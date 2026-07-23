Historia en 4 tiempos | Marta Míguez, campeona de España

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página del 23 de julio 1976.

Una nueva pista asfaltada une los pueblecitos de Santa Ana, San Pedro y El Paraíso, en El Puente

Nueva pista asfaltada tras los Muelles de la Estación.

(2) Una nueva pista comunica, desde los muelles de la Estación, los pueblecitos rurales orensanos de Santa Ana, San Pedro y El Paraíso.

La nueva pista ha sido construida con un presupuesto que alcanzó 1.280.000 pesetas, de las cuales el Ayuntamiento aportó 640 mil y el resto fueron cubiertas con aportaciones del vecindario, a razón de unas 6.500 pesetas, y con la colaboración extraordinaria de un industrial vecino del barrio que donó la cantidad de 340 mil.

Las obras comenzaron hace unos dos meses y fueron realizadas por el contratista don Abel Cofán. Lleva la pista un ancho que oscila entre los 6 y los 4 metros y medio, toda ella con riego asfáltico, salvo en las travesías de los pueblos citados, que lleva calzada de hormigón. En total el recorrido del nuevo camino alcanza casi el kilómetro y medio. Va desde el túnel de acceso de Muelles Estación hasta Paraíso, pasando por Santa Ana y con ramales a San Pedro y Paraíso.

Existe una gran alegría por parte de todo el vecindario, que ha visto satisfecha una vieja aspiración en cuya solución ha jugado esencial papel el concejal delegado de Perímetro Rural, Sr. Diz Ojea, que ha sido capaz de aunar las voluntades de todo el vecindario para conseguir esta importante mejora, con la colaboración de los alcaldes pedáneos de estos pueblos.

(1976)

La locomotora antigua ya luce frente a la Estación

La locomotora saliendo de la Estación en medio de una gran expectación.

(1) Las operaciones para colocar frente a la Estación Empalme la locomotora antigua homenaje a los ferroviarios han sido más difíciles de lo esperado, realizadas con grandes esfuerzos habida cuenta del tamaño y peso de la máquina, que en vacío alcanza las 70 toneladas y media.

Para su traslado desde las vías de la Estación se utilizaron dos grandes camiones grúa, así como la colocación de raíles sobre el pavimento de la calzada.

Resultó difícil también el colocarla sobre el pedestal que le servirá de base definitiva.

El final de esta operación fue presenciada por miles de personas las cuales, al final, prorrumpieron en grandes aplausos y a pronunciar vítores.

Para evitar posibles accidentes, durante todo el día de ayer ha sido desviado el tráfico de la explanada de la Estación, por la carretera de Vigo, hacia la avenida de Las Caldas y nueva avenida de acceso a Puente Ribeiriño. También el tráfico procedente de Vigo fue desviado por la ruta inversa.

En la inauguración es muy posible que, como final de acto, la locomotora haga sonar por última vez su silbato.

(1976)

José Mayo cumple un año al frente de la ONCE en Ourense

José Mayo, director provincial de la ONCE.

(3) José Mayo cumple durante este mes de julio su primer año como director provincial en Ourense de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). Desde entonces “hemos desarrollado cuestiones interesantes” y el balance es “positivo”.

Durante esta temporada, las ventas del cupón “se han mantenido muy estables y han despuntado al igual que el resto de España en sorteos especiales”, evolucionando “por encima de Galicia”.

Pero no ha sido solo azar en lo que se ha trabajado en la ONCE, ya que servicios como “manualidades, braille o teatro” han tenido una participación significativa en Ourense. Además la organización ha apoyado y colaborado en todo momento con la Fundación que lleva su nombre.

Ejemplo de esto fue el empeño que pusieron para resolver de modo altruista la “fuerte crisis” que afectó a “Cercoauto”, una empresa en la que había muchos minusválidos ocupados, y en la que la ONCE Ourense “puso toda la carne en el asador para que esos puestos de trabajo no se perdieran”, manteniendo la empresa en pie a día de hoy.

La ONCE lleva diez años trabajando “en el desarrollo de medidas tendentes a favorecer el reconomiento del euro a través de una Comisión en la Unión Europea”. Fruto de esta labor, comenta Mayo, “la Organización y la Comisión lograron conjuntamente que los billetes, que se pretendían fabricar todos de igual tamaño, finalmente se imprimieran en diferentes formatos que favorezcan la percepción de los mismos por parte de los invidentes”.

Crónica de Lucas Martinón Torres

(2001)

23 de julio de 1926 - Incendio en la Casa de Campo

Salieron para Maceda el diputado provincial don Aurelio Ferreiro y señora.

-Salió para La Gudiña el distinguido teniente de Carabineros don Manuel García Novoa.

-Salió para Vigo la bella señorita Mercedes González Cabo.

