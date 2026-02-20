Historia en 4 tiempos | “La del manojo de rosas”, en el Liceo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

“La del manojo de rosas”, en el Liceo

Representación de “La del manojo de rosas”. | La Región

(2) Siento todavía en mi espíritu el regusto que me ha dejado la representación de la zarzuela “La del manojo de rosas” en el salón noble del Liceo Recreo Orensano.

Nuestro elogio, que abarca al conjunto de juveniles actores, trae a un primer plano la magnífica intervención en la obra de las tres figuras principales: la primera tiple, M. del Carmen Rodríguez; la tiple cómica, Nieves González, y el tenor, Andrés González.

De M. del Carmen, que encarnaba el papel de “Ascensión”, hemos de consignar la justa expresión de nuestro elogio, ensalzando la soberbia labor artística de tal juvenil actriz, guapa mujer y estupenda artista. Estupenda en toda su intervención ha sido la plausible labor escénica de Nieves González en el papel de “Clarita”, la tiple cómica de la bella zarzuela. Excelente labor la suya, cuajada de verdadera simpatía. Y con justicia citamos con nuestra mayor satisfacción y elogio al estupendo tenor del grupo, Andrés González, en el papel de “Joaquín”, ese muchacho que sinceramente nos ha impresionado con la potencia y frescura de su voz.

Muy bien la orquesta dirigida por el maestro Casasnovas y extraordinaria la labor de organización y dirección llevada a cabo por Raquel Santamarina, dinámica en extremo, incansable en todo momento y “alma mater” de la obra.

Crónica de Alejandro R. Veiras

(1976)

Distinción para doña Joaquina Gallego Jorreto

Doña Joaquina Gallego Jorreto recibe la distinción. | La Región

(1) En el transcurso de un sencillo acto celebrado en el despacho oficial de la Delegación provincial de Educación y Ciencia, le fue impuesto el “Lazo de Dama” de la Orden de Alfonso X el Sabio a la inspectora jefe de EGB en Orense, doña Joaquina Gallego Jorreto.

La imposición ha sido efectuada por el inspector central de EGB, don Gonzalo González Dacal, y la correspondiente insignia por la Delegada provincial de Educación y Ciencia, Sra. Veiga Aldariz, con asistencia de los delegados del Ministerio de Pontevedra y La Coruña, inspectores jefes de estas provincias, inspector jefe del Distrito Universitario de Enseñanza Media y diversos inspectores de la ciudad y de la región.

Pronunció unas palabras de ofrecimiento el secretario del Consejo de Inspección, Señor Abella, seguidas de otras del inspector central, Señor González Dacal.

Dio las gracias la homenajeada, doña Joaquina Gallego Jorreto, y finalizó con unas frases doña Flora Veiga Aldariz.

(1976)

Ourensanos en el “núcleo duro” nacionalista

Anxo Quintana. / Xosé H. Rodríguez Peña. | La Región

(3) Anxo Quintana: “Hai debate vivo, non acalamacións”.- “Foi unha Asamblea moi positiva porque se facía para concienciar á militancia da responsabilidade que se nos ven encima que é a de gobernar. O BNG ten tradición de oposición pero pouca experiencia de Goberno. A Asamblea demostrou ata qué punto o BNG está comprometido con esa responsabilidade dun xeito consciente. Púdose comprobar tanto nas enmendas coma no tono do debate. A Asamblea tamén foi positiva porque o BNG demostrou que é unha organización viva. Estamos cansados de ver congresos de partidos nos que se suprime o debate pola aclamación e o aplauso. Aquí houbo debate vivo e enriquecedor. Sobre Ourense, dicir que o BNG debe ser a organización na que a provincia ten un maior peso non so nos intereses da formación senón tamén no número de integrantes da súa dirección”.

Xosé H. Rodríguez Peña: “Podemos mellorar en Ourense”.- “Para os nacionalistas é un ano no que nos xogamos moito e a Asamblea hai que entendela como un acto colectivo de reflexión e de poñer a andar tódala organización don BNG cara á maior permeabilidade hacia a sociedade galega. Pode darse a circunstancia de ser unha real alternativa ó PP e hai unha percepción colectiva dentro do partido neste senso. Consideramos polo traballo feito que vai a darse unha circunstancia de subir en representación en Ourense, e, tendo en conta que as dificultades para o nacionalismo galego son máis grandes no interior que no litoral, eso axúdanos a pensar que no conxunto será posible esa idea e obxetivo.

(2001)

20 de febrero de 1926 - Asesinato salvaje en Santa Comba de Bande

Un hombre de 33 años, vecino de Carballino, se suicida en su domicilio de la calle de Mosquera seccionándose la garganta con una navaja barbera.

