Historia en 4 tiempos | Ordenación de trece seminaristas en el Seminario Mayor Divino Maestro

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 22 de marzo de 1976. | La Región

Ordenación de trece seminaristas en el Seminario Mayor Divino Maestro

Seminario Mayor Divino Maestro. | La Región

Se ha celebrado en la capilla del Seminario Mayor “Divino Maestro” de nuestra diócesis, el acto de la ordenación de trece seminaristas, ceremonia que se ha celebrado con toda solemnidad y que ha sido presidida por el obispo de la diócesis, don Ángel Temiño Sáiz.

En el transcurso de este acto litúrgico, han recibido el ministerio del acolitado, don Jorge Eugenio Estévez Álvarez, de Cartelle; don Luis Pérez Pérez, de Vilardebós; don Manuel Rodicio Pérez, de Santa Cristina de Parada del Sil; don Rogelio Rodríguez Novoa, de Carballedo, y don Eladio Rodríguez Rodríguez, de Rebordondo.

Las órdenes de lector fueron administradas a don Isaac Vega Arribas, de Porriño.

Admitidos como candidatos al diaconado y al presbiteriado, don Manuel López Vidal, de Sobrado; don Emilio Román Estévez, de Fondevila; don José Caseiro, de Orense; don Francisco Gallego Macía, de Verín; don Antonio Meleiro Mosquera, de Puentedeva; don Camilo Rey Rodríguez, de Arnoya, y don Julio Rodríguez López, de Ribadavia.

(1976)

Campeonatos gallegos de esquí en Manzaneda

Sabino Senra alzando el trofeo de campeón gallego de Descenso senior. | La Región

En las pistas de la Estación de Cabeza de Manzaneda se han disputado los campeonatos de Galicia de esquí alpino en las modalidades de descenso, “slalom” gigante y “slalom” especial, que se celebraron por este orden.

Corredores de gran parte de los clubs afiliados a la Federación Gallega han estado en estos campeonatos que cumplían su sexta edición; así han competido los de los Clubs Cabeza de Manzaneda, Club Alpino Manzaneda, Peña Trevinca Barco, Club Ancares, Club Cabeza Grande y otros, notándose la ausencia de esquiadores de la Agrupación Montañera Zamorana, ya que otros clubs que había federados en la región han sido dados de baja al no celebrar el mínimo exigible de campeonato social anual.

Los ganadores en las diferentes categorías han sido los siguientes:

Sabino Senra (Descenso senior masculino), Paula Álvarez (Descenso senior femenino y “Slalom” especial senior femenino), María Dolores de Miguel (Descenso juvenil femenino), Antonio Sánchez Mazaira (Descenso juvenil masculino), Eduardo Bustillo (Descenso infantil masculino), Elisa de la Rúa (Descenso infantil femenino, “Slalom” gigante infantil femenino y “Slalom” especial infantil femenino), Pepe Senra (“Slalom” gigante senior masculino), Matusa Lago (“Slalom” gigante senior femenino), “Coté” Outeiriño (“Slalom” gigante infantil masculino), Fernando Sierra (“Slalom” gigante juvenil masculino), Mercedes Mangana (“Slalom” gigante juvenil femenino), Miguel Larriba (“Slalom” especial senior masculino), Javier Domínguez (“Slalom” especial juvenil masculino), Salomé Mangana (“Slalom” especial juvenil femenino) y Manuel Bello (“Slalom” especial infantil masculino).

(1976)

¿Cómo ve el conflicto de los P.N.N.?

Manuela García, Fernando Copa y Alfonso Palomares. | La Región

Manuela García Ruiz (ATS).-Deduzco que los P.N.N. han seguido el camino de la entrevista previa con el ministerio de Educación y Ciencia para pasar seguidamente a la negociación. Si esta negociación no ha dado resultado, la postura de paro de los P.N.N. me parece el único camino viable. En cuanto a sus reinvindicaciones: contrato laboral, gestión democrática de los centros y sobreseimiento de sanciones por razones extra-académicas, las considero primarias cara a un rendimiento educativo eficaz y y cara a una enseñanza científica, democrática y gallega de la cual estamos tan necesitados.

Fernando Copa (Arquitecto).-El paro de los P.N.N. es la respuesta justa y cívica a una enseñanza que se descompone y que sólo se salva resolviendo los problemas desde su raíz; implantando estabilidad laboral que permitan la total dedicación del profesorado a la enseñanza si lo desea, así como la educación permanente del mismo, creando un cauce representativo sindical que defienda sus intereses como trabajadores de la enseñanza, planificando y resolviendo inmediatamente la necesidad de nuestros escolares en Galicia, hoy totalmente insuficientes para la población escolar existente.

Alfonso Palomares (Periodista).-El conflicto de los P.N.N. hay que situarlo en la problemática general del país, no es algo aislado, ni circunstancial o esporádico. A lo largo de cuarenta años el silencio obligado por unas estructuras y un entramado de presiones y oposiciones fueron mordazas que impidieron que conociéramos la existencia de grupos sociológicos que existen aunque no tuvieran medios de hacerse oír. Una persona y menos alguien que se dedica a la enseñanza en sus distintos grados no puede limitarse a ser un sujeto pasivo.

