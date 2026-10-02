Historia en 4 tiempos | Pablo Rodríguez “Oitaben”, pionero de la cetrería en Galicia

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 2 de agosto de 1976.

Cerámica popular en la Agrupación Cultural Auriense

(2) Una interesantísima muestra de cerámica popular gallega en el salón de la sede social de la Agrupación Cultural Auriense, en la Plaza del Corregidor, ha sido inaugurada ayer, junto con una muestra de pintura del grupo.

Se exponen numerosas piezas de barro cocido procedentes de Mondoñedo y Bonxe, Lugo; Puxeiros, Pontevedra; Buño, La Coruña, y Alto del Couso y Niñodaguia, Orense. Vasos, jarras, botijos, macetas, platos, queimadas, ollas, aceiteras, chocolateras, floreros, etc., etc., en los diversos estilos de estas cerámicas populares en las que los alfareros ofrecen muestras de su saber artesano, en el que se conjuga el lado del sentido práctico y utilitario del objeto, su sencillez y elegancia artística.

En el primer día de la muestra, la mayor parte de las piezas han sido vendidas. Cotizaciones al alcance medio, pues oscilan entre las 100 y las 800 pesetas, según tamaño y procedencia.

Crónica de Alvarado

(1976)

Cerámica popular expuesta en Auriense.

Pablo Rodríguez “Oitaben”, pionero de la cetrería en Galicia

Pablo Rodríguez “Oitabén” con su azor por las calles de Orense.

(1) Orense cuenta con verdadero pionero del arte de la cetrería, Pablo Rodríguez “Oitabén”, natural y vecino de Beade de 26 años, de “agarimoso falar” y profesor de EGB que ejerce en Barcelona. Ahora ha regresado a su Beade natal, paseando por Orense un hermoso azor en su antebrazo que llamó la atención de los viandantes, para ultimar los detalles de un programa didáctico sobre el arte de cazar con aves de presa y adiestrarlas, programa que será difundido por Radio Popular muy próximamente.

“Oitabén” nos asegura que posiblemente sea el primer gallego que inicia la cetrería en nuestra región, un arte muy antiguo. El azor que lleva consigo tiene cuatro meses, nació en Coruxo y podría ser “el primer azor que se adiestra en Galicia desde hace siglos, probablemente desde el reinado de Alfonso V”, un ave que ha hecho popular entre los niños de Beade, donde adiestrar a estos animales se ha convertido en una actividad habitual gracias a su labor.

Lo cierto es que este profesor de EGB va dar clases en la Universidad Laboral Orensana. Atentos, pues. Una nueva actividad se cierne sobre aquel abonado campo de muchachos que aspiran a una profesión: un nuevo deporte que muchos orensanos podrían practicar para que el hombre moderno pudiese reencontrarse con la naturaleza que hace siglos ha perdido.

Crónica de Alvarado

(1976)

Multitudinario funeral por Aurelio Grande en Parderrubias

Funeral por Aurelio Grande en Parderrubias, con monseñor Osoro precediendo al féretro.

(3) El funeral y sepelio del que fuera delegado de Misiones en Ourense, así como canónigo de la Catedral, Aurelio Grande Fernández, constituyó una auténtica concentración popular en Parderrubias, su pueblo natal. La presencia de centenares de vehículos obligó a habilitar prados y fincas como improvisados aparcamientos. Un fuerte dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico se ocupó de regular la circulación en las proximidades del domicilio familiar donde estaba instalada la capilla ardiente.

La ceremonia religiosa estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Carlos Osoro Sierra, que concelebró con más de medio centenar de sacerdotes -un grupo de misioneros entre ellos, así como miembros del Cabildo Catedral-, si bien fuentes eclesiásticas apuntaban a que rondaban los dos centenares el número de clérigos presentes.

Aunque las autoridades eclesiásticas pretendieron en un primer momento que los restos de Aurelio Grande fuesen velados en la Catedral, se impuso el deseo familiar de hacerlo en Parderrubias, aunque el funeral hubo de celebrarse en una finca anexa ante la imposibilidad de hacerlo en el templo parroquial.

En la homilía, monseñor Osoro glosó la figura de Aurelio Grande y su dedicación a la Iglesia, destacando su capacidad de trabajo. Entre los asistentes, el subdelegado del Gobierno, Rosendo Fernández; el delegado de Cultura, Felipe Ferreiro; el alcalde de A Merca, Manuel Vázquez Outeiriño, o el pediatra Manuel Garrido Valenzuela.

