Oficial de Médicos de Orense resultó reelegida la candidatura presentada por el doctor López Sendón, jefe provincial de Sanidad, que se impuso a la que lideraba el doctor Puga Rodríguez que contaba con el apoyo de los médicos jóvenes, al final insuficiente. En votos individuales el doctor López Sendón logró 184 votos frente a los 79 del doctor Puga Rodríguez, en una votación que se celebró desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, participando con su voto 263 médicos de los 342 que forman el censo, lo que supone un porcentaje de participación del 77 por ciento.

La mesa electoral estuvo presidida por el doctor Merino Pérez, el de más edad de la Junta de Gobierno, y los interventores del escrutinio, elegidos por Sanidad, fueron los doctores Moreiras Neira y Osset González-Rico.

La candidatura elegida quedó formada por los doctores: López Sendón (presidente), Diéguez Ucelayeta, González González, Montero Gómez, Domínguez Sánchez, Mato Prada, Oro Frade y Prieto Martínez.

Según los resultados, en la Junta de Gobierno se han renovado tres cargos, el de secretario, el de representantes de asistencia colectiva y el de médicos con más de diez años de ejercicio libre.

Las próximas elecciones se celebrarán dentro de seis años.

(1976)

Aceite de los depósitos de Renfe inunda los bajos de unas viviendas

(1) Una auténtica inundación de aceite pesado, procedente al parecer de los depósitos de máquinas de la Renfe, en la Estación Empalme, está encharcando los bajos del edificio de viviendas de la Cooperativa del Magisterio, en la avenida de Marín, próximo a dichos depósitos.

Esta inundación se viene produciendo desde hace tiempo y últimamente el aceite pesado ha llegado a salir hacia la calzada de la avenida de Marín, próxima a Puente Nuevo, así como en gran parte de la acera.

Parece ser que los vecinos han presentado denuncias al respecto en diversos organismos, sin que hasta el momento hayan sido atendidas sus reclamaciones. El aceite pesado en estas aceras ha provocado accidentes de diversas personas, que han caído sobre el pavimento a consecuencia de resbalones, sobre todo por la noche, debido a la escasa visibilidad. Los sótanos de estos edificios, destinados a garajes y otros usos, no pueden ser utilizados por los vecinos.

(1976)

La formación de emprendedores y la promoción de empresas abren la nueva etapa de la Cámara de Comercio

(3) Hasta treinta cursos de formación para empezar, la divulgación del euro a través de un stand que se exhibe por primera vez en Ourense, una campaña de sensibilización del medio ambiente con la participación de O Carrabouxo, la presencia en ferias y certámenes internacionales, la promoción del comercio electrónico o la introducción de programas de calidad en las industrias agroalmientarias. Todas ellas son iniciativas incluidas en el plan de objetivos de la Cámara de Comercio para este año, actividades con las que la entidad quieren abrir una nueva etapa de trabajo marcada sobre todo por la descentralización, para llegar a toda la provincia.

Para ello trabajarán las siete comisiones en que se articula la Cámara, según su presidente Fernando Fontán, que promoverá iniciativas en las principales villas para acercar la Cámara a toda la provincia, estrenando además un nuevo logotipo.

Pero hay más, según Fontán: la internacionalización, a través de la comisión de comercio exterior que preside Juan Carlos Parada; la creación de empresas, con un vivero y programas de formación y asesoramiento en los que colabora el Incyde; la creación de una nueva comisión de Promoción Agroalimentaria bajo la presidencia de José Manuel Baltar; la promoción del comercio electrónico “que supone un ahorro de tiempo y abre la as puertas a las empresas para facilitar la compra y venta de cualquier mercancía sin tener que desplazarse”; y todo completado por un “ambicioso programa de formación” que llegará a toda la provincia con “la inserción laboral y la formación continua” como un objetivo clave.

(2001)

6 de marzo de 1926 - Premio para dos trabajadores ejemplares

Regresaron a Orense procedentes de San Clodio los arquitectos del Catastro don Adolfo de la Vega y don Antonio Alonso Vargas.

-El orensano don José de la Torre Añel es destinado a desempeñar el Registro de la Propiedad de Haro.

-Don Martín Vázquez Vázquez, cartero rural de la Estación de Frieira, es distinguido con un Premio a la Abnegación de 250 pesetas a propuesta del director general de Comunicaciones, en reconocimiento al servicio ejemplar que presta en seis parroquias orensanas.