(1976)

22 de marzo de 1926 - “Esquí” y “locutor”, nuevas palabras en español

En Orense ha sido pedida, por doña Bernardina García Pascua, para su hijo don Ramón López, sargento del regimiento de Infantería Toledo núm. 35, la mano de la señorita Manuela Ciprián López.

-Fue pedida la mano de la bellísima señorita Cristeta Guerra, hija del recaudador de Contribuciones de la zona de Viana del Bollo, don José, para el inteligente empleado de la casa Hijos de Fernando Olmedo y Compañía don Aser Sueiro. La petición fue hecha por el bizarro capitán de Infantería don Manuel Cuenca.

-En Puebla de Trives contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Marujita A. Santamaría y el joven y acaudalado comerciante vallisoletano don Victoriano Elechiguerra Moro. Fueron padrinos la señorita Pilar Elechiguerra Moro, hermana del novio, y el culto abogado y secretario del Ayuntamiento, don Luis A. Santamaría, padre de la novia.

-La Real Academia Española de la Lengua acepta como nuevas palabras “esquí”, “esquiador” y sus variantes en sustitución de la voz “skis” y sus compuestos; “amarar”, “amaraje” y “locutor”, que sustituye a la inglesa, hoy introducida, “spicker”, para aplicarse a la persona que habla a los aparatos radiotelefónicos.

22 de marzo de 1951 - Falangistas orensanos condecorados

En Rouzós (Amoeiro) se casaron la bellísima señorita Leonor Vázquez López y el joven don Manuel Rodríguez Pinar, ambos de conocidísimas y distinguidas familias de Loureiro y Villaseco, respectivamente. Fueron padrinos don José López Carid, industrial de Orense y abuelo de la novia, y doña Carmen López González, maestra de Amoeiro y tía de la novia.

-El ministro de Justicia y Secretario General del Movimiento, don Raimundo Fernández Cuesta, que presidió los actos conmemorativos de la fundación de la Falange Gallega en Villagarcía, impuso condecoraciones a los siguientes falangistas orensanos: Carlos Cisneros Ibáñez (secretario local del Movimiento), Rafael Outomuro Fernández (lugarteniente de la Guardia de Franco), Tomás Cid Millara (delegado provincial de Auxilio Social), José Madriñán Pereiras (jefe local de Leiro), Ramón Casanova Ojea (jefe local de La Rúa) y Celestino Estévez (consejero provincial).

-Por doña Blasinda Lorenzo y esposo, y para su hermano don Rafael Lorenzo “Rafa”, ha sido pedida a doña Amelia Sás Vázquez la mano de su encantadora hija Rosita.

22 de marzo de 1976 - Primer juicio y primera condena para Patricia Hearst

22 de marzo de 1976. | La Región

Se casaron en Orense: Modesto García Vázquez y Emilia Travieso Feijóo, Ernesto Rial Rodríguez y Dolores Alonso Rivas, Guillermo Varela Castaño y Rosa Diz Outeiriño.

-(1) Los orensanos opinan sobre el conflicto de los Profesores No Numerarios (P.N.N.).

-(2) Un total de trece seminaristas son ordenados en el Seminario Mayor Divino Maestro de Orense.

-(3) Las pistas de la Estación de Cabeza de Manzaneda acogen los Campeonatos de Galicia de esquí alpino, con entrega de trofeos presidida por el titular de la Federación Gallega, José Luis Outeiriño.

-El Orense vence al Lugo por 1-0 con gol de Escudero y se coloca como líder de su grupo de Tercera División.

-La “heredera” Patricia Hearst es declarada culpable de participar en el atraco al banco Hibernia Bank en abril de 1974, en su primer juicio y primera aparición en público desde que fue secuestrada por el Ejército Simbiótico de Liberación en febrero de 1974, “convirtiéndose” luego en “una más” del grupo terrorista. Hearst afronta ahora otros once cargos por atraco, secuestro y asalto con arma mortal que podrían acarrearle una condena a cadena perpetua.

22 de marzo de 2001 - ETA asesina a un concejal socialista

22 de marzo de 2001. | La Región

La caída de un rayo destroza un total de 16 nichos en el cementerio de Cabaleiros (Lobeira), en una tormenta violentísima que llegó a quemar televisores y teléfonos y dejó sin calefacción a tres casas de la localidad situada a la altura del embalse de As Conchas.

-Un joven de 20 años muere tras lanzarse al paso del tren justo cuando pasaba bajo el puente de Os Rosais, recién salido de la Estación de Ourense.

-La banda terrorista ETA amenaza de muerte al actor Antonio Banderas después de que el actor rindiera tributo a una de las víctimas mortales de la organización, advirtiendo al intérprete, que vive en Hollywood junto a su esposa Melanie Griffith, que “nunca más vuelva a rodar una película en Europa”.

-El Kremlin extrema las medidas de seguridad del presidente Vladimir Putin por temor a un atentado de los “extremistas” chechenos.

-La banda terrorista ETA asesina en Lasarte (Guipúzcoa) al concejal socialista Froilán Elespe, tiroteado en la cabeza cuando se encontraba en un bar tomando un vino.