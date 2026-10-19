Historia en 4 tiempos | Nace la peña “Privilegio del Rey Sancho”

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 19 de octubre de 1976 | La Región

Nace la peña “Privilegio del Rey Sancho”

Los integrantes de la nueva peña “Privilegio del Rey Sancho”. | La Región

En el transcurso de una suculenta comida, servida en un restaurante orensano, ha tenido lugar la fundación de la peña “Privilegio del Rey Sancho”.

A los postres, el director regional de la Casa “Domecq” don Mariano González, venido ex profeso a este acto, impuso a los componentes de esta peña el “broche de oro” de la misma a los miembros fundadores allí reunidos.

Es deseo de esta peña ir creciendo paulatinamente por lo que se ha acordado que en fechas próximas se hará la imposición del “broche de oro” a diversas personas que pasarán a pertenecer a la misma.

Como fundadores de la peña figuran los siguientes señores: Mariano González, Joaquín García, Carlos Bobo, José Antonio Fernández, Germán Feijóo, Carlos de Prado, Benito Rojo, Agustín Martínez, Manuel Dorrío, Isidoro Castro, José Antonio del Pino, Jorge González, Juan Fernández, Sixto Fuentes, José Rodríguez y Manuel Carrera (nombrado Notario mayor de la peña).

(1976)

Inauguración del concesionario Retasa de Estanislao Reverter en Orense

Inauguración del concesionario de Ford Retasa en Orense. | La Región

Ayer, 18 de octubre de 1976, fue “fiesta” en Orense. A las seis de la tarde se hacía realidad tangible el resultado del esfuerzo de un equipo de hombres que un tiempo récord conseguían para nuestra provincia unas instalaciones modélicas en las que en adelante se albergará el mundo de la Ford en nuestra ciudad, en El Piñeiral. Un numerosísimo público con las primeras autoridades al frente fue testigo singular de la sencilla belleza de estas instalaciones que contribuyen sin duda a dignificar el mundo empresarial de nuestra provincia.

En terrenos adquiridos por unos 20 millones de pesetas, la instalación cuenta con 1.800 metros cuadrados en planta e instalaciones anejas, así como amplios espacios para estacionamiento, sumando en total hasta 9.000 metros cuadrados. La plantilla de 35 personas se ampliará según los vayan exigiendo las necesidades de la empresa.

La obra, construida por “Construcciones Reverter”, ha sido proyecto de los arquitectos señorita Rosario Gutiérrez y don Fernando Copa, siendo aparejador don Antonio F. Losada.

Los asistentes, tras observar detenidamente los distintos modelos del Ford Fiesta expuestos, comentaron elogiosamente toda la gama, haciendo especial hincapié en el acabado y confort del “Guia” que sobre una plataforma giratoria saludaba a todos los presentes consciente de su papel protagonista.

Bajo las expertas manos de Estanislao Reverter, Retasa tiene asegurada un brillante porvenir.

Un vino español, magníficamente servido, cerraba el acto. En el ánimo de todos quedaba la impresión de haber asistido al nacimiento de una empresa con aires de triunfo: el triunfo del Ford Fiesta.

(1976)

“La plazuela del olvido”

La “Plazuela del Olvido” en la Avenida de Portugal. | La Región

La llaman así, y es la situada tras el grupo de viviendas de la Caja de Ahorros, en la 1venida de Portugal.

Una plazuela que se convierte a veces en basurero, otras en almacenes de escombros, otras en aparcadero de toda clase de vehículos.

La desatención más absoluta reina en un lugar, como tantos otros de la ciudad, en el que se han autorizado edificaciones sin la correspondiente urbanización reglamentaria.

Ahora, ¿quién urbaniza aquello? Las aceras destrozadas, los desniveles descuidados o sin ajardinar, el pavimento de tierra. Y el olvido, incluso para la limpieza pública, para la luz pública y para cuanto suponga decoro y exigencia urbanística.

Así se llaman, y la llaman, “la plazuela del olvido”, ya que ni las escobas pasan por allí.

¿Hasta cuándo?

(1976)

19 de octubre de 1926 - Excursión a la casa natal del Padre Feijóo

El exministro señor Ossorio y Gallardo, mantenedor del homenaje al Padre Feijóo celebrado en Orense, encabeza la excursión a la casa natal del Padre Feijóo en Casdemiro, una expedición que se desplazó en numerosos automóviles y de la que formaron parte, entre otros, los señores Ginzo Soto, Carballo Rey, Bouzo, Villar o Veiras; o las señoras Carballo Núñez de Feijóo, Feijóo Montenegro de Alvarado o Gayoso de Fernández, todos ellos recibidos en la casa solariega por los señores Adelmo y Segundo Feijóo Montenegro, el señor Álvarez y don Darío Feijóo.

