Historia en 4 tiempos | Sin miedo y con esperanza

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página de 1976.

David Ferrer Garrido, elegido presidente de la Diputación

Lectura de las papeletas de votación.

(2) Como estaba previsto tuvo lugar en la mañana de ayer, domingo, la elección para cubrir el cargo de de presidente de la Corporación Provincial, para el que había dos candidatos: don Luis Álvarez Rodríguez y don David Ferrer Garrido.

Los catorce diputados provinciales fueron los encargados de elegir al nuevo presidente, emitiendo su voto los señores Miguel Ángel Alcaraz del Río, Jaime Dávila Sánchez, Luis Fernández Nieto, César Fernández Rodríguez, Manuel García Manzano, Hermógenes González Blanco, Julio Gurriarán Canalejas, Luis Matías de la Torre, Javier Perea Rodríguez, José Pérez Rodríguez, Emilio Rodríguez Fernández, José Rodríguez Pérez y Luis Suárez Fernández.

En la primera votación don David Ferrer Garrido logró 9 votos y don Luis Álvarez Rodríguez 5. Como ninguno de los candidatos obtiene los dos tercios -once votos- se procede de otra votación.

En la segunda votación se repitió el resultado, por lo que resultó nombrado presiente de la Diputación de Orense don David Ferrer Garrido, que fue ovacionado por varios de sus amigos presentes en el acto, entre ellos los concejales señores Gómez Andelo, Blanco Guerra, López Iglesias (candidato a alcalde) o el exconcejal señor Rego Nieto.

El nuevo presidente recibió la felicitación de los representanes de los medios informativos y de todos los diputados y miembros de la mesa.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

Cansancio y aburrimiento

(1) Ya vuelve uno a ir todos los días por el puente de la Burga, la mayor parte de los días, y de las noches -porque regreso con las luces encendidas- con cielo ingrato y tierra encharcada.

Tienduchas, tiendazas, verduras en la calle, dos alumnas de las Josefinas, obras nuevas, todo eso está bien. Pero son todos los días.

Hay que ver lo que representa, lo que quiere decir eso, todos los días.

Yo soy un gran defensor del aburrimiento. La gente huye de él, como huye de muchas cosas buenas, o menos malas. Pero esta indica un espíritu desierto. Cuando el espíritu está poblado, no es aburre el que lo tiene, y hasta desea, de cuando en cuando, horas de esas en que los demás se aburren.

El aburrimiento no es malo. Pero el cansancio sí.

El cansancio que hace enojosa la ocupación diaria, aunque sea grata.

Porque la desocupación se llena fácil, y hasta, a veces, gustosamente, con la ocupación interior. Hay que reservarse para uno una parte de su tiempo, y que no se la robe el ansia, el trabajo, la preocupación, el paseo, el cine ni el sueño.

Hay que aburrirse, pero no cansarse.

Y venir, anda, anda, bajo las luces, por el puente de la Burga, todos los días, con cartera y paraguas, sin gana y con prisa… /.

/...faisa a morriña mais fonda no esprito, /.

/ mais fondo desterro da vida se fas... /.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

Sin miedo y con esperanza

El doctor Hernán Cortés ante la sala del Simeón repleta de público.

(3) Estoy al lado de este cordial y comunicativo doctor; se percibe ese calor porteño de los nacidos en las calles del Buenos Aires de Borges. Este hombre lleva décadas siguiendo obsesivo y febril el rastro del cáncer con la saña de quien persigue una alimaña convencido de abatirla.

De pronto, alguien se abre paso, es un hombre mayor que le tiende la mano con reverencia. Un antiguo paciente. Alguien con el que luchó mano a mano en largas batallas hasta lograr un final feliz.

Le digo, estos días he leído que ciertos doctores y visionarios insisten: es el propio hombre en su parte más oscura y clandestina, allá, en un punto que él mismo no controla, quien llama a las enfermedades más crueles. Cortés se queda pensativo, “la verdad, es muy posible que eso influya en una pérdida abundante de defensas, es decir, que deje al hombre a la intemperie de la enfermedad”.

El doctor Cortés ataca ahora: “mire, ustedes, los periodistas, los que escriben, ponen en los diarios, por ejemplo, ‘murió de larga y penosa enfermedad’. Incluso, a esos terribles terroristas de ETA, los etiquetan con la palabra ‘cáncer’. Escribir esto contribuye a ‘demonizar’, a crear pavor en torno a esta enfermedad”.

Esa fue la luminosa lección del doctor bonaerense: estamos en el tercer milenio, pasó la época del hombre postrado en su cama que espera el frío mármol.

