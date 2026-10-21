Historia en 4 tiempos | Nabos gigantes en Maceda

Los propietarios de la finca de Maceda, con sus gigantescos nabos.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de La Región del 21 de octubre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Así está bien la señal

La nueva señal en el cruce de Ervedelo. | La Región

Sí, ahora está bien señalizada la dirección hacia Cortegada en el cruce de Ervedelo. Este disco con flecha blanca sobre fondo azul, indica ahora que, para circular hacia la izquierda, hay que dar la vuelta a la isleta central y hacer stop antes de cruzar. Antes, la señal consistía en la misma flecha, apuntando horizontalmente hacia la izquierda, indicando “dirección obligatoria”. Por esta razón numerosos conductores forasteros que desconocían el cruce, se detenían aquí, confundidos.

En nuestro periódico se hizo, hace unos días, un reportaje sobre esta señal inadecuada, así como la del disco de limitación de velocidad, a 60, situado entre un pequeño bosque de señales, disco que, en vías de velocidad, resulta más pequeño que lo que determina el Reglamento.

Esta señal ha sido corregida y ahora es correcta.

Crónica de Urbano

(1976)

Entrega de subvenciones de la C.I.T.E.

Entrega de subvenciones en el Gobierno Civil. | La Región

(1) El despacho del gobernador civil acogió el acto de entrega de subvenciones concedidas por el Ministerio de Información y Turismo a través de la Junta Central de la C.I.T.E a diversas entidades orensanas, bajo la presidencia del gobernador civil, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, al que acompañaban el delegado provincial de Información y Turismo, don José María Traveso Bello, y el secretario general del Gobierno Civil, don Rafael Olivier Ypiens.

La subvención más importante, 60.000 pesetas, fue para la Filarmónica Orensana, seguida del Centro de Iniciativas y Turismo de Orense (40.000), el Colegio Menor “Calvo Sotelo” (30.000), el Club Santo Domingo (25.000) y las Juventudes Musicales (10.000).

Asimismo, se concedieron subvenciones de entre 1.000 y 6.000 pesetas a los siguientes teleclubs de la provincia: Club Ciudad de los Muchachos, Valenzá, Esculqueira, Nogueira de Ramuín, Sampayo de Abedes, Cualedro, Terrachá, San Martín de Villoria, Rabal, Acevedo del Río, Abelenda das Penas, Bande, Parada del Sil, Petín, Baltar, Melón y Mariñamansa.

(1976)

Nabos gigantes en Maceda

Los propietarios de la finca de Maceda, con sus gigantescos nabos. | La Región

(3) En tierras de Maceda, do todo es bien querido,/ en valle agarimoso donde todo es crecido,/ los hombres y las hembras, las niñas y los niños,/ con gran florecimiento los nabos han nacido.

Fueron todos a modo por varas bien medidos,/ por otros bien tocados, bien pesados lo han sido,/ y para que se sepa y no den el olvido/ contado fue su peso, apuntado y escrito.

La finca desta gente, a fuer de campesinos,/ cosechan estos nabos en gloria bien nascidos,/ por muchos envidiados, por otros bien queridos,/ por todos alabados en sus formas e signos.

Hay algunos que pesan más de los doce kilos./ Los otros, más pequeños, manjares serán ricos/ para cebar las carnes del ganado porcino/ que nos darán jamones, cachuchas e tocino.

¡Aleluya, aleluya!, gritaban los vecinos./ ¡Ay, que envexa, que envexa! berraba algún velliño./ E todos en Maceda comentaban con tino:

“Os de Lugo son nabos; istes son ‘o nabizo”.

El vate de turno

(1976)

21 de octubre de 1926- Petición de mano por una orensana en Vigo

Llegó a Orense procedente de Madrid nuestro antiguo convecino don Gerónimo Vaamonde con su hijo, don José Lino, oficial de Telégrafos.

-En Vigo, y para don Antonio Solla Casalderrey, de la casa comercial Antonio Conde e Hijos de aquella plaza, fue pedida la mano de la gentil y bella señorita Catalina de Anta Ugas, de distinguida familia orensana.

