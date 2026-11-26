Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

“La siniestralidad en el sector de la construcción es pavorosa”

El doctor don Teodoro Moreno López. | La Región

(2) La Casa Sindical acoge estos días un ciclo de conferencias sobre “Seguridad e higiene en el trabajo”, con destacada intervención del Dr. D. Teodoro Moreno López, director del Servicio de Seguridad, Higiene y Medicina Social de la Organización Sindical. Con él hablamos sobre la siniestralidad en la construcción.

-Aseguré que la siniestralidad en la construcción alcanza cifras pavorosas. ¿Puede darnos datos sobre ellas?

-En España, la siniestralidad en el sector de la construcción es la más importante, la que encabeza la estadística del país. Prácticamente triplica la media nacional de accidentes de trabajo y, en algunos casos, como es el de las canteras y las minas, llega a cuadruplicarlo. Aproximadamente estamos en un 23 por ciento de la siniestralidad nacional, lo que quiere decir que de cada 100 trabajadores que se accidentan, 23 son de la construcción. En el año 1973 el número de accidentes en este sector fue de 353.100, 1.205 cada día, 150 cada hora, 2 cada minuto. Esto, acompañado con una cifra de mortalidad de 440 casos. La medida de estas cifras en el orden humano, moral, del dolor, no tiene parangón posible. Lo que el pueblo español y las empresas han pagado en concepto de compensación se eleva a los 47 mil millones de pesetas; lo que equivale a cinco mil millones Pegaso de 5 toneladas cargados cada uno de monedas o cinco años y medio para dar el pan a cada habitante de Madrid.

-¿Cuáles son las causas de esta elevada siniestralidad?

-El factor humano supone el 80 por ciento, el 19,7 por ciento son factores técnicos y el 0,3 por ciento son factores imponderables.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

“El Código Civil español está inspirado en un concepto negativo de las mujeres”

Un momento de la conferencia de Amando Prada Castillo. | La Región

(1) Organizada por la Asociación de Amas de Casa pronunció en el salón de actos de la Caja Rural una conferencia el abogado orensano don Amando Prada Castrillo, especialista en cuestiones jurídicas relacionadas con problemas matrimoniales, quien disertó sobre “La discriminación de la mujer en el Derecho español”.

El conferenciante recordó la discriminación histórica sufrida por la mujer “en todas las épocas y en todos los países” antes de referirse más en concreto al Derecho español, donde según él la mujer casada está, ante la ley, “aún más discriminada que la soltera o la viuda”, ya que el actual Código Civil español está inspirado en el de Napoleón y éste tenía un concepto peyorativo y negativo de las mujeres, que trasladó a las leyes.

La reforma de 2 de mayo de 1975 pretendió poner al día la cuestión de la desigualdad entre los sexos en nuestro Código Civil, pero a pesar de un cierto progreso persiste la discriminación, con casos sangrantes como la diferencia de trato en los “supuestos de adulterio”, en los que el hombre “no delinque” y solo se sanciona a la mujer, y otros supuestos en los que la mujer siempre es víctima del concepto machista que impregna toda la ley.

Prada Castrillo terminó recordando que se atisban reformas inmediatas pero que no se trata solo de una cuestión de redactar leyes: es el contexto social el que ha de variar para crear una cultura en la que la diferencia de sexo no comporte una diferencia de trato.

(1976)

Veteranos Orense de hockey en sala se impone a Veteranos Coruña

Selección de Veteranos Orense, arriba: Scopelli, Sotelo, Pirulo, José Antonio; abajo: Llamas, Colas, Elpidio, Uruburu y Falque. | La Región

(3) Por el tanteo de 4-2 ha vencido los Veteranos Orense a los Veteranos de La Coruña en partido de devolución de visita que ambos conjuntos habían celebrado en Coruña en el mes de octubre. Se celebró en la pista del Pabellón de los Deportes.

Arbitraron los colegiados orensanos señores Almeida March y Bartolomé Pérez, que realizaron una buena labor.

Los equipos alinearon así:

Veteranos Orense: Falque, Mourelo, Coas, Llamas, Uruburu, y Elpidio. Para cambios, Sotelo, José Antonio, Pirulo y Scopelli.

Veteranos La Coruña: Temprano, Cañoto, Morán, Héctor, García Fernández. Para cambios, Luis, Piris y Carlos.

El encuentro ha sido muy emocionante, con dos caras, la primera de dominio coruñés y la segunda de dominio intenso orensano, demostrándose una vez más la amistad que une a los “jóvenes-veteranos” de las Federaciones Orensana y Gallega-Norte.

Al final del encuentro los orensanos obsequiaron a sus rivales con un recuerdo de su visita y Moncho Llamas entregó al capitán, Temprano, una placa conmemorativa, mientras que el capitán orensano recibió del señor presidente de la Federación Orensana de Hockey el trofeo donado por Construcciones Metálicas Suárez, trofeo que también obsequió al capitán coruñés, que lo recibió con lágrimas de emoción entre los aplausos de los asistentes.

