Historia en 4 tiempos | Una orquesta de color tiene en Orense su residencia habitual

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976.

“Más que por bajo rendimiento, la sanción es por la rabieta de haber perdido el tren del ascenso”

El técnico del Orense, Negrillo.

(2) El técnico del Orense, Negrillo, nos da su opinión sobre la sanción “por bajo rendimiento” impuesta por la directiva del Club.

-¿Cómo encajaste la notificación de la sanción?

-Ya puedes figurártelo; ahora bien, yo no sé a qué viene eso de “bajo rendimiento”. Yo todavía no he logrado hablar con el presidente sobre el particular. El que tiene que imponer la sanción por bajo rendimiento es el entrenador y yo no propuse la sanción porque para mí no hubo bajo rendimiento. En Guecho nos encontramos con un equipo que trataba de eludir la promoción y nos ganaron por 1-0. Aquí no hay bajo rendimiento ni nada. Yo creo que más que por bajo rendimiento es por rabieta por haber perdido el “tren del ascenso”.

-¿Cuál fue la reacción de los jugadores?

-En principio, los jugadores se dirigieron a mi creyendo que era yo el que los había sancionado, y al decirles que yo también lo había sido con el doble, entonces les pedí que no hiciesen manifestaciones de ninguna clase y que el capitán del equipo fuese a hablar con el presidente.

-¿Te sancionaron en alguna ocasión más?

-En los veinte años que llevo en la profesión es la primera vez que me sancionan. Yo sancioné cuando era entrenador del Burgos al equipo por bajo rendimiento, y también me autosancioné con el doble de la multa impuesta a los jugadores.

-¿Cuál será tu postura?

-Seguir trabajando como lo hice desde que vine a Orense hasta el 30 de junio en que finaliza mi contrato.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

El Parque Infantil, desarbolado

El Parque Infantil, un “desierto” sin árboles.

(1) Esta es una vista del Parque Infantil, creado como tal después de que gran parte, la mejor de la antigua Alameda del Crucero, uno de los mejores parques orensanos, fuera cedida al Estado para ser construido allí el Palacio de Justicia, construido donde la ciudad debió de mantener a toda costa uno de sus mejores pulmones.

Este Parque Infantil, dotado con varios columpios, hoy resulta inhabitable. El sol pega allí como un suplicio. Unos arbolitos mal cuidados en su alrededor, dentro del recinto, apenas sí proporcionan un mínimo de sombra. Un sol de castigo invade el Parque Infantil, otro de los parques abandonados por nuestro Ayuntamiento. Solo es utilizable en las postreras horas de la tarde, después de las ocho. Solamente se pueden permitir el lujo de poder jugar allí los muchachos de 14 o 16 años. Pero los niños, no.

Son los niños orensanos los que de manera asidua, con una tenacidad pasmosa (o así parece), están siendo castigados por los programas urbanísticos, perseguidos por las planificaciones de viviendas, olvidados por las comisiones de jardines, de ornatos, de parques… cuando se habla de la necesidad de una obra a su favor, surge la desalentadora respuesta tácita de la Administración: “No podemos, no hay dinero”.

Resulta inaudito que una ciudad como Orense, que cada año que pasa cede los terrenos de uso público, que debieran ser convertidos en parques, en favor del Estado o de organismos públicos para otros usos que no son los públicos, tenga un Parque Infantil que es un desierto.

Crónica de Alvarado

(1976)

Una orquesta de color tiene en Orense su residencia habitual

La Orquesta Mayombé, afincada en Orense.

(3) Ellos son seis hombres de color que forman la Orquesta Mayombé, lo cual no tiene nada de particular si se exceptúa su exotismo al comparar el conjunto con cualquiera de los que aquí existen. Lo raro e insólito en este caso es que estos hombres, que proceden del centro de África, hayan escogido Orense como punto clave de sus actividades musicales. Es la primera vez, que seoamos, que un conjunto de color se afinca aquí. Hablé con uno de ellos, Marcelo Gabu.

-Somos seis -me dice-, cinco de Zaire y uno de Congo-Brazzaville.

-¿Desde cuando residen en Orense?

-Desde hace dos años y pico. Antes habíamos estado en La Laguna, Canarias, y después Madrid y Barcelona, desde donde vinimos para Orense.

-¿Por qué aquí, precisamente?

-Cuando estábamos en Barcelona, el empresario nos hizo una faena y nos dejó plantados después de hacernos venir a Orense. Entonces tuvimos que buscar otro manager hasta que dimos con Camuera, que es con quien estamos ahora.

-Y mientras estén con Camuera…

-Estaremos en Orense.

-¿Qué clase de música suelen interpretar?

-Antes solo tocábamos música pop, porque en Madrid y Barcelona actuábamos únicamente en discotecas. Aquí, como actuamos en salas de fiestas y en fiestas al aire libre, tocamos de todo.

-¿Hasta música gallega?

-De momento, no, aunque estamos buscando algunas piezas gallegas para completar el repertorio.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

28 de mayo de 1926 - Accidente mortal de dos jugadores del Athletic

Llega a Orense el nuevo inspector de Trabajo en nuestra provincia, don José Barranco Catalá, coronel retirado del Cuerpo de Ingenieros.

-Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos del Corpus en Orense: Concha Paradela, Farmacia Fábrega, Alfonso Vázquez Monjardín, Filomena Bóveda, Bengino Selas, Felipe O. Castro, Francisco de las Cuevas, Francisco Álvarez, Hotel Español, Manuel Malingre Ludeña, Manuel Pérez, Manuel Soto, Carlos Hentschel, Antonio Malingre, Juan Carid, Antonio Díaz, Dolores Rodríguez, Ricardo Cerreda, Filomena Vázquez, José Pintos, José Castiñeiras, Ignación Tabarés, Agustín Fernández y Antonio Fernández.

-El conocido “escalatorres” portugués Fred Castillo, que hace unos días escaló en Orense la iglesia de Santa Eufemia del Centro, muere en León al caerse desde un cuarto piso cuando escalaba la fachada de una casa ante numeroso público.

-Los futbolistas del Athletic de Bilbao Larraza y Olabarrieta, el primero internacional olímpico con la selección española en los Juegos de París en 1924, mueren en accidente de motocicleta en la carretera de Arrigorriaga.

28 de mayo de 1951 - Concesión de nuevos pasaportes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Fernández Meijomil, Carmen Fernández Santos, Benjamín Andrés Olleros, José Borrajo Morales, Urbano Losada Villarino, Arturo Vidal Feijóo, Manuel Rivero Montero, Antonio Rodríguez Fernández, Claudio Álvarez Álvarez, Aurelio Barreiro Álvarez, José Devesa Domínguez, Isaac Domínguez Rodríguez, Celso Gómez Álvarez, Jesús González Rodríguez, Luis Iglesias Álvarez, Milagros Álvarez Pellón, Antonio Rodríguez Vega, Francisco Rodríguez Fernández, José Rodríguez Álvarez, Marcelino Pérez Feijóo, Antonio Paredes Garrido y esposa Pastora Carrera Sueiro e hija menor, Dolores Vila Dopazo e hijo menor, Julio Outomuro Devesa, Antonio Otero Gallas, Luis Otero Bobillo y esposa Benita Quintas Santana e hijos menores, Manuela Álvarez Santas, Isaura Rodríguez González, Rosa Rodríguez Álvarez, Benito Muradás Vázquez, Manuel López López, Avelina Justo Álvarez e hijos menores, Ana Blanco Pérez e hijos menores, Manuel Barreira García, Aurelio Espiña Lorenzo, José Nieves Vaamonde y Marina Naranjo Pereira e hijo menor.

28 de mayo de 1976 - España, fuera de la Eurocopa ante Alemania Federal

(1) El Parque Infantil de Orense “luce” casi completamente desarbolado, por lo que apenas puede ser utilizado por los niños durante casi todo el día al pegar allí el sol “como un suplicio”.

-(2) El entrenador Negrillo y los jugadores del Orense son multados por la directiva por “falta de rendimiento”: 50.000 pesetas al técnico y 25.000 a cada uno de los jugadores que intervinieron en el último partido en el que se dijo prácticamente adiós al ascenso.

-(3) La Orquesta Mayombé, formada íntegramente por negros, escoge Orense como punto clave de sus actividades musicales.

-El exgeneral Otelo Saraiva de Carvalho, héroe militar de la Revolución de los Claveles, presenta su candidatura a la presidencia de Portugal.

Noticia 1976

-España cae eliminada en la Eurocopa ante Alemania Federal, actual campeona de Europa y del Mundo, al perder por 2-0 en el partido de vuelta de cuartos de final (1-1 en la ida), con goles de Hoeness y Toppmoeller para los alemanes.

28 de mayo de 2001 - Polémica boda en Argentina

Noticia 2001 | La Región

Las Asociaciones Vecinales de Ourense celebran una jornada de confraternidad en el Parque Barbaña reuniendo a cerca de mil personas, con una treintena de asociaciones participando en una comida organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales Limiar.

-El Ourense se aleja un poco más del ascenso al sumar su segunda derrota consecutiva en la Liguilla, 1-0 ante el Sabadell, pese al cambio de técnico, con Arteche en lugar de Fuertes.

-El expresidente argentino Carlos Menem contrae matrimonio a sus 70 años con la chilena Cecilia Bolocco, de 36, un enlace rodeado de polémica entre dos divorciados, sobre todo por el rechazo de la hija de Menem, Zulemita, y sospechas de “intereses políticos y comerciales”.

-Cientos de personas se bañan en la playa de Samil desoyendo las recomendaciones para no hacerlo por un vertido procedente del río Lagares.

-La escudería Ferrari logra el doblete en el Gran Premio de Mónaco, con Michael Schumacher primero y Rubens Barrichello segundo, con abandono por averías mecánicas de los españoles De la Rosa y Fernando Alonso, que llegó a ascender hasta la novena plaza tras varios adelantamientos.