Historia en 4 tiempos | Óleos de Cárcamo Uranga en las salas del Museo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Un monólogo de Chejov en El Liceo

El actor Carlos Pereira actuando en el Liceo.

(2) El actor Carlos Pereira ofreció la representación de “El canto del cisne”, de Anton Chejov, una de las piezas dramáticas para un solo actor más importantes de toda la literatura universal del género.

Asistió numeroso público a esta representación teatral con la que el Liceo Recreo intenta revitalizar sus actividades culturales, dando cabida a la múltiple y varia manifestación del arte.

Por dos veces, Carlos Pereira actuó en el Liceo, representando “Diario de un loco”, de Gogol, y “Edipo en Hiroshima”, de Candoni, ambas para un sólo actor.

También en esta ocasión volvió a lograr, al final de su actuación, una justa y prolongada ovación del público, pues la interpretación de la obra chejoviana está erizada de dificultades, en su mayoría salvadas por la veteranía y cualidades interpretativas de Carlos Pereira, actor de estimables recursos que logró interesar al auditorio desde los primeros momentos.

Un éxito más que añadir a su ya larga carrera artística, dedicada exclusivamente a estas representaciones.

(1976)

“El plan marisquero de Galicia no ha fracasado”

Víctor Moro, director general de Pesca, en Orense.

(1) Ha estado unas horas en Orense don Víctor Moro, director general de Pesca, que ha venido para asistir a las honras fúnebres de don Ramón Otero Pedrayo. En una cafetería de la ciudad nos lo presenta don Eduardo Blanco Amor, y allí se desarrolló esta breve interviú.

-Estoy en Orense como un gallego más, para acompañar en sus últimos pasos por la vida a una figura como la de don Ramón Otero Pedrayo, amigo de todos los gallegos, ejemplo para todos, y cuya ausencia va a constituir un hueco irreparable en la cultura gallega.

-Con las obras que se realizan en el puerto de Vigo, ¿corre peligro de desaparecer el banco de marisco?

-En este momento desconozco realmente cuáles van a ser los límites de la presunta ampliación del puerto de Vigo y, consecuentemente, no estoy en condiciones de enjuiciar respecto a su influencia sobre el banco de marisco de la Ría.

-¿Cómo van las explotaciones de arenas en la isla de Arosa?

-Se han producido algunas fricciones entre mariscadores y determinadas empresas que explotan estos arenales. En este momento el problema está resuelto. Estamos en la línea de perseverar en el cuidado de la riqueza natural de la Ría.

-¿Se puede hablar de fracaso refiriéndonos al plan marisquero de Galicia?

-El plan es de reciente creación y, a mi juicio, cumplió hasta el momento la etapa más difícil, que han sido las de mentalización y formación de las poblaciones marisqueras. Creo que el Plan Marisquero no sólo no ha fracasado sino que abre un futuro halagüeño. Creo que en adelante desembocará en acciones concretas que sin duda le van a acreditar ante la región. En el plan va incluido la formación y dotación de cooperativas y cofradías sindicales, hacia las cuales el plan proyecta preferentemente sus posibilidades de actuación.

(1976)

Óleos de Cárcamo Uranga en las salas del Museo

Luciano Cárcamo Uranga ante dos de sus cuadros.

(3) Luciano Cárcamo Uranga -conocido ya de los orensanos- por ser orensano de vecindad tras muchos años; pintor que desde hace también muchos años viene exponiendo no solo en nuestras salas sino en otras muchas de Galicia y otras regiones españolas, vuelve a ofrecernos una colección de su última obra en las salas del Museo Arqueológico Provincial.

La muestra acaba de ser inaugurada y se mantendrá abierta hasta el próximo día 20, periodo durante el cual los orensanos podrán tener la ocasión de contemplar este treintena de cuadros que Cárcamo divide en tres grupos claramente diferenciados.

Unos pocos paisajes, con temas extraídos del ambiente gallego, en los que el realismo colorista vuelve a ser la tónica dominante de su percepción pictórica.

Una docena de bodegones, que es donde el pintor, a nuestro juicio, ofrece un indudable impacto con el público, y unos motivos con los que ha alcanzado un oficio, una técnica realmente estimable.

Y finalmente otro grupo de cuadros son flores. Diversos temas florales en los que se busca también la veracidad, la imitación llevada a límites muy logrados.

La muestra está siendo muy visitada. Los buenos amigos que tiene Luciano Cárcamo y sus numerosos admiradores desfilan ante esta colección que, sin duda, logra gustar y satisfacer las exigencias del gran público.

Crónica de Alvarado

(1976)

15 de abril de 1926 - La hermana de Pío X agradece a Mussolini

Han sido nombrados los siguientes secretarios municipales: Manuel García Porto (San Amaro), Fernando Villarino Villarino (Sarreaus) y Antonio Santana Manso (Villar de Santos).

-Nace la Sociedad de Cazadores de Muiños, cuya primera directiva está formada por los señores: Jaime Torres (presidente), Antonio López, Sergio Vázquez, Simplicio Pena, José Ramón Sánchez, Domingo López, Javier Tejada, Manuel A. Pena, Pío Enríquez y Serafín Antúnez.

-Saludamos en Orense al médico forense de Trives, don Ramón Bermúdez Transmonte.

-Regresaron a Orense procedentes de Vigo los señores Adolfo Otero, José García, Vicente Nieto Morate y el arquitecto señor Vargas.

-La única hermana que queda viva del difunto papa Pío X envía al dirigente italiano Benito Mussolini diversos recuerdos y objetos de uso personal del pontífice, entre ellos el solideo y la copa en que a diario bebía agua, agradeciendo al duce haber costeado el entierro y funerales de su hermana mayor.

15 de abril de 1951 - Muere el político británico Ernest Bevin

En la iglesia parroquial de Santiago de Las Caldas contrajeron matrimonio la distinguida señorita Rosario Caride González y el joven don Francisco de Castro Fernández, ambos de estimadas familias del Puente. Fueron padrinos el hermano del novio don Aníbal de Castro Fernández y la madre de la novia, doña Carmen González de Caride.

-El joven orensano Antonio Quesada Porto sale con dirección a Madrid para incorporarse a su nuevo destino en el Ministerio de Hacienda.

-El doctor don Juan Raposo Picón, socio de honor del Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa de Orense, inaugura en nuestra ciudad su nuevo sanatorio para cirugía de la mujer y partos.

-El político laborista británico Ernest Bevin, ministro de Trabajo y Servicio Nacional de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los grandes promotores de la unidad de Europa, muere en Londres a los 69 años al sufrir un ataque al corazón.

15 de abril de 1976 - Las advertencias de Felipe González y Madariaga

15 de abril de 1976.

Nacieron en Orense: Sergio Caride Varela, Iván Pérez Pereira y Marta Martínez Raposo.

-(1) El director general de Pesca, Víctor Moro, estuvo en Orense.

-(2) El actor Carlos Pereira actuó en el Liceo con sendos monólogos.

-(3) El pintor Luciano Cárcamo Uranga expone su obra en el Museo Arqueológico.

-Felipe González, secretario general del PSOE, ofrece una rueda de prensa en la sede de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en Barcelona en la que condenó el asesinato por parte de ETA del industrial Ángel Berazadi, asegurando que “por este camino no se puede llegar a la democracia”, un crimen que también ha sido condenado por el Gobierno de Euskadi en el exilio y el Partido Nacionalista Vasco, a los que el asesinado era “cercano” como “gran vascófilo”.

-El historiador Salvador de Madariaga, de vuelta en España después de 35 años en el exilio, asegura que “si la monarquía de don Juan Carlos fracasa, y no la salva Dios, no hay quien salve a España”, advirtiendo que “si no conseguimos un toma y daca liberal la única alternativa es el retorno a la guerra civil”.

15 de abril de 2001 - El obispo visita el psiquiátrico de Toén

15 de abril de 2001.

La sexta edición de la Miteu (Mostra Internacional de Teatro Universitario), dirigida por el actor de Sarabela Fernando Dacosta, reúne en Ourense a 240 participantes venidos de once universidades, con la novedad este año de que además del Teatro Principal habrá otros espacios que acogerán los espectáculos previstos en la mostra, entre ellos el Liceo, la Cervecería O Moucho o la Cafetería San Xés.

-El obispo de Ourense, Carlos Osoro, visita a los enfermos del Hospital Psiquiátrico Cabaleiro Goás en Toén, saludando a todos los pacientes y compartiendo desayuno con el personal del centro.

-Un joven de 25 años vecino de A Ponte muere al ser apuñalado a las puertas de la discoteca Emporio en Vigo, después de un altercado con los porteros que les impidieron a él y a sus amigos entrar al recinto “por llevar zapatillas deportivas”.

-El Real Madrid vence al Barcelona por 89-77 e iguala con los azulgrana al frente de la Liga ACB, la primera victoria de los de Sergio Scariolo sobre los de Aito García Reneses esta temporada.