Historia en 4 tiempos | No se puede pasar

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera 22 de septiembre de 1976. | La Región

No se puede pasar

La calle Capitán Eloy, cortada a los peatones. | La Región

El peatón se pregunta:

-¿Se puede?

Telefónica contesta:

-Por aquí, no.

Y, efectivamente, no se puede pasar.

No se puede circular por esta acera cuando un coche estaciona justo frente a esta hermosa valla barriguda que se ha convertido en un depósito de arena y materiales de construcción, junto a la fachada de la Telefónica, en la calle de Capitán Eloy.

Suponemos que la colocación de esta valla, que no parece reglamentaria, se ha hecho “por las buenas”.

Eso es lo malo de muchas cosas que se hacen “por las buenas”. Porque si se tratase de alguien particular, la cuestión del abuso estaría ya zanjada.

Pero, aunque la Telefónica esté exenta de impuestos municipales, no lo está de cumplir la normativa legal de pedir licencia, permiso, autorización, etc., para hacer estas cosas. Y cumplir la norma.

¿Lo hizo? ¿Le dieron permiso? ¿Se lo dieron para colocar la valla y el montón de arena en la forma en que está?

Parece mentira que la Telefónica, tan preocupada siempre con su tráfico interno, interrumpa el tráfico exterior, con unos métodos que no tienen justificación.

Y a la espera de la oportuna corrección, quedamos, s.s…

Crónica de Urbano (1976)

Exhibición de tae-kwon-do en Ribadavia

Exhibición de tae-kwon-do en Ribadavia. | La Región

Por invitación de la comisión de fiestas de la Virgen del Portal, tuvo lugar en Ribadavia una exhibición de tae-kwon-do (karate coreano) a cargo del equipo del Pabellón de Deportes, bajo la dirección del maestro Lee Dong Kyu, cinturón negro quinto dan.

La exhibición consistió en el desarrollo de técnicas de defensa y combate por un grupo de alumnos, ejercicios básicos, demostraciones de rompimiento de materiales con técnicas de mano abierta, puño y pie, y combates entre los alumnos.

Finalizó la demostración con la intervención personal del maestro Lee, que efectuó diversos rompimientos con su depurada técnica y realizó algunas series de ejercicios extraordinariamente espectaculares.

El numeroso público premió con calurosos aplausos la realización de todos los ejercicios, que fueron seguidos con mucha atención y en un ambiente de expectación, dada la belleza de este arte marcial.

El presidente de la comisión de fiestas entregó al maestro Lee y a cada uno de los alumnos participantes trofeos y medallas conmemorativas del acto.

(1976)

Nykys, vencedor del I Motorcross del Verano en Mandrás

El vencedor, Nykys, dándole unos toques a su moto. | La Región

El circuito del pazo de A Pousa, en Mandrás, fue el escenario del motocross de verano que la sección de motorismo de la Escudería Orense ha montado con el patrocinio importante de Comercial Automoto, que como otra casa orensana dedicada a la venta de motos, ayuda lo que puede a la promoción deportiva de las motos, promoción que incide después notoriamente en las ventas.

Los Canabal-Boys han funcionado a la perfección, ya que de la bisoñez de hace dos años en sus comienzos, han pasado a la madurez de ahora, con 18 motos participantes en el remozado circuito que ha aumentado en su dificultad.

Mientras los Canabal funcionaban, Reverter, el mentor de todo, le echaba un vistazo y ayudaba lo que le dejaba su mano lesionada en unos dedos, que ahora en su retiro se hizo la lesión en sus obras de Ford en El Piñeiral.

Los orensanos corrían con Capra, Mano, y con Phantom, Murcia.

Al final vencía el vigués Nykys, como en Manzaneda, con una MK 2, favorecido por el abandono del pontevedrés Sánchez Búa, considerado el mejor especialista gallego.

(1976)

22 de septiembre de 1926 - Otero Pedrayo publica su “Guía de Galicia”

Salió para Allariz el acreditado comerciante de aquella plaza don José Martínez Losada.

