Historia en 4 tiempos | Nace la Tuna Orensana

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 1 de agosto de 2026. | La Región

Nace la Tuna Orensana

Siete de los nueve componentes de la tuna ourensana. | La Región

La Tuna Orensana, recién creada en Orense, debutó con motivo de la visita de los reyes, ofreciéndole a doña Sofía el pasacalle “Sebastopol”. Un tuno le obsequió con una cinta de su capa, y la reina estampó su firma en la bandera de los tunos. La Tuna Orensana lleva dos meses dándose a conocer, y está integrada por nueve jóvenes orensanos: Manuel Carballo (director artístico), Carballas Dorrego, Manolo Rodríguez, Mario Barrendo, Juan Martínez, Benjamín Rodríguez, Arturo Río, Fernando Llamas y Eladio Rodríguez. Hablamos con los dos últimos.

-La idea surgió en la terraza de una cafetería -nos dicen-. Y como quiera que a todos nos gusta este tipo de actividad, decidimos formar una tuna, con el precedente de que algunos ya habíamos estado incluidos en la de la OJE. Habitualmente nos dedicamos a estudiar y no todos en la misma ciudad, de ahí que sólo podamos actuar en verano y en épocas de vacaciones.

-¿Por qué Tuna Orensana?

-La gente en Orense y fuera de Orense cree que somos de Santiago, siguiendo la creencia de que la tuna ha de ser forzosamente compostelana, por eso hemos puesto el nombre, nosotros somos todos orensanos.

-¿En qué lugares habéis actuado hasta la fecha?

-En Vigo todo un fin de semana. Rondamos por la calle y nos presentamos en restaurantes y cafeterías. Hemos estado en El Grove y en el Gran Hotel de La Toja.

-¿Cuál es, concretamente, vuestra misión?

-Procuramos siempre rondar a las reinas de las fiestas en pueblos o actuar en actos sociales, bodas, restaurantes, cafeterías, etc.

Entrevista de Jesús Losada (1976)

El barrio de Santo Cristo, con la mitad de las viviendas desocupadas

Vista del barrio de Santo Cristo con el grupo de viviendas de la Sindical construido en 1963. | La Región

El barrio de Santo Cristo está ubicado en las afueras de Orense, tomando la carretera nacional a Madrid después de Mariñamansa. El nombre le viene por el grupo de viviendas que Sindicatos construyó allí en 1963, la mitad de las cuales no está habitadas. Doña Julia Vázquez, del comercio, nos habla de la problemática del barrio.

-El mayor problema del barrio es el de las basuras y su recogida -nos cuenta-. La brigada, que llega todas las noches con buenos ruidos de una a dos de la madrugada, no vacía los cubos como es debido, al quedar la basura pegada al fondo, y buena parte de los desperdicios quedan tirados por la calle.

-¿Más problemas?

-Casi todos los días los gamberros vienen por aquí a hacer de las suyas. Algunas veces aparecen las cerraduras de los coches forzadas. Los niños en edad de estar en sus casas andan por la calle de madrugada, jugando, gritando y destrozando los arbolitos, que no consiguen ir hacia arriba. No tenemos cabina telefónica, no existe ni una sola papelera, y la vigilancia es nula tanto de día como por la noche.

-¿Existe alguna zona verde para niños y mayores?

-El poco césped está pisoteado, a pesar del letrero que lo prohibe. Las flores están arrancadas, los árboles rotos o doblados. Incluso algunos niños plantan fuego en la calle.

-¿A qué se dedica la gente de aquí?

-Suelen trabajar en fábricas del polígono de San Ciprián de Viñas, sobre todo en talleres y en el ramo de la construcción. Otros lo hacen por su cuenta, es un barrio obrero. También hay muchas personas ocupando viviendas en las que no deberían estar.

-¿Cuántos vecinos calcula usted que serán en el Santo Cristo?

-Muy pocos. Y el cincuenta por ciento de los pisos se encuentran vacíos. Hay mucho emigrante.

Crónica de Jesús Losada (1976)

El Supremo exime al Concello del derribo del edificio de Camino Caneiro

Fachada del edificio de Camino Caneiro. | La Región

El Concello de Ourense acaba de quitarse de encima uno de los asuntos más espinosos de los últimos años gracias al pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre el derribo de la fachada de un edificio de Camino Caneiro por contravenir la legislación vigente, una sentencia que se remonta a 1984 y que consideraba ilegal la última planta y todo lo que excediese de los 16 metros de fondo.

El Alto Tribunal, asumiendo la ilegalidad de la edificación, asume la tesis de la asesoría jurídica del Concello que esgrimía la inejecutabilidad de la sentencia, puesto que obligaría a cortar el mencionado edificio afectando a servicios básicos de personas que nada tenían que ver con la reclamación efectuada en su momento, y obligaría al desalojo total del edificio, dejando a cerca de ochenta familias en la calle.

