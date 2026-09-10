Historia en 4 tiempos | Una mujer y siete niños a la intemperie en el Barbaña

Cuatro de los niños en el interior de la infravivienda.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera de 1976 | La Región

Una mujer y siete niños a la intemperie en el Barbaña

Cuatro de los niños en el interior de la infravivienda. | La Región

Allí, junto al muro de contención del río Barbaña, al final de la calle Greco, se ve una especia de tienda de campaña formada por un toldo que está sujeto por unas paredes rudimentarias formadas por tablas de cajones, a través de las cuales se cuela el viento. En el interior de esta vivienda, por llamarle de algún modo, vive una joven portuguesa de 28 años junto a sus siete hijos, abandonada por su marido hace algo más de un año. Los pequeños, la mayoría niñas (6), tienen entre 2 y 12 años.

Hasta el curso pasado, los dos mayores estuvieron en el colegio de Sobrado del Obispo, pero ahora no tienen plaza. Los demás están al cuidado de su madre, que hace limpieza en una peluquería de la calle de Los Remedios.

La pobre mujer lleva cuatro días enferma y no tiene seguro “porque meu marido levoume toda a documentación”. Unos caritativos vecinos le dan, de vez en cuando, alimentos. Sin embargo, los propios vecinos están preocupados por esta familia, desalojada de la chabola en la que vivían hasta ahora porque en el lugar de la misma van a edificarse viviendas, y que hace pocos días con las lluvias torrenciales caídas estuvieron a punto de ser arrastrados al Barbaña.

¿No podrían las autoridades correspondientes hacer algo por esta familia?

Crónica de Ellacuriaga

Foto de Reza

(1976)

Outumuro: “Trabajar en ‘Los otros’ fue genial”

Cartel de Manuel Outumuro para la película “Los otros”. | La Región

El fotógrafo ourensano Manuel Outumuro ha realizado la cartelería e imágenes promocionales de “Los otros”, la película de Alejandro Amenábar protagonizada por Nicole Kidman que acaba de estrenarse en España.

Natural de A Merca y afincado en Barcelona, Outumuro cuenta con diversos premios en diseño gráfico y fotografía de moda, y ha trabajado con nombres como Cindy Crawford, Valeria Mazza, Penélope Cruz o Antonio Banderas.

Aunque ya había realizado trabajos de foto fija en otras películas, ésta es la primera vez que fotografiaba dentro de un rodaje.

Las sesiones se realizaron en los decorados de Madrid y en los exteriores rodados en Santander: “Nicole Kidman estuvo fantástica, muy entregada -afirma-. Es muy fotogénica, con una piel muy traslúcida, que estaba en plena sintonía con el personaje. Las fotografías están como ella, sin apenas retoques”.

Outumuro también tiene palabras de elogio para los niños James Bentley y Alakina Mann, hijos de Kidman en la película, “ambos geniales y muy expresivos”; y para la veterana actriz Fionnula Flanagan, el ama de llaves de la película.

El trabajo del ourensano en “Los otros” estuvo muy vinculado al del director de fotografía, Javier Aguirresarobe, con quien ya había colaborado en anteriores ocasiones.

Respecto a Amenábar, Outumuro destaca su seguridad: “Tenía muy claro lo que quería hacer, más que muchos directores más veteranos”.

Crónica de E. Rodríguez

(2001)

Proclamación de la reina y damas de honor de las Fiestas de O Barco

La reina de las Fiestas de O Barco con sus damas de honor.q

El Cine Monumental de O Barco acogió la proclamación de la reina de las Fiestas del año en curso y sus damas de honor.

Comenzó el acto con unas palabras de agradecimiento de D. Amador González Mondelo, organizador, en representación del CIT de Valdeorras; seguido de la actuación de la Tuna Juvenil.

Luego fue el ballet Sorrisas do Barco quien interpretó para el público asistente “Pandeirada de Entrimo”.

A la actuación del ballet siguió la proclamación de la reina, señorita Charo Fernández Rodríguez, y sus damas de honor, señoritas Ana María Arias Martínez y María Cruz Alonso López, quienes con todo merecimiento representan la hermosura y el donaire de la mujer valdeorresa.

El presidente de la comisión de festejos, D. José Cruz, impuso sus distintivos a la Reina. Lo mismo hicieron con las damas de honor los señores Fernández y Mondelo.

Cerraron el acto la Tuna Juvenil y el ballet Sorrisas, que interpretó “Danza das patelas”.

Crónica de Sinyver

Foto de Ismael

(1976)

10 de septiembre de 1926 - Mesas en Orense para el Plebiscito Nacional

Con toda felicidad ha dado a luz una hermosa y robusta niña doña María del Carmen R. Veiras, esposa del joven banquero don Bernardino Fernández Rodicio.

