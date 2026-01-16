Historia en 4 tiempos | Luis Álvarez Rodríguez aspira a ser reelegido como presidente de la Diputación

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La portada. | La Región

Luis Álvarez Rodríguez aspira a ser reelegido como presidente de la Diputación

(2) -¿Por qué quiere ser otra vez presidente de la Diputación?

-Desde hace dos años escasos, que todavía se cumplirán el 2 de febrero próximo, estoy trabajando con la Corporación Provincial, con la Caja de Ahorros y con las demás Entidades, directamente dependientes de la Presidencia de la Diputación y de la Caja. Han sido dos años muy difíciles a causa de las excepcionales circunstancias económicas y, por todo ello, tengo gran ilusión en continuar las tareas emprendidas y servir así a la comunidad provincial.

-¿Cuál es su trayectoria política? ¿Ha variado algo últimamente?

-Considero que el ejercicio de la política es un servicio a los demás, con entrega total a las funciones que se ejercen para lograr el bien común. Mi trayectoria ha sido y siempre seguirá siendo totalmente ajustada a este criterio, por lo que nada ha tenido que variar.

-¿Cuál cree que es el motivo de que sólo haya dos candidatos a estas elecciones?

-No puedo adivinar las motivaciones y los propósitos de todas las personas respecto a sus decisiones para entregarse, o no entregarse, al servicio público.

-Usted ha sido presidente de la Caja de Ahorros de Orense. ¿Cuáles son los fines primordiales e ineludibles de esta entidad provincial?

-No es que haya sido presidente de la Caja, en estos momentos lo soy todavía, desde que me posesioné de la presidencia el 12 de febrero de 1974. Sus fines no admiten duda y pueden resumirse así: Recibir, administrar y hacer productivos los ahorros o recursos ajenos, es decir, las cantidades que ingresan nuestros clientes; facilitar operaciones de préstamos, crédito y avales; y realizar aportaciones e inversiones de carácter benéfico-social, cuantas más puedan hacerse, y todo ello con el criterio de buena administración para poder repercutir, posteriormente y como consecuencia de ella, en la mejora de las estructuras socio-económicas de la provincia.

(1976)

“La primera vez que me detuvieron fue en Orense”

José María Gil Robles a su llegada a Orense. | La Región

(1) El exjefe de la CEDA y exministro de la Guerra don José María Gil Robles llegó ayer a Orense para defender una causa de malversación de fondos. Su primera visita fue para su cliente, que se encuentra en prisión provisional desde hace nueve meses; por la noche me atendió amablemente.

-Sr. Gil Robles ¿Por qué ha aceptado usted la defensa del Sr. Souto González?

-Llevo otros casos relacionados con la Caja de Ahorros de Orense, y vi en este caso una muestra más del modo de proceder de esta entidad. Como al mismo tiempo adquirí el convencimiento de la inocencia de este hombre, a pesar de todas las apariencias, acepté su defensa.

-¿Qué sabe de lo que se ha conocido con el nombre de “Lo de Orense”?

-Yo sé lo que han dicho los periódicos. Del resto no le puedo decir a usted nada, porque lo que yo pueda conocer por otros asuntos pertenece al secreto profesional.

-El grupo político que este representa en la actualidad, “Federación Popular Democrática”, ¿tiene muchos seguidores en Galicia?

-Creo que tiene los suficientes para que se cuente con ellos. En este momento no puedo precisar cifras porque cuando los grupos no están reconocidos todavía, no se puede hacer recuento de asociados.

-¿Es la primera vez que viene a Orense?

-Es la primera vez después de la guerra, pero antes he venido muchas veces. Aquí fue la primera vez que me detuvieron por orden del Gobernador Civil de la República, el primero de mayo de 1928. venía a ver si podía organizar un partido de derechas, después de la proclamación de la República. Iba yo con un propagandista que se llamaba Mosquera y nos detuvo el gobernador para, según dijo, protegernos. Me pusieron en libertad enseguida. Las otras veces vine también para actos de propaganda.

Entrevista de Maribel Outeiriño

(1976)

Placeres del siglo XX

(3) Uno de los cines orensanos anunciaba estos días una película con el siguiente encomio: “Hora y media de alucinante angustia”. Y el cine se llenó.

Temía yo que Orense no estuviese tan adelantado, tan civilizado; pero tengo que reconocer que se halla muy a la altura de las grandes urbes de nuestro planeta.

Orense sabe ya gozar del sumo, del máximo placer de los mortales hipercultos, a mediados del siglo XX.

Fuera los gustos fáciles, los recreos alegres y los suaves placeres de las pobres gentes anticuadas y blandengues. Lo que necesitamos en nuestros días es eso: la angustia, sea metafísica, sea cinematográfica. Tanto vale la una como la otra.

El que no conozca la angustia, ni está a la moda, ni sabe lo que es bueno.

La angustia, la angina de pecho, el colapso, he aquí la estética futura.

Ya lo vislumbró -nada hay nuevo bajo el sol- don José Echegaray, y aunque dominó a los públicos, los modernos de entonces se levantaron contra él. No comprendían que se había adelantado a su siglo, no sabían que era un precursor. Después de todo ¿qué más da hacerlo a gritos, que hacerlo por teléfono?

