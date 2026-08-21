Historia en 4 tiempos | Nota da directiva da asociación xuvenil “Rúa Vella”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976. | La Región

Nota da directiva da asociación xuvenil “Rúa Vella”

Miembros de la asociación juvenil “Rúa Vella”. | La Región

(2) Eiquí estamos nos. Ainda fai pouco que vimos de nacer. A Asociación xuvenil “Rúa Vella” -a agrupación cultural de xóvenes que A Rúa de Valdeorras tiña moi merecida- é xa unha realidade. Somos unha realidade prometedora. Moitos meses de xestación dura, chea de inconvintes, as veces malas caras, pero tamén, con axudas -todas- desinteresadas, leváronnos hastra a donde agora nos atopamos: na encrucillada de camiños, un dos cales temos que seguir. Sabemos a donde queremos e podemos chegar, ben sabemos as nosas posibilidades e as dificultades cas que tropezaremos; conocendo o destiño que buscamos, o noso fin, que é acercar a cultura ó pobo, namentras nos imonos formando como persoas. O problema meirande é que vieiro seguir.

Somo recén nacidos, con un local cedido i en malas condiciós; temos espranzas e temores moi xustificados. Tememos ser manexados. Toda axuda ou colaboura implica manipulación. Diante disto os direitivos (por un lado) como responsables -directos, non únecos- e mais os socios (polo outro), como forza activa, temos o santo deber de que a meta proposta vaia sendo alcanzada con paso lento, pero con seguridade e firmeza. Ningún nos vai a dar o traballo feito. Podemos esperar colabouras ou trabas pero o esfornzo ningués o vai facer por nos. Eiquí estamos nos e vámolo demostrar.

Crónica de A directiva (1976)

“Hasta septiembre no podremos tener información sobre el posible trasvase del Arnoia”

Don Gerardo Santamaría, alcalde de Allariz. | La Región

(3) Los vecinos de Allariz firmaban hace unos días un escrito dirigido al alcalde solicitando información sobre el posible trasvase del río Arnoia destinado a regar las tierras de la Limia. El alcalde don Gerardo Santamaría habla sobre el tema para “La Región”.

-¿Qué sabe usted de los proyectos de aprovechamiento del río Arnoia?

-Es un proyecto muy antiguo, de hace más de diez años, de cuando se pensó en regar las tierras de la Laguna de Antela con el sobrante de las aguas del Arnoia. Mis últimas noticias proceden de hace casi un año y son de que el proyecto está parado, aunque los municipios interesados en el tema siguen luchando por conseguirlo. El posible regadío de la Limia no beneficia en absoluto a ningún pueblo de Allariz, ni de los municipios de aguas abajo: Celanova, Cartelle, etc.

-Si no ha habido ninguna comunicación oficial ¿por qué se ha despertado este tema?

-En las últimas reuniones del CESGA se habló del regadío de la Limia y todo el mundo supone que se hará a partir del Arnoia, sacando mucha o poca agua, es es lo que me gustaría saber.

-¿Cuándo se informará a los vecinos?

-Agosto es un mes en blanco y malo para enterarse de cosas, los organismos oficiales están prácticamente parados. En cuanto tengamos información, que no será hasta septiembre, será distribuida a la Corporación y tratada en sesión pública.

-¿Está justificada la inquietud de los vecinos de Allariz?

-Lo cierto es que hoy están preocupados porque se llevan el río.

Crónica de M.O (1976)

El escultor José Díaz Fuentes en Orense

Una de las esculturas de José Díaz Fuentes instalada en Francia. | La Región

(1) José Díaz Fuentes es un escultor nacido en Sarria (Lugo) en 1940, y que reside en Francia desde hace años, realizando encargos para el Ministerio Francés de Asuntos Culturales. El mármol, la piedra y la madera son la materia por él trabajada.

Díaz Fuentes estuvo pasando unos días en Orense, y aprovechamos para charlar con él sobre el papel de la escultura en la sociedad actual.

-¿Por qué haces la mayoría de tus esculturas destinadas a espacios abiertos?

-Porque creo que la escultura debe de estar en contacto con la gente en las plazas, las escuelas los jardines. Me interesa sobre todo que llegue a los niños, que conozcan y vivan el arte sin tener que pasar por las Escuelas de Bellas Artes.

-¿Qué papel cumple esta escultura de exteriores en la sociedad actual?

-Creo que el papel de la escultura y del arte en general es despertar la imaginación de la gente y hacerla salir de las preocupaciones cotidianas. Pienso que el arte es una forma de educación, que se logra saliendo a la calle y a las plazas públicas.

-¿Cómo es tu escultura?

-Me preocupan mucho las formas de la naturaleza, en este sentido Galicia me atrae mucho para realizar una investigación continua muy necesaria con la escultura. Creo que estoy muy marcado por ser gallego.

-¿Cómo ves el momento actual de la escultura en Galicia?

-Hay muy buenos escultores y creo que este es un momento muy interesante del arte gallego tanto en la escultura como en la pintura.