-Regresó a Orense procedente de Madrid el gobernador civil, señor Muñoz Delgado. con su distinguida esposa.

-Salió para Madrid la alumna del Conservatorio Nacional señorita Obdulia Prieto Nespereira, que va a continuar sus estudios de Composición con el eminente profesor Conrado del Campo.

-Un total de 400 sociedades italianas y argentinas rinden un multitudinario homenaje a Benito Mussolini en Roma.

19 de octubre de 1951 - Japón no enviará tropas a Corea

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Luis Fernández Villar, Antonio Freire Casal, Manuel Gabián Blanco, Emilio Giráldez González, Vidal González Álvarez, Francisco Pérez González, Alicia González Pérez e hijo menor, Francisco Gómez Gómez, Luis Lorenzo Pérez, Celso Lorenzo Lorenzo con dos menores, Marcial Iglesias Pereiro, Francisco Feijóo Villarino y esposa Josefa Ares Vaz e hijo menor, Pura Fernández Álvarez, Delfín Miguélez Meiriño, José Martínez Vázquez, Jenaro Martínez Vázquez, Jacinto Vázquez Pato.

-En Ribadavia contrajeron matrimonio don Jesús Cuerpo Álvarez y la señorita Teresita Chao Feijóo, apadrinados por don Serafín Chao, padre de la novia, y doña Dalila Álvarez, madre del novio.

-El buque escuela español Juan Sebastián Elcano llega al puerto de Alejandría para una visita oficial de varios días.

-Japón descarta el envío de tropas a Corea que le había pedido la ONU, aduciendo que su nueva Constitución estipula que el país renuncia a participar en cualquier guerra.

19 de octubre de 1976 -Amenazas contra el diario El País

19 de octubvre de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Patricia Acinas Prada, Alfonso Fernández Diéguez, Marcos Nóvoa Sarria, Ricardo Fernández Gómez, Carlos González Durán, Juan Iglesias Vázquez, Eva Herminia Rodríguez, Carlos Doval Ocampo, José Tejeda Pérez y Irene Rodríguez Pérez.

-(1) La joven empresa Retasa, concesionario para Orense de Ford, inaugura sus instalaciones en la carretera de Madrid con Estanislao Reverter al frente.

-(2) Nace en Orense la peña “Privilegio del Rey Sancho”.

-(3) Una plazuela “olvidada” en la avenida de Portugal.

-El diario El País, recién salido a la calle, extrema los controles en su entrada tras incrementarse las amenazas recibidas “desde que empezó a editarse el periódico”, según su redactor jefe, Fernando Casares, y desde hace un par de días un coche de la Policía vigila los accesos pese a que no se han presentado denuncias.

-El escritor Ramón J. Sender, recién llegado a España procedente del exilio en Estados Unidos, presenta en Madrid su nuevo libro “La efemérides”, con presencia entre el público de autores como Buero Vallejo, Fernando Arrabal o Miguel Mihura, o el humorista Forges.

19 de octubre de 2001 -“Maratón” de Manuel Fraga en Ourense

19 de octubre de 2001. | La Región

Manuel Fraga, en Ourense para cerrar el mitin central del PP junto a Javier Arenas arropando a la candidata ourensana, Inmaculada Rodríguez, protagoniza antes otra de sus habituales “visitas relámpago” con “maratón de inauguraciones” y seis compromisos en seis horas: inauguración de la Oficina de Turismo en el Puente Viejo en Ourense y recorrido por el Puente del Milenio, inauguración de la rehabilitación del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, comida en el restaurante Sanmiguel, inauguración de la casa de Curros Enríquez en Celanova, inauguración de la remodelada Plaza de García Barbón en Verín y entrega de diplomas a los alumnos de la Escuela de Gaitas en Ourense.

-El grupo estadounidense Tav Falco’s Panther Burns ofrece su único concierto en Galicia en la sala Rock Club de Ourense, en la calle Doctor Fleming.

-El ministro israelí de Turismo, el general retirado Rejabam Zehevi, es asesinado en un hotel de Jerusalén por el Frente Popular para la Liberación de Palestina, un atentado que el primer ministro israelí aseguró que “supone para Israel lo que los atentados de Estados Unidos para Bush”, suspendiendo las negociaciones con Arafat para la creación de un estado palestino y augurando “una nueva era” ente palestinos e israelíes.