-El catedrático de Geografía e Historia del Instituto de Orense don Ramón Otero Pedrayo publica una “Guía de Galicia” con todo tipo de información sobre Geografía, Historia, Literatura, Arte, descripciones locales e itinerarios en nuestra tierra.

-Un joven de 19 años y una mujer de 37 son detenidos en la calle del Progreso de Orense por “faltas a la moral”, ingresando ambos en la cárcel al no hacer efectiva la correspondiente multa de 500 pesetas.

-Regresó a Orense procedente de Melón, con su distinguida y bella esposa, el jefe de Negociado de la Delegación de Hacienda de Orense, don Manuel Caramés.

-Un avión que intentaba realizar el primer vuelo entre Nueva York y París se estrella después de sufrir una explosión al poco de despegar debido al sobrepeso, falleciendo en el siniestro dos de los cuatro tripulantes ante el espanto de las numerosas personas que presenciaban el despegue.

22 de septiembre de 1951 - Muere un ciclista en la Vuelta a Cataluña

En Villaseco (Cea) contrajeron matrimonio la bella señorita Milagros Rodríguez Villar y el joven don Antonio Tato Fernández, oficial técnico del Banco de España. Fueron padrinos el padre de la novia don Constantino Rodríguez, industrial de Orense, y la madre del novio doña Pura Fernández.

-En Santander ha sido pedida la mano de la bellísima hija del almirante don Félix Basterreche para nuestro amigo el arquitecto don José Barreiro. La novia se llama Leticia, y la petición la hizo don Ramón Barreiro, hermano del novio.

-Un incendio en una sala de fiestas de los alrededores de Méjico, provocado por un individuo que arrojó un petardo al escenario, causa al menos 14 muertos y 60 heridos.

-Grecia y Turquía son admitidas “por unanimidad” en el Pacto del Atlántico Norte (NATO), reforzando el poder militar y estratégico de la Alianza.

-El ciclista español Emilio Martí muere al chocar contra un coche cuando disputaba una etapa de la Vuelta a Cataluña, accidente en el que también resultó herido de gravedad el ciclista italiano Rossi.

22 de septiembre de 1976 - Orlando Letelier, asesinado en Washington

22 septiembre 1976. | La Región

Ribadavia acogió una exhibición de tae-kwon-do a cargo del equipo del Pabellón de Orense, dirigida por el maestro Lee Dong Kyu.

-(2) Telefónica bloquea el tránsito por la calle Capitán Eloy con un depósito de materiales de construcción, sin ningún tipo de consecuencia.

-(3) El vigués Nykys gana el I Motocross de Verano celebrado en el circuito del pazo de A Pousa, en Mandrás, organizado por la Escudería Orense.

-Orlando Letelier, exministro chileno, muere en atentado en Washington al explotar un coche bomba que causó heridas graves a sus dos acompañantes, un hombre y una mujer que antes de ser evacuada gritó “chilenos, fascistas”, falleciendo poco después en el hospital. Letelier, de 44 años y estrecho colaborador del fallecido presidente Salvador Allende, es el tercer alto cargo chileno que sufre un atentado en el extranjero por orden del régimen militar de Augusto Pinochet.

-España se proclama campeona del mundo de hockey sobre patines al vencer a Portugal en el partido final por 2-1.

22 de septiembre de 2001 -Tres mil hectáreas quemadas en Ourense

22 septiembre 2001. | La Región

La provincia de Ourense cierra el verano con casi tres mil hectáreas calcinadas por los incendios, un total de 1.530, con un notable descenso respecto a los registrados el pasado año, cuando ardieron más de nueve mil hectáreas.

-El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, remite una carta al alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para trasladarle la solidaridad de los ourensanos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, “especialmente abrumados por los hechos que originaron, de forma tan criminal, la pérdida de vidas humanas”.

-El ciclista José María “Chaba” Jiménez gana su tercera etapa en la Vuelta a España, la cronoescalada de Arcalís, confirmando su recuperación después de 15 meses sin victorias.

-La explosión de una fábrica petroquímica en la ciudad francesa de Toulouse deja 29 muertos y más de mil heridos, entre ellos un camionero español, barajándose al principio la posibilidad de un atentado al estar aún recientes los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.