Todo comenzó en 1978, cuando el Ayuntamiento de Ourense concedió licencia de edificación para este inmueble con bajo y ocho plantas y fachada a Noriega Varela y Camino Caneiro, un espinoso asunto que ha pasado por la mesa de siete alcaldes (Vázquez Gulías, José Luis López Iglesas, Caride Tabarés, Bermello, Veiga Pombo, Mondelo y Cabezas), 23 años de recorrido por los tribunales y 17 desde que se dictó la sentencia que ordenaba la demolición de lo edificado en exceso.

La asesora jurídica del Concello, Genma Tamargo, aseguró que la institución municipal “nunca se ha negado a cumplir la sentencia”, sino que ha expuesto reiteradamente la imposibilidad de llevarla a término. El Supremo fijó indemnizaciones alternativas para los afectados, los propietarios de dos edificios de Celso Emilio Ferreiro, que van desde 1,3 hasta 9,4 millones de pesetas, según el grado de afectación.

1 de agosto de 1926 - Un paisano ilustre regresa a Buenos Aires

El teniente coronel de Infantería don José López Mancisidor es destinado al regimiento reserva de Monforte número 64.

-Ha dado a luz con toda felicidad una preciosa niña la señora doña Pura Cruz, esposa del inteligente empleado del bazar de don Vicente Nieto, don Enrique Lorenzo Vázquez.

-Por concurso de traslado ha sido nombrada para Guernica la culta maestra nacional doña Dolores Ruiz Porras.

-Ha sido ascendido al empleo inmediato el inteligente y culto oficial de la Tesorería-Contaduría de Orense don Tomás Meruéndano.

-Hoy, San Ignacio de Loyola, celebran sus días los señores Anta, Moreno (padre e hijo), Prada y Tabarés.

-Pasó por Orense con dirección a Vigo, en donde embarcará con rumbo a Buenos Aires, nuestro paisano don José Barrio, fundador y expresidente de la Casa de Galicia de la capital del Plata. El señor Barrio permaneció unos meses en España, especialmente en Verín, su pueblo natal, regresando ahora a América a incorporarse a sus negocios.

1 de agosto de 1951 - Una joven se suicida en el Puente Viejo

Una joven de 24 años, natural de Pereiro de Aguiar y domiciliada en la calle General Franco, donde prestaba servicio como sirvienta en una casa, se suicida arrojándose al río Miño desde uno de los balconcillos del Puente Viejo, pese a los intentos de una pareja de la Policía Urbana que la sorprendió arrimada al borde para que desistiera.

-Se encuentra en Orense nuestro antiguo compañero en la prensa y alto funcionario de Obras Públicas con destino en el Ministerio don Fernando Gobartt Olavarrieta.

-Saludamos en Orense, de regreso de su luna de miel, a don Carlos Rodríguez Pérez, industrial de Verín, y a su bellísima esposa, doña María Noval González, que han contraído recientemente matrimonio en Sama de Langreo (Asturias), de donde ella es natural.

-Rusia aísla virtualmente su sector de Berlín con respecto al Oeste en espera de concentrar a dos millones de comunistas, bloqueando el tráfico de vehículos y los accesos con barricadas “improvisadas” a base de escombros, grandes piedras y chatarra.

1 de agosto de 1976 - Nueva oleada de atentados en España

1 de agosto de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Cristina Bandín Diéguez y Marta Bergantiño Suárez.

-(1) El de Santo Cristo, otro barrio abandonado en las afueras de Orense.

-(2) Un grupo de jóvenes crea la Tuna Orensana, que debutó en la pasada visita de los reyes de España a nuestra ciudad.

-Una segunda oleada de artefactos explosivos, aunque menor que la del pasado 18 de julio, vuelve a registrarse en varias ciudades españolas en edificios oficiales o ante monumentos relacionados con la Guerra Civil, con Madrid, Barcelona, Bilbao, Pontevedra y Sevilla como ciudades afectadas, registrándose en la última dos muertos que las autoridades apuntan eran los portadores de uno de los artefactos que habría explotado antes de su colocación.

-Cerca de trescientos presos comunes se amotinan en la Prisión de Carabanchel y se encierran en el tejado pidiendo a gritos la libertad, disconformes con la concesión de amnistía para los presos políticos que reclaman también para ellos.

1 de agosto de 2001 - Frenazo al proyecto de Trevinca

1 de agosto de 2001. | La Región

El Concello de Ourense tasa en 15 millones de pesetas los daños causados por la tormenta caída hace dos días sobre la ciudad y que provocó hasta 46 incidentes en apenas una hora, con incendios, cortes de luz y teléfono, árboles caídos e inundaciones.

-(3) El Tribunal Supremo exime al Concello de Ourense del derribo parcial de un edificio en Camino Caneiro, al aceptar la inejecutabilidad de la sentencia que lo ordenaba en 1984 y que afectaba actualmente a cerca de ochenta familias.

-La Junta de Castilla y León frena el programa de inversiones europeas que iba a impulsar el desarrollo de Trevinca, y que implicaba a las provincias de Ourense, Zamora y León, esgrimiendo que su normativa no permite financiar proyectos compartidos con otras Autonomías. Los promotores del programa, que incluía una estación de esquí, estudian alternativas para seguir adelante con el apoyo del Gobierno central, con los municipios ourensanos de A Veiga, Viana, Petín y Carballeda pendientes de los acontecimientos.