Historia en 4 tiempos | María Méndez Nóvoa, primer premio de la Exposición Fotográfica de las fiestas

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 8 de agosto de 1976

Se está realizando una investigación sobre el Teatro Principal y su época

Interior del Teatro Principal.

(2) Parece que “lo del Principal” empieza a ir para arriba. Un grupo de profesionales entre los que figuran arquitectos, pintores y algunos estudiantes del Colegio Universitario, se encuentran elaborando un trabajo sobre el Teatro Principal.

Revolviendo en las colecciones de periódicos locales tratan de encontrar los datos suficientes para demostrar que el Principal fue algo importante en la historia social y política de la ciudad.

Se trata de algo así como “El Principal y su época”, en la que no sólo importa el Principal, sino de qué modo los acontecimientos históricos, sociales y políticos de su época se reflejaron en su escenario y en el patio de butacas.

En este trabajo está siendo importante no sólo lo escrito en los periódicos, sino también el testimonio de los que fueron testigos de algunos de aquellos acontecimientos.

En todo esto estaban presentes las declaraciones de don Ramón Otero Pedrayo cuando afirmaba que el “Teatro Principal” había sido testigo de la vida orensana durante los comienzos del siglo.

Por otra parte, existe también la intención de elaborar un trabajo económico y sobre las posibilidades técnicas y materiales que ofrece el Principal para su utilización en el futuro.

(1976)

La piscina de Oira, refugio de los calores

Las piscinas de Oira abarrotadas de gente.

(1) La baja temperatura y el mal color del agua, la presencia de perros, el uso de gafas, aletas y neumáticos de coches dentro de la piscina y la falta de vigilancia han resultado ser los inconvenientes más importantes con los que se encuentran las personas que frecuentan la playa e instalaciones de Oira, según se desprende de una encuesta realizada en dicha playa hace unas fechas.

El servicio municipal de autobuses no atiende suficientemente y con puntualidad el recorrido, y muchas mamás no pueden usar ese medio porque van siempre abarrotados y los niños reciben pisotones y magulladuras.

Faltan aparcamientos para automóviles, sobre todo los fines de semana y días festivos, un problema agravado este año por las obras de la nueva piscina olímpica.

Los vestuarios no son caros, según los encuestados, pero resultan insuficientes, así como el número de servicios y duchas, a pesar de la ampliación llevada a cabo hace un par de años.

El agua está muy fría y muy sucia, verdosa, poco apetecible; las gafas, aletas y lo que es peor, neumáticos de ruedas de camiones, están a la orden del día; los perros llegan a bañarse en las piscinas, que no tienen sistema de depuración de agua.

La limpieza cada vez es mayor, y el espíritu ciudadano va incrementándose poco a poco. Hay un total de 60 papeleras, y aunque no siempre recojan todos los desperdicios, se a avanzado por lo que a limpieza respecta.

Crónica de Jesús Losada

(1976)

María Méndez Nóvoa, primer premio de la Exposición Fotográfica de las fiestas

La ganadora María Méndez Nóvoa, flanqueada por el señor Salas y su marido José Luis Silleras Massip.

(3) El Grupo de Fotógrafos Profesionales de Orense organizó las pasadas fiestas de Orense una exposición fotográfica de ámbito nacional, con numerosas obras expuestas. Tras no pocas deliberaciones, el jurado que compusieron los señores Villar, Riego, Schreck, Ferreiro, Cristobo, Anferes, Salas y Belay otorgó el primer premio a María Fernández Nóvoa, que además es orensana.

-En efecto -nos explica-, aunque resido en Madrid, soy orensana.

-¿Sorpresa por este premio?

-Claro que sí, porque es el primer premio que obtengo en una exposición. Mi marido me ha ido metiendo en el mundo de la fotografía y llevamos presentadas varias obras.

-¿Tipo de cámara que emplea?

-Generalmente utilizo cámaras de 35 mm., puesto que, por decirlo de alguna manera, mi maestro, mi esposo, así me lo ha inculcado.

En la entrevista está presente su marido, José Luis Silleras Massip, que además, y para que el éxito fuera completo, fue segundo premio en la misma exposición.

-¿No estará celoso su marido?

-Algo sí, porque la Rueda de Afilar de Plata es un trofeo precioso tiene para mí, además del valor de ser mi primer premio importante, el que haya sido aquí en mi pueblo donde hayan sabido apreciar la calidad de mi trabajo.

El presidente de la Grupo de Fotógrafos Profesionales de Orense, señor Salas, entregó los trofeos al matrimonio, y prometió una nueva edición para el año próximo.

Entrevista de Gonzalo Belay

(1976)

8 de agosto de 1926 - Boda en Cea

El culto abogado del Estado don Manuel Cid López, hasta ahora en Cádiz, es destinado a petición propia a Pontevedra.

