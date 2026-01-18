Historia en 4 tiempos | Orense, a por los cien mil habitantes

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera 18 de enero 1976 | La Región

Orense, a por los cien mil habitantes

El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Orense Santos Nieves Vaz. | La Región

Desde hace unos días los hogares orensanos tienen a su cargo la tarea de cubrir las hojas del padrón municipal. Hablé con el Oficial Mayor del Ayuntamiento, don Santos Nieves Vaz, sobre la marcha del empadronamiento actual.

-Estamos -me dice- en la fase de reparto y recogida de las hojas del padrón, que como se sabe, se hace cada cinco años, es decir, los terminados en cero y en cinco.

-¿Cómo se hace la distribución de las hojas?

-Hay en Orense cinco distritos y 62 Secciones y se ha desplazado a un agente por cada sección, encargándose, en algunos casos, varias secciones a un mismo agente.

-En total, ¿cuántos agentes hay dedicados a este servicio?

-Tenemos sobre 45. Por lo general, se trata de chicos universitarios, trabajadores de otras actividades y gente que ya ha realizado esta labor anteriormente, aunque también figura personal del Censo.

-¿Se presentan problemas en la recogida?

-En una gran mayoría, la gente responde bien, pero luego hay problemas, como, por ejemplo, los que presentan las chabolas y los campamentos de gitanos, que no dejan entrar a los agentes, llegando incluso a amenazarlos; luego, algunos centros asistenciales, que tienen cierta “alergia” a admitir a los agentes, y, finalmente, entre los ciudadanos hay algunas familias que consideran que puede influir en la contribución.

-¿Qué población se inscribirá este año?

-Yo aspiro a censar en Orense una población de alrededor de 100.000 habitantes, entre la capital y extrarradios, con lo cual será la primera vez que se alcanzará esta cifra.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

José María Acuña, escultor:“Hago siempre las cosas lo mejor que puedo”

El artista José María Acuña. | La Región

Expone estos días en el Museo Arqueológico el escultor pontevedrés José María Acuña, uno de los mejores de Galicia. Es sordomudo. Su hija, Luchy, que le acompaña siempre en sus desplazamientos, hace de intérprete entre nosotros.

-¿Qué representa esta exposición de su obra?

-Supone, para mi -dice él, a través de los ademanes de su vocabulario- el ponerme en contacto con Orense. Sabía que Orense es una ciudad muy culta artísticamente y tenía grandes deseos de exponer aquí. Y no he quedado defraudado, pues he visto en el público el mayor interés por estas cosas, sobre todo en la juventud. Por algo Orense es tierra de escultores.

-¿Qué significa Acuña en la escultura gallega?

-Humildemente, expreso lo que siento. Lo que sea deben opinarlo los demás. No me tengo por orgulloso; pero hago siempre las cosas lo mejor que puedo.

-Usted tiene hoy 73 años ¿no se siente un poco cansado de este trabajo?

-Al contrario, lo que me cansa es no trabajar, sobre todo en las ocasiones en que me ataca la gota, enfermedad que vengo padeciendo desde hace bastantes años -y su hija añade, por su cuenta-: Cuando le ataca a las manos o a los pies, se desespera, más que por el dolor físico, por el temor de no poder volver a coger el cincel.

-¿Qué le han dado los años, en su carrera artística?

-Por descontado, experiencia; pero yo ya lo hice todo de joven, pues incluso durante la Gran Guerra he pintado en las aceras de Madrid, como hoy hacen los artistas hippies, dándolo como novedad.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

La sociedad Albor necesita nuevos locales y más asociados

Miembros de la directiva de la sociedad Albor. | La Región

Desde hace aproximadamente ocho años permanece en activo la sociedad recreativa y cultural Albor, en el orensano barrio del Couto. Haciendo un balance de este recorrido, don Francisco Amaro Castro contesta a las preguntas, cuyas respuestas corroboran sus compañeros en la directiva.

-Señor Amaro, ¿cómo han sido los comienzos de la sociedad Albor?

-Albor nació en el seno de un grupo de amigos, una peña a quienes se ocurrió la idea. Iniciamos una campaña de captación de socios y se eligió a la junta directiva presidida por don Felisindo Arce Vidal, que todavía permanece en este puesto, aunque la directiva cambió cuatro veces.

-¿Cómo se puede considerar la labor desarrollada hasta la fecha?

-Como bastante buena. Desde que se fundó la sociedad hemos tratado de llegar a la gente llevándole distracción, cultura, amenidad… Este fue siempre nuestro primer objetivo. Hemos organizado semanas culturales e incluso las fiestas del barrio, que hacía diez años habían muerto.

-¿Con qué tipo de subvenciones cuenta la sociedad?

-La sociedad vive de la cuota que los socios abonan mensualmente, pero como también hay un teleclub recibimos de Información y Turismo una ayuda anual.

-¿Quiénes forman la sociedad Albor ahora mismo?

