Historia en 4 tiempos | Muere en accidente de coche Urruti

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región

La primera de 1976

Primera página del 26 de mayo de 1976.

José Francisco Alonso, un pianista excepcional

(2) El pianista español José Francisco Alonso, santanderino, residente en Viena, con continuadas jiras por diversos países europeos, ha vuelto a tocar en Orense, ciudad por la que siente especial cariño a través de los éxitos que ha venido logrando.

Ahora ha vuelto a confirmarlo con un concierto cuyo programa incluyó obras de Mozart, Beethoven, Schubert o Chopin, un repaso al romanticismo realzado no solo por la indiscutida técnica de José Francisco Alonso, sino su simpar sentido de la musicalidad.

Musicalidad, fogosidad, nervio, temperamento, sensibilidad, son matices que José Francisco Alonso ha dejado bien claros en su concierto, preñado de dificultades técnicas y expresivas.

Un concierto que no se olvidará, este número quince del curso actual de la Sociedad Filarmónica celebrado en el salón noble del Liceo.

Crónica de Alvarado

(1976)

El pianista José Francisco Alonso tocando en el Liceo.

El Mercado Regional de Ganados se construirá en el Campo de la Feria

Emplazamiento previsto para el mercado.

(1) El Mercado Regional de Ganados es una vieja aspiración en Orense. Ahora parece ya un hecho, según me ha informado en plena calle el encargado de las obras de ampliación del Campo de la Feria.

-¿Se ha quedado pequeño tan pronto?

-En realidad no, se trata de la construcción del Mercado Regional de Ganados, que se instalará en el Ferial del Ribeiriño. Las obras van a comenzar dentro de unos días, pues ya han llegado los técnicos y se está efectuando el replanteo. Orense cuenta con un Mercado de ganados promocionable, según el Plan Galicia, de carácter regional, lo cual hace aconsejable la construcción del que las posibilidades de esta provincia estaban pidiendo.

Las instalaciones de dicho Mercado, cuyo contratista es don Francisco Cachafeiro, serán las siguientes: un pabellón para exposiciones y servicios, lazareto, garaje de desinfección, servicios para el personal y el público, cuadras balsas de desinfección y muelles de carga y descarga.

-¿Cuál será su situación, dentro del Ferial?

-En la explanada existente entre el Matadero Municipal y los cobertizos destinados a comedores, ya que esta ha sido considerada la zona más adecuada, no sólo por su amplitud, sino por ser la más próxima al espacio dedicado a aparcamiento de vehículos

-¿Presupuesto de las obras?

-Seis millones y medio de pesetas.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

José Gallego pide una residencia de ancianos a los reyes de España

Don José Gallego.

(3) Don José Gallego, con su tesón y su dinamismo, consiguió que llegasen a buen puerto obras de mejora en el Asilo de Ancianos de Orense, incluso partiendo de cero. Ahora ha puesto su empeño en la construcción de una Residencia de Ancianos.

-¿Qué hay de eso? -le pregunté al encontrarme con él.

-Pues todo depende de la carta que he escrito a los Reyes de España hace unos días. La cosa no viene de ahora. Hace algunos años escribí a los príncipes para que ayudaran al Asilo de Ancianos de la Carretera de Trives, y el marqués de Mondéjar me contestó muy amablemente explicándome que no podían desplazarse a Orense. La nueva ocasión llegó ahora, al anunciarse la visita de los reyes a Galicia. Entonces me he dirigido a sus majestades para pedirles que apadrinaran la Residencia de Ancianos de Barbadás, que llevará su nombre.

-¿Cómo será la Residencia, en líneas generales?

-Tendrá capacidad para 250 plazas y estará enclavada en el lugar conocido por Villaescusa, del Ayuntamiento de Barbadás, que nos ha cedido un solar de 13.000 metros cuadrados. El proyecto se remonta a mayo de 1974, cuando el entonces ministro de Trabajo Licinio de la Fuente, visitó Orense y yo le planteé la cuestión. Desde entonces he mantenido contactos con el gobernador civil y con el Liceo, pero todavía no se ha concretado nada.

-El coste ascendería a…

-Sobre los 200 millones de pesetas.

-En Orense hay ya la Residencia de Los Milagros y el Asilo de Ancianos ¿no son suficientes?

-En absoluto, pues los dos centros benéficos están al tope.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

26 de mayo de 1926 - Muere tras comerse seis limones

El niño Emilito A. Falcón, hijo del capitán de Infantería don Emilio, obtuvo brillantes notas en el primer curso del bachillerato en el Instituto de Orense.

