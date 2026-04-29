Historia en 4 tiempos | Michael Laudrup: “Todos los vinos que probé tienen su mercado, me gustan todos”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Alexandro: belleza agria, hosca, rebelde

El joven pintor orensano Alexandro.

(2) Alexandro, el pintor orensano, expone estos días en la sala del Ateneo. Cuelga óleos sobre tela y dibujos a tinta china que titula, en conjunto, “Pinturas sobre la mujer”, “Mis maternidades” y “La soledad”.

Alexandro González Cruz hizo su primera exposición en 1966 en el Museo, a sus veinte años, pero desde los 16 se iniciaba en esta profesión, para trabajar en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y luego en Alemania (Escuela de Arte de Berlín, Münster) y otros países, hasta lograr una beca de la dotación de arte Castellblanch para trabajar en París.

Pocas exposiciones en su ciudad natal, por lo que ésta de ahora, en el Ateno, pudiera ser la primera considerada entre las de presentación, al menos en el sentido de que Alexandro ofrece una obra coherente y consciente con su inquietud y su preocupación de pintor.

En el autoprólogo de su catálogo, dice: “Yo pinto porque lo siento, porque es mi modo de expresión; esa puede ser mi razón para mi trabajo”.

Una exposición, en suma, interesante, pero que en la colección de “Las soledades” merece una muy especial atención. Un trabajo duro, pero, paradójicamente, grato. Si el pintor “sufre a gusto”, pintando su drama y su angustia, el espectador goza contemplando estas figuras dolorosas y doloridas en su propia soledad, cuya pura simplicidad de tratamiento las colocan en el camino de la belleza; una belleza hosca, agria, rebelde, pero belleza al fin. Es el mejor acierto de Alexandro.

Crónica de Alvarado

(1976)

Inauguración de la XIII Feria del Ribeiro

El gobernador civil, cortando la cinta que daba paso al recinto ferial.

(1) El gobernador civil de la provincia, señor Llobell Muedra, inauguró la XIII Feria del vino del Ribeiro en Ribadavia, acompañado del gobernador militar, general Pedro Domínguez Manjón; el alcalde de Orense, señor Riestra Paris; el delegado de Información y Turismo, señor Traveso Bello, y otras autoridades.

La noticia estuvo sin embargo en la ausencia de pregón, que iba a dar el ex gobernador civil de Orense, señor Regalado Aznar, actual presidente del Sindicato Nacional de la Enseñanza.

Mientras duró el acto inaugural, el señor Regalado permaneció en el edificio del Ayuntamiento en compañía de su esposa y del señor Perea, alcalde de Carballiño, declarando a La Región: “No pronuncié el pregón por decisión gubernativa ante una posible alteración del orden público, aunque en el acto se dijese que había sido por la coincidencia de horario con el discurso del presidente del Gobierno, Arias Navarro”. Lo cierto es que había rumores de que muchos de los presentes iban a abuchear al pregonero. Y respecto al rumor que circulaba de que el poeta Celso Emilio Ferreiro había colaborado en la redacción del pregón, el señor Regalado declaró: “No, lo hice yo primero en castellano y luego lo traduje al gallego. Solo colaboró conmigo José Antonio García Cotarelo. La traducción me salió un poco gastrapizada. Siento no haberlo pronunciado porque en él rendía homenaje a un gran amigo y una gran figura que era don Ramón Otero Pedrayo”.

(1976)

Michael Laudrup: “Todos los vinos que probé tienen su mercado, me gustan todos”

Michael Laudrup, en el centro de la imagen.

(3) El exfutbolista danés Michael Laudrup, que jugó en el Barcelona y el Real Madrid y actualmente tiene una empresa de importación de vinos, se dejó ver por Ourense como miembro del grupo de cinco bodegueros de Dinamarca que, junto con otros nueve de Alemania, Irlanda y Gran Bretaña, visitan Galicia, invitados por la Cámara de Comercio de Ourense para promocionar los vinos de las diferentes denominaciones de origen.

El grupo visitó las bodegas de la Denominación de Origen Valdeorras, continuó por O Ribeiro y la Ribeira Sacra, y concluirá su periplo con una visita a la Denominación de origen Rías Baixas que produce el albariño.

Restauradores, empresas privadas y vinotecas de los diversos países serían los principales destinos de los caldos, que tratan de introducirse en esas zonas europeas en locales selectos más que en grandes superficies comerciales.

El exfutbolista se hospedó en el Pazo de Bentraces y finalizó su visita a la provincia con una cena en el pazo de Vilamarín con los demás integrantes de la delegación comercial, empresarios y políticos ourensanos.