Nuestra época necesita muchas horas de alucinante angustia.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

16 de enero de 1926 - Nuevo superior en Los Milagros

Un violento incendio destruye por completo el horno del pueblo de Maus de Salas, afortunadamente extinguido antes de que alcanzara las casas contiguas, ascendiendo las pérdidas a varios miles de pesetas.

-Los soldados Ladislao Morallón y Camilo Pérez, del batallón de Cazadores de África de guarnición en Larache, solicitan madrina de guerra en Orense.

-El reverendo padre Evencio Mediavilla, de la Congregación de la Misión, toma posesión como Superior de la Residencia de Los Milagros.

-Don Joaquín Teixeira Rivera es nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.

-Nueva relación de donantes para el Aguinaldo del Soldado en Carballino: Luis Munín, Higinio Pereira, José Benito Fraguas, Manuel Fraguas, Sira Álvarez, Esperanza Ramos, Aquilino Sánchez, Julio Adán, Tito Álvarez, Gregorio Gulías, Bernardo Pérez Castro, Crisanto Fernández, Aproniano Gavilán, José González, Maruja Francisco, Cándido Alfeirán, Julio Fernández, Jacobo García, Manuel Baliño, Lino Rodríguez, José López, Luis Losada y Manuel Rodríguez.

16 de enero de 1951 - Condenada la viuda del jefe de Buchenwald

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Celso Yebra Vidal y esposa Amadora Rey Cudeiro e hijos menores, Benjamín Fernández Colmenero, Ernesto Pérez Vázquez, Agenor Rodríguez Fernández, Deodato Rodríguez Antúnez, Gumersindo Díaz Vázquez y esposa Estrella Devesa Álvarez e hijos menores, Feliciano Rodríguez Fernández, Lucila Rodríguez García e hijos menores, Martín Rodríguez Morgade, Hermitas Cacharrón Carreiro, Remigio Álvarez Rodríguez, José Collazo Blanco, Antonio Sotelo Prada, Carlos Méndez Gómez, Baldomero Requejo Fernández, Manuel Araujo Peña, Félix Pereira Regente y esposa Antonia Fernández Barreiros, Ignacio Mateos Rodríguez, Albino Sánchez González, Manuel Sousa Senra, Mercedes Iglesias Blanco e hijos menores, Antonio Iglesias Pereira.

-La Orensana cae ante el Ferrol por 2-0 y sigue en los puestos de cola de Segunda División.

-(3) El cine de terror según Vicente Risco.

-La alemana Ilse Koch, viuda del que fue jefe del campo de concentración de Buchenwald, es condenada a cadena perpetua por un tribunal de Augsburgo.

16 de enero de 1976 - Nuevo practicante en la Casa de Socorro

16 de enero de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Isabel Blanco Losada, Paula Blanco Losada, Fernando Romaní Franco, Susana González Domínguez, Sonia Rodríguez Orbán, Ricardo López Rebollo, Carlos Presas Rodríguez, Teresa Soto González, José Iglesias Canal, Marcos Iglesias Iglesias y Luis Santos Boo.

-Se casaron: Domingo Colmero Cerradelo y Dorinda Fernández Colmenero, Nicolás Fernández Martín y Raquel Abellás Santamaría, Jaime Fernández Fidalgo y Rosa Gómez Salgado, Antonio Iglesias Blanco y Olvido Álvarez Morgade, José Domarco Baceiredo y Olga Gómez Montero, Emilio Fernández Penín y Nieves Gabriel Álvarez, Heliodoro Faus Pérez y María Rodríguez Rodríguez.

-Don Manuel Gudín Rodríguez es nombrado nuevo practicante de la Casa de Socorro en Orense.

-(1) El exministro, político y abogado José María Gil Robles llega a Orense para defender al ex director de la sucursal de la Caja de Ahorros en Avión señor Souto González, en prisión provisional por una presunta malversación de fondos.

-(2) Entrevista con el señor Álvarez Rodríguez, que aspira a ser reelegido presidente de la Diputación frente al otro candidato, el expresidente, señor Ferrer Garrido.

16 de enero de 2001 - Nuevo comité comarcal del PSOE en Ourense

16 de enero de 2001 | La Región

La Diputación Provincial de Ourense entrega becas de entre 40 mil y 180 mil pesetas a un total de 35 deportistas ourensanos por los méritos contraídos durante el pasado año 2000, entre ellos Paula Carballido (Natación), Cipriano Augusto Gómez (Kick-boxing), José Ignacio Silva Crespo (Atletismo), Jesús González Margaride (Atletismo), Rubén Diz Díaz (Atletismo), Alejandro Fernández Rivera (Atletismo), Lorena Luaces Barril (Atletismo), Manuela Garabal Piñeiro (Tiro Olímpico), Antonio Villar Nieves (Ajedrez), Carlos Conde Iglesias (Tenis) o Nuria Cofán Labrador (Gimnasia Rítmica).

-El PSOE ourensano elige a su nuevo comité comarcal en Ourense, que abarca 18 concellos, con Carlos Losada Prieto, trabajador de Renfe y militante de base sin ningún cargo institucional u orgánico hasta la fecha, como primer secretario comarcal, formando parte del comité, entre otros, Francisco Rodríguez, Montse Sandianes, Tomás Sánchez, Susana Rodríguez, César Pérez, Juan Carlos Rivera, Manuel Míguez, David Llorente o Miguel Meleiro.