-El joven doctor orensano don Pedro García Pérez, hijo del reputado odontólogo del mismo nombre, obtiene el número tres en las recientes oposiciones para catedrático auxiliar en la Facultad de Medicina de Madrid.

-El conocido futbolista José Arregui, directivo del Club Cantabria, muere tras apostarse con varios amigos a que se comía seis limones con cáscara y todo. El deportista cumplió e ingirió las seis piezas, pero apenas terminó comenzó a ponerse pálido y a sentirse mal, falleciendo poco después.

-El joven orensano don Marcelino Rodríguez de Dios, hijo de don Juan R. Sanmartín, aprueba brillantemente el tercer año de Medicina en Santiago.

-El Gobierno español aprueba el nuevo Estatuto municipal de Ceuta, que será un organismo análogo al de Melilla, pese a que continúa en marcha la guerra de Marruecos.

26 de mayo de 1951 - Primera Comunión distinguida en Madrid

Nacieron en Orense: Carlos Rivera Iglesias, Teresa Calviño Fernández, Juan Rodríguez Iglesias, Carmen Infiesta Dapena, Juan Casas Santos, Pilar Cruz Gago y Angelines Pereira Feijóo.

-Se casaron: Manuel González Rodríguez y María Fuente González, Francisco Moreira Conde y Asunción González Cid, Francisco Franco Martínez y Virginia Zorelle Camba, Hipólito Varela Alonso y Aurea Blanco Sequeiros, José Miranda Taín y Olivia Álvarez Vázquez, Lisardo Losada Dorado y Marina Nogueiro Barata, Antonio García Vázquez y Sara Fernández Paradela.

-En Madrid recibió la Primera Comunión la niña Ángeles Pemán González, hija de don Marco y doña Teresa, y acompañada de sus padrinos, los excelentísimos señores conde de Vallellano y marqueses de Cobas Rubias de Leiro.

-Ha dado a luz una hermosa niña doña Generosa Prada Rodríguez, esposa del culto funcionario de la Delegación provincial de Abastecimientos don Ramón Pérez Pérez.

-En Celanova recibió la Primera Comunión el niño Jesús Gosende Álvarez, hijo del industrial de esta plaza don Manuel Gosende y esposa, doña Julia Álvarez.

26 de mayo de 1976 - Adolfo Suárez entra en el Consejo Nacional

26 de mayo de 1976.

La histórica locomotora conocida como La Sarita no vendrá a Orense, al no poder abandonar su ubicación en el Museo del Ministerio de Obras Públicas, pero el Ayuntamiento de Orense ya gestiona la llegada de otra locomotora antigua y en magnífico estado para descansar como monumento ferroviario al lado de la Estación.

-(1) La ampliación del Campo de la Feria de Orense acogerá el futuro Mercado Regional de Ganados.

-(2) El pianista santanderino José Francisco Alonso ofrece un memorable concierto en Orense.

-(3) El orensano don José Gallego pide una Residencia de Ancianos a los reyes de España, un centro que llevaría su nombre y se construiría en Barbadás.

-Adolfo Suárez, ministro secretario general del Movimiento, es elegido consejero “permanente” del Consejo Nacional del que forman parte cuarenta miembros, cubriendo la vacante dejada por el fallecido José Antonio Elola. Suárez se impuso por 66 votos a 25 a Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde y yerno de Franco. Los consejeros del llamado “Grupo de los 40” permanecerán en su puesto hasta cumplir los 75 años, que el señor Adolfo Suárez cumplirá en el año 2007.

26 de mayo de 2001 - Muere en accidente de coche Urruti

26 de mayo de 2001.

La Lotería Primitiva deja un premio de 873 mil euros a un boleto sellado en Feces de Abaixo (Verín), donde se especula que el afortunado podría ser un vecino de Chaves u otro municipio portugués fronterizo.

-El ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, recibe en Ourense el Premio Tolerancia Jesús Prat, otorgado por la Asociación de Ateneos de España que escogió Ourense para la entrega de la edición de este año.

-El exportero de fútbol Francisco Javier Urruticoechea “Urruti”, internacional con España y exjugador de Real Sociedad, Español y Barcelona, muere a los 49 años en accidente de tráfico, al salirse de la vía y chocar contra una valla protectora el Mercedes que conducía sobre las tres y media de la madrugada en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

-El desplome del suelo de un salón de bodas en Jerusalén, cuando cerca de 600 personas festejaban una boda, se salda con cerca de 40 muertos y más de 300 heridos, una tragedia que Israel achaca a “un defecto de construcción”. La Autoridad Nacional Palestina se unió al luto de los israelíes y ofreció su ayuda a las autoridades y familiares de las víctimas.