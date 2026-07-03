Historia en 4 tiempos | Ourense recupera la vieja cárcel 14 años después

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página del 3 de julio de 1976.

El paso de peatones de Barrocás

Paso de peatones en Barrocás.

(2) Foto: Paso de peatones, recientemente señalizado, sobre la carretera de Orense a Maceda, a la altura del nuevo barrio de Barrocás, en donde la Caja de Ahorros construye un importante grupo de viviendas.

Los vecinos, en general, muestras su desacuerdo. El paso de cebra señalado en blanco, sobre una calzada que no tiene ni aceras ni arcenes, resulta que es sólo apto para algunos niños que van al grupo escolar de La Inmaculada. Los vecinos de Barrocás hubieran preferido que se señalizase el paso para las dos tiendas. Los niños de la nueva calle que lleva a Los Rosales hubieran preferido que se señalizase la zona más cercana, fuera de esta curva.

A unos metros de este paso, existen dos señales verticales indicadores del paso de niños. Sí, pero la mayor parte de los vehículos que circulan por la zona, que no sabe de guardias municipales, lo hacen con inmoderada velocidad.

El paso de peatones ha vuelto a poner de relieve el hecho de que el Ayuntamiento ha venido dejando en el olvido el proyecto de urbanización, alcantarillado y aceras de esta importante calle que, desde el cementerio, sube, por La Granja, hasta Santa Mariña do Monte. Agradecen la intención del Ayuntamiento, pero se dan cuenta de que algo más, mucho más, debía hacerse en esta zona tan poblada.

Crónica de Urbano

(1976)

La basura, en los solares

Villa Valencia repleta de basura.

(1) Volvemos sobre el bando reciente de la Alcaldía sobre el problema de la limpieza pública y la recogida de basuras, con estos tres ejemplos de lo que ocurre en un área tan pequeña como la zona de La Burga y Villa Valencia.

Foto de la izquierda: Así está, cuajado de basuras, el antiguo Camino de Barbadás, que nacía en Villa Valencia para continuar por Marcelo Macías. En este tramo de camino, hoy prácticamente abandonado, es tal el abandono que no solo la maleza, sino la basura, se ha apoderado de él. Varios de los indolentes vecinos de Villa Valencia, en vez de preocuparse de que sus basuras sean recogidas por el servicio municipal, lanzan los paquetes y vacían los cajones en este camino.

Foto central: Justamente encima de Las Burgas, existe este solar que ofrece el lamentable aspecto de la fotografía, justo en uno de los puntos más visitados de la ciudad, aspecto de absoluto abandono.

Foto de la derecha: El mismo solar está convertido en un abundante basurero. También aquí, en vez de esperar a que lleguen los camiones de la recogida de basura, las gentes vacían los cubos dentro del solar. Hedor nauseabundo en muchas ocasiones, aspecto de lamentable vergüenza. El lugar no es para menos, el punto turístico más importante de Orense.

El comentario es que existe seguridad plena de que la Alcaldía no es notificada de estas situaciones. ¿Es cierto que existen ciertas “entendederas” entre los vigilantes de la limpieza pública y algunos propietarios para estas tolerancias? ¿Es posible que en el recorrido diario del Servicio Municipal de Recogida de Basuras no se denuncien estas infracciones?

(1976)

Ourense recupera la vieja cárcel 14 años después

Fachada principal.

Parte trasera, donde irá el párking.

(3) Poco después de la una y media, Manuel Cabezas abandonaba el salón de plenos convencido de haber escrito un importante capítulo en la historia de la ciudad: la recuperación de la vieja cárcel de Progreso tras 14 años sin uso alguno (y 80 después de su cesión al Estado). Minutos antes había firmado el convenio urbanístico que devolverá la antigua prisión a la entidad local, aunque no por nada, sino a cambio de un solar ubicado en O Couto al que una filigrana urbanística, en forma de recalificación, le incrementará su valor hasta igualar el de la cárcel: 160 millones de pesetas. La otra firma la puso Pedro Gómez de la Serna, el presidente de Siepsa. Allí también estaba Rosendo Fernández, el hombre del Gobierno en Ourense, que al igual que su antecesor, Jesús de Juana, realizó una ingente labor de mediación.

Cabezas Enríquez desveló tras la firma algunas de las claves para conocer el futuro del edificio: tendrá un uso cultural e incluirá un museo sobre la historia de la ciudad; pero también un parking con capacidad para 250 vehículos, si bien su ejecución dependerá de la iniciativa privada. Las obras de remodelación comenzarán este mismo año. Mantendrá su estética actual, pero sin muro perimetral.

(2001)

3 de julio de 1926 - Los reyes de España, en Inglaterra

Regresó a Orense procedente de Vigo nuestro particular amigo don Antonio Canabal Vázquez.

