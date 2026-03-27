Historia en 4 tiempos | No a la pluralidad sindical agraria

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

No a la pluralidad sindical agraria

No a la pluralidad sindical agraria

Don Francisco Contreras Brotóns jura el cargo de presidente de la COSA.

“Hay que llegar a que la junta general de la COSA sea el auténtico parlamento campesino donde se pongan de relieve las aspiraciones del campo y señale las líneas de la política agrícola”, dijo el presidente de la Hermandad Nacional, señor Mombiedro de la Torre, que presidió el acto de clausura de la asamblea general de la COSA celebrado en el salón de actos de la Casa Sindical junto al gobernador civil, señor Llobell Muedra.

Las sesiones de trabajo se celebraron con asistencia de los presidentes y secretarios de las Hermandades de toda la provincia, representaciones de la Delegación del Ministerio de Agricultura y representaciones agrarias.

En la clausura juró su cargo de presidente de la Cámara don Francisco Contreras Brotóns, y se impusieron condecoraciones de la Orden del Mérito Agrícola a los señores don Luis Iglesias Álvarez, don Antonio Rey Lage, don Ramón Ramos Sánchez, don Francisco Fernández Pérez y don Antonio Vázquez Martínez.

En otras partes de su intervención, el presidente de la Hermandad Nacional dijo que el campo estaba con el Rey, pero que exige al Gobierno; que confía en su programa democratizador que dará satisfacción a esa participación que todo el pueblo español quiere, pero que para el campo español él nunca amparará el que haya pluralidad de organizaciones sindicales, porque sería el error más grande que se pueda imaginar: “Si cada vez van quedando menos gentes en el campo sería absurdo que empezásemos a fraccionarnos y que este bloque unido que podemos representar se resquebrajase en banderías”.

(1976)

Dos mil personas siguieron las conferencias de la señora Ben Gurion

Doña María José de Ben Gurion en la conferencia.

Se celebró ayer la última conferencia del ciclo que sobre problemas psicológicos de la vida afectiva y sexual de la persona humana se ha venido desarrollando en el salón de actos del Colegio Marista, ciclo que se inició el pasado día 22.

La señora María José de Ben Gurion habló sobre “Relaciones paterno filiales”.

El ciclo despertó un interés impresionante, calculándose en muy cerca de las dos mil personas que diariamente acudieron a estas conferencias en sus diversas tandas.

Fue organizador por los equipos de matrimonios Nuestra Señora y con el patrocinio de los claustros de profesores y asociaciones de padres de alumnos de los colegios Menor Calvo Sotelo, Carmelitas, Salesianos, Siervas, Maristas, Caridad, Franciscanas y Santo Ángel.

Algunas de las charlas, unas orientadas a la juventud y otras a los adultos, fueron “El conocimiento de la problemática y sicoterapia del niño”, “Los difíciles andares de la pubertad” o “Sexología y relaciones de los cónyuges”.

Doña María José de Ben Gurion está doctorada en Psicología, estudió en la Sorbona y Madrid, es viuda y tiene cinco hijos. De origen judío y convertida al cristianismo.

Según ella misma ha dicho, habla todos los idiomas, pero no conoce ninguno. Se expresa correctamente en español y, desde luego, no tiene acento extranjero.

(1976)

Dos millones de pesetas recaudadas por el impuesto de circulación de vehículos

Pegatinas con el impuesto en el parabrisas de un vehículo.

El importe de la recaudación que por el impuesto municipal de circulación de automóviles se registró en el día de ayer en las oficinas de la Policía Municipal ascendió a alrededor del medio millón de pesetas.

Ha sido un día de gran afluencia de público, lo que revela que, ante la proximidad de la fecha señalada como final de plazo para el pago en período voluntario, muchos contribuyentes no esperan a última hora.

Hasta la fecha, según datos oficiosos, se llevan recaudados unos dos millones de pesetas. El importe de las relaciones de contribuyentes ascienden a unos 32 millones, razón por la cual son todavía muchos los que no han abonado este impuesto que tiene carácter obligatorio.

El plazo finaliza el día 31 de este mes. Para evitar aglomeraciones, agilizar el servicio y dar las máximas facilidades a los contribuyentes, teniendo en cuenta sus muchas obligaciones y ocupaciones, en el Ayuntamiento se ha dispuesto que el personal de la Policía Municipal preste servicio hasta las doce de la noche de dicho día, si fuese necesario.

(1976)

Un pobre que llevaba una fortuna encima - 27 de marzo de 1926

En Villagarcía (Pontevedra) se amonestaron la señorita Consuelo del Oro Pérez y el joven de Gomariz (Orense) don Emilio Pérez Salgado.