-Saludamos en Orense al culto secretario de la sociedad Juventud de Galicia de Lisboa, don Andrés Siaba Octavio, que prepara la visita de una comisión de la citada sociedad a nuestra ciudad para rendir homenaje al laureado coro Os Enxebres, triunfador en Portugal hace pocas fechas.

-El exministro don Luis España pasa unos días en el balneario de Guitiriz.

-El diputado provincial don Arturo Pérez Serantes pasa una temporada en Barallobre junto a su esposa.

-En Cea contrajeron matrimonio la bella señorita Lola Villarino de Cabo y el joven comerciante don Antonio Vázquez Testa, actuando de padrinos la señorita María Vázquez Testa y el culto médico don Carlos Villarino.

-En Pontevedra ha sido pedida la mano de la señorita Enriqueta Álvarez Gallego, hija de don Gerardo Álvarez Limeses, para don Justo López Blanco, secretario judicial de Haro (Logroño).

8 de agosto de 1951 - Orense campeón de España de balón-volea

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Francisco López González, Francisco Nogueira Villanueva, Salustiano Subirol García, Efrén Borrajo de la Cruz, Claudino Vázquez Vázquez, María Álvarez Lorenzo, Ramiro Gabián Domínguez, Manuel Muradás Muradás, Avelino Durán Amaro, Eduardo Dopeso Iglesias, Juan Seara Seara, Manuel Seara Pérez, José Feijóo Gómez, Rita Rodríguez Chamochín, Eva Rodríguez Chamochín y Enriqueta Chamochín Puga.

-Por don Antonio Figueiredo y esposa, doña Libia Cid, y para su hijo Antonio, ha sido pedida a don Adolfo Pérez y esposa doña María Fernández la mano de su hija Isabelita.

-Por don José Martínez Acuña y señora, ha sido pedida para su hijo don José Pequeño Alonso, médico odontólogo, a los señores de Nogueira, Piñeira de Arcos, la mano de su hija, Marucas Nogueira Santana.

-El equipo de Orense se proclama campeón de España de balón-volea en la categoría de Flechas del Frente de Juventudes, en Campeonato celebrado en Valladolid, venciendo además a todos sus rivales.

8 de agosto de 1976 - Un zorro extiende un incendio en Labandeira

8 de agosto de 1976.

Uno de los incendios que asolan la provincia, el cercano al pueblo de Labandeira (Louredo), se agrava y se extiende debido a un zorro que ante los asombrados ojos del vecindario que trabajaba en las tareas de extinción, y escapando de la zona en llamas, cruzó la carretera y huyó monte abajo con su pelaje encendido como una antorcha, extendiendo el fuego por donde pasaba y agravando aún más la situación.

-(1) La piscina de Oira, de nuevo refugio de los calores orensanos pese a sus problemas y carencias.

-(2) Un grupo de profesionales en el que figuran arquitectos y pintores elaboran un trabajo sobre la historia del Teatro Principal, en un nuevo impulso para conservar el histórico recinto.

-(3) La orensana María Méndez Nóvoa, Primer Premio de la Exposición Fotográfica de las Fiestas.

-El entierro en el cementerio madrileño de La Almudena de la cantante Cecilia, fallecida a los 28 años en accidente de coche, reúne a cerca de mil personas, la mayoría curiosos, con presencia, entre otros, de Julio Iglesias, Massiel, Luis Eduardo Aute, Mari Trini o Encarnita Polo.

8 de agosto de 2001 - El IRA se ofrece a destruir su arsenal

8 de agosto de 2001.

Ourense acoge una nueva edición de las Xornadas do Folclore con 13 grupos participantes procedentes de países como Rusia, Estados Unidos, Puerto Rico, Burundi o Taiwan, entre otros, un total de 441 músicos y bailarines que se alojarán en las instalaciones de la Universidad Laboral durante su estancia en la ciudad.

-El grupo terrorista irlandés IRA ofrece al Gobierno británico la completa eliminación de su armamento, más de 1.700 armas y tres toneladas de explosivos, una oferta “inesperada” que llega el último día del plazo para salvar el proceso de paz en el Ulster y que “obliga” ahora a los unionistas a responder y dar el siguiente paso.

-La cantante portuguesa afincada en Ourense María do Ceo anuncia la publicación de su tercer disco, “Pasiones y raíces”, grabado en directo en Braga con la colaboración de Adolfo Domínguez, “padrino” del álbum y autor de un texto que prologa la obra musical.

-El atleta estadounidense Maurice Greene se proclama campeón del mundo de los 100 metros en Edmonton por tercera vez consecutiva, con una marca de 9,82 que se convierte en el tercer mejor registro de la historia.