Historia en 4 tiempos | Manuel Rego Nieto, en la reunión de la oposición

Zona entre la vía de Accesos a Galicia y el río.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera de 1976

Manuel Rego Nieto, en la reunión de la oposición

Manuel Rego Nieto.

Doce fueron en total los representantes de los grupos políticos de la oposición que asistieron a la reunión convocada por Coordinación Democrática en Madrid. Faltaron a la cita los representantes de la UPG y del PSDG. Entre los asistentes, el único orensano fue Manolo Rego, secretario del Partido Carlista de Galicia.

-¿Cómo fue la reunión de Madrid?

-Por el bar del hotel estaba la policía secreta, según se contaba por allí, para protegernos. Eramos muchos (95) y muchos más los periodistas. El clima era de gran respeto y con muchos deseos de que fuera fructífera. Estuvieron también presentes ocho partidos vascos que actuaron de hecho como un grupo unitario. Lo que hay que esperar es que el Gobierno no sea ajeno a esta reunión.

-¿Cual fue el punto más discutido?

-Hubo una instancia que hablaba de una ruptura democrática en la que se decidiera la forma de Gobierno, pero reconsideraron su postura. Lo que quedó claro es la gran variedad de España en muchas cuestiones, para la que habrá que buscar una solución política. Pero este tema no se aludió por parte de los partidos centristas, como por ejemplo el PSOE.

-¿Destacó la actuación de alguno de los líderes más conocidos?

-No, no se prodigaron, sino que dejaron hablar mucho a los demás. No hubo vedetismos por parte de nadie. Allí no se aplaudió a nadie.

Crónica de M.O.

(1976)

Horas de los insectos

En cuanto el sol ilumina y calienta, vuelven a vivir todas las cosas. Parecía que habían desaparecido los insectos, y de repente vuelven a cantar los grillos y a zumbar los abejorros.

Yo no sé qué decir, en definitiva, de los insectos. Siento interés por ellos, y un poco de congoja. Tienen hermosos colores, fantástico dibujo decorativo, esplendor de metal, de seda o de fino barniz; los hay de gasas, de raso, de oro, de esmeralda, de ébano y de caoba. Pero tienen demasiadas patas, y el abdomen demasiado blando.

Parece que son los seres más numerosos del planeta, y hasta se sospecha que llegarán a devorar a todos los demás.

Nadie sabe nada de su origen, pero hay quien ha llegado a sospecharlo.

Antes de toda historia y de toda leyenda, nuestro mundo estuvo habitado por los espíritus de los elementos. A saber: gnomos, ondinas, silfos y salamandras. Los gnomos viven en el interior de la tierra, por eso no los vemos; las ondinas, en las aguas, y las salamandras, en el fuego, tampoco están a nuestro alcance; pero los silfos están a nuestro nivel, entre la superficie de la tierra y de las aguas y la región del fuego elemental. Los hombres, al venir al mundo, hablan de encontrarse en el reino de los silfos.

Ante la presencia del hombre, peligrosa para todos los seres, incluso para el hombre mismo, los silfos se disimularon, tomando la apariencia de insectos. Acaso, bajo esta forma, preparan su revancha.

Lo que no está claro es si todos los insectos existían ya antes de aquella transformación, o son un producto imaginativo de los habitantes del aire.

De todos modos, hay que escribir de nuevo la historia natural.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

Las riberas del Miño podrían ser un envidiable y espléndido parque natural

Zona entre la vía de Accesos a Galicia y el río.

El río Miño, llamado “el padre Miño”, va siendo destrozado paulatinamente a su paso por Orense.

El petróleo invade sus aguas, el Barbaña contamina las aguas del Miño, las industrias cercanas llevan a las aguas todos sus residuos…

Pero no es esto solo. El famoso coiñal de Las Lagunas ha desaparecido ya, uno de los frezaderos más ricos del río. Resulta incomprensible cómo la Comisaría de Aguas permite todo abuso y toda irracionalidad sobre el río.

Ahora, desde hace unos pocos años, se esta´construyendo, a base de materiales de deshecho, basuras y destierros, una mal llamada avenida a lo largo del río, desde la playa de Oira hasta el viejo embalse de “Los Caños”. Una avenida a base de acumular tierras sin ningún proyecto técnico, aislando a las gentes de la ribera del río. Un río sano y robusto en otra época, ahora es un río enfermizo, industrializado, pobre, contaminado, explotado y abandonado por todos.

¿Quién dice que Orense necesita un parque natural si tiene, a ambas orillas del río, toda una amplia y envidiable zona de parque natural, si fuese debidamente repoblado, cuidado y ordenado con vistas al esparcimiento y solaz de las gentes? Una zona que debería ser un coto natural para los juegos infantiles, para el recreo y hasta para la explotación natural de merenderos, restaurantes, clubs, etc.

Un río que si tuviese las escalas salmoneras en sus embalses podría ser un emporio de riqueza piscícola, probablemente de las mayores de Europa.

Pero no, sigue con sus aguas contaminadas, los pollos podridos, las basuras de la ciudad, las aguas fecales, la explotación de sus coiñales y arenales, el abandono y la construcción de avenidas o pistas absurdas.

