Historia en 4 tiempos | El Pabellón CF, campeón imbatido en fútbol infantil

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

El cementerio de Santa Mariña, para 1978

Don José Luis Trebolle, concejal delegado de Cementerios.

(2) Han comenzado por fin las obras del nuevo Cementerio Municipal en Santa Mariña do Monte, una noticia muy esperada hace tiempo. Hablo sobre el asunto con el concejal delegado de Cementerios, don José Luis Trebolle Barrera.

-Disponemos -me dice- de una superficie de 75 mil metros cuadrados, de forma bastante regular. En su interior existe una vía de 12 metros de ancho que circunvalará el recinto por dentro, permitiendo un fácil acceso en automóvil hasta cualquier lugar del cementerio. El proyecto ha sido encomendado al arquitecto municipal señor Leal, pero se pretende que sea mejorado en lo posible, dentro de una cierta libertad.

-¿Cree usted que se ha dado con el lugar ideal?

-Yo estimo que ha sido elegido muy acertadamente. Se encuentra relativamente cerca con una buena carretera.

-¿Buena, la de A Granxa?

-Lo será cuando sea ampliada; pero, además, se puede ir hasta allí por la carretera de Zamora, con desviación por el Polígono.

-¿Plazo de ejecución?

-El de las obras en marcha es de un año y medio, pero yo calculo que no es aventurado pensar que para 1978 ya se podrán hacer allí enterramientos.

-¿Cuál será el destino del Cementerio de San Francisco?

-Está cuestión no está resuelta, pero en el ánimo de todos está que el nuevo se construirá para resolver problemas, no para crearlos. Particularmente estimo que tanto el de San Francisco como el de las Caldas deben continuar abiertos durante un periodo prudencial para los enterramientos en las propiedades existentes.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

El Pabellón CF, campeón imbatido en fútbol infantil

El Pabellón CF, con su técnico, Mario Guede.

(1) Después de seis largos meses de competición en la que transcurrieron veinte jornadas, ha finalizado el campeonato de fútbol nacional infantil en su primera división y en el que el Pabellón CF, por tercer año consecutivo, revalida su título de campeón provincial.

La plantilla, que dirige Mario Guede, está compuesta por los jugadores: Deza, Moreno, José, Berto, Gil, Lamas II, Paco, Seoane, Benito, José Antonio, Rocha, Luciano, Camilo, Alberto, Elier, Raúl y Juan Manuel.

Haciendo balance de lo que ha sido esta liga de fútbol infantil en cuanto al Pabellón CF se refiere, diremos que de los 38 puntos en litigio obtuvo 37, ganando 19 y empatando tan solo frente a su más directo rival y segundo clasificado, Sp. Couto.

Sus jugadores han logrado 102 goles, siendo sus mejores artífices Seoane con 27 tantos, seguido de Deza y José Antonio, ambos con 23. Y su portero Moreno ha sido el menos goleado, ya que solo vio en cinco ocasiones su portería batida.

Los próximos días 7, 8 y 9 de mayo el equipo del Pabellón se desplazará a Lugo para participar junto con los campeones provinciales de La Coruña, Pontevedra y Lugo, en la conquista del campeonato gallego.

(1976)

Más trampas en las aceras

Una de las peligrosas “trampas” en las aceras de Orense.

(3) Las aceras orensanas continúan siendo tema de polémica. Los orensanos las sufren con paciencia, porque muchas de las aceras de la ciudad, en vez de disfrutarlas y transitarlas, hay que sufrirlas.

A los numerosos baches producidos por las obras, que dejan levantadas las losetas, hay que unir los daños que producen los automóviles, coches turismos, camiones y ómnibus, con la nueva moda, incoprensiblemente permitida, de estacionar montados sobre las aceras.

A consecuencia de estos “rodajes” son muchos los registros que se hunden al peso de los vehículos y luego quedan así, como la foto de muestra, constituyendo verdaderas trampas para los viandantes.

¿Quién ha creído que las aceras se hacen para los coches? Observen ustedes el hecho: en numerosísimos casos, las aceras están ocupadas por vehículos. La gente tiene, a veces, que hacer verdaderas filigranas. Y luego, con los arreglos y reparaciones de las aceras dañadas, ¿quién paga?

(1976)

22 de abril de 1926 - Nuevas maestras en Orense

Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Carmen Villar Pérez (Mandrás-Cea), Nieves Mosquera Fernández (Costoya-Carballino), Josefa Mosquera Gil (Cazarrancas-Cea), Elena Vázquez Camba (Santa Marina-Orense), Adela Canseco Fernández (Barrieles-Muiños) y Dolores Payás Iromi (Gavín-Montederramo).

