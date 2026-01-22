Historia en 4 tiempos | Nuevo libro de Dora Vázquez

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Nuevo libro de Dora Vázquez

Dora Vázquez. | La Región

(2) Un nuevo libro acaba de dar a conocer la autora orensana Dora Vázquez. Un libro escrito especialmente para los niños de los primeros niveles de la Eduación General Básica, pensado también especialmente para que aprendan a leer en gallego. Para que al aprender los cuentos en gallego puedan enseñárselos a otros y puedan relatárselos en gallego también.

El libro está dedicado a los maestros, compañeros de la autora en la grande y hermosa y tarea de la educación. Constituye una interesante colección de cuentos, poemas y textos gallegos. El cuento “Estreliña do mar” fue segundo premio en el concurso de cuentos infantiles “O Facho”, en 1969. A su vez, “Campo e mar aberto” es el libro seleccionado, después de “Oriolos Neneiros”, por la Comisión selectora de publicaciones infantiles y juveniles del Ministerio de Información y Turismo, para figurar con los mejores textos literarios de esta clase en las exposiciones que organizan en Madrid y provincias, así como para incluirlo en el catálogo de sus publicaciones.

El libro tiene además el curioso aliciente de estar ilustrado con dibujos realizados por niños de la Agrupación Escolar de Muxía, así como con otras ilustraciones del artista orensano Luis Cid, una de ellas la de la portada.

Se encuentra ya a la venta en librerías este interesante texto escolar que viene a contribuir de manera eficacísima en la problemática escolar de la enseñanza y la lectura del gallego en los centros docentes de EGB.

(1976)

Entrega de aguinaldos a pensionistas de la Administración Local

Arriba: El señor Llobell Muedra durante su intervención. / Abajo: Jubilados y pensionistas esperando a recibir el aguinaldo de 1975. | La Región

(1) En el salón de sesiones del palacio provincial se celebró el tradicional acto de la entrega de los aguinaldos de 1975, que la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local otorga a un determinado número de pensionistas.

El acto fue presidido por el gobernador civil, señor Llobell Muedra; presidente de la Diputación en funciones, señor Pérez Rodríguez; delegado de Hacienda, señor Melero Barrio; alcalde en funciones, señor González Suárez; secretario general del Gobierno Civil, señor Olivier Ipiens; secretario general de la Diputación, señor Álvarez Méndez, y vicepresidente de la Mutualidad, señor Alonso Pérez.

Los jubilados premiados con aguinaldos de entre 5 y 15 mil pesetas, fueron los siguientes: Celso Vila Cid, Maximino Gómez Feijóo, Isabel Moure Matanzas, Sara Álvarez Represas, Pilar Guede Cid, María Fernández Formoso, Esperanza Fernández Armesto, María Iglesias Álvarez y Pilar García Munín.

Todos ellos recibieron sus aguinaldos en medio de ovaciones de los numerosos familiares, compañeros y funcionarios.

A continuación, todos los asistentes fueron obsequiados por la Diputación con un aperitivo.

(1976)

Manuel Fraga, gallego del año

(3) Manuel Fraga Iribarne, con 416 votos, ha sido elegido “gallego del año” 1975 en una encuesta realizada por “La Región Edición Internacional” en la que participaron 47 periodistas gallegos que trabajan en medios informativos de toda España.

Los resultados han sido los siguientes:

1.-Manuel Fraga Iribarne: 416 puntos

2.-Pío Cabanillas Gallas: 177

3.-Camilo José Cela: 98

4.-Luis González Seara: 90

5.-Ramón Otero Pedrayo: 71

6.-El emigrante gallego: 71

7.-Antonio Carro Martínez: 66

8.-Xesús Alonso Montero: 65

9.-Gonzalo Torrente Ballester: 63

10.-El homenaje a Castelao: 55

11.-Orense ante la celulosa: 55

12.-La Región-Edición Internacional: 51

13.-Alfonso S. Palomares: 48

14.-Miguel Ángel Araujo (Obispo Mondoñedo: 43

15.-Amancio: 39

16.-Olga Fernández, Miss España: 39

17.-Pedro Rodríguez: 38

18.-Eduardo Blanco Amor: 34

19.-Los 23 de Ferrol: 33

20.-Manuel Martín Ferrand: 31

En puestos más bajos figuran el Ateneo de Orense, Carlos Casares, Luis Cid Carriega, Miguel Ángel, Celso Emilio Ferreiro, Quessada, La Ciudad de los Muchachos, Efrén Borrajo Dacruz o “A Concha”, entre los orensanos.

(1976)

22 de enero de 1926 - Muere el discípulo de Menéndez Pelayo

El orensano don Luis Vázquez Monjardín se halla gravemente enfermo en París, donde reside, por lo que hacemos votos por su pronto restablecimiento.

-Con toda felicidad ha dado a luz un niño la esposa de don Cecilio Pérez, comerciante de Orense. El pequeño, que recibió el nombre de Cecilio Gregorio, fue bautizado en la parroquial de Santo Domingo, apadrinado por don Gregorio González y doña Asunción Caneiro de Lamero.

-En Valladolid se casaron la señorita María Alcalde y el juez de Instrucción de Bande, don José Castro.

-El culto abogado orensano don Román Vázquez Núñez toma posesión del cargo de jefe de la sección administrativa de Primera Enseñanza de la provincia de Orense.

-El polígrafo y académico Adolfo Bonilla San Martín, catedrático de Filosofía de la Universidad Central y discípulo predilecto de Menéndez Pelayo, cuya obra ayudó a completar, fallece en Madrid a los 50 años.

22 de enero de 1951 - Petición de mano

Por don Epifanio Manzano y señora y para su hijo Mario, ha sido pedida a los señores Berjano, don Antonio, la mano de su encantadora hija Chelito.

-Concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Junquera de Espadañedo: Eladio García Ferreiro, Enrique García Prada, Dorindo Gómez Pato, Antonio Lozano Pousa, José Parente Varela y Antonio Paz Blanco; La Merca: Laureano Alonso Pedrayo, Manuel Botanes Gulín, Antonio González Feijóo, Eliseo Grande Grande, Paulino Outumuro Iglesias, Ramón Rodríguez Corbillón y Luis Velo Rodríguez; Orense: Alfonso Aguado Ortega, Ismael Aguirre Padrón, José Bacelar Rodríguez, Pilar Bouzas Gómez, Secundino Cid Fernández, Agustín Conde Gómez, Felisindo Fernández Vázquez, Benjamín Ferro Álvarez, Antonio García Álvarez, Enrique García Pérez, Aurelio García Quesada, Antonio Gómez Sánchez, Carmen González Cabo, José González Mira, Silvino González Rodríguez, Manuel Martínez Vázquez, Ramón Moreiras Gómez, Luis Mouriño Castro, Manuel Nóvoa González y José Pereira López.

22 de enero de 1976 - Muere la suegra de Adolf Hitler

Un recorte de la época. | La Región

Nacieron en Orense: José López Valencia y María Ferreiro Rodríguez.

-El exjugador del Orense Montenegro, actualmente en el Racing de Santander, es cedido al Gimnástico de Tarragona.

-La señora Franziska Braun, suegra de Adolf Hitler, muere a los 90 años en un asilo de ancianos de Alemania Federal. La fallecida era madre Eva Braun, fotógrafa y asistente que se casó con Hitler un día antes de que ambos se suicidaran en el bunker de Berlín donde se refugiaban del avance del Ejército Rojo sobre la ciudad.

22 de enero de 2001 - Quejas por las obras del parque San Lázaro

Un recorte de la época. | La Región

El alumno de BUP del Instituto Otero Pedrayo de Ourense José Doval González logra un primer premio en la XXXVII Olimpiada Matemática Española en Galicia celebrada en Santiago, clasificándose para la segunda fase que tendrá lugar en Murcia.

-Los comerciantes de la zona del Parque de San Lázaro muestran su malestar por las obras de construcción del párking y piden que se sustituye el actual vallado metálico, que impide el paso de la luz y provoca inseguridad con el llamado efecto túnel, por otro enrejado o de efecto transparente, solicitando también que las vallas no oculten los carteles y puertas de los comercios y que se incremente la Policía Local en la zona.

-El presidente de Filipinas, Joseph Estrada, procesado por “pillaje económico”, cede a las masivas protestas populares en su contra y cede el poder a su vicepresidente Gloria Macapagal.