-La Guardia Civil de Barbantes detiene a un vecino de Toén de 66 años que se hallaba reclamado por el Juez de Instrucción de Orense como presunto autor del delito de daños.

-El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra inserta una Real Orden concediendo licencia para contraer matrimonio al bizarro oficial de Infantería orensano don Eloy Álvarez.

-Un hombre de 39 años, vecino de Santa Comba de Bande, muere asesinado al recibir un hachazo en la cabeza y una puñalada en el vientre por parte de tres vecinos con los que mantenía desde hace tiempo un antagonismo que nunca pudo ser disipado, y que se suscitó de forma repentina cuando los cuatro hombres se tropezaron por casualidad.

-Marchó a Valladolid el teniente coronel del batallón de Cazadoresseñor Quiroga, quedando durante su ausencia encargado del mando el bizarro comandante don Alejandro Páramo.

20 de febrero de 1951 - Pasaportes, nacimiento y petición de mano

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Francisco González Dorado, Leandro González Figueiredo, Antonio González Mosquera, Maximino Couso Vázquez, Ernestina González Pérez, Concepción González Rodríguez e hijos menores, Marina Iglesias Bouzán, Edelmiro Pérez Pinal, Manuel Pérez Rodríguez, Celso Rodríguez Rodríguez, Jesús Carreiro Rego, Ramón Casas Iglesias, Mercedes Martínez Castro, Manuel Ferreiro Vázquez, Remedios Alonso Arias, Julio Alonso Martínez, Cándida Alvarado Fernández, Luis Araujo Vázquez, Manuel Arbor Blanco y esposa Insela González González con dos hijos menores, Alfredo Barreira y esposa Isolina Diéguez Prieto e hija menor, Antonio Pérez Iglesias, Avelino Martínez y Eladio Fernández Veloso.

-Ha dado a luz un hermoso niño, segundo de sus hijos, doña María de los Ángeles Peña, esposa del funcionario del Gobierno civil de Orense don Nicolás Martínez Álvarez.

-Por doña Crosia Fernández, viuda de Castro, y para su hijo Francisco, ha sido pedida a don Adolfo Caride y señora la mano de su bellísima hija Rosarita.

20 de febrero de 1976 - El obispo de Orense y el sexo

20 de febrero de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Roberto Moure Conde, Paula Plaza Crespo, Fernando Ledo Pérez, Ana Rodríguez Tesouro y Raúl Álvarez Guede.

-El obispo de Orense monseñor Temiño publica una carta pastoral titulada “La sexualidad, hoy” en la que clama “contra la obscenidad en los espectáculos, la liviandad de las costumbres y la pornografía”, al tiempo que condena actos sexuales como “los actos solitarios o las depravaciones de la homosexualidad”.

-Don Juan López Castro, oficial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orense y secretario de la Inspección provincial del Ministerio de Justicia, con 17 años de servicio en nuestra ciudad, es distinguido con la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

-(1) La inspectora de EGB en Orense doña Josefina Gallego Jorreto recibe el “Lazo de Dama” de la Orden de Alonso X el Sabio.

-(2) La agrupación juvenil “Tuna” de la parroquia de Santo Domingo triunfa interpretando la zarzuela “La del manojo de rosas” en el Liceo de Orense.

-Los reyes de España son recibidos por miles de personas en Cataluña con muestras de apoyo y contantes aclamaciones durante su visita a todas las provincias catalanas.

20 de febrero de 2001 - Primera victoria del Deportivo en el Camp Nou

20 de febrero de 2001 | La Región

El COB cae en el Pazo ante el Pamesa Valencia por 71-75 en uno de sus mejores partidos de la temporada, aunque al final no se pudo parar a las figuras valencianistas Nacho Rodilla y Derrick Alston, que sumaron 20 puntos cada uno.

-(3) Cinco “históricos” del nacionalismo ourensano entran en la dirección del Bloque Nacionalista Galego, elegidos en la Asamblea Nacional de la coalición celebrada en Santiago: Francisco García (alcalde de Allariz), Alfredo Suárez Canal (diputado autonómico), Anxo Quintana (senador), Xosé Francisco Ferreiro (diputado autonómico) y Xosé H. Rodríguez Peña (concejal en Ourense y parlamentario autonómico).

-El Pabellón Ourense de baloncesto femenino cae ante el Oviedo por 108-111 después de cuatro prórrogas en un partido espectacular en el que las de Guede dieron la cara en todo momento frente al líder del grupo.

-El Deportivo de La Coruña gana al Barcelona en Liga por 2-3 con goles de Djalminha y Víctor (2) para los coruñeses y de Rivaldo y Luis Enrique para los azulgrana, la primera victoria del “Depor” en el Camp Nou, donde nunca había ganado antes, que le acerca además al líder Real Madrid.