-Don Fernando Nóvoa López es nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento de Piñor.

-Don José Donafé Martínez es nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento de Manzaneda.

-Se halla en Orense el rector de la Universidad de Santiago don Luis Blanco Rivero.

-Por asuntos particulares marcha hoy a Bilbao el presidente de la Diputación, señor Casar.

-Han llegado a Orense de su viaje de novios el competente empleado de la casa Olmedo don Aser Sueiro y su bella esposa, Cristeta Guerra.

22 de abril de 1951 - Se lucen las alumnas de Carmelitas

Asistida por el doctor Raposo dio a luz una robusta niña la bella esposa del director de la Caja de Ahorros y subjefe de Falange, señor Martín Esperanza.

-El Colegio de las Carmelitas en Orense celebra una Velada Literario-Musical en homenaje a Isabel la Católica en su centenario, con destacadas actuaciones en danzas, teatro y coros de las alumnas María Luz Barreiros Rodríguez, María Luisa Diz-Lois Martínez, Ana Mateos Montero, Milagros Campos Álvarez, Carmen López Aranda, Carmen Álvarez Rodríguez, Pilar Rodríguez Casasnovas, Mercedes Rubén Fernández, Lydia Villanueva Rodríguez, Esther Tesouro Rodríguez, Teresa Rumbao Domínguez, Marina Lucotti Courtier, Remedios Garza Garrido, Mercedes Castelo Rouco, Isabel Conde Salgado, Felisa Casares Ozores, Isabel Miranda Alarcón, María Afonso García, Ángeles Alende Oza, Teresa Martínez Risco, Esperanza Fuertes Serrano, Margarita Andura Perille, Rosario Fuertes Serrano, Ángeles Conde Novo, Nélida Paz Framil, Alsira González Fuentes, Concepción Martín Varela, Teresa Torre Reza, María Álvarez Carracedo y María Ángel Diz-Lois Martínez.

22 de abril de 1976 - Primer informe seglar sobre la Diócesis de Orense

22 de abril de 1976.

La Comunidad Cristiana número 4 del Movimiento Equipos de Nuestra Señora (de matrimonios) de Orense elabora y envía a los medios informativos el informe “La realidad de nuestra Iglesia Diocesana”, el primer informe seglar de este tipo realizado hasta ahora en Orense y en el que se hacen eco “del bajísimo nivel económico del cura en contraste con el gran potencial económico financiero de la Diócesis”, además de lanzar duras críticas contra el “autoritarismo alienante y discriminatorio” del gobierno de la misma (en una clara alusión al obispo Temiño).

-(1) El Pabellón CF, que dirige Mario Guede, se proclama campeón provincial por tercer año consecutivo de la Primera División Nacional Infantil, invicto y cediendo solo un empate en veinte jornadas, con 102 goles a favor y solo 5 en contra.

-(2) El concejal delegado de Cementerios, don José Luis Trebolle Barrera, señala el año 1978 como la fecha en la que podrán empezar los enterramientos en el futuro Cementerio de Santa Mariña cuya construcción acaba de comenzar.

-(3) Cada vez más “trampas” en las aceras para los peatones en Orense.

22 de abril de 2001 - Polémica proyección en el Campus de Ourense

22 de abril de 2001.

El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, asume la presidencia del Eixo Atlántico relevando en el cargo al alcalde de Braga.

-Polémica en el Campus de Ourense por la proyección del video “Periodistas: el negocio de mentir”, del periodista ourensano vinculado con ETA Pepe Rei, una proyección que fue permitida por el decano de Humanidades, Xosé Manuel Cid, (que aseguró que desconocía el contenido) y promovida por un sindicato estudiantil gallego de ideología independentista, y que provocó reacciones dispares entre los pocos estudiantes que lo vieron, asegurando algunos que “defendía la ideología etarra”.

-El Alavés vuelve a vencer al Kaiserlautern en la vuelta, 1-4 (ya se impuso por 5-1 en la ida), y se clasifica para la final de la Copa de la UEFA, la primera final europea de su historia; mientras que el Barcelona cayó ante el Liverpool por 1-0 (0-0 en la ida) en la otra semifinal malogrando lo que habría sido una final española.

-El poeta Francisco Brines entra en la Real Academia de la Lengua ocupando la vacante del fallecido dramaturgo Antonio Buero Vallejo.

-La actriz Jane Fonda pide el divorcio al magnate de la televisión Ted Turner después de diez años de matrimonio.