Laudrup aseguró que “cada uno de los vinos gallegos que conocí tienen su peculiaridad y pueden ir a un segmento del mercado diferente. Me gustan todos y no me atrevo a decir cual más”, aunque mencionó los blancos de Valdeorras y O Ribeiro, así como el tinto mencía de Ribeira Sacra.

La nota negativa fue la ausencia de Monterrei en el calendario de visitas de la delegación comercial, lo que ha desatado la indignación de los bodegueros y la propia Mancomunidad al considerar que es la segunda vez que se excluye a la zona, pues tampoco estuvo en la Feria de Lisboa como parte de la delegación ourensana.

(2001)

29 de abril de 1926 - Muere ahogada en Novas (Ginzo de Limia)

Saludamos en Orense al secretario del Ayuntamiento de Carballino, don Vicente Nóvoa.

-Regresó a Orense procedente de Madrid el exdiputado don Eladio López.

-La Policía de Orense detiene a Marcial Domínguez Rodríguez por conducir sin la debida autorización una camioneta Chevrolet que en lugar de las placas reglamentarias llevaba unas tablas con el número del motor.

-Una vecina del pueblo de Novas (Ginzo de Limia), de 24 años, muere al sufrir un ataque epiléptico cuando lavaba ropa en el río y caer al agua con tan mala fortuna que pereció ahogada.

-Aparece el cadáver de un hombre ahogado en el río Miño en términos del municipio de Canedo.

-El expresidente de Méjico, Adolfo Huertas, huye de la ciudad de Nueva York, donde se ocultaba tras huir de su país, para escapar de un complot que se tramaba contra él por un grupo de compatriotas.

29 de abril de 1951 - Críticas a la princesa Isabel de Inglaterra

Nacieron en Orense: José Quintana Rodríguez y Ramón Sotelo Nóvoa.

-En Pontevedra contrajeron matrimonio la encantadora señorita Celsa Araujo Rodríguez, de dicha ciudad, y el joven de Villardevós don Manuel Valcárcel González.

-El Ayuntamiento de Orense concede una subvención de 2.000 pesetas a la Sociedad Orfeón Unión Orensana “para ayuda de los gastos de reorganización de su masa coral y rondalla”.

-La princesa Isabel de Inglaterra es objeto de duras críticas en el Reino Unido por sus “continuas visitas” a su marido, el oficial de Marina Felipe de Edimburgo, que se encuentra destinado en Malta, con la prensa preguntándose “¿qué necesidad tiene la princesa de correr tras de su marido y de permanecer a su lado durante largas semanas?” en lo que califican de “segunda luna de miel”, recordando sus obligaciones y responsabilidades como heredera al trono y que es madre de dos hijos de corta edad, Carlos, de 2 años, y Ana, de apenas 8 meses, “que la esperan en casa”.

-España establece relaciones diplomáticas con Etiopía.

29 de abril de 1976 - Sale a la calle el diario en catalán Avui

En Retorta contrajeron matrimonio la señorita María Cerdeiriña Santiago y el joven Félix García Farelo, de conocidas familias de Retorta y Beariz (León), respectivamente.

-Alumbró felizmente en Orense un precioso niño, primero de sus hijos, Carmen Martínez Limia, esposa de Alfredo Ellacurriaga García.

-(1) Se inaugura en Ribadavia la XIII Feria do Viño do Ribeiro, marcada por el “veto” al pregón del señor Regalado Aznar “por decisión gubernativa ante una posible alteración de orden público”.

-(2) El joven pintor orensano Alexandro expone su obra en el Ateneo.

-Sale a la calle el primer número del diario en catalán Avui, agotándose con rapidez todos los ejemplares en los puestos de venta en Barcelona.

-España y Alemania Occidental empatan (1-1) en partido de ida de cuartos de final de la Eurocopa disputado en el estadio Vicente Calderón, con goles de Santillana y Beer, dejando todo pendiente para el partido de vuelta.

29 de abril de 2001 - El COB se ahorra 30 millones de pesetas

El Teatro Principal de Ourense acoge el estreno de la adaptación teatral de “El verdugo”, la película de Berlanga, interpretada por Juan Echanove, Alfred Luchetti y Luisa Martín, una de las obras teatrales más exitosas en España que ha sido muy aplaudida por el público ourensano.

-El Ourense vence al Zamora por 1-0 con gol de Garitano y recupera el liderato de Segunda B, clasificándose además matemáticamente para la disputa de la Liguilla de Ascenso.

-(3) El exfutbolista danés Michael Laudrup, jugador entre otros equipos de Barcelona y Real Madrid, visita Ourense como empresario vinculado al sector del vino e integrante de una delegación europea, probando diferentes vinos ourensanos.

-La Justicia da la razón al COB en su litigio con su jugador Mike Brown, que pedía 30 millones de pesetas de indemnización, y confirma como válida la sanción impuesta por el club al jugador por indisciplina, cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo.