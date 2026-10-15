Historia en 4 tiempos | Nueva estación de autobuses en Xinzo de Limia

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Tomó posesión el nuevo inspector del Movimiento

Toma de posesión del nuevo inspector del Movimiento. | La región

(2) Se celebró en la Casa del Movimiento el acto de la toma de posesión del nuevo inspector de la Jefatura provincial, don Francisco Ceular Cuenca, recientemente nombrado.

El acto fue presidido por el gobernador civil, señor Blanco Gutiérrez; subjefe provincial, señor Matías de la Torre, y secretario del Consejo, señor Fernández Domínguez. Este último dio lectura a la orden de nombramiento y, tras jurar el cargo, el señor Ceular Cuenca pronunció unas palabras de agradecimiento a las que replicó el jefe provincial con otras de aliento y estímulo hacia el recién nombrado.

Por la tarde se inició la reunión ordinaria de la Junta provincial de Coordinación de la Jefatura provincial, presidiendo el jefe provincial, señor Blanco Gutiérrez, con asistencia de los delegados provinciales de Servicios y demás jefes de la Casa del Movimiento.

(1976)

Pavimento destrozado en la avenida de Portugal y la calle sur del Parque de San Lázaro

Baches en la calle sur del Parque de San Lázaro. | La Región

(1) Los automovilistas reiteran sus quejas del mal estado del pavimento de dos calles orensanas de intensa circulación, la avenida de Portugal y la calle sur de San Lázaro.

El primer tramo de la avenida de Portugal, entre Ervedelo y Rampa de Sas, se encuentra un muy malas condiciones. De manera especial el cruce con Ervedelo muestra unos imponentes huevos que se convierten en lagunas cuando algún vehículo mete sus ruedas por el enorme charco. Un cruce, éste, que necesita una señalización correcta y, de manera especial, pasos de peatones, pues allí existe una absoluta anarquía por parte de todos. Más adelante, en tramo cercano a Marcelo Macías, la calzada se hace cada día más imposible, con los baches convertidos en auténticas trampas para los automovilistas que sufren la rotura de sus palieres.

Una enorme “laguna” en el cruce de Ervedelo con la avenida de Portugal. | La Región

La otra calzada en muy mal estado es la calle sur de San Lázaro, de intensa circulación y con parada de taxis, con fuertes baches donde se forman charcos que molestan continuamente a los peatones y provocan serios daños en los vehículos.

El Ayuntamiento ya está informado desde hace tiempo, pero por el momento no se da por aludido.

(1976)

Nueva estación de autobuses en Xinzo de Limia

La nueva Estación de Autobuses. | La Región

(3) La empresa Socitransa ha construido la nueva Estación de Autobuses de Xinzo de Limia, ubicada en la avenida de Ourense, a la entrada de la villa, un nuevo referente en la localidad que cuenta con cafetería, taquilla, paquetería y sala de espera, y contará inicialmente con siete empresas de autobuses con parada y destinos provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

El portavoz de Socitransa, José Manuel Vázquez, señaló que los principales beneficios que reportará la nueva instalación pasan por la centralización de todas las líneas de autobuses, ya sean de corto o largo recorrido, que hasta ahora pasaban por la localidad pero no tenían un punto en común para realizar sus paradas. Además también supondrá una mejora en cuanto a la información que se ofrece a los viajeros sobre líneas y horarios, algo que hasta ahora no existía. Todo ello supondrá una mayor comodidad para los usuarios.

La nueva estación cuenta con un acceso peatonal desde la carretera, en madera de pino tratado, facilitando la entrada a los usuarios. Además los peatones también podrán llegar al centro de transportes a través de una rampa que conecta con el parque ubicado en la parte trasera.

Todos los sectores sociales de Xinzo de Limia se muestran satisfechos con la nueva estación, una vieja reinvindicación necesaria para la villa que se gestó con Gonzalo Iglesias Sueiro como alcalde.

Crónica de Donato Rey

(2001)

15 de octubre de 1926- Un caballo choca contra un tranvía en Madrid

Don José González Calvo, inspector de Higiene de Ribadavia, y don Tomás Nóvoa Lanna, inspector veterinario de Carballino, son nombrados inspectores oficiales de los Mataderos particulares industriales y chacinerías de la provincia de Orense.

-Saludamos en Orense al bizarro capitán de la Guardia Civil don Tomás Fernández Rogina.

-Saludamos en Orense a nuestro antiguo convecino y amigo don Antonio Aragonés, actualmente importante directivo de una empresa de electricidad en Somiedo de Pola (Asturias).

-Saludamos en Orense al joven abogado don Arturo Noguerol Buján.

-Llegó a Orense procedente de Astorga don Marcelo Macías, delegado regio de Bellas Artes en nuestra provincia y presidente honorario de la Asociación de la Prensa.

-Un militar pierde el control de su caballo en la calle Bravo Murillo de Madrid, desbocándose el animal que emprendió una vertiginosa carrera y fue a chocar contra un tranvía, llegando a introducirse en la plataforma posterior provocando el pánico entre los viajeros.

15 de octubre de 1951- Premio para un nuevo abogado orensano

Hipólito González Rodríguez denuncia un robo en su zapatería de La Salaza (Rairiz de Veiga), donde entraron los ladrones llevándose 500 pesetas en billetes, un reloj despertador, otro de bolsillo y una escopeta, objetos valorados en otras 1.150 pesetas.

-El joven orensano don Juan Fernández Cid, natural de Villar de Barrio, se licencia en Derecho en la Universidad de Valladolid con el premio extraordinario de Licenciatura por el mejor expediente de su curso, y es propuesto para la Encomienda de Alfonso X el Sabio.

-El aventajado alumno del Colegio Cardenal Cisneros Antonio Iglesias Vázquez aprueba con brillantes notas el Examen de Estado.

-En Oímbra-Verín se casaron la distinguida y bella señorita Conchita López Rodríguez y el joven don Julián Ríos Santa Eufemia, profesor mercantil y del comercio de Orense. Fueron padrinos el padre de la novia, don José López, y la madre del novio, doña Rosa Santa Eufemia.

-Un obrero de 40 años muere sepultado por un desprendimiento de tierras en el túnel del ferrocarril de Lesbán.

15 de octubre de 1976- Prohibido un concierto de Víctor Manuel en Oviedo

Prohibido un concierto de Víctor Manuel en Oviedo | La Región

Nacieron en Orense: María Garrido Rodríguez, Miguel Borrajo Des, Daniel Gonçalves dos Anjos, Javier Fernández Valentín, Natalia García García, Patricia Amado Vidal, Isaías López Rodríguez, Luis Ogando Vázquez y Beatriz Seara López.

-Don Jesús Rivera Otero toma posesión como nuevo director del Instituto de BUP del Barco de Valdeorras en sustitución de don Samuel Lago, trasladado a la villa de Carballiño.

-(1) El pavimento destrozado en la avenida de Portugal y la calle sur del Parque de San Lázaro provoca las quejas de los conductores orensanos.

-(2) Don Francisco Ceular Cuenca toma posesión como nuevo Inspector del Movimiento en Orense.

-El Gobierno Civil de Oviedo prohíbe la celebración de un recital del cantante asturiano Víctor Manuel en el Palacio de los Deportes, al considerar que “se podrían producir perturbaciones del orden público o actos graves que perturben la convivencia social”.

15 de octubre de 2001- Nobel de la Paz para la ONU y Kofi Annan

Nobel de la Paz para la ONU y Kofi Annan | La Región

(3) Se inaugura la nueva Estación de Autobuses de Xinzo de Limia, situada en la avenida de Ourense.

-La ONU y su actual secretario general, el ghanés Kofi Annan, son galardonados con el Premio Nobel de la Paz “por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico”, un “gran impulso” para la Organización formada por 188 países y un reconocimiento a su labor en pleno comienzo de lo que parece ser una larga guerra contra el terrorismo desencadenada tras los ataques del 11 de septiembre contra EEUU.

-La prensa británica revela que, dos semanas después de los ataques contra Estados Unidos, el príncipe Carlos de Inglaterra cenó con un hermano de Osama Bin Laden, el máximo responsable de los atentados, un encuentro que la Casa Real británica justifica como “organizado meses antes para patrocinar el Centro de Estudios Islámicos de la Universidad de Oxford”.

-El ciclista español Óscar Freire se proclama campeón del mundo de fondo en carretera por segunda vez (ya lo fue en 1999), imponiéndose al sprint en el grupo de los favoritos en la prueba disputada en Lisboa.