-El orensano don Ramón Gutiérrez Cabanelas es distinguido con un Premio a la Honradez de 250 pesetas, tras ser propuesto por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Orense. El premiado es mozo de almacén y lleva 30 años al servicio de la casa Viuda de Hijos de Ramón París, con una conducta ejemplar.

-Méjico ordena la expulsión de una gran cantidad de sacerdotes católicos del país, una medida que el presidente Calles justifica afirmando que la expulsión ha sido decretada “sólo contra aquellos que se han negado a cumplir el decreto sobre sacerdotes extranjeros”.

6 de marzo de 1951 - Asesinado el presidente de Irán

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Claudino Sieiro Vidal, Avelino Vázquez Barrosa, Amador Núñez García y esposa Elvira Macía Regueiro, José Mera Quintana y esposa Amparo Conde Gómez e hijo menor, Saladina Losada Álvarez, Secundino Borrajo Borrajo y esposa Odila Villanueva Iglesias, Eladio Seara Martínez, Antonio Barreiro Fernández, Hipólito Antón Rodríguez, Camilo Álvarez González, Ricardo Rolán Morais, Ángel Rodríguez Rúa, José Justo Crispín, Alfonso González Queija, Felisindo Domínguez Otero, Antonio Dasilva Pérez, Elías Martínez Vieiro, Enrique Vispo Arias y Porfirio Pérez Rodríguez,

-El vuelco de un camión cerca de Molina de Segura (Murcia) debido a un frenazo a causa de la lluvia que caía en aquel momento se salda con la muerte de cinco personas, todas ellas ocupantes del camión y vecinos de la citada localidad.

-El general Ali Razmara, presidente de Persia, es asesinado en Teherán tiroteado por un fanático de una secta religiosa islámica, un atentado que ha hecho que el Sha proclamara el estado de sitio en el país

6 de marzo de 1976 - Don Ramón Otero Pedrayo cumplió 88 años

La huelga de los camioneros finaliza después de varios días de conflicto, restableciéndose la normalidad en el suministro de mercancías en la provincia, viviéndose como “incidente final” la detención por la Guardia Civil de seis miembros de un “piquete” cuando intentaban actuar en una gasolinera de Verín, liberados tras las correspondientes diligencias.

-Don Ramón Otero Pedrayo cumplió ayer 88 años, que celebró comiendo con su inseparable y fiel amiga María Teresa Cortón y recibiendo visitas, llamadas y felicitaciones de toda Galicia. Por la tarde le visitaron un grupo de alumnas del Instituto Femenino para ofrecerle un ramo de 88 claveles rojos, y los alumnos del colegio Virgen de Covadonga le dedicaron un mural y publicaron en el periódico del colegio un cuento inédito firmado por don Ramón.

-(2) El doctor López Sendón es reelegido como presidente del Colegio de Médicos de Orense, con una alta participación del 77 por ciento de los médicos de la provincia.

-(1) Aceite pesado procedente de los depósitos de Renfe inunda los bajos de una viviendas en la Avenida de Marín, para indignación de los vecinos.

6 de marzo de 2001 - Una nueva plaza en el centro de Ourense

(3) La Cámara de Comercio e Industria de Ourense abre una “nueva etapa” con la descentralización para llegar a toda la provincia como eje principal.

-Comienza la instalación de cuatro esculturas del artista ourensano Acisclo Manzano en la nueva plaza situada en el interior de Camino Caneiro, en los terrenos del antiguo Asilo en el inicio de la avenida de Buenos Aires, un nuevo espacio en Ourense que todavía está sin finalizar y que aspira a ser “una plaza emblemática” en la ciudad en palabras del propio Manzano, conservando la antigua capilla dedicada a San Antonio que antes estaba instalada en el muro de Asilo y que se ha respetado a petición de los vecinos.

-Más de setenta personas mueren al derrumbarse un viejo puente sobre el río Duero cerca de Oporto, al paso de un autocar con 67 pasajeros que regresaban de una excursión y dos automóviles particulares, en la peor catástrofe de este tipo en Portugal desde la tragedia registrada en 1809 también en Oporto, cuando miles de personas murieron al ceder el puente de Las Barcas cuando huían de las tropas napoleónicas.