Orense, que debiera sentirse orgulloso de su río, hoy debe sentirse avergonzado. Así están las cosas.

(1976)

9 de septiembre de 1926 - Alemania en la Sociedad de las Naciones

Llegaron a Orense procedente de Marín el profesor del Instituto don Jesús Soria y el oficial de Secretaría de este Ayuntamiento don Luis Santos Treviño.

-Llegó a Orense procedente de Vigo el jefe de la Sección Administrativa don Román Vázquez con su distinguida esposa.

-Llegó a Orense procedente de Monforte de Lemos la encantadora señorita María Rodríguez Quiroga.

-Llegaron a Orense procedentes de Junquera de Espadañedo don Saturnino Álvarez y su hijo don Samuel.

-Llegaron a Orense procedentes de Áncora, Portugal, la bella señorita Maruja Dacoba Dorado y la distinguida familia del arquitecto señor Vargas.

-Llegó a Orense procedente de Verín el secretario del Ayuntamiento don Herminio Conde Fidalgo.

-La Sociedad de las Naciones, organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, admite “por unanimidad” el ingreso de Alemania, a la que concede un puesto permanente, al tiempo que anuncia la “retirada” de España y Brasil.

9 de septiembre de 1951 - Profesorado y Junta Rectora del San Isidoro

Nació en Orense Rosa Rodríguez Blanco.

-Estuvo en de visita en Orense el industrial de Manaos (Brasil), hijo de Orense, don Sixto Martínez Márquez.

-El Centro de Enseñanzas San Isidoro, en Orense, abre su plazo de matrícula, y anuncia la composición de su junta rectora y profesorado, formados por: Junta Rectora: Jesús Ferro Couselo, Antonio Pérez Colemán y Luciano Fariña Couto; Profesorado: Alberto Vilanova Rodríguez, Teodoro López Sanmartín, Dolores Alonso Pereira, Silvia Montero Cid, Manuel González Diéguez, Carlos Vázquez Rodríguez, Josefa González Campos, Isabel Alonso Fernández, Olga Gallego Domínguez, José Araujo Lorenzo, Ernesto G. del Valle.

-(1) Los insectos, según Vicente Risco.

-Gran Bretaña rompe toda relación con Irán en plena negociación por el control del petróleo iraní, que exige la retirada de todo el personal británico del país.

-Una joven de 19 años que se hacía pasar por hombre desde pequeña es descubierta cuando cumplía el servicio militar en Valladolid, donde llegó a servir como conductor de camiones durante 18 meses sin levantar sospechas.

9 de septiembre de 1976 - Dos actores valientes frente a la mafia

La conferencia que Santiago Álvarez, secretario general del Partido Comunista de Galicia, iba a pronunciar en el Ateneo de Orense, es prohibida por “disposición gubernativa”.

-(2) Manuel Rego Nieto, secretario del Partido Carlista de Galicia, fue el único orensano presente en la reunión convocada por Coordinación Democrática con doce representantes de los grupos políticos de la oposición celebrada en Madrid.

-(3) Las riberas del río Miño a su paso por Orense, completamente desaprovechadas, abandonadas y víctimas de incomprensibles destrozos.

-Una avioneta contraincendios de Icona se estrella cuando participaba en la extinción de un incendio forestal en el monte Xiabre, en Villagarcía de Arosa, falleciendo los tres tripulantes que iban a bordo.

Noticia 1976

-Los actores de televisión James Drury y Dennis Weaver, protagonistas, respectivamente, de las populares series “El Virginiano” y “Mac Cloud”, reciben amenazas de muerte al negarse a pagar la “protección” de la mafia, algo “habitual” entre muchos actores estadounidenses. Ambos actores, cuya valiente actitud ha sido elogiada por la Policía, no llevan guardaespaldas porque cuestan más que lo que pide la mafia, pero los dos van siempre armados como los personajes de sus series.

9 de septiembre de 2001 - Una empresa puntera en el Parque Tecnolóxico

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, “apadrina” la inauguración de la empresa Coasa-Gamesa en el Parque Tecnolóxico de Galicia, que creará 140 empleos y producirá piezas para las cuatro compañías aéreas más importantes del mundo, Airbus, Boeing, ADS España y Sikorsky.

Noticia 2001

-La ourensana María Xosé Caldelas, natural de Chaguazoso (A Mezquita), es a sus 22 años la candidata más joven de Galicia en las elecciones al Parlamento Autonómico, a las que se presenta por el Partido Popular con el número 8 y bastantes posibilidades de salir elegida.

-Cerca de 90 mil personas participan en los actos de homenaje a la Virgen de Os Milagros, con la tradicional procesión al Monte Medo.

-Izquierda Unida llega a un acuerdo con el PNV para formar parte del Gobierno vasco, gestionando en principio Vivienda y Asuntos Sociales.

-España cae en semifinales del Eurobasket ante Yugoslavia por 78-65, incapaz de parar a Stojakovic y Bodiroga pese a contar con un gran Pau Gasol (22 puntos), y se jugará la medalla de bronce con Alemania, que perdió con Turquía en la otra semifinal.