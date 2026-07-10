Historia en 4 tiempos | María Teresa Valeiras Magán, reina de las Fiestas de El Puente

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 10 de julio de 1976.

María Teresa Valeiras Magán, reina de las Fiestas de El Puente

María Teresa Valeiras Magán.

(2) La señorita María Teresa Valeiras Magán ha sido elegida reina de las Fiestas de El Puente 1976 por la Comisión de Festejos, constituida en la Sociedad Artística Recreativa La Troya.

La elección se ha basado en la natural belleza y simpatía de María Teresa, una joven de 17 años, que ha realizado estudios de Bachillerato y que ahora prepara oposiciones de Ministerios.

Es una breve conversación con la nueva reina, nos dice que, en un principio, le sorprendió la elección, pero que muy pronto se hizo a la idea y que le agradó el nombramiento, sobre el que tiene una gran ilusión. No tiene novio.

María Teresa vive en El Puente, calle de la carretera de Vigo, Casa Valeiras.

Aun cuando en estos días se encuentran ocasionalmente fuera de casa, estarán para las fiestas sus dos damas de honor, que serán las señoritas Isabel Guede, de 16 años, y Nieves Goyanes, de 18, que también han acogido estos nombramientos con una gran alegría.

Todas ellas piensan pasárselo fantástico durante las fiestas.

(1976)

Otro “cruce de la muerte” con Accesos a Galicia

Tres imágenes del nuevo “cruce de la muerte” (2).

Tres imágenes del nuevo “cruce de la muerte”.

(1) Por encima de Cudeiro, en el nuevo desvío de Accesos a Galicia, tramo entre Orense y Gustey, se mantiene vivo otro “cruce de la muerte”, sin que hasta el momento se haya puesto mano alguna en su solución.

Resulta que el camino vecinal de Sobral a Rivela, en la antigua carretera de Orense a Santiago, ha sido cortado por Accesos a Galicia.

Como quiera que dicho corte se efectuó a distinto nivel, la Jefatura de Accesos no ha abocinado las intersecciones, la rampa de acceso supera el 20 por ciento de pendiente y la visibilidad al acceder es nula. Y a mayor abundamiento, la intersección carece de toda clase de señalización, tanto vertical como horizontal.

Las fotos de Reza son documento inequívoco.

En la foto superior, la pendiente que hay que salvar para alcanzar la nueva carretera, viniendo de Rivela, en Coles, pendiente que supera el 20 por ciento.

En la foto del medio, la intersección, a la derecha de la foto, con el camino vecinal, en la que no hay ni una sola señal indicadora del cruce, ni siquiera para los vehículos que han de acceder por el camino vecinal.

En la inferior, vista de la intersección a la izquierda, en la que los vehículos que salen a Accesos han de hacerlo inmediatamente después de una curva. Tampoco aquí existe señal alguna.

Ni señales, ni solución técnica a la pendiente, cuando están prohibidas rigurosamente estas pendientes en los accesos a otra carretera, ya que los vehículos deben hacerlo en horizontal.

Un buen motivo para la visita de las autoridades prevista para fechas próximas.

(1976)

El ministro Jaume Matas firma convenios en Ourense

Jaume Matas por el casco histórico de Ourense junto a José Luis Baltar, Manuel Cabezas, Xosé Cuiña y Rosendo Fernández.

(3) El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, estuvo en Ourense para firmar convenios por 31 millones de euros que permitirán la restauración forestal y la recuperación de cauces de cinco ríos de la provincia, y el saneamiento de la ciudad de Ourense.

La firma de los convenios se produjo en la Subdelegación del Gobierno en Ourense, repleta de parlamentarios, diputados, delegados y responsables del PP, con el conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, como “anfitrión” del ministro junto al alcalde, Manuel Cabezas, y el presidente de la Diputación, José Luis Baltar.

El convenio con la Confederación Hidrográfica del Norte, por importe de 13,8 millones de euros, permitirá la actuación en un plazo máximo de seis años en cinco ríos de la provincia (Avia, Leiro, Caldo, Maceda y Arnoia) y en el embalse de Cachamuiña.

En Ourense la inversión alcanza los 17,3 millones de euros, una obra que incluye el acondicionamiento de los colectores generales del Barbaña y los de la ribera izquierda del Miño.

A estos convenios seguirá hoy otro con la Asociación de Pizarreros para recuperar las antiguas escombreras de pizarra de Valdeorras.

Matas y sus acompañantes realizaron tras la firma de los convenios una visita a las fuentes de As Burgas y la parte más recuperada del casco histórico de la ciudad, para comer después en un céntrico restaurante.