-Llegó a Orense procedente de Barcelona el gerente de los Almacenes de Santa Eufemia, don Emilio Barja.

-Llegó a Orense procedente de Bayona la distinguida familia del diputado provincial don Olegario Muñiz.

-Salió para Madrid el estudiante de Medicina don Emilio Perais.

-El Plebiscito Nacional de “confianza y adhesión” al actual Gobierno de Miguel Primo de Rivera, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre, se celebrará en Orense en mesas situadas en el pórtico de la Casa del Ayuntamiento, la sede de Unión Patriótica en la calle del Instituto y los bajos del ex convento de Santo Domingo.

-La colonia escolar organizada por el Ayuntamiento de Orense que estuvo en el Sanatorio de Oza durante el verano, formada por treinta niños, regresa a Orense.

10 de septiembre de 1951 - Muere la actriz María Montez

Nacieron en Orense: Julio Blanco Vázquez, Dorinda Iglesias Domínguez.

-Fue concedido pasaporte a Manuel Lorenzo Canda.

-En Celanova recibió la Primera Comunión el encantador niño Jacinto Blanco Pérez, hijo del magistrado de Cáceres don Jacinto Blanco Camarero y su bella esposa, doña Carmen Pérez Pardiñas.

-El extremo Ortiz ficha por la Unión Deportiva Orensana procedente del Tarragona.

-Un coche de línea que cubría la línea entre Las Palmas y Tirajana se despeña por un barranco cerca de Telde, tras romper la barra de dirección, con trágico resultado de cinco muertos y cuarenta heridos, muchos de ellos de gravedad.

-La actriz de cine María Montez, conocida por su “belleza exótica” y ser la “reina del Technicolor” en los años cuarenta, aparece muerta a los 39 años en el baño de su residencia en Suresnes (Francia), al parecer ahogada después de sufrir un infarto agudo de miocardio cuando estaba en la bañera.

-El FBI desarticula un complot para asesinar al ministro soviético Andrei Gromyko y a su delegación en la Conferencia de San Francisco, al parecer obra de rusos blancos residentes en la ciudad estadounidense que pretendían lanzar un camión cargado de barriles de cerveza contra el coche que le conducía.

10 de septiembre de 1976 - Muere Mao Tse-Tung

Noticia 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Agueda Moreno Pérez, Miguel Díaz Doval, Jaime López López, Marcos Rodríguez Parada.

-Mao Tse-Tung, “padre” de la China moderna y líder espiritual de los revolucionarios de izquierdas en todo el mundo, muere en Pekín a los 82 años, dejando a China en estado de incertidumbre sobre su sucesión.

-(2) Una mujer enferma y siete niños viven a la intemperie en la orilla del río Barbaña, tras ser expulsados de la chabola en la que vivían para edificar unas casas.

-(3) Proclamación de la reina de las fiestas del Barco de Valdeorras y sus damas de honor.

-El escritor argentino Jorge Luis Borges, de visita en Madrid para participar en el programa de Televisión Española “A fondo”, elogia la figura de Franco: “En la Guerra Civil yo estuve del lado de los republicanos, pero luego me di cuenta, en la paz, que Franco era merecedor de elogios. Creo que la democracia es superstición”, dijo el escritor, elogiando también al régimen del general Videla en Argentina, que según él “está superando poco a poco el caos”.

10 de septiembre de 2001 - Romería multitudinaria en Rabal (Celanova)

Miles de peregrinos acuden al Santuario de A Nosa Señora da Armada, en San Salvador de Rabal (Celanova), atraídos también por el nuevo centro de acogida del peregrino inaugurado por el obispo de Orense Carlos Osoro.

Noticia 2001

-El ciclista británico David Millar es el primer líder de la Vuelta Ciclista a España, al ganar la contrarreloj inaugural celebrada en Salamanca.

-La nadadora del Pabellón Ourense Paula Carballido suma finalmente tres medallas de oro en los Juegos Mediterráneos que se celebraron en Túnez.

-(1) El fotógrafo ourensano Manuel Outumuro firma la cartelería e imágenes promocionales de la película “Los otros”, de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman como protagonista y recién estrenada en España.

-La película india “La boda del monzón” gana el León de Oro en la Mostra de Venecia, y su directora, Mira Nair, se convierte en la primera mujer cuya película gana el Festival.

-La presentadora y actriz Lara Dibildos y el jugador de baloncesto Fran Murcia anuncian su separación después de cuatro años de matrimonio y un hijo en común.