Historia en 4 tiempos | Orense sin salvamento subacuático

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 22 de junio de 1976. | La Región

Orense sin salvamento subacuático

El capitán José García Calvo. | La Región

Hace unos días un joven de 14 años falleció ahogado en el embalse de Salas, en Muiños. El rescate de su cuerpo no parecía fácil, y se realizó gracias a la gestión desinteresada y entusiasta de un equipo de submarinistas formado y dirigido por el capitán del Regimiento de Infantería Zamora número 8 don José García Calvo, al que secundaron los conocidos deportistas José Luis Gómez Llamas y Julio Fernández Pérez. Hablé con el capitán García Calvo.

-¿A qué se debe su conocimiento de estas actividades subacuáticas?

-Cuando pertenecía a la Compañía de Operaciones Especiales destacada en El Cumial hice prácticas subacuáticas, participando en el rescate de varias personas ahogadas, una en “Los Caños” del Miño y otra en Castadón. Participo en ellas como especialista y si quiere también por altruismo, porque en Orense no hay personal que pueda hacer este trabajo con profesionalidad.

-Sin embargo ya han intervenido en otros casos hombres-rana.

-Desde luego, pero según tengo entendido procedían del Cuerpo de Submarinistas de la Armadan con sede en El Ferrol.

-¿Cómo fue esta última operación en el embalse de Salas?

-Encontramos el cadáver después de dos horas de rastreo, a una profundidad de cinco metros, con un flotador puesto pero desinflado, lo que hace suponer que al joven, que estaba pescando, se le escapó el tapón cuando estaba dentro del agua y se hundió con el flotador, pues no sabía nadar.

-¿No cree que sería conveniente que en Orense hubiera algún grupo de esta clase, debidamente organizado?

-Por lo menos debiera haber un equipo de ocho buceadores, provisto del material necesario.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Fin de curso del Atlético Orense

Dos momentos de la cena del Atlético Orense. | La Región

Fiesta de “fin de curso” de la familia del Atlético Orense en un céntrico restaurante. Ha triunfado la amistad, la camaradería y el buen humor a lo largo de una cena ofrecida por el entrenador Luis Soria toda la gran familia del club.

Asistieron, con el entrenador, el capellán del club don Agustín Madarnás, que, juntamente con Servando Ellacurriaga, fueron objeto de un homenaje de simpatía por su ejemplar dedicación al club; los periodistas señores López Outeiriño (“Arquero”) y Alvarado (“Segalvar”), los redactores radiofónicos y cronistas deportivos señores Otilio Muñoz y José M. Fernández Sobrino, el corresponsal de TVE Miguel Ángel Iglesias, los directivos señores Aguilar y Gamallo, y los señores don Amador Fernández Ferro, jefe de talleres de La Región, y Serafín Rodríguez Fernández, jefe de talleres de la Hoja del Lunes: los jugadores que antaño fueron del Atlético Montenegro, Cortés, Escudero, Blach, Gil, Pablo, Juan Luis y Varela; el masajista don Eugenio Turner, y los jugadores Ramos (capitán), Tenorio, Florián, Dorribo, Cabanelas, Paco, Castillo, Seara, García, Tomás, Cadahía, Novelle, Santi e Iglesias Pérez.

Al final fueron entregados unos estupendos trofeos a la regularidad, “Trofeo Juan Luis” para el capitán Ramos, “Trofeo Gil” para Tomás y “Trofeo Escudero” para Castillo; finalmente, los “Trofeos Luis Soria” para los jugadores que intervinieron en los 38 partidos, Paco, García y Novelle.

Como sorpresa final los jugadores hicieron entrega de una placa de plata a Luis Soria, don Eugenio le regaló un balón firmado por todos los jugadores, y don Anselmo Iglesias Peña, en representación de los árbitros de La Coruña, le hizo entrega de una “Torre de Hércules”.

(1976)

Incendio en el restaurante Sanmiguel

Los bomberos en la entrada del restaurante por la Cardenal Quiroga. | La Región

Un incendio declarado en las cocinas del céntrico restaurante “Sanmiguel” de Ourense movilizó a once bomberos así como a efectivos policiales. El fuego se inició pasadas las doce del mediodía cuando en ese momento un cocinero estaba friendo patatas. Al echarlas sobre la sartén se originó una llama que prendió en la campana extractora y posteriormente en todo el sistema de evacuación de gases (la chimenea del restaurante).

El incendio provocó una rápida humareda que llegó al primer piso por la chimenea metálica. El personal del restaurante desalojó a las siete personas que estaban en el segundo y tercer piso del inmueble, reservado a habitaciones de huéspedes.

Los bomberos desplazados al lugar sofocaron el incendio con ayuda de mangueras desde el tejado del edificio con tres alturas, además de emplear un aparato extintor manual.

Este suceso no paralizó la actividad hostelera del restaurante, según confirmó su gerente Santiago Martínez. Esa misma mañana sirvieron comidas a unos treinta comensales, pero valiéndose de cocinas portátiles. Los daños más cuantiosos se produjeron en el sistema de extracción de humos, que resultó totalmente calcinado, y la instalación eléctrica.

El incendio alarmó a los vecinos de calles como Doctor Marañón, ya que una nube de humo se desplazó hasta cerca de O Posío.

(2001)

22 de junio de 1926 - Un héroe regresa a Muiños

Relación de donantes para las fiestas del Carmen en Orense: César Fernández, Antonio Saco y Arce, Manuel Fraga y Hno., Julio Vázquez, Lorenzo R. de la Peña, Café Moderno, Ramón Doallo, Ramón Varela, Valentín Villar, José Nogueira, Ubaldo A. Ruiz, Santos Montillo, José García, Luis Serantes, Pejerto Nóvoa, Antonio Eire, José Gil Bueno, Gerardo Parada, Antonio Vilarchao, Vicente González, Totón Pemán, H. Barcelonesa, Juana Iglesias, Cafe La Unión, Aurelio Doval, Francisco Paradela, Perfecto Conde, Vicente Santiago y Joaquín Prieto.

-La Sociedad Carballino de La Habana elige a su nueva directiva, formada por los señores: Florentino Blanco (presidente), Ricardo Torres, Francisco Domínguez, José Vázquez, José Vázquez Neira, Manuel Caderno Gayo, Secundino Álvarez, Benito Brias, Domingo Bravo, David Freiginedo, Eleuterio Rodríguez, Ramón Carrete, Eulogio González, Ramiro Bruzos, Miguel Santiago, José Riande, Rogelio González y Ramón Toyos.

-El sargento José María Rodríguez Domínguez es recibido con grandes muestras de cariño en Muiños después de 34 meses de servicio en la guerra de Marruecos, distinguido con la Medalla Militar y el Pasador de Melilla con distintivo rojo.

22 de junio de 1951 - Gran Bretaña, sin petróleo de Irán

Después de brillantes exámenes aprobaron el ingreso en el Instituto de Enseñanza Media de Orense la niña Ofelia Núñez Lage y el niño José Álvarez Chaparro.

-Han aprobado el examen de ingreso en el Instituto de orense las niñas Carmen Gómez Ananín, de Villar de Ordelles, y Carmen Parente Trabazos, de Villar de Vacas (Cartelle).

-El franciscano Manuel Feijóo Sousa celebra su primera misa como sacerdote en la iglesia de Santa María del Mundil, en Cartelle.

-Con brillantes calificaciones ingresó en el Bachillerato el simpático niño Ricardito Alarcón Ruiz, hijo del odontólogo don Ricardo y su bella esposa, doña María de los Ángeles.

-Irán ordena la incautación de todas las instalaciones de la compañía petrolífera Anglo-Iranian en el país, que a partir de ahora pasará a llamarse Compañía Nacional Persa de Petróleo, tras romperse las negociaciones que mantenían Irán y Gran Bretaña, que ha lanzado duras críticas contra la actuación iraní y ha puesto en estado de alerta a sus tropas en Oriente Medio.

22 de junio de 1976 - Barbadás y no “Barbadanes”

22 de junio de 1976. | La Región

El Atlético Orense celebró su fiesta de “fin de curso”.

-(2) Entrevista con el capitán José García Calvo sobre su papel al frente del equipo de submarinistas del Regimiento Zamora 8, que acaba de recuperar el cuerpo de un joven que falleció ahogado en el embalse de Salas.

-El pleno de la Corporación municipal de Barbadás, presidido por el alcalde don Ramón Pato Conde, acuerda la rectificación de la denominación oficial del municipio que pasa a llamarse “Barbadás” y no “Barbadanes”, un topónimo “que no encuentra apoyo o justificación en el uso generalizado de la gente del municipio”.

-Doña Conchita Alonso, conocida en Cataluña por “Sra. Conchita” y residente en Sardanyola (Barcelona) junto a su esposo e hijos, dona 400.000 pesetas para la reconstrucción de la ermita de San Juan en su localidad natal de Calvos de Randín, de donde se fue siendo una niña pero que no olvida.

22 de junio de 2001 - Se emiten las últimas pesetas

22 de junio de 2001. | La Región

La nueva editorial ourensana Duen de Bux, creada y dirigida por Alfonso Prada Allo, presenta su primer libro, “La sociabilidad en la Historia Contemporánea”, coordinado por Alberto Valín.

-El tirador ourensano Julián Mera gana el trofeo Escopeta D’Ouro de tiro al plato, por delante del también ourensano Alberto Rodríguez.

-El Ateneo de Madrid acoge un homenaje al escritor valdeorrés Lauro Olmo en el séptimo aniversario de su fallecimiento.

-(3) El fuego de una sartén desa-

ta un incendio en el restaurante ourensano Sanmiguel que obligó a su desalojo y causó graves daños en la chimenea y la instalación eléctrica del local.

-El Barcelona pone el 2-0 en la final de la Liga ACB al vencer al Real Madrid por 80-77, liderado de nuevo por Jasikevicius y Pau Gasol.

-La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuña la última remesa de pesetas, escogiendo la pieza más común, la de cien pesetas, para esta histórica edición, con el semblante del rey Juan Carlos I por una cara y la imagen de la matrona “Ispania” sobre los Pirineos en la otra, una imagen que aparecía en la primera emisión nacional de pesetas en 1869.