(2001)

10 de julio de 1926 - Detenciones en el Ateneo de Madrid

Por el comandante del puesto de la Guardia Civil de Amoeiro, don Manuel Pulido Bande, en representación de su madre, doña María Legurbuen, ha sido pedida la mano de la bella señorita Conchita Vázquez García, hija de doña Avelina y sobrina del culto y virtuoso párroco de Amoeiro, don José María Vázquez, para el joven don Esteban Macaya Legurbuen, guardia civil de dicho puesto.

-Marchó a Vigo el licenciado en Ciencias Químicas don Sergio Saborido Cid.

-En viaje de negocios estuvieron en Orense don Manuel Neira, propietario del acreditado establecimiento industrial de su nombre establecido en Vigo y La Coruña, y el jefe de Publicidad del mismo, don José Cao Moure.

-De paso para Madrid saludamos en Orense al Sr. don Eladio de Lema, director propietario de Faro de Vigo.

-La Junta disuelta del Ateneo de Madrid es detenida y conducida a la Dirección de Seguridad por no querer dar posesión a la nueva Junta, que preside el señor Soto Reguera y que ya ha tomado posesión.

10 de julio de 1951 - Misa de las Naciones en el Vaticano

Nacieron en Orense: José Prada Varela, María García Peñela Domínguez, Gumersindo Sarmiento Pérez y Carmen Rodríguez Dopacio.

-Un obrero de 20 años muere en las obras del Salto de Los Peares al caer desde una considerable altura.

-Con brillantes calificaciones ha terminado la carrera de Medicina el joven don Gonzalo Rodríguez Cougil, de Sabucedo.

-Ha terminado la carrera de Derecho con brillantes calificaciones el joven don Julio Domínguez Méndez, de Celanova-Piñeiro.

-Ha terminado con brillantes notas el Profesorado Mercantil la joven María de los Llanos López.

-Un matrimonio es agredido en Reza por dos convecinos de 63 y 27 años, ambos ya detenidos.

-El Vaticano anuncia la celebración diaria de una misa “por la paz en el mundo” que llevará el nombre de Misa de las Naciones.

10 de julio de 1976 - Primera mujer en la Fórmula Uno

10 de julio de 1976.

Nacieron en Orense: José Fernández Docasar, Mónica Iglesias Pérez, José Quintián Rodríguez, José Lorenzo Conde, Andrés Barge Gil, Concepción Fernández Rodríguez, Mar Rodríguez Novoa y Pablo Borrajo Novoa.

-(1) Otro “cruce de la muerte” en Orense, el de Sobral a Rivela con Accesos a Galicia.

-(2) La joven de 17 años María Teresa Valeiras Magán es elegida como reina de las Fiestas de El Puente.

-La británica Divina Galica, esquiadora olímpica, se convierte en la primera mujer que compite en la Fórmula Uno, corriendo para la escudería Hesketh Racing.

-El rey Juan Carlos preside en el Palacio de la Zarzuela el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Adolfo Suárez y les pide que “obren sin miedo” y tomen decisiones “que fomenten la unidad entre los españoles y acrecienten la confianza en la monarquía y en las instituciones del Estado”.

-El tenista sueco Bjorn Borg se convierte a sus 20 años en el ganador más joven del torneo de Wimbledon, tras vencer en la final al rumano Ilie Nastase.

10 de julio de 2001 - Zinedine Zidane ficha por el Real Madrid

10 de julio de 2001.

(3) El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, firma en Ourense convenios por valor de 31 millones de euros para recuperar ríos de la provincia y sanear la ciudad con el acondicionamiento de los colectores del Barbaña y el Miño.

-La agrupación coral ourensana Capela Madrigalista gana el primer premio en el IV Certamen de Corales de Marín, donde participaban por primera vez.

-El pivot internacional Santi Aldama, ex de Zaragoza, Fórum Valladolid o Gran Canaria en la Liga ACB, ficha por el Club Ourense Baloncesto.

-La tenista estadounidense Venus Williams gana el torneo de Wimbledon por segundo año consecutivo, tras imponerse en la final a la belga Justine Henin.

-El exdictador Augusto Pinochet, el ciudadano contra el que más querellas se han presentado en la historia de la Justicia en Chile, se libra por el momento del banquillo de los acusados al ser sobreseída temporalmente su causa por la Corte de Apelaciones, debido a la demencia senil que padece a sus 85 años.

-El centrocampista francés Zinedine Zidane deja la Juventus y ficha por el Real Madrid en el fichaje más caro de la historia del fútbol, 11.500 millones de pesetas.