-La junta directiva está integrada por catorce miembros, y el total de socios es de casi cuatrocientos, y estos pueden ser de número, simpatizantes y transeúntes.

-¿Qué es lo que hay en carpeta para un futuro?

-Posiblemente otra semana cultural para el mes de abril. Necesitamos nuevas ideas, también nuevos locales y sobre todo nuevos socios y la ayuda de todos.

(1976)

18 de enero de 1926 - Una cátedra de español en Oxford

Nueva relación de donantes para el Aguinaldo del Soldado en Carballino: José Fernández Sobrino, Camilo Bravo, viuda de Etelvino Pereira, Emilio Valeiras, José Iglesias, Antonio Quintas, Rogelio Ameijeiras, viuda de Jesús Rodríguez, Odón Vallejo, Félix Álvarez, Camilo Rodríguez, Benigno Piteira, Ricardo Falcón, Félix Iglesias, Carlos González, Bernardino González, Manuel Díaz, María Corta, Manuel Pato, Horacio Anta, Antonio López, Lorenzo García, María Durán, Josefa Villar, Valentín Devesa, Luis Pérez, Fernando Molina, Isaac Soto, Eugenio Berdaliza, María Moure, Cesáreo Cortés, Ángel Otero, José Álvarez, Benito Núñez, Andrés Rodríguez y José María Taboada.

-De los más de 85 mil inmigrantes llegados a la isla de Cuba en el año 1924, más de 41 mil eran españoles, con lo que entre 1920 y 1924 los españoles inmigrados a Cuba suman más de 224 mil.

-El príncipe de Gales impulsa una cátedra de español en la Universidad de Oxford después de su reciente viaje por América del Sur, una cátedra que llevará el nombre del rey Alfonso XIII y en la que se estudiará todo lo relacionado con la lengua española y los pueblos que hablan dicho idioma.

18 de enero de 1951 - Un criminal algo errático en Pedrayo

El pueblo de Pedrayo es escenario del segundo asesinato en nuestra provincia en pocos días, después de la muerte a hachazos de una joven de 30 años en Cortiñas. En esta ocasión la víctima ha sido un hombre de 44 años que se encontraba trabajando en una viña de su propiedad en compañía de su hija menor de edad y que fue tiroteado con una escopeta de postas por un convecino de 43 años, identificado como Emilio Rodríguez, apodado “El Zorro”, que después del crimen, y con su víctima ya muerta, aún bajó a la viña y le dio dos culatazos al cadáver, intentado dispararle de nuevo aunque el arma le falló en esa ocasión. Acto seguido, y tras dejar a la niña junto al cadáver de su padre, se dirigió al pueblo natural de su esposa (de la que se separó hace diez años), San Juan, y asaltó su casa familiar, donde disparó con un revólver contra su madre política aunque sin dar en el blanco, logrando huir la mujer. A continuación visitó a dos de sus hermanas y se despidió de ellas asegurándoles que se iba a suicidar, lo que intentó primero disparándose con el revólver, que falló, y luego arrojándose al río Esgos, aunque tras un rato salió del agua. La Guardia Civil de Orense le detuvo pocas horas después cerca de Esgos, y según parece los motivos del crimen, un tanto confusos, podrían ser “ciertas cuestiones personales y pasionales”.

18 de enero de 1976 - Un guardia civil muerto en atentado

El actual alcalde de Orense, Miguel Riestra París, y el teniente de alcalde, José Luis López Iglesias, serán los dos únicos candidatos a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones.

-Nacieron en Orense: Belén Rodríguez Estévez, Diego Ocampo Vázquez, Daniel Lemos Fernández, Javier Couceiro García y Noelia Alonso Domínguez.

-Un Guardia Civil de 21 años muere al hacer explosión una bomba trampa colocada en una bandera “separatista” que el agente y otro compañero intentaban retirar en la localidad de Villafranca de Ordicia.

18 de enero de 2001 - Medalla de Oro del Liceo de Ourense

El Liceo de Ourense concede la Medalla de Oro de la entidad a Rocío Rodríguez Fernández, viuda de Alejandro Outeiriño y actualmente socia número 1. El Liceo otorga dicha Medalla por criterios de dedicación y servicio a la entidad, y entre los galardonados están agrupaciones como la Coral de Ruada o la Filarmómina Ourensana y personas como el propio Alejandro Outeiriño, Pura y Dora Vázquez o Isidoro Guede.

-El Gobierno de Aznar da un giro a la gestión de la crisis de las “vacas locas”, que está causando la ruina de los ganaderos en España, y pone al mando de la cuestión al vicepresidente y ministro de la Presidencia Mariano Rajoy, dejando excluidos del grupo de trabajo a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, y al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

-Los cantantes Robbie Williams y Kylie Minogue son elegidos como el hombre y la mujer “más sexys del mundo” por los lectores de la revista británica Heat Magazine.