-Los soldados Gaspar Parada, José González, Aurelio Chavarrías, Gabino Culebras y Antonio Rodríguez, destacados en Tetuán, solicitan madrina de guerra en Orense.

-Un niño de 14 años resulta herido de gravedad al recibir una pedrada en el punto denominado “Gurugú”, en la orilla del río Miño, por parte de un joven portugués de 18 años.

-Salió para Marín la distinguida familia del doctor Peña Rey.

-Salió para Verín el vicario retirado don Santiago González.

-Un incendio provoca gran alarma en la Casa de Campo de Madrid, llegando a extenderse por un kilómetro y causando grandes pérdidas. El fuego fue provocado al parecer por un individuo ya detenido que encendió un cigarrillo y arrojó la cerilla sobre un matorral.

23 de julio de 1951 - Asesinado el rey de Jordania

Aprobaron el examen de Estado los siguientes alumnos del Colegio Cardenal Cisneros: José González Abelaira, José Suárez Álvarez y Manuel Penín Rodríguez.

-En Verín contrajeron matrimonio la bella señorita Sarita Rodríguez y el funcionario del Banco de España en Badajoz don Pedro Doncel.

-Por don Agapito Escudero y su hija Conchita, y para su hijo don Benito Escudero Gallego, de Ribadavia, ha sido pedida la mano de la bella y gentil señorita Dalia Sarmiento, de Orense.

-El río Miño a su paso por Orense fue escenario de las pruebas de natación organizadas por la O. S. Educación y Descanso, resultando campeones Antonio Fernández Cañedo (braza) y Carlos Fernández Sequeiros (estilos).

-El rey Abdullah de Jordania es asesinado en Jerusalén al ser tiroteado en la mezquita de Omar por un individuo que fue muerto por la escolta del monarca, identificado luego como un terrorista a sueldo del Gran Mufti de Jerusalén actualmente exiliado. El atentado supone un duro golpe para los intereses occidentales en Oriente Medio, ya que Abdullah contaba con el apoyo de Gran Bretaña e Israel le calificaba como “la única persona razonable de la Liga Árabe con quien cabe entenderse”.

23 de julio de 1976 - El belga Lucien Van Impe gana el Tour de Francia

23 de julio de 1976.

(1) La locomotora antigua que rinde homenaje a los ferroviarios es colocada frente a la Estación Empalme de Orense después de difíciles operaciones que fueron presenciadas por miles de personas.

-(2) Una nueva pista asfaltada sufragada en gran parte por los vecinos une los pueblecitos de Santa Ana, San Pedro y El Paraíso, en El Puente.

-Nacieron en Orense: Yolanda Pereira Álvarez, Sela Otero Pérez, José Selas Manrique, Elena Pereiro González, Marta Pérez Álvarez, Alberto Vázquez Vázquez, Roberto López Domínguez, Luisa Falcón Álvarez, Paula Pérez Álvarez, Carlos González Rivera, Delmiro González Fernández, Miguel Diéguez Diéguez, Concepción Guerra Ledo, María Morenza Fernández, Bárbara Atanes Delgado y Tomás Ruiz Penín.

-Se casaron: Cesáreo Álvarez Rodríguez y Elisa Casado Ramos, Ángel Corral Nóvoa y Julia Rodríguez González.

-El ciclista belga Lucien Van Impe gana el Tour de Francia, acompañado en el podio final por el holandés Joop Zoetemelk y el francés Raymond Poulidor, con el español Francisco Galdós sexto de la general y el Kas ganador de la clasificación por equipos.

23 de julio de 2001 - Marta Míguez, campeona de España

23 de julio de 2001.

Las cajas y bancos ourensanos recibirán a partir del día 1 de septiembre monedas y billetes de euro por valor de 14.300 millones de pesetas para comenzar las operaciones con la nueva moneda, siendo las monedas más demandadas las de un céntimo y dos euros, y en cuanto a los billetes los de cinco y diez euros. A partir del día 15 de septiembre todas las nóminas serán cobradas ya en euros, salvo que el cliente haga constar al banco su oposición, y las domiciliaciones, cheques, pagarés, tarjetas de crédito y otros medios de pago irán ya “traducidos” a euros.

-La atleta ourensana Marta Míguez se proclama campeona de España de lanzamiento de jabalina por cuarta vez consecutiva en los campeonatos celebrados en Valencia, batiendo además su propio récord personal con una marca de 59,43.

-(3) José Mayo cumple su primer año como presidente de la ONCE en Ourense.

-El ciclista estadounidense Lance Armstrong protagoniza una nueva exhibición en el Tour de Francia en la llegada a los Pirineos y gana su tercera etapa en esta edición, enfundándose como estaba previsto el maillot amarillo de líder encabezando una general en la que hay cuatro ciclistas españoles entre los diez primeros: Joseba Beloki, Igor González de Galdeano, Óscar Sevilla y Marcos Serrano.