-Ha sido destinado a prestar servicio en las oficinas de Correos de Orense el ilustrado funcionario don Ulpiano González Andreu, que acompañado de su señora se halla ya en Orense.

-Llegó a Orense procedente de Madrid el presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja, don Antonio Saco y Arce.

-Un vecino de Mariñamansa es detenido por los guardias de Seguridad por conducir por la calle del Progreso de Orense una camioneta sin documentación y con la placa de matrícula antirreglamentaria.

-Se concede a doña Dolores Jambrina Eguizábal, de Orense, huérfana del teniente don Ildefonso Jambrina Luelmo, la pensión anual de 750 pesetas.

21 de octubre de 1951- La URSS acusa a Francia de “actos agresivos”

Nació en Orense Rafael González García.

-Se inaugura el nuevo Palacio de Justicia de Viana del Bollo en acto presidido por el presidente de la Audiencia Territorial de La Coruña, don Luis Rubio.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Ofelia Raña Fernández, José Perfecto Rodríguez, Delfina Rodríguez Pousa, Jesús Martín Calleja, Esther Gómez Gayón, Avelino Vázquez Raña, Isabel Domínguez González, Manuel Fernández García, José Fernández Rodríguez, José Rivero González, Manuel Suárez Varela, Manuel Esperanza Vázquez, Isabel Domínguez González, Santiago Ribera Castiñeiras, Darío Díaz Vázquez, Modesto González Miguélez, Benito Rodríguez Dorado y Domingo Salgado Bembibre.

-Estados Unidos pone fin a su estado de guerra con Alemania.

-La Unión Soviética acusa a Francia de “violación” del pacto franco-soviético de 1941 por haberse unido al Pacto Atlántico y aprobar el rearme de Alemania Occidental, a los que la URSS califica de “actos agresivos”.

21 de octubre de 1976- Premio para un arquitecto orensano

Premio para un arquitecto orensano | La Región

(1) El Gobierno Civil acoge el acto de entrega de subvenciones concedidas por el Ministerio de Información y Turismo a través de la C.I.T.E. a diversas entidades orensanas.

-(2) Una señal bien puesta en el “cruce de la muerte” en Ervedelo.

-(3) Una finca de Maceda cosecha unos nabos gigantes, algunos de más de doce kilos, que despiertan la vena poética en la villa orensana.

-El arquitecto orensano Miguel Ángel Pérez Cid, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, gana el primer premio de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda por un estudio sobre la adecuación arquitectónica al problema de los minusválidos.

-El gobernador civil, señor Blanco Gutiérrez, no autoriza el “bingo” que había solicitado el Orfeón Unión Orensana para sus instalaciones, “al no existir por el momento ninguna disposición que lo autorice”, pese a que los representantes del Orfeón le recordaron que el “bingo” ya se juega en locales y agrupaciones parecidas en Ponferrada, Zamora, Vigo, Santiago o Pontevedra, entre otras localidades.

-El Premio Nobel de la Paz es declarado desierto este año, la décima vez que sucede desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hace 31 años.

21 de octubre de 2001- La psicosis del ántrax llega a Ourense

La psicosis del ántrax llega a Ourense. | La Región

Un sobre con polvos y cuatro con publicidad desencadenan cinco falsas alarmas de ántrax en Ourense, resultando ser al final cartas con propaganda electoral y comercial que sus destinatarios denunciaron a las fuerzas de seguridad por “sospechosos” confirmando que la psicosis mundial por los envíos de esta bacteria en cartas ha llegado a Ourense aunque “sin ningún fundamento lógico”, según el subdelegado del Gobierno, Rosendo Fernández.

-El Ourense da un golpe sobre la mesa y vence al líder de Segunda B, Compostela, por 2-1 con dos goles de Nacho.

-El COB sigue imparable en la Liga LEB y vence a domicilio al Cajasur de Córdoba por 73-91, con Cherry y Wilson como máximos anotadores con 16 puntos cada uno.

-Un total de 2,6 millones de gallegos están convocados hoy a las urnas en las elecciones autonómicas, las primeras que se celebran en España en el recién estrenado siglo XXI.

-La escritora catalana Rosa Regás gana el Premio Planeta con su novela “La canción de Dorotea”.