-Don Román Vázquez Yáñez, nuevo jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, es agasajado con una comida en el acreditado bar Restaurant Universal de Orense por los inspectores de escuelas destinados en nuestra ciudad.

-La Policía detiene en la calle del Progreso de Orense al joven de 20 años Luis García Revuelta, natural de León y maleante, por “faltas a la moral”. El muchacho, que ingresó en la cárcel al no pagar la correspondiente multa de 500 pesetas, ha cumplido, solamente en Madrid, hasta 24 arrestos gubernativos, completando una buena “hoja de servicios”.

-El boxeador español Uzcudum vence al inglés Drake en combate disputado en París, recibiendo todo tipo de elogios de la prensa deportiva.

-Un indigente muere en el Hospital de Santiago y uno de los enfermeros encuentra entre sus ropas una cartera que contenía 4.510 pesetas en duros, billetes y un talón, una hallazgo completamente inesperado en lo que parecía un pobre de solemnidad que llegó vestido con harapos y con los pies descalzos al Hospital.

Dos bodas distinguidas en Orense - 27 de marzo de 1951

En Orense contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Lydia Iglesias Lamas, hija del jefe superior de Administración y delegado administrativo de Primera Enseñanza de Orense, don Heliodoro Iglesias, y señora, doña Ascensión Lamas, y el competente agente de Policía destinado en Vigo don Pedro Alonso Lorenzo, de distinguida familia de Tuy. Fueron padrinos la madre del novio, doña Peregrina Lorenzo, viuda de Alonso, y don Agustín Ripoll Urdapilleta, comisario principal de Policía y abogado en Madrid. La nueva pareja fijará su residencia en Vigo.

-En Orense contrajeron matrimonio la encantadora señorita Chelo Berjano Conde y el joven Mario Manzano Sánchez, de conocidas familias orensanas, apadrinados por el hermano de la novia, don Eladio Berjano Conde, y la madre del novio, doña Angelita Sánchez Moure.

-España es admitida en las organizaciones no gubernamentales dependientes de la ONU con los únicos votos en contra de tres países soviéticos, Uruguay y Méjico.

Jorge Videla, presidente de Argentina - 27 de marzo de 1976

La doctora en Psicología María José de Ben Gurion causa gran impacto en Orense con sus charlas sobre problemas afectivos y sexuales, abarrotando el salón de actos del colegio Marista.

Noticias escaneadas del periódico La Región de 1971. | La Región

-(2) La Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) clausura su asamblea general en el salón de actos de la Casa Sindical de Orense.

-(3) El Ayuntamiento de Orense advierte que el plazo para abonar el obligatorio impuesto de circulación de vehículos acaba el próximo día 31 de este mes, ampliando los horarios y servicios para su cobro.

-Se casaron en Orense: Ricardo Varela Conde y Dolores Seara Conde, José Gómez Quintas y Genoveva Alonso Cabido, Carlos Freire Cid e Isabel Trigo Nieves, José González Villar y Julia Vázquez Méndez, Antonio González Caride y Celsa Iglesias Lorenzo.

-El teniente general Jorge Videla, comandante general del Ejército, es nombrado nuevo presidente de Argentina por la Junta Militar que se ha hecho con el poder.

-El periódico Faro de Vigo cumple un mes sin salir a la calle a consecuencia de la huelga que mantienen los trabajadores del taller, a los que la empresa ha prohibido el acceso al recinto.

Cinco Oscar para “Gladiator” - 27 de marzo del 2001

El Ourense se acerca al título de campeón de su grupo de Segunda B al vencer al Real Madrid B por 2-0 con dos goles de Conget.

Noticias escaneadas del periódico La Región del 2001. | La Región

-Los pabellonistas Miguel Ángel Álvarez y Lourdes Vázquez se imponen en la décima edición de la carrera popular Concello de A Merca.

-Caixanova se pronuncia públicamente por primera vez contra la OPA lanzada por Cortefiel contra Adolfo Domínguez, que su director general, Julio Fernández Gayoso, califica de “rechazable”, mostrándose “confiado” en la viabilidad de la empresa ourensana.

-El francés Didier Auriol (Peugeot 206) se reencuentra con la victoria después de dos años de sequía y gana el Rally Cataluña, con el español Carlos Sainz (Ford Focus) en quinta posición.

-La película de Ridley Scott “Gladiator” triunfa en los Oscar con cinco estatuillas, entre ellas las de mejor película y actor para Russell Crowe, que dejó sin Oscar al español Javier Bardem. Julia Roberts ganó su primer Oscar a mejor actriz por su papel en “Erin Brokovich”, mientras que “Traffic” fue la otra película ganadora de la noche con cuatro galardones, entre ellos el de mejor director para Steven Soderbergh.