Crónica de Stick (1976)

26 de noviembre de 1926 - Adjudicada la ruta Orense-Verín

La angelical niña Josefina Riestra del Moral, hija de los marqueses de Riestra, abandonó el sanatorio del doctor Marescot completamente curada de la dolencia que había puesto en peligro su vida.

-Regresó a Orense procedente de La Coruña el presidente honorario de la Asociación de la Prensa, don Marcelo Macías, que fue a tomar parte en la votación para la presidencia de la Real Academia Gallega.

-Acompañado de su bella esposa regresó del Barco de Valdeorras el presidente del Liceo Recreo Orensano, don Ramón Varela.

-El gobernador civil, Sr. Muñoz Delgado, concede el servicio exclusivo de automóviles de Orense a Verín a la empresa Xesteira, que ya dispone para dicho servicio de dos magníficos vehículos, un Saurer con 26 asientos y un Lancia con 22, dotados con los últimos adelantos en ventilación y confort para el viaje.

-El marqués de Valdecilla hace una donación de 50.000 dólares para los damnificados por el ciclón en Cuba.

26 de noviembre de 1951 - Riña sangrienta por unos tojos

Por los señores don Julio y doña María Suárez López, y para su hermano don Adolfo, ha sido pedida a doña Adelaida Pazo, viuda de don Ricardo Rodríguez, la mano de su encantadora hija Amparito.

-En Orense fue bautizada una hija de los señores de Encinas Álvarez, una niña que recibió los nombres de Casilda María Asunción Milagrosa y fue apadrinada por sus abuelos, doña Rita Diéguez de Encinas y el Dr. Álvarez Ruiz.

-Una discusión por la propiedad de unos tojos en Villamoura (Maside) enfrenta a una pareja de cuñados con un padre y su hijo, resultando estos dos últimos heridos de pronóstico reservado con una horquilla de madera de las utilizadas en las labores del campo, siendo detenidos los dos agresores vecinos de San Esteban.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Gustavo Álvarez Álvarez, Antonio Fernández Ojea, José González Bóveda, Antonio Iglesias Vila, Olegario Álvarez Salgado, José Prado Vegona, José Suárez Estévez, Manuel Almeida Fernández y Delfín Fernández Dobarro.

26 de noviembre de 1976 - Fallece el político y diplomático Fernando Castiella

Noticia 1976 | La Región

Un peatón resulta herido de gravedad al ser atropellado por un motorista en el cruce de las calles Cardenal Quiroga y Calvo Sotelo, en Orense.

-El diplomático, político y jurista Fernando Castiella, exministro de Asuntos Exteriores, muere en Madrid a los 68 años al sufrir un infarto de miocardio. Político clave del franquismo, protagonizó hechos históricos como el concordato entre España y la Santa Sede cuando era embajador de España en el Vaticano o el cierre de la verja en Gibraltar cuando ejercía como ministro de Exteriores.

-(1) El abogado orensano don Amando Prada Castrillo diserta en el salón de actos de la Caja Rural sobre “La discriminación de la mujer en el Derecho español”, en conferencia organizada por la Asociación de Amas de Casa.

-(2) El doctor don Teodoro Moreno López nos habla sobre la siniestralidad en el sector de la construcción, la más grave de las existentes en España.

-(3) La selección de Veteranos Orense de hockey en sala vence a la de La Coruña por 4-2 en partido celebrado en el Pabellón.

26 de noviembre de 2001 - Un millón de pesetas en un día

Recorte de 2001 | La Región

El matrimonio de Allariz José Fernández Feijóo y Ángeles Rodríguez fue el ganador del concurso de la Federación de Comercio de Ourense “Un millón nun día”, gastándose un millón de pesetas en comercios de Ourense y Allariz a bordo de un elegante Rolls Royce en el que será el último año que este premio se da en pesetas, sustituidas por los euros.

-El COB vuelve a la senda de la victoria después de su única derrota de la temporada en la Liga LEB, y vence a domicilio a Los Barrios por 70-80, con Cherry como máximo anotador con 24 puntos.

-El periodista Xosé Lois Rúa gana premio de poesía Cidade de Ourense, dotado con 6.010 euros, por su obra “Elexías do Camba”, una evocación poética de los paisajes de Campobecerros (Castrelo do Val).

-Pep Guardiola niega “rotundamente” haberse dopado tras haber dado positivo por nandrolona en las filas del Brescia, un tipo de “positivo” que ya ha afectado a once futbolistas en la Liga italiana en los últimos catorce meses, entre ellos el portugués Fernando Couto (Lazio) y el holandés Edgar Davids (Juventus).