(2001)

2 de octubre de 1926 - Un artista en el santuario de Las Ermitas

Regresó a Orense de su excursión veraniega el abogado don Narciso Rivas Martínez.

-Llegaron a Orense procedentes de Carballino la bella señorita Maruja Ferreiro Otero y la bella esposa del abogado don Eladio López.

-Llegó a Orense procedente de Santiago el arquitecto municipal, don Manuel Conde Fidalgo.

-Llegó a Orense procedente de Valencia el oficial del Banco de España en aquella capital don Florencio Villamor.

-Acaba de terminar la carrera de Magisterio con gran éxito la culta señorita María Álvarez Bengochea, hija de don Juan Álvarez Lamas, teniente retirado de la Guardia Civil domiciliado en Moldes de Boborás (Carballino).

-El presbítero don Ángel Rodríguez Moscoso, distinguido artista gallego, se encuentra en el Santuario de Las Ermitas para estudiar las pinturas que decoran aquella “Covadonga” de Galicia y pintar una tabla que represente a la milagrosa Virgen de Las Ermitas en la primitiva forma de su ejecución y aparición.

2 de octubre de 1951 - Stalin quiere la “reconciliación”

Con brillantes notas aprobó el sexto año del Bachillerato la señorita Teresita Huete Rodríguez, alumna de la Academia Galicia.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso y robusto niño doña Pilar Mariscal, esposa de don Gerardo Castellanos Iglesias. El niño recibirá el nombre de Alejandro.

-En Orense fue bautizada una preciosa niña hija del competente empleado de Almacenes Durán don Ángel Gutiérrez Rodríguez y esposa, doña Laura Prieto Diéguez. La niña, apadrinada por sus tíos, don Felipe Gutiérrez y esposa, doña Carmiña Fernández Conde, recibió los nombres de Rosa María.

-En Santander contrajeron matrimonio la bella señorita Josefina Macho-Quevedo Cottera, de distinguida familia santanderina, y el culto abogado don José Antonio Blanco Portugal.

-El líder soviético Stalin propone la celebración de una conferencia de los “cuatro grandes” en Berlín para alcanzar una “reconciliación” entre el Este y el Oeste y poner fin definitivo a la guerra de Corea.

2 de octubre de 1976 - Los incendios arrasan la provincia de Orense

Don Ricardo Álvarez Rivera toma posesión como nuevo jefe de la Policía Municipal de Ribadavia.

-Según el nuevo censo electoral confeccionado tras la muerte de Franco, la provincia de Orense cuenta con un total de 300 mil electores de entre sus 408 mil habitantes.

-La provincia de Orense registró este año un total de 300 incendios forestales que quemaron más de 21 mil hectáreas, calculándose que en los tres últimos años el fuego ha quemado la tercera parte de la superficie arbolada de nuestra provincia.

-(1) El orensano Pablo Rodríguez “Oitabén”, pionero del arte de la cetrería en Galicia.

-(2) La Agrupación Cultural Auriense inaugura una muestra de cerámica popular gallega.

-El joven escultor orensano Ramón Conde inaugura una exposición de su obra en el Museo Arqueológico Provincial.

-El Consejo de Ministros aprueba un nuevo salario mínimo interprofesional de 380 pesetas diarias.

2 de octubre de 2001 - Afganistán esconde a Osama Bin Laden

El taekwondo ourensano brilla en los Campeonatos Gallegos sub 23 con medallas para todos los participantes: oro para Ignacio Granero, plata para Nuria Gámez y Miriam Fernández, y bronce para José Domínguez y Cristina Fernández.

-(3) El funeral por Aurelio Grande, canónigo de la Catedral de Ourense y delegado de Misiones, se convierte en una concentración popular en Parderrubias, con miles de personas y hasta doscientos sacerdotes participando en los oficios fúnebres.

-Afganistán admite por primera vez que esconde y protege a Osama Bin Laden “por seguridad” y que no tienen intención de entregarlo a Estados Unidos, que advierte al régimen de los talibanes que “pagarán su precio” en medio de rumores sobre un ataque inminente en represalia por los atentados del 11 de septiembre.

-El finlandés Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes) gana el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, disputado en el circuito de Indianápolis, por delante del ya campeón Michael Schumacher (Ferrari) y su compañero de escudería David Coulthard.