El cáncer sólo es una enfermedad más, afrontémoslo sin miedo y con esperanza.

Crónica de J. Noguerol

(2001)

19 de enero de 1926 - Nuevo comité de Unión Patriótica en Orense

La bella señorita orensana Esther Puga salió con dirección a Madrid para continuar sus estudios de odontología.

-Marchó a Madrid el copropietario del establecimiento La Gallega de Orense don José P. Builla.

-Se reorganiza el Comité Provincial Permanente de Unión Patriótica en Orense, quedando constituido por los señores: general Celso Casar (presidente), Antonio Saco, Olegario Muñiz, Matías Bobillo, Antonio Diéguez Novoa, Samuel González Movilla, Arturo Pérez Serantes y Alfonso Carballo Rey.

-Finalizan las obras de importantes reformas en la Estación de Barra de Miño, que ahora cuenta con urinarios y retretes, una mejora que se hacía sentir en aquella estación.

-Las iglesias de Orense acogen varias misas por el primer aniversario del fallecimiento de don Manuel Cambón Fraga, capitán de Infantería retirado y primer director que fue de La Región.

19 de enero de 1951 - Bodas, bautizo y nacimiento

En Orense contrajeron matrimonio el joven orensano don Manuel Fraga Mesa y la bellísima señorita Isabelita Díaz Estévez, apadrinados por el padre del novio don Manuel Fraga Suárez, conocido industrial de esta plaza; y la tía del novio señorita Eladia Fraga Suárez.

-Con toda felicidad ha dado a luz un niño, segundo de sus hijos, doña Otilia Estévez, esposa de don José de Castro, hermano del propietario de la Agencia Castro. El niño recibirá el nombre de José Manuel.

-En Villar de la Barra (Coles) contrajeron matrimonio la bella señorita Josefina Prado Sánchez y el culto joven Armando Varela Rodríguez, industrial de aquella localidad. Fueron padrinos el acaudalado propietario de Souto de Villarrubín (La Peroja) don Artemio González Fernández y esposa doña Aurora Varela Iglesias.

-En Los Peares fue bautizado un precioso niño hijo de la culta maestra nacional de Toubes (La Peroja) doña Concepción Rodríguez Blanco y del juez de paz de La Peroja don Eladio Fernández Lage. El niño recibió el nombre de José Antonio.

-(1) El cansancio y el aburrimiento, según Vicente Risco.

19 de enero de 1976 - Dos robos resueltos en Orense

Nacieron en Orense: Luis Pascual Rubín, Raquel López Fernández, María Cabanelas Álvarez, Ricardo Pérez Saburido, Silvia Doval Novoa, Óscar Nieto Garrido, Antonio Muñoz Saborido, Ana Requejo Joga, Gustavo Sanz Barreiros y María Fernández Rodríguez.

-Agentes de la B.I.C. orensana detienen a dos súbditos portugueses como presuntos autores de sendos robos en el bar Carroleiro y la Joyería Ángel, ambos en Orense, recuperándose cinco relojes y un mechero “Ronson” robados en la joyería y emprendiéndose gestiones para recuperar el botín robado en el bar, que incluye magnetófono, radio, tocadiscos y altavoces del local.

-Don Ramón Santás es elegido presidente de la junta de vecinos de Puente Codesal, reglamentaria para las futuras obras de urbanización de la calle que podrían solucionar en parte los conocidos problemas urbanísticos del barrio del Polvorín.

-(2) David Ferrer Garrido es elegido como nuevo presidente de la Diputación provincial de Orense al imponerse en segunda votación a Luis Álvarez Rodríguez por 9 votos a 5.

19 de enero de 2001 - Detenido el periodista ourensano Pepe Rei

El ourensano Manuel López Casas, diputado autonómico del PP por la provincia de Ourense, es nombrado nuevo director xeral de Desenrolo Rural de la Xunta.

-El periodista ourensano Pepe Rei, director de la revista vasca Ardi Beltza, es detenido en Rentería por orden del juez Baltasar Garzón acusado de difundir un video en el que alude a periodistas que después han sido objetivo de la banda terrorista ETA.

-(3) El médico Hernán Cortés Funes, jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre en Madrid, protagoniza el Foro La Región con una charla sobre el cáncer y sus tratamientos. El acto fue presentado por el oncólogo ourensano Rubén Rodríguez López, jefe del Servicio de Oncología del CHOU, ante un salón de actos del Edificio Simeón repleto de asistentes.

-El presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Kabila, es asesinado por uno de sus guardaespaldas, asumiendo el poder su hijo Joseph Kabila, hasta ahora comandante en jefe del ejército congolés.