(1976)

21 de agosto de 1926 - Traslado del Juzgado municipal y Registro Civil

Los señores Eugenio Vázquez Rodríguez y Ángel González Isla son nombrados agentes ejecutivos del Ayuntamiento de Orense, con poderes para cobrar todos los débitos que resulten a favor del Ayuntamiento.

-Saludamos en Orense al vicepresidente de la Diputación señor Rodríguez Soto y a los diputados Sres. Macías, Gómez Arias, Conde Valbís y Cid.

-Salieron ayer tarde para Pontevedra, invitados a la verbena que daban en su finca de Campolongo los marqueses de Leis, el cronista de Orense Sr. Vázquez Pardo y los señores de López Pardo, sobrinos de los marqueses.

-Llegó a Orense procedente de Vigo el farmacéutico D. Alfredo Barja, acompañado de su esposa e hijos.

-Llegó a Orense procedente de Bayona el diputado provincial y socio de la casa Hijos de Simeón García y Compañía D. Olegario Muñiz.

-Las oficinas del Juzgado municipal y Registro civil de Orense quedan instaladas en el bajo y principal de la casa número 8 de la calle de Santa Eufemia, mientras se realizan obras en el antiguo edificio de la calle Primavera.

21 de agosto de 1951 - Incendio en una casa de Medeiros (Monterrey)

Una cerilla mal apagada que se deslizó desde las rendijas del suelo a la cuadra, donde había paja amontonada, provoca un incendio en la casa de María Pérez González en el pueblo de Medeiros (Monterrey), apagado gracias a la intervención de los vecinos. La propietaria resultó con ligeras quemaduras, calculándose los daños económicos en 6.000 pesetas.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Gumersindo González Martínez, Gumersindo Corral Otero, José Pérez Álvarez, Manuel Pérez Giráldez, Elías Puga Vázquez, Manuel Muñoz Iglesias, Antonio Menor Cortizo, Martín Fernández Vilariño, César Rodríguez Pereira, Daniel Rodríguez Gómez, Ricardo Cid Domínguez, Josefa Portela González, Ricardo Quintela Pardo, María Rodríguez Martínez e hijas menores, Juan Díaz Cortiñas.

-El Comité Atómico del Congreso de Estados Unidos asegura que la Unión Soviética posee más bombas atómicas y “más potentes de lo que en principio se creyó”, con veinte millones de obreros trabajando en su fabricación.

21 de agosto de 1976 - Robo en la ferretería Anta de Prense

21 AGOSTO 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Rosalía Barros León, Eva Rey López, Irene Campo Blanco, Natalia González Fernández, Blanca Araujo Vázquez, David González Carrera, María Pérez Cainzo, Miguel Gómez Sánchez, José Lozano Serantes, Asunción Carballo Rodríguez, Ivana Tizón Álvarez, Ramón González Casar y Aurora Gómez Fernández.

-(1) El escultor lucense José Díaz Fuentes pasa unos días en Orense.

-(2) La asociación juvenil “Rúa Vella”, de A Rúa de Valdeorras, inicia su andadura.

-(3) El alcalde de Allariz don Gerardo Santamaría habla sobre el posible trasvase del río Arnoya para regar las tierras de La Limia.

-Los ladrones entran de madrugada en la ferretería Anta, en la calle General Franco, propiedad de don Antonio Anta Rodríguez, llevándose como botín 850 pesetas, una máquina calculadora, una pluma estilográfica y unos puros, todo ello valorado en 4.500 pesetas.

-El irlandés John Watson (“Penske”) gana el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno, su primera victoria en el Mundial.

21 de agosto de 2001 - Cuarto título mundial para Schumacher

21 AGOSTO 2001 | La Región

O Barco se convierte en la primera villa ourensana en instalar en sus calles pasos de cebra elevados sobre el nivel del firme, obligando a los conductores a reducir su marcha a su paso por el casco urbano, una medida “cara y proclive a provocar accidentes” que es sin embargo cada vez está siendo más habitual en villas de toda España.

-La explosión de un pequeño coche teledirigido provoca la muerte en San Sebastián de una mujer de 62 años y deja sin ojos a su nieto de 16 meses, cuando la familia circulaba en coche por la ciudad y la abuela y el niño manipulaban el juguete que habían encontrado abandonado en un bar de la Parte Vieja. En principio se atribuyó la explosión a ETA, que ya utilizó “cebos” en otros atentados y de la que no se duda de su crueldad para una acción similar con un juguete, pero se barajan otras hipótesis tras descubrirse que el juguete había sido manipulado con una pequeña cantidad de explosivo.

-El alemán Michael Schumacher (“Ferrari”) suma su cuarto título de campeón del mundo de Fórmula Uno, tras vencer en el Gran Premio de Hungría, y se sitúa entre los tres mejores de la historia, igualando los cuatro títulos y 51 victorias en grandes premios del francés Alain Prost, y quedando a solo un título de los cinco logrados por el argentino Juan Manuel Fangio.