-El coro orensano Os Enxebres triunfa en el Gran Coliseo de Lisboa ante más de cinco mil espectadores, recibiendo todo tipo de elogios de la prensa portuguesa.

-El “chauffeur” José Cid Prado denuncia ante la Inspección de Vigilancia que uno de los automóviles que hacen el servicio entre el Puente y Orense tenía sus cuatro ruedas pinchadas con toda clase de clavos. Después de las debidas averiguaciones fue detenido un joven de 19 años con domicilio en la churrería existente en la calle de Colón que confesó haber comprado los clavos por encargo de otro “chauffeur”, el cual negó su implicación.

-Una violenta explosión en una mina de Chile provoca la muerte de al menos once mineros.

-Los reyes de España, don Alfonso y doña Victoria, son recibidos en el Palacio de Buckingham por los reyes de Inglaterra, Jorge y Mary, junto al resto de la familia real británica, asistiendo por la tarde en Wimbledon a los partidos del torneo internacional de tenis, dentro del viaje que el rey Alfonso XIII realiza a Gran Bretaña para recibir el título de doctor “honoris causa” por la Universidad de Oxford.

3 de julio de 1951 - Petición de mano en Carballino

Nacieron en Orense: Remedios Bóveda Rego, Dolores Manso Fernández y Manuel Gómez Maifé.

-En Orense contrajeron matrimonio la encantadora y bellísima señorita Conchita Villar Movilla y don Carlos Fernández Babarro, funcionario del Instituto Nacional de Previsión. Fueron padrinos el padre del novio, don Santos Fernández Vázquez, y la prima de la novia, doña Sira Villar Nóvoa.

-En Carballino fue pedida al industrial de Cartelle don Ernesto Arocas Baranda y a su esposa doña Asunción Rodríguez la mano de su encantadora hija Avelina, para el joven contratista de obras don Olegario Regueiro Villaverde. Hicieron la petición el padre del novio, don Segundo Regueiro, contratista de obras; su esposa, doña Estrella Villaverde, y su hija doña Pilar.

-Con las máximas calificaciones terminaron el primer año del Bachillerato en el colegio de las Josefinas las niñas Olguita Rodríguez Montes y Olguita Rodríguez Martínez.

-El diestro Juanito Bienvenida anuncia su retirada del toreo después de torear a varios novillos en la Plaza de Madrid.

3 de julio de 1976 - El Real Madrid, casi "indultado"

3 de julio de 1976.

Un joven de 14 años vecino de Rapariz fallece ahogado en el río Arenteiro, cerca de la piscifactoría, al golpearse contra una roca tras lanzarse al agua de cabeza.

-El gobernador civil, don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, visita los ayuntamientos de A Peroxa, Beade, Rairiz de Veiga, Porqueira y A Gudiña, entregando subvenciones, anticipos y préstamos concedidos a varios beneficiaros por el Patronato de Mejora de Vivienda Rural.

-(1) La basura también se acumula en los solares de Orense.

-(2) El nuevo paso de peatones de Barrocás no convence a los vecinos.

-El Real Madrid jugará finalmente la Copa de Europa la próxima temporada, después de que la UEFA sustituyera el castigo de un año sin participar por el de tres partidos que el club blanco tendrá que jugar a una distancia mínima de 300 kilómetros del Santiago Bernabéu. El Real Madrid fue sancionado después de que un aficionado saltase al campo al finalizar la ida de semifinales de la Copa de Europa Real Madrid -Bayern de Munich (1-1) y agrediese al árbitro Linemayer y al jugador alemán “Torpedo” Muller.

3 de julio de 2001 - Agotadas las plazas para niños en Manzaneda

3 de julio de 2001.

La Estación de Esquí de Manzaneda agota las plazas libres por los grupos de niños, que se están convirtiendo en los principales clientes durante el verano gracias a estancias programadas como las de Caixanova o el Instituto Social de la Marina de Vigo que copan las 350 plazas del complejo hostelero.

-(3) El Concello de Ourense recupera la vieja Cárcel de Progreso después de 14 años sin uso, al firmar un convenio urbanístico con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario (Siepsa) que permitirá la transformación del recinto en centro cultural.

-El alemán Michael Schumacher (Ferrari) gana el Gran Premio de Francia y ve más cerca un nuevo título mundial aunque todavía faltan siete carreras por disputarse.

-Palestinos e israelíes mantienen una frágil tregua en medio de ataques, asesinatos y atentados que han provocado ya 584 muertos por parte palestina (145 menores de 18 años) y 125 por parte israelí en los nueve meses transcurridos desde la “intifada” o levantamiento palestino, mientras el primer ministro israelí, Ariel Sharon, proclama el “derecho a la